Ordine mondiale nel XXI Secolo: un mosaico da costruire

Cosa hanno in comune la vendita di armi marocchine all’Ucraina, un corridoio transnazionale di transito russo-iraniano e l’assistenza degli Stati Uniti nello sviluppo di una strategia nazionale saudita?

Insieme all’accordo di messaggistica finanziaria russo-iraniano di questa settimana e alla visita di dicembre del presidente cinese Xi Jinping in Arabia Saudita, sono frammenti sempre più piccoli di un ordine mondiale del 21° secolo in divenire che sarà probabilmente bipolare e popolato da più poteri centrali con un’azione significativa e capacità di copertura potenziate.

Così è la competizione tra le tecnologie rivali statunitensi e cinesi. Per le due probabili potenze dominanti, gli Stati Uniti e la Cina, gli elementi costitutivi sono gli sforzi per allineare le loro anatre in un mondo bipolare.

Per la Russia, comportano il mantenimento del suo status pre-guerra ucraina, in parte schierando i suoi mercenari del gruppo Wagner nel Sahel ; escogitare modi per aggirare le sanzioni; e sperando che il tempo giochi a suo favore in quello che doveva essere un blitzkrieg, ma che si è trasformato in una lunga partita di colpi.

Per i medi poteri, il nome del gioco è ritagliarsi il proprio spazio, sfruttare la loro maggiore influenza e cercare il vantaggio dove possono.

Il risultato è che la tessitura del mosaico del 21° secolo equivale a un patchwork in cui alcuni frammenti avranno effetti a lungo termine, mentre altri potrebbero non essere nemmeno registrati come puntini sul radar.

Prendiamo, ad esempio, la decisione del Marocco di dare all’Ucraina circa 20 carri armati T-72B di fabbricazione russa ricondizionati . L’accordo ha reso il Marocco la prima nazione africana, se non la prima del Sud del mondo, ad aiutare militarmente l’Ucraina.

È probabile che la mossa, a quasi un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, sia stata motivata da considerazioni a breve termine, tra cui gli stretti legami della Russia con l’Algeria, l’arcirivale del Marocco e il riconoscimento da parte degli Stati Uniti della pretesa del Marocco sull’ex Sahara occidentale spagnolo, piuttosto che a lungo termine. termine Considerazioni sull’ordine mondiale del 21° secolo.

Anche così, la rottura dei ranghi del Marocco con gran parte del Sud del mondo serve all’obiettivo degli Stati Uniti di sostenere l’attuale ordine mondiale in cui è il leader, anche se il suo potere diminuisce.

Fondamentalmente non influisce sull’obiettivo della Cina di riequilibrare il potere nell’ordine esistente per garantire che sia bipolare piuttosto che unipolare.

Il perdente nell’affare è la Russia, che, come l’Iran, vuole vedere un nuovo ordine mondiale in cui gli Stati Uniti siano ridimensionati.

L’accordo sui carri armati potrebbe non essere una perdita significativa per la Russia, ma suggerisce che il commercio di cavalli è un elemento critico nella tessitura del tessuto di un nuovo ordine.

Così è l’interesse reciproco.

Come la vendita di armi, è improbabile che l’accordo tra Russia e Iran per creare un sistema di messaggistica finanziaria che consenta alle loro banche di trasferire fondi tra loro ed eludere le sanzioni che bloccano il loro accesso al sistema globale SWIFT abbia un impatto importante sulla struttura del nuovo ordine mondiale.

Gli sforzi russi e iraniani sono potenzialmente molto più significativi, incentrati su 3.000 chilometri di trasporto ferroviario e marittimo e fluviale per collegare l’Europa con l’Oceano Indiano.

Il corridoio di trasporto aiuterebbe a rimodellare le reti commerciali e di approvvigionamento in un mondo che sembra destinato a dividersi in blocchi rivali. Inoltre, potrebbe proteggere la Russia e l’Iran dalle sanzioni statunitensi ed europee mentre stringono legami economici più stretti con le economie asiatiche in rapida crescita.

Russia e Iran non guardano solo all’India, che si trova a un estremo del corridoio.

Si aspettano anche di capitalizzare i loro collegamenti con la Cina. Tutti e tre sono membri dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) e Cina e Iran sono vicini a diventare membri della zona di libero scambio dell’Unione economica eurasiatica (EEU) dominata dalla Russia.

Di un impatto potenziale simile su un futuro ordine mondiale è l’assistenza degli Stati Uniti allo sviluppo da parte dell’Arabia Saudita di una visione a lungo termine per la prima volta per la sicurezza nazionale del regno , un elemento essenziale nello sforzo del principe ereditario Mohammed bin Salman di modernizzare il suo esercito.

L’Arabia Saudita prevede di rivelare la sua strategia entro la fine dell’anno. Codificherebbe “la visione strategica del regno per la sicurezza nazionale e la sicurezza regionale”, secondo il generale Michael “Erik” Kurilla, il massimo comandante delle forze statunitensi in Medio Oriente, che fornisce consulenza alle sue controparti saudite.

Plasmare la strategia saudita così come la modernizzazione militare potrebbe essere la migliore scommessa degli Stati Uniti per infondere almeno alcuni dei suoi valori e complicare l’instaurazione di simili legami di difesa con la Cina o la Russia. Inoltre, migliorerebbe la capacità del regno di assorbire e utilizzare i sistemi d’arma statunitensi.

“I sauditi, sotto la guida di MBS (Mohammed bin Salman), ora riconoscono le (loro) carenze e sembrano, per la prima volta, determinati ad affrontarle in collaborazione con gli Stati Uniti e in una certa misura con il Regno Unito”, ha affermato il politico- analista militare ed ex funzionario del Pentagono Bilal Y. Saab.

Che si registrerà senza dubbio sullo scacchiere geopolitico, anche se anche le piccole mosse contano qualcosa.