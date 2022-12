Orbán usa il calcio per proiettare la Grande Ungheria e la discriminazione razziale

L’Ungheria non si è qualificata per la Coppa del Mondo del Qatar, ma ciò non ha impedito al primo ministro Viktor Orbán di sfruttare l’attuale attenzione del mondo per il calcio per segnalare la sua definizione putiniana dei confini dell’Europa centrale come definiti dalla civiltà e dall’etnia piuttosto che dalle frontiere riconosciute a livello internazionale.

Orbán ha attirato le ire di Ucraina e Romania per aver indossato a una partita di calcio ungherese locale una sciarpa raffigurante l’Ungheria storica , che comprende anche pezzi di Austria, Slovacchia, Slovenia, Croazia e Serbia.

Era la seconda volta nel giro di pochi mesi che Orbán esplicitava il suo concetto irredentista di geografia che lo rende membro di un club di leader espansionisti che comprende il russo Vladimir Putin, il cinese Xi Jinping, l’israeliano Benyamin Netanyahu e membri dell’élite di potere indiana, che definisce i confini dei propri Paesi in termini di civiltà piuttosto che nazionali.

Parlando a luglio agli studenti dei campi estivi universitari in Romania, che ospita 1,2 milioni di ungheresi etnici, Orban ha insistito sul fatto che “l’Ungheria ha… ambizioni nazionali… e persino europee. Ecco perché… la madrepatria deve stare unita , e la Transilvania e le altre aree del bacino dei Carpazi abitate dagli ungheresi devono stare insieme”.

Rispondendo alle obiezioni ucraine e rumene alla sua sciarpa, Orbán ha insistito sul fatto che “il calcio non è politica. Non leggete cose che non ci sono. La squadra nazionale ungherese appartiene a tutti gli ungheresi, ovunque vivano!”

L’Ungheria ha accusato l’Ucraina di limitare il diritto di circa 150.000 ungheresi di utilizzare l’ungherese nell’istruzione a causa di una legge del 2017 che limita l’uso delle lingue minoritarie nelle scuole.

Il primo ministro slovacco Eduard Heger ha regalato a Orban una nuova sciarpa in occasione di un recente vertice dei leader dell’Europa centrale con un tocco di satira. ” Ho notato che Viktor Orbán ha una vecchia sciarpa , quindi oggi gliene ho regalata una nuova”, ha detto Heger su Facebook.

Le ambizioni territoriali di Orbán possono rappresentare una minaccia minore rispetto ai suoi atteggiamenti suprematisti e razzisti.

Questi atteggiamenti costituiscono i mattoni di un mondo civilizzato che condivide con i nazionalisti cristiani e i repubblicani negli Stati Uniti, così come un nuovo governo di coalizione israeliano che Netanyahu sta formando. Putin ha utilizzato argomenti simili per giustificare la sua invasione dell’Ucraina.

A differenza di Putin e potenzialmente di Netanyahu, a seconda di come l’amministrazione Biden risponde alla sua probabile coalizione, Orbán ha un guinzaglio molto più stretto per quanto riguarda le ambizioni territoriali come membro della NATO e dell’Unione Europea.

Di conseguenza, molto più insidioso è ciò che equivale a un mainstreaming del razzismo e del suprematismo da parte di uomini come Orbán, Netanyahu e l’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che integrano costantemente le norme di decenza e correttezza violandole impunemente.

Parlando un linguaggio condiviso dai nazionalisti cristiani americani e dai potenziali partner della coalizione di Netanyahu, Orbán ha rifiutato nel suo discorso di luglio un “mondo di razza mista” definito come un mondo “in cui i popoli europei sono mescolati con quelli che arrivano da fuori Europa. “

Il primo ministro ha affermato che i paesi di razza mista “non sono più nazioni: non sono altro che agglomerati di popoli” e non fanno più parte di quello che Orban vede come “il mondo occidentale”. Il primo ministro si è fermato prima di identificare quei Paesi, ma gli Stati Uniti e le nazioni dell’Europa occidentale sarebbero state nella lista.

Allo stesso modo, Trump ha recentemente rifiutato di scusarsi per aver cenato con Ye, un rapper precedentemente noto come Kanye West, che ha minacciato di andare “morte alla truffa 3 contro gli ebrei” e Nick Fuentes, un 24enne trafficante filo-russo nella negazione dell’Olocausto e nel suprematismo bianco.

Trump ha ospitato i due uomini a Mar-a-Lago, il suo resort in Florida, subito dopo aver lanciato la sua campagna per le elezioni presidenziali del 2024. Il signor Ye “è stato davvero gentile con me”, ha detto il signor Trump.

Allo stesso modo, i candidati sostenuti da Trump nelle elezioni di medio termine negli Stati Uniti del mese scorso, tra cui Hershel Walker, che gareggerà nel ballottaggio della prossima settimana in Georgia, si sono sentiti a loro agio nell’associarsi con Ye e Fuentes.

Fuentes ha affermato giorni prima della cena che “gli ebrei hanno troppo potere nella nostra società. I cristiani dovrebbero avere tutto il potere, tutti gli altri molto poco ”, mentre il manager di Mr. Ye, Milo Yannopoulos, ha annunciato che “ abbiamo smesso di mettere gli interessi ebraici al primo posto ”.

Yonnopoulos ha aggiunto che “è ora che mettiamo di nuovo Gesù Cristo al primo posto in questo Paese. Niente e nessuno ci ostacolerà affinché ciò accada”.

Presentato nel famigerato talk show radiofonico di estrema destra Alex Jones’ Infowars, Ye ha professato la sua ammirazione per Adolf Hitler. ” Mi piace Hitler “, ha detto Ye, elencando i vari motivi per cui ammirava il famigerato leader nazista.

I probabili partner della coalizione di Netanyahu cercano di legiferare distinzioni discriminatorie tra membri a diverse tendenze religiose ebraiche , svuotare la democrazia israeliana, introdurre un sistema simile all’apartheid , sciogliere l’Autorità palestinese, espellere i palestinesi “sleali verso Israele” in quella che equivarrebbe a una pulizia etnica , privare le donne dei loro diritti e reintrodurre l’omofobia .

Avraham Burg, autore, politico, uomo d’affari e rampollo israeliano di un potente leader di un defunto partito politico religioso un tempo mainstream, aveva avvertito nel 2018 che i signori Orbán, Trump e Netanyahu “sono i leader della paranoia e della fobia “.

Burg aveva spiegato che rappresentano “un fenomeno globale che attraversa tutti i confini, etnici, razziali o religiosi, riunendosi in un ghetto tribale che è più piccolo dello stato moderno, che è vario e inclusivo di tutti i suoi cittadini. Il loro feroce antagonismo verso i fondamenti della democrazia e il tentativo di danneggiare il maggior numero possibile di risultati e benefici della società aperta sono la prova di debolezze intrinseche e reali paure esistenziali”.

La terribile visione di Burg è ancora più una realtà oggi rispetto a quando ha parlato quattro anni fa.