ONU: il sistema di veto è davvero ingiusto?

Vari partiti sono stati frustrati dal potere di veto dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il P5. Hanno sostenuto che questa barriera strutturale ha ostacolato molte proposte e considerazioni cruciali per il bene superiore del mondo.

Rimane facile per le altre potenze individuare la causa e la colpa del potere superiore di cui gode la P5, a maggior ragione incolpando gli Stati Uniti come unico istigatore dei conflitti globali e abusando del potere di veto alla sua agenda egemonica globale. Contrariamente al crescente slancio alla narrativa nell’abolire il potere di veto e nella ristrutturazione del dominio del Consiglio di sicurezza, ci sono argomenti convincenti a favore del ruolo, dell’eredità e dell’impatto del potere di veto nel fornire i necessari contrappesi e deterrenza alle minacce che potrebbero ribaltarsi l’ordine internazionale basato sulle regole.

Il seggio permanente delle cinque potenze si basa su eredità storiche, essendo i vincitori della seconda guerra mondiale, tutte alleate a quel tempo, ognuna con capacità nucleare. Sulla base della loro predominanza militare, hanno il mandato di decidere, guidare e fornire giudizi morali e basati sul potere su questioni globali che influenzeranno il futuro della pace globale e del progresso della civiltà. Avendo queste capacità sia in termini di legittimità che di fiducia derivate dal loro status e dai loro risultati, sono resi possibili processi decisionali più rapidi e deterrenza per i conflitti con le loro reali capacità di fornire le influenze del potere duro e morbido.

Il potere di veto è il primo passo nella diplomazia preventiva, dove poteri comprovati che hanno poteri reali e immaginari per scoraggiare e far rispettare le regole agiscono come la prima barriera per qualsiasi forza sfidante che intenda agire come canaglia. Non avendo il primo passo per prevenire conflitti o aggressioni, creerà un clima più pericoloso con un duplice rischio. In primo luogo, se gli stati che attualmente detengono questo privilegio e potere, la P5, perderanno questo vantaggio di veto, perderanno la loro prima opzione preventiva nel prevenire le minacce ai propri interessi e alla propria sopravvivenza. Perdendo questa prima difesa di scoraggiare le minacce alla loro sopravvivenza, fornirà maggiori pretesti e giustificazioni per maggiori atti di manovre energiche. In secondo luogo, altri stati si precipiteranno su questa apertura per maggiori affermazioni e proiezioni di potere, sia per sfidare il primato delle maggiori potenze sia per garantire i propri calcoli di potere a un livello più alto a livello regionale e globale. L’impatto risultante sarà l’aumento delle tendenze anarchiche e un ciclo più profondo della corsa agli armamenti. La struttura del veto serve in entrambe le direzioni, come deterrente cruciale e spettro di controllo e bilanciamento, ma paradossalmente creerà parvenze di ingiustizia sugli altri. Tuttavia, la realtà delle relazioni internazionali e dell’impegno rimane radicata nella verità innegabile per cui i poteri più piccoli avranno bisogno delle garanzie di sicurezza dei poteri più grandi, sia come forma di fiducia che di aderenza normativa.

Le richieste di un’equa rappresentanza dei voti che coinvolgono tutti i 193 membri delle Nazioni Unite invitano a maggiori implicazioni. Se tutte le decisioni, in particolare le considerazioni cruciali sulla sicurezza, devono essere basate su uno stile referendario che coinvolga tutti, una risposta più debole e più lenta a crisi urgenti e ad alto impatto rischierà di prolungare e aggravare i conflitti, aggravati dalla diversa agenda e dagli interessi dei diversi stati. Altre implicazioni includono il crescente divario tra Ovest/Est o Nord/Sud nel potere e nella parità di influenza, dove ciascuno si adopererà per un maggiore riconoscimento e richieste nel creare una distribuzione più equa dei poteri. Se il potere di veto viene abolito, la perdita dell’influenza e del privilegio globale del P5 creerà azioni più irregolari e una natura imprevedibile delle incertezze politiche.

Nella richiesta di espandere il potere di veto o di aumentare i seggi permanenti con rappresentanti delle regioni o delle potenze emergenti e del mondo in via di sviluppo, creerebbe un dilemma duraturo e senza fine di altre lotte di potere. Altre regioni o sottoregioni vorranno avere una partecipazione , con infiniti dibattiti sul posto giusