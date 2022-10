OPEC e il petrolio che verrà

Justin Dargin, ex consulente legale dell’ OPEC e attualmente Senior Middle East Energy Scholar presso l’Università di Oxford, è, a livello internazionale, tra i migliori conoscitori del sistema OPEC e questioni petrolifere in generale.

A gennaio, per Al Jazeera Center for Studies, Dargin ha predisposto uno studio del quale abbiamo pubblicato tradotto una sintesi. Nel lavorare a quella traduzione ci siamo accorti che, anche in considerazione degli ultimi sviluppi, in particolare nel rapporto OPEC-Arabia Saudita-Stati Uniti, sarebbe stato interessante, approfondire alcuni temi.

Il professor Justin Dargin è stato subito disponibile, è quella che segue è una corposa intervista che, tra storia e attualità politica, mette in chiaro punti fondamentali per capire quanto sta accadendo nella geoeconomia e geopolitica del petrolio.

Nel Suo studio, dal quale abbiamo preso le mosse per questa intervista, tra il resto afferma: «The unwritten contract of their symbiotic relationship is that as the United States undertook to protect global sea lanes from potential disruption in the oil market, OPEC would carry out the mandate to prevent extreme oil market volatility, and thereby ensure global economic stability». Le chiedo di dettagliarci meglio questo ‘unwritten contract’. Quando e come è stato concordato questo ‘contratto’?

Il contratto di sicurezza non scritto tra l’Arabia Saudita (e il Golfo per estensione) e gli Stati Uniti, ebbe la sua genesi in un incontro il giorno di San Valentino del 1945. In quel fatidico giorno, il Presidente Franklin D. Roosevelt fece una riunione con il re saudita, Abdul Aziz Ibn Saud, su un incrociatore navale americano nel Canale di Suez, per determinare i futuri contorni della relazione Arabia Saudita-USA. Questo portentoso incontro, ha gettato le basi per il lungo rapporto americano-saudita che ha garantito la sicurezza americana in cambio di forniture energetiche convenienti e coerenti nel mercato globale.

Sebbene questa relazione sia stata a volte controversa, ogni Amministrazione statunitense l’ha mantenuta. Dal 1945, ci sono state varie articolazioni dell’accordo sulla sicurezza, come quando, sulla scia dell’invasione sovietica dell’Afghanistan, il Presidente Jimmy Carter ha affermato che «qualsiasi tentativo da parte di qualsiasi forza esterna di ottenere il controllo della regione del Golfo Persico sarà considerato un assalto agli interessi vitali degli Stati Uniti d’America, e tale assalto sarà respinto con ogni mezzo necessario, compresa la forza militare».

Ma, allo stesso tempo, deve ancora essere compreso che non esiste alcuna garanzia di sicurezza basata su un trattato tra gli Stati Uniti e i suoi alleati del Golfo. L’ombrello di sicurezza americano è essenzialmente formato da un’ampia gamma di dichiarazioni (e impegni) del governo americano, accordi di sicurezza bilaterali e la presenza di vaste risorse militari statunitensi nella regione. Tuttavia, anche senza un patto di mutua difesa, la presenza di assetti militari americani opera in realtà come un patto difensivo, in quanto funge, in una certa misura, da filo di sicurezza. È dubbio che un Paese attacchi un altro che ospita basi militari americane, senza invitare a devastanti ritorsioni.

Spesso non è ben nota, né apprezzata, l’ampia portata del coinvolgimento militare statunitense nella regione del Golfo. Diverse risorse militari statunitensi sono attualmente posizionate in tutto il Golfo, come in Bahrain, che ospita la Quinta Flotta degli Stati Uniti, e in Qatar, che ospita il Comando Centrale degli Stati Uniti. Il Kuwait ospita oltre 13.000 soldati americani e il quartier generale centrale dell’esercito americano. Da parte sua, l’Oman ospita anche diverse centinaia di militari statunitensi e consente alle forze armate statunitensi di preposizionare armamenti. Negli Emirati Arabi Uniti, il porto di Jebel Ali è il più grande porto visitato dalla marina statunitense al di fuori degli Stati Uniti. Inoltre, vi sono di stanza oltre 5.000 militari statunitensi.

