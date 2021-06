La questione dell’origine del Covid-19 è ancora irrisolta. All’inizio la tesi della fuga dal più grande laboratorio virale del mondo a Wuhan fu prontamente bollata di complottismo, ma da tempo si stanno sommando prove che così potrebbe non essere.

Partiamo dalla cronaca, visto che si sta preparando una dichiarazione del vertice Ue-Usa di cui l’Ansa ha già preso visione in cui c’è scritto: “Chiediamo progressi su una fase due di uno studio dell’Oms sulle origini del Covid-19» che sia «libero da interferenze». La questione sarà trattata al prossimo G7 in Cornovaglia.

Negli USA c’è –secondo il ‘Wall Street Journal’ – redatto dal prestigioso Lawrence Livermore National Laboratory, un centro di ricerca di Fisica sulla biodifesa finanziato dal Dipartimento Usa sull’Energia. Questo documento –secondo il giornale Usa- è stato redatto nel maggio 2020 ed è uno dei più autorevoli lavori che inficia la tesi ufficiale che il virus sia passato naturalmente dagli animali all’uomo.

Qualche tempo fa, un gruppo di una ventina di autorevolissimi ricercatori aveva scritto una lettera aperta alla prestigiosa rivista ‘Science’ per perorare finalmente una indagine obiettiva sull’origine del virus che ha messo in ginocchio il mondo, partendo dalla Cina.

C’è da dire che l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), guidata dallo screditato suo direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, peraltro pure sotto accusa alla corte penale internazionale dell’Aja per crimini di guerra (!), aveva condotto una inchiesta farsa sull’origine del virus recandosi in Cina. Tedros Adhanom Ghebreyesus è quello che diceva che “le mascherine non servono” più altre perle di inefficienza che vanno dall’aver ritardato la dichiarazione di stato di epidemia all’aver coperto la Cina nella sua fase inziale.

Il primo ad attaccare duramente la Cina fu l’ex Presidente Donald Trump che definì la sindrome ‘virus cinese’, ma anche l’amministrazione del nuovo Presidente Joe Biden ha proseguito su questa linea, anzi lo sta facendo anche più duramente di quanto abbia fatto il suo predecessore.

La Cina non è affatto nuova ad essere l’origine di pandemie e nel suo ‘curriculum’ dell’ultimo secolo ce ne sono almeno un paio. Il laboratorio virale di Wuhan, oltretutto, è appena a trecento metri dal mercato umido del pesce che viene indicata l’origine ufficiale. Una coincidenza non sospetta, ma sospettissima, visto che il laboratorio predilige da decenni proprio lo studio dei coronavirus dei pipistrelli che si trovano nelle grotte che circondano la cittadina pandemica.

Speriamo ora che il vertice G7 in programma persegua finalmente la strada della verità. Se fosse accertata la responsabilità cinese il Celeste Impero sarà messo davanti alle sue responsabilità storiche e dovrebbe risarcire tutti gli Stati del mondo, il che non sarebbe un problema visto la floridezza della sua economia basata sulle tutele nulle e i salari da fame dei suoi lavoratori.