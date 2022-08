Il 29 luglio, ‘CNN‘ ha pubblicato una esclusiva dal titolo ‘Russia is plundering gold in Sudan to boost Putin’s war effort in Ukraine‘. Una complessa inchiesta che ha visto coinvolti sei giornalisti oltre altri professionisti, dalla grafica ai video, che con «interviste multiple con funzionari sudanesi e statunitensi di alto livello e miniere di documenti esaminati dalla ‘CNN‘, dipingono il quadro di un elaborato schema russo per saccheggiare le ricchezze del Sudan nel tentativo di fortificare la Russia contro sanzioni occidentali sempre più forti e sostenere lo sforzo bellico di Mosca in Ucraina».

Che la Russia, come molti altri attori internazionali, derubino l’oro e le altre materie prime preziose dell’Africa, non è una notizia; è certamente una notizia un così elaborato piano russo volto a sostenere la campagna militare russa in Ucraina utilizzando l’oro del Sudan.

La storia raccontata da ‘CNN‘ inizia all’aeroporto di Khartoum. Sulla pista, in attesa del decollo, un aereo che doveva trasportare biscotti in Russia. I funzionari dell’aeroporto internazionale dovevano ispezionare il velivolo, ma temevano che la leadership militare sempre più filo-russa del Paese se la potesse prendere a male, era già accaduto. Alla fine entrano sull’aereo e procedono all’ispezione. Sotto una prima serie di scatole di biscotti i funzionari di dogana si accorgono che c’è ben altro, c’è oro. «Circa una tonnellata».

«Mentre le immagini dei carri armati russi che circondavano Kiev lampeggiavano sugli schermi TV dell’aeroporto internazionale di Khartoum, i dipendenti hanno guardato l’aereo carico di biscotti e oro decollare». «Erano intervenuti alti vertici dell’esercito».

«Questo incidente di febbraio -raccontato da più fonti ufficiali sudanesi alla ‘CNN‘- è uno degli almeno 16 voli russi di contrabbando di oro che si sa essere partiti dal Sudan, il terzo produttore africano di metallo prezioso, nell’ultimo anno e mezzo».

«L’evidenza suggerisce anche che la Russia è collusa con la leadership militare alla guida del Sudan, consentendo a miliardi di dollari in oro di aggirare lo Stato sudanese e di privare il Paese, colpito dalla povertà, di centinaia di milioni di entrate statali.

In cambio, la Russia ha prestato un potente sostegno politico e militare alla leadership militare sempre più impopolare del Sudan mentre reprime violentemente il movimento pro-democrazia del Paese».

«Ex e attuali funzionari statunitensi hanno detto alla ‘CNN‘ che la Russia ha attivamente sostenuto il colpo di Stato militare del Sudan del 2021 che ha rovesciato un governo civile di transizione, infliggendo un colpo devastante al movimento pro-democrazia sudanese che aveva rovesciato il Presidente Omar al-Bashir due anni prima.

“Sappiamo da tempo che la Russia sta sfruttando le risorse naturali del Sudan”, ha detto alla Galileus Web un ex funzionario statunitense che ha familiarità con la questione. “Al fine di mantenere l’accesso a quelle risorse, la Russia ha incoraggiato il colpo di Stato militare”.

La Russia «“ha molto da guadagnare da questo rapporto con i generali del Sudan e dall’aiutare i generali a rimanere al potere”, ha aggiunto l’ex funzionario. Quell”aiuto’ va dalla formazione e dal supporto dell’intelligence al beneficio condiviso dell’oro rubato dal Sudan.

Al centro di questo quid pro quo tra Mosca e la giunta militare sudanese c’è Yevgeny Prigozhin, un oligarca russo e alleato chiave del Presidente Vladimir Putin».

«Il 61enne, pesantemente sanzionato controlla una rete oscura di società che include Wagner, il gruppo privato paramilitare legato a presunte torture, uccisioni di massa e saccheggi in diversi Paesi dilaniati dalla guerra, tra cui la Siria e la Repubblica Centrafricana (RCA). Prigozhin nega i collegamenti a Wagner.

In Sudan, il veicolo principale di Prigozhin, è una società autorizzata dagli Stati Uniti chiamata Meroe Gold -una sussidiaria di M-invest di proprietà di Prigozhin– che estrae oro fornendo armi e addestramento all’esercito e ai paramilitari del Paese, secondo le fatture visualizzate dalla ‘CNN‘. “Attraverso Meroe Gold, o altre società associate ai dipendenti di Prigozhin, ha sviluppato una strategia per depredare le risorse economiche dei Paesi africani in cui interviene, come contropartita del suo sostegno ai governi in carica”, ha affermato Denis Korotkov, investigatore di il Dossier Center con sede a Londra, che tiene traccia delle attività criminali di varie persone associate al Cremlino. Il centro fu fondato da Mikhail Khodorkovsky, un tempo l’uomo più ricco della Russia, che ora vive in esilio a Londra».

Un agente Wagner di alto livello, spiega ‘CNN‘, Alexander Sergeyevich Kuznetsov, sanzionato dalla UE nel 2021, ha supervisionato le operazioni nei principali siti di estrazione, lavorazione e transito dell’oro del Sudan negli ultimi anni.