E mentre gli Stati Uniti hanno ritirato le loro forze armate dal territorio saudita dopo l’11 settembre e l’invasione dell’Iraq, aerei da combattimento, batterie di missili di difesa aerea patriot e addestratori militari americani sono tornati nel Paese. Nonostante l’attuale tensione nelle relazioni tra Stati Uniti e Arabia Saudita, nel 2022 le forze armate statunitensi e l’Arabia Saudita hanno iniziato a pianificare lo sviluppo di una nuova struttura di test che funzionerà come sbocco del comando centrale degli Stati Uniti per aiutare l’Arabia Saudita a contrastare le minacce regionali.

Inoltre, come estensione della presenza fisica dell’esercito americano nel Golfo, Bahrain, Kuwait e Qatar hanno ottenuto lo status di principali alleati non NATO. E mentre la designazione di maggiore alleato non NATO non conferisce automaticamente un patto di mutua difesa con gli Stati Uniti, molti vantaggi militari ed economici sono incorporati in tale accordo.

Questo ‘unwritten contract’ come ha influenzato la geopolitica di questi decenni?

Un altro aspetto della garanzia di sicurezza non scritta per la regione del Golfo è stato che gli Stati Uniti hanno cercato di garantire idrocarburi a prezzi accessibili e sicuri per se stessi e per i loro alleati nella ricostruzione postbellica dell’Europa. All’indomani della seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti erano indipendenti dal punto di vista energetico; tuttavia, intorno al 1948-1950, a causa della vertiginosa espansione industriale, la domanda statunitense iniziò a superare l’offerta interna disponibile. Questa forte crescita della domanda di petrolio l’ha portata a diventare un importante importatore di petrolio e ad intrecciare molto di più gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita. Oltre alla promessa degli Stati Uniti di fornire sicurezza alla regione di fronte a varie minacce, le relazioni bilaterali tra gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita (così come gli altri esportatori di idrocarburi del Golfo) si sono approfondite all’inizio degli anni ’70, quando il Presidente Nixon ha posto fine al gold standard, nel 1971, per far fronte all’aumento dell’inflazione e sulla scia dell’embargo petrolifero dell’OAPEC (Organizzazione dei Paesi Arabi Esportatori di Petrolio) del 1973-1974.

Entrambi gli eventi hanno inaugurato una trasformazione epocale nelle relazioni USA-Golfo.

Quando il sistema di Bretton Woods di tassi di cambio fissi legati all’oro tramite il dollaro USA è crollato, nel 1971, solo il dollaro poteva riempire il vuoto in modo realistico. I principali esportatori di petrolio hanno deciso di prezzare il petrolio esclusivamente in dollari, poiché non esisteva una valida alternativa. Il loro pensiero strategico aveva senso poiché il loro cliente più importante erano gli Stati Uniti, e il dollaro era la valuta principale del commercio e della finanza globale. Inoltre, l’embargo petrolifero dell’OAPEC, ha avviato una sorta di rivoluzione dei prezzi; i prezzi globali del petrolio sono quadruplicati da 2,90 dollari al barile prima dell’embargo, a quasi 12 dollari nel gennaio 1974. Nel contesto, miliardi di dollari sono immediatamente confluiti in economie con scarsa capacità di assorbimento e i Paesi del Golfo produttori di petrolio avevano bisogno di un posto dove investire i loro profitti inaspettati.

La crescente interdipendenza tra gli Stati Uniti e i Paesi del Golfo, negli anni ’70, guidata dall’Arabia Saudita, ha stabilito le condizioni per il reinvestimento dei petrodollari del Golfo nei Tesori statunitensi e la diffusione di progetti di sviluppo amministrati dagli americani in Arabia Saudita e nel Golfo in generale. I voti nuziali di questo matrimonio economico sono che l’Arabia Saudita e altri Paesi produttori di petrolio del Golfo, avrebbero ricevuto dollari in cambio del loro petrolio e altri prodotti di idrocarburi che avrebbero poi riciclato in titoli denominati in dollari, come buoni del tesoro del governo degli Stati Uniti e altri titoli finanziari americani. Ciò ha aumentato in misura significativa l’attrattiva globale del dollaro, e ne ha approfondito la liquidità. Inoltre obbligava i Paesi importatori di petrolio a mantenere una sana riserva di dollari per finanziare i loro acquisti di petrolio. Questi eventi hanno notevolmente rafforzato il dominio finanziario ed economico globale americano.

Per cementare ulteriormente le relazioni del Golfo-America, e per riciclare le enormi quantità di petrodollari, i Paesi del Golfo hanno anche iniziato a investire in modo sostanziale nella loro architettura di sicurezza, acquistando miliardi di dollari di armi avanzate di fabbricazione americana che hanno approfondito la loro dipendenza dal quadro di sicurezza americano. Questi acquisti di armi su larga scala sono stati rafforzati da ampi programmi di addestramento militare in base ai quali gli ufficiali sauditi e altri ufficiali del GCC si sarebbero formati sotto il personale militare americano.

L’integrazione del Golfo nell’architettura di sicurezza americana deve essere intesa nel contesto di una serie di minacce esterne e interne che i Paesi del Golfo hanno dovuto affrontare durante e dopo il periodo della Guerra Fredda. Durante la lotta anti-colonialismo degli anni ’50 e ’60, il nazionalismo arabo, le monarchie del Golfo percepirono forse una delle forze destabilizzanti più significative nella regione che contrapponeva i governi nazionalisti arabi rivoluzionari anti-occidentali di Siria, Iraq ed Egitto (e ad un grado minore Algeria) contro i governi conservatori del Golfo, allineati all’Occidente. Il pericolo del nazionalismo arabo agli occhi degli Stati del Golfo ha preso la forma di numerose azioni dei governi rivoluzionari per rovesciare le monarchie del Golfo nell’interesse della più ampia ‘Nazione araba’.

Ma la sconfitta fisica degli eserciti arabi, durante la Guerra dei Sei Giorni, terminata nel 1967, preannunciava la morte dell’ideologia del nazionalismo arabo come forza emergente. Al suo posto si levò lo spettro dell’Islam rivoluzionario, che prese forma con la rivoluzione iraniana del 1979, e la nascita di organizzazioni estremiste islamiche. Da allora, i Paesi del Golfo hanno dovuto fare i conti con un Iran espansivo e un’agitazione interna tra islamisti sunniti e sciiti.

Pertanto, gli interessi di sicurezza sono sempre stati una preoccupazione primaria dei Paesi del Golfo, che li ha ulteriormente inseriti nel quadro di sicurezza americano.

Se NOPEC venisse approvato, e il rapporto tra Stati Uniti e Paesi del Golfo, in primo luogo Arabia Saudita, cambiasse sostanzialmente, cosa succederebbe a questo ‘unwritten contract’? verrebbe meno? E nel caso venisse meno, quale scenario dobbiamo ipotizzare?

Se la NOPEC diventasse legge americana, senza dubbio, ciò romperebbe l’edificio del rapporto americano-saudita che durava da quasi sette decenni. Tuttavia, va affermato che, anche se la NOPEC emerge periodicamente sulla stampa e nelle aule del Congresso come strumento per fare pressione sull’OPEC, la possibilità che alla fine diventi legge, nonostante il rapporto controverso tra OPEC e Stati Uniti in questo momento, è molto bassa.

Tuttavia, le ramificazioni di una legge NOPEC di successo vedrebbero probabilmente l’Arabia Saudita che tenta di diversificare le sue relazioni economiche e di sicurezza lontano dagli Stati Uniti per fare più affidamento su una varietà di Paesi. Ad esempio, di recente, l’Arabia Saudita ha minacciato di ridurre le sue partecipazioni in titoli di Stato americani e di quotare il petrolio in valute diverse dal dollaro USA. E, a causa della tensione con Washington, nel marzo 2022, Riyadh ha avviato colloqui con Pechino per valutare potenzialmente alcune vendite di petrolio in yuan.

La relazione tra Stati Uniti e Arabia Saudita è diventata sempre più tesa negli ultimi due decenni, con il declino della relazione che risale all’11 settembre. Ma si è ulteriormente deteriorata negli ultimi anni, a causa delle recriminazioni saudite sui negoziati sul nucleare iraniano, del disagio per il sostegno americano alle rivoluzioni della Primavera Araba e del ‘Pivot to Asia‘, sotto l’Amministrazione Obama, che ha portato il governo saudita e altri governi del Golfo a credere che gli Stati Uniti stavano trascurando i loro interessi strategici regionali. Questa percezione è stata rafforzata dalle periodiche richieste negli Stati Uniti di bloccare le vendite di materiale militare all’Arabia Saudita, dal rifiuto di Washington di fornire informazioni e supporto logistico per le campagne di Arabia Saudita ed Emirati ai ribelli Houthi, in Yemen, e le ricadute sull’assassinio del giornalista dissidente, Jamal Kashoggi, nel 2018.