«Il crescente legame tra i governanti militari del Sudan e Mosca ha generato un’intricata rete di contrabbando di oro. Secondo fonti ufficiali sudanesi e dati di volo esaminati dalla ‘CNN‘ in collaborazione con l’account Twitter del tracker di volo Gerjon, almeno 16 dei voli intercettati da funzionari sudanesi lo scorso anno erano operati da un aereo militare che proveniva da e per la città portuale siriana di Latakia dove la Russia ha una grande base aerea.

«L’ingerenza della Russia nell’oro del Sudan è iniziata sul serio nel 2014, dopo che la sua invasione della Crimea aveva provocato una serie di sanzioni occidentali. Le spedizioni di oro si sono rivelate un modo efficace per accumulare e trasferire ricchezza, rafforzando le casse statali russe e aggirando i sistemi di monitoraggio finanziario internazionale».

Il fulcro dell’operazione di estrazione dell’oro della Russia si trova nel profondo del deserto del nord-est del Sudan, «dove i minatori faticano nel caldo torrido, con solo tende ricavate da ritagli di telone e sacchi di sabbia che forniscono una tregua».

«I minatori di quelle remote miniere artigianali convergono ad al-Ibaidiya -conosciuta come ‘città dell’oro’- ogni mattina, trascinando sacchi d’oro su carri trainati da asini lungo le strade sterrate della città. Molti di loro affermano che i migliori offerenti per le loro merci sono quasi invariabilmente mercanti spediti da un vicino impianto di lavorazione conosciuto dalla gente del posto come ‘l’azienda russa‘.

È un processo di vendita sbalorditivo che secondo le fonti della ‘CNN‘ è il centro nevralgico del travaso dell’oro della Russia.

Circa l’85% dell’oro in Sudan viene venduto in questo modo, secondo le statistiche ufficiali viste dalla ‘CNN‘. Le transazioni sono per lo più off-the-book e la Russia domina questo mercato, secondo più fonti, tra cui informatori minerari e agenzie di sicurezza».

Per almeno un decennio, la Russia ha nascosto i suoi affari d’oro sudanesi. Le statistiche ufficiali sul commercio estero del Sudan, dal 2011, elencano costantemente le esportazioni totali di oro alla Russia a zero, nonostante le abbondanti prove degli ampi rapporti di Mosca in questo settore.

Poiché la Russia ha beneficiato di considerevoli punti ciechi del governo, è difficile accertare l’esatta quantità di oro che ha trasferito dal Sudan, afferma il rapporto di ‘CNN‘. Ma almeno sette fonti che hanno familiarità con gli eventi accusano la Russia di fare la parte del leone nelle operazioni di contrabbando di oro del Sudan.

«Un informatore dall’interno della Banca centrale sudanese ha mostrato alla ‘CNN‘ la foto di un foglio di calcolo che mostrava che 32,7 tonnellate non erano state contabilizzate nel 2021. Utilizzando i prezzi correnti, ciò equivale a 1,9 miliardi di dollari di oro mancante, a 60 milioni per tonnellata.

Ma diversi funzionari ex e attuali affermano che la quantità di oro mancante è ancora maggiore, sostenendo che il governo sudanese sottovaluta enormemente l’oro prodotto nelle miniere artigianali informali, distorcendo il numero reale.

La maggior parte delle fonti interne della ‘CNN‘ affermano che circa il 90% della produzione di oro del Sudan viene contrabbandato.La ‘CNN‘ non può verificare in modo indipendente tali cifre».

«Il generale Mohamed Hamdan Dagalo, leader dell’unità paramilitare delle Forze di supporto rapido (RSF), è un beneficiario chiave del sostegno russo, in quanto principale destinatario delle armi e dell’addestramento di Mosca. Fonti sudanesi della ‘CNN‘ ritengono che anche Abdel Fattah al-Burhan -a capo del governo militare del Paese- sia sostenuto dalla Russia.

Gruppi per i diritti umani hanno implicato sia Burhan che Dagalo (noto come Hemedti) in presunti crimini di guerra e crimini contro l’umanità durante il conflitto del Darfur in Sudan iniziato nel 2003.

Lo stesso giorno in cui la Russia ha lanciato la sua invasione dell’Ucraina nel 2022, Hemedti era a capo di una delegazione sudanese a Mosca per “promuovere le relazioni” tra i due Paesi».

‘CNN‘ annota che i giornalisti di diverse reti giornalistiche locali il cui lavoro è stato utilizzato dai sei giornalisti autori di questo rapporto sono stati «presi di mira negli ultimi mesi, portati in esilio sotto la minaccia di essere assassinati». Alcuni di questi sei autori sono stati ‘attenzionati’ dall’intelligence sudanese. «Alcuni dei funzionari che hanno scoperto il bottino sono stati riassegnati, alcuni a stazioni di servizio regionali e altri sono stati inviati alle riserve dell’esercito».

Il rapporto lascia presumere che il trasferimento di oro dal Sudan alla Russia prosegua regolarmente.