Di conseguenza, si è sviluppata l’opinione che il governo americano non fosse un partner affidabile per i suoi alleati a lungo termine. E in accordo con il declino delle relazioni USA-Golfo, un forte aumento del commercio e degli investimenti con la regione Asia-Pacifico, in particolare quella della Cina, iniziò a compensare il commercio e gli investimenti americani.

Ma in termini di futuri potenziali accordi di sicurezza, al momento non esiste una valida alternativa all’ombrello di sicurezza americano. Nessun altro Paese al mondo ha la capacità di proiezione della forza degli Stati Uniti per inviare i suoi militari in un attimo ai punti di crisi globali. La marina cinese, pur crescendo rapidamente nella proiezione delle forze, non ha i fattori abilitanti necessari che le consentirebbero di diventare una vera marina d’altura, almeno per i prossimi dieci o venti anni.

Nonostante il gelo nelle relazioni tra Stati Uniti e Arabia Saudita (e, in misura minore, Emirati Arabi Uniti), durante lo sconvolgimento della pandemia globale, nel 2022, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita hanno cercato di ottenere un accordo scritto con gli Stati Uniti per fornire un accordo di sicurezza basato su un trattato più formale. E gli Emirati Arabi Uniti hanno persino arruolato Israele per utilizzare la sua influenza per portare avanti la sua causa a Washington. Ma non è sicuro se tali trattati scritti possano essere realizzati, poiché l’istituzione di un trattato del genere richiederebbe il sostegno di due terzi del Senato, il che sarebbe un’impresa considerevole nell’attuale ambiente politico nazionale e internazionale americano.

Anche se ci sono stati sforzi per reinventare e formalizzare il quadro di sicurezza USA-Golfo nel corso degli anni, la rinnovata spinta è arrivata tra le preoccupazioni che l’accordo nucleare iraniano sarebbe stato resuscitato, mettendo così a rischio la regione.

L’attuale contesto geopolitico di un Iran potenzialmente libero da sanzioni nel breve termine e la crisi nell’Europa orientale, sta emergendo in un potenziale nuovo ordine mondiale che molti politici del Golfo ritengono richieda di ridefinire impegni e obblighi con gli Stati Uniti.

L’alto livello dei prezzi del petrolio potrebbe plausibilmente servire come leva per i Paesi del Golfo per ottenere garanzie di sicurezza americane per creare un meccanismo di sicurezza istituzionale regionale per resistere all’Iran e ad altre minacce regionali. Tuttavia, allo stesso tempo, nel corso degli anni, l’Arabia Saudita ha approfondito le sue relazioni con il Pakistan, il suo più vicino partner di difesa non americano in Medio Oriente. Possiamo aspettarci che questo accordo di sicurezza bilaterale si espanda nei prossimi decenni.

L’Arabia Saudita sta anche tentando di sviluppare ulteriormente il gruppo di sicurezza pan-GCC per promuovere una struttura militare locale del Golfo.

Dato il disgelo delle relazioni con Israele, è plausibile che Israele e i suoi partner del Golfo possano formare un solido accordo di sicurezza entro questo decennio, spinti dalla paura comune di un Iran dotato del nucleare.

Gli Accordi di Abraham, entrati in vigore il 15 settembre 2020, hanno inaugurato un periodo di normalizzazione diplomatica tra Israele, Bahrain ed Emirati Arabi Uniti, con l’acquiescenza saudita. Questo accordo ha posto le basi per un’ulteriore cooperazione in materia di sicurezza tra Israele e gli Stati del Golfo.

Non è noto che la cooperazione in materia di sicurezza israelo-saudita risalga all’inizio degli anni ’60, quando entrambi gli Stati sostenevano i realisti nello Yemen contro il governo repubblicano a Sana’a, appoggiato dai sovietici e dall’Egitto. I servizi di sicurezza sauditi e israeliani hanno coordinato la fornitura di formazione tecnica, competenze e armamenti ai realisti dell’Arabia Saudita. Dopo la conclusione dell’accordo di Oslo del 1993, si sono instaurati ulteriori contatti clandestini. Di recente, nel 2022, gli Stati Uniti hanno mediato colloqui, noti come il vertice di Sharm El Sheikh, tra Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Giordania con le forze di difesa israeliane in Egitto per discutere la potenziale formazione di un patto di difesa congiuntoper contrastare Iran. I partecipanti al vertice hanno concordato in linea di principio le procedure per la condivisione rapida delle notifiche per il rilevamento di minacce aeree. Questo accordo non vincolante pone le basi per una cooperazione di sicurezza più ampia e profonda che gli Stati Uniti desiderano portare a uno scudo di difesa aerea integrato regionale sostenuto dagli Stati Uniti che collegherebbe satelliti, radar e altre infrastrutture difensive.

Nel complesso, se NOPEC diventasse legge e venisse intrapresa un’azione legale contro l’Arabia Saudita, potremmo assistere al tentativo dell’Arabia Saudita di disaccoppiarsi dall’economia americana e dalle infrastrutture economiche dominate dal dollaro e sviluppare accordi di sicurezza più diversificati. Tutto ciò, tuttavia, richiederebbe un decennio o più per districarsi in modo apprezzabile dalla sua relazione profondamente radicata con Washington.

Ma l’Arabia Saudita è così completamente interconnessa con gli Stati Uniti che ci vorrebbe molto tempo prima che si distaccasse dagli Stati Uniti in tutti i settori. Questo può essere visto alla luce delle ex colonie d’Europa, Francia, Gran Bretagna e persino Spagna, che hanno ancora ampi rapporti economici e politici con le loro ex colonie decenni dopo il crollo del colonialismo, o nel caso della Spagna, anche secoli.

L’ingresso della Russia nell’OPEC e la formazione di OPEC+ ha cambiato la natura dell’OPEC? Ed è OPEC+ alla base della relazione sempre più difficile tra Stati Uniti e Arabia Saudita?

L’OPEC, come organizzazione, ha perso influenza negli ultimi decenni a causa dell’aggiunta di quantità significative di produzione da Paesi non OPEC (come il boom dello shale oil in Nord America, nel 2008) e dell’aumento della domanda interna di idrocarburi in Paesi OPEC che hanno eroso il cuscino delle esportazioni. Oltre a questi fattori, molti altri Paesi dell’OPEC, oltre all’aumento demografico e alla conseguente crescita della domanda interna di petrolio, stavano vivendo una significativa crisi socio-politica e una cattiva gestione economica che hanno avuto un impatto negativo sulla loro capacità di espandere la produzione di petrolio.

I 13 membri dell’OPEC controllano quasi il 35% della produzione mondiale di petrolio e l’82% delle riserve accertate di petrolio. Tuttavia, con gli ulteriori dieci membri non OPEC che hanno formato l’OPEC+, il livello di influenza aumenta a circa il 55% della produzione totale di petrolio globale e oltre il 90% della fornitura di petrolio accertata. Di conseguenza, l’OPEC+ è un’entità formidabile che può avere un impatto decisivo sui prezzi mondiali del petrolio in un modo che l’OPEC non è stato in grado di fare negli ultimi anni. Basti dire che ci sono solo pochi Paesi dell’OPEC+ che hanno la capacità inutilizzata per aumentare o diminuire rapidamente la produzione secondo necessità per compensare interruzioni dell’approvvigionamento altrove, come l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti.

L’ingresso della Russia nell’OPEC+ ha cambiato la natura del mercato energetico globale. La ragione di ciò è che in termini di settore petrolifero, Russia e Arabia Saudita erano spesso ai ferri corti, con la leadership saudita che spesso percepiva la Russia come un ‘free rider’, sfruttando la sua limitazione alla produzione per guadagnare quote di mercato. L’Arabia ha incentrato gran parte della sua politica petrolifera sul fatto che i suoi sforzi per stabilizzare i prezzi globali del petrolio attraverso le quote di produzione sarebbero stati sfruttati da altri importanti produttori di petrolio non OPEC, come la Russia.

Detto questo, il solo fatto che Russia e Arabia Saudita collaborano nell’OPEC+ non significa che le relazioni saranno sempre coerenti e che in futuro non sorgeranno problemi. Ciò è stato visto più chiaramente durante la guerra delle quote di mercato scoppiata tra Arabia Saudita e Russia all’inizio della pandemia, quando i prezzi globali del petrolio sono crollati e sono diventati brevemente negativi nell’aprile 2020. Ma, nel complesso, va ricordato che le relazioni tra Arabia Saudita e Russia sono un matrimonio di convenienza, non ha un collante ideologico. Di conseguenza, a differenza delle relazioni a lungo termine dell’Arabia Saudita con gli Stati Uniti, per quanto difficili possano essere, gli interessi della Russia e degli Stati del Golfo potrebbero divergere in qualsiasi momento.

Nel caso si concludesse positivamente la vicenda JCPOA, il petrolio iraniano tornerebbe sul mercato. Se poi si trovasse l’accordo che si sostiene essere in arrivo a breve tra Stati Uniti e Venezuela, anche il petrolio venezuelano potrebbe iniziare a tornare sul mercato. Sia Venezuela che Iran fanno parte dell’OPEC (e sono anche ottimi ‘amici’ di Mosca). A questo punto, quale sarebbe lo scenario? L’OPEC si rafforzerebbe ancora di più e più pesantemente a fianco della Russia? Il rapporto con gli Stati Uniti si deteriorerebbe ulteriormente?

Va ricordato che anche se Iran e Venezuela sono considerati alleati della Russia, hanno anche i propri interessi economici. Gli Stati Uniti e l’Europa accoglierebbero con favore ulteriori forniture di petrolio sul mercato dall’Iran e dal Venezuela in quanto ciò eserciterebbe una pressione al ribasso sul prezzo globale del petrolio e aiuterebbe l’Europa a ridurre la sua dipendenza dal petrolio russo e, allo stesso tempo, abbasserebbe il prezzo internazionale di petrolio che avrebbe un impatto negativo sulla capacità economica di Mosca di continuare a portare avanti la sua guerra in Ucraina. Anche se ci vorrebbe del tempo per portare il greggio iraniano e venezuelano a livelli di pre-sanzione, la loro fornitura incrementale, in particolare quella iraniana, sarebbe una significativa forza moderatrice sui prezzi globali del petrolio.

Un certo numero di Paesi produttori di petrolio non sono parte dell’OPEC. Qual’è la motivazione? E in questa fase, Stati Uniti a parte, come si stanno comportando questi Paesi in questa vicenda di quantitativi di prodotto immessi sul mercato?

Ci sono diversi motivi per cui un Paese produttore di petrolio potrebbe non voler aderire all’OPEC. Uno dei motivi principali è il controllo sulla sua politica di produzione petrolifera e il non essere vincolato a un sistema di quote, che determinerebbe quanta quota di mercato finale sarebbe in grado di acquisire e, quindi, entrate estere. Alla fine, l’OPEC è stata costituita per tentare di gestire la tragedia dei beni comuni e promuovere l’indipendenza per i Paesi in via di sviluppo ricchi di petrolio.

La tragedia dei beni comuni, per quanto riguarda il settore petrolifero, è un fenomeno che si manifesta quando i singoli produttori di petrolio agiscono in modo indipendente, secondo il proprio interesse, il che si traduce in una produzione sfrenata e in un calo dei prezzi del petrolio.

Tuttavia, quando i Paesi rimangono al di fuori dell’OPEC, possono trarre vantaggio dalla limitazione della produzione dell’OPEC, in particolare quella dell’Arabia Saudita, il principale produttore di petrolio dell’organizzazione. Occasionalmente, quando l’Arabia Saudita percepisce che altri Paesi stanno approfittando della sua limitazione alla produzione, inonderà il mercato di petrolio per abbassare i prezzi globali per ‘disciplinarli’. Ciò si è verificato più volte nella storia, come nel 1986, quando l’Arabia Saudita aumentò rapidamente la sua produzione di petrolio e fece scendere il prezzo del petrolio così in basso che la dislocazione economica che ne risultò è ampiamente considerata uno dei principali fattori che hanno portato alla rivoluzione sovietica, con la dissoluzione dell’Unione.

Più di recente, dal 2014 al 2017, l’Arabia Saudita ha aumentato significativamente la produzione di petrolio nel tentativo di assestare un colpo decisivo all’industria americana del petrolio di scisto. E, ancora una volta, nel marzo 2020, l’Arabia Saudita ha rapidamente ampliato la sua produzione di petrolio nel tentativo di mettere in discussione la Russia per la mancanza di un accordo per la riduzione della produzione di petrolio. L’Arabia Saudita e gli altri produttori di petrolio del Golfo hanno vantaggi comparativi che pochi altri produttori di petrolio hanno. Il loro costo di produzione per ogni barile marginale di petrolio è di quasi 5 dollari al barile; questo viene confrontato con gli Stati Uniti, dove il costo medio di pareggio di produzione, il prezzo che un produttore deve ottenere per soddisfare i propri costi di produzione, è compreso tra i 40 e i 70 dollari. E la Russia, ad esempio, ha un prezzo di pareggio compreso tra i 30 e i 40 dollari. Pertanto, l’Arabia Saudita ha economie di scala che pochi altri produttori possono eguagliare.

Si prevedono altri ingressi in OPEC? Per esempio, nel caso il Brasile tornasse a sinistra con il rientro in scena di Lula, si potrebbe ipotizzare, un suo ingresso? (ricordo che il Brasile è nei BRICS insieme alla Russia e altri) E i Paesi africani come si comporteranno?

È possibile che altri Paesi scelgano di aderire all’OPEC, ma al momento non sembra che ci sarà un allargamento significativo per l’organizzazione. Ad esempio, il Brasile, che dovrebbe diventare uno dei primi cinque produttori ed esportatori di petrolio al mondo entro questo decennio, aveva espresso interesse ad entrare a far parte dell’OPEC, come dichiarato dal Presidente Bolsonaro nel 2019. Ma in seguito, il governo brasiliano ha represso le aspettative e ha affermato che mentre sta cooperando con l’OPEC, non ha intenzione di aderirvi in modo più formale. Diverse barriere eviterebbero l’adesione del Brasile all’OPEC. In primo luogo, il regime normativo brasiliano vieta i limiti di produzione fissati dal governo. In secondo luogo, economicamente, il Brasile è in una posizione migliore al di fuori dell’OPEC in quanto potrebbe trarre vantaggio dai limiti di produzione dell’OPEC e aumentare la propria quota di mercato a spese dell’OPEC.

Nel corso della storia dell’OPEC, i Paesi si sono allontanati dall’organizzazione e, in alcuni casi, si sono uniti nuovamente per vari motivi. L’Ecuador, che ha sospeso la sua adesione nel 1992, è rientrato nel 2007, ma si è ritirato nuovamente nel 2020. L’Indonesia ha sospeso la sua adesione nel 2009, è rientrata di nuovo nel 2016, ma poi ha deciso di sospenderla ancora una volta nel 2016. Il Qatar, ad esempio, si è ritirato dal organizzazione nel 2019.

Le ragioni che portano un Paese a ritirarsi dall’OPEC sono varie. Nel caso dell’Indonesia, è diventata un importatore netto di petrolio nel 2004 dopo che la domanda interna ha superato la sua produzione, il che vanifica sostanzialmente lo scopo dell’adesione a un cartello di esportazione di petrolio. Il Qatar si è ritirato dall’OPEC a causa del blocco impostogli (durato dal 2017 al 2021) dai suoi vicini (Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti ed Egitto), ma anche per concentrarsi sullo sviluppo del suo settore del GNL, poiché il suo petrolio era diventato molto meno fondamentale per la sua crescita economica. E l’Ecuador ha lasciato l’OPEC a causa dell’attuazione di nuove misure di austerità in accordo con il prestito di 4,2 miliardi di dollari del FMI, e sta cercando una politica di esportazione di petrolio più indipendente per generare entrate dall’estero. Il Sud Sudan, membro dell’OPEC+, ha minacciato nel 2022 di dimettersi dall’organizzazione per controversie sul superamento della sua quota di produzione.

Per i Paesi africani, l’adesione all’OPEC avrebbe dei vantaggi. L’OPEC è una prestigiosa organizzazione multilaterale con meccanismi di sostegno reciproco per i suoi membri, come consulenza tecnica, supporto nei forum internazionali e assegnazione di fondi per lo sviluppo. Questi vantaggi sarebbero presi in considerazione dai Paesi africani che stanno valutando se aderire all’OPEC. Inoltre, c’è anche un particolare antimperialista, che potrebbe essere giustamente definito ‘lite anti-occidentale’, una posizione filosofica che fa appello ai Paesi in via di sviluppo in quanto l’OPEC è ampiamente percepita come un’organizzazione che protegge gli obiettivi economici e geopolitici del Sud del mondo.

La Guinea Equatoriale, l’ultimo membro dell’OPEC dal 2017, ha invitato altri Paesi africani a unirsi all’organizzazione per promuovere la cooperazione in tutta l’Africa per proteggere il valore delle loro risorse petrolifere man mano che vengono fatte più scoperte petrolifere in tutto il continente e aumenta di importanza nella geostrategica occidentale. Tuttavia, in pratica, gli unici Paesi con una capacità inutilizzata apprezzabile nell’OPEC (e nell’OPEC+) sono l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti; il resto degli Stati membri sta producendo ben al di sotto delle quote assegnate, mettendo in discussione l’efficacia della loro appartenenza all’OPEC. La mancanza di capacità inutilizzata nell’OPEC+, pari a circa l’1% della domanda globale, riduce la sua capacità di rispondere alle interruzioni spontanee dell’approvvigionamento globale e diminuisce la sua influenza sul settore energetico globale.

Cina, India e altri sono impegnati a ridurre il ruolo del dollaro nel Sud est asiatico. Stessa ambizione è dei BRICS. Sul mercato petrolifero come incideranno questi movimenti? E’ ipotizzabile a lungo termine una dedollarizzazione in ambito OPEC?

Un aspetto poco discusso del movimento verso la de-dollarizzazione dell’economia mondiale è il crescente uso di sanzioni nei confronti dei Paesi che si ritiene non aderiscano alle norme occidentali. L’ampia diffusione del regime sanzionatorio da parte del governo americano e le minacce di escludere i Paesi dal sistema economico globale, svolgono un ruolo smisurato nel movimento di de-dollarizzazione.

E non sono stati solo i Paesi in contrasto con gli Stati Uniti (o l’Occidente in generale) a provare trepidazione a causa delle potenziali sanzioni imposte loro, ma anche altri Paesi percepiscono che potrebbe esserci il potenziale per essere esiliati dalla finanza internazionale in qualsiasi momento. Questa paura spinge molti Paesi a considerare valute alternative per i loro acquisti di materie prime.

L’uso esteso e minacciato del regime sanzionatorio sta aumentando il ritmo di altri Paesi nella ricerca di alternative. I soliti sospetti di Iran, Venezuela e Russia sono stati più espliciti nel chiedere un’alternativa all’architettura finanziaria basata sul dollaro, con la Cina che li spingeva silenziosamente sullo sfondo. Ma a causa del declino delle relazioni tra Stati Uniti e Arabia Saudita, il governo saudita ha avviato discussioni con i cinesi sull’utilizzo dello yuan per gli acquisti bilaterali di petrolio. Queste discussioni sono in corso dalla metà degli anni 2010, ma negli ultimi tempi hanno subito un’accelerazione.

Tuttavia, per almeno il prossimo decennio o più, nessun’altra valuta globale ha la profondità, la stabilità e la liquidità del dollaro USA che i Paesi dell’OPEC potrebbero abbracciare. Ciò si aggiunge al fatto che la maggior parte dei Paesi del Golfo ha le proprie valute ancorate al dollaro, il che aggiunge un altro livello di complicazione per la potenziale adozione di valute alternative.

Eppure, oltre alle tensioni geopolitiche con l’Arabia Saudita, il ciclo del riciclaggio dei petrodollari si è logorato, per cui l’Arabia Saudita e gli altri Paesi del Golfo vendono il loro petrolio all’Occidente e riciclano le entrate in importazioni di beni industriali e di consumo, asset finanziari americani ed europei, e acquisti di armi su larga scala. La situazione si è evoluta per cui la Cina acquista quasi tre volte più petrolio degli Stati Uniti e la Cina è diventata il più grande partner commerciale dell’Arabia Saudita.

Nel complesso, si è evoluta una relazione molto più profonda ed espansiva tra l’Arabia Saudita e la Cina. L’Arabia Saudita vende petrolio alla Cina in dollari e poi utilizza quei dollari per le importazioni cinesi. E anche se il dollaro USA è stato molto conveniente per i Paesi del Golfo e per l’OPEC, il severo regime di sanzioni contro Mosca ha di fatto costretto la Russia ad accettare altre valute per le sue esportazioni, ritagliandosi così una potenziale nicchia per lo yuan per emergere come concorrente strategico al dollaro nelle vendite globali di petrolio. Forse imprevista dai politici americani, l’imposizione di sanzioni alla Russia (e ad altri Paesi) ha accelerato la ricerca di valute alternative, che probabilmente non sostituirebbero il dollaro, ma alla fine potrebbero trasformarsi in un’architettura finanziaria internazionale più diversificata. Se l’Arabia Saudita iniziasse a vendere petrolio in valute diverse dal dollaro, telegraferebbe al mondo che esiste un’alternativa al dominio del dollaro e, a lungo termine, comincerebbe a indebolire la centralità del dollaro nel mercato energetico globale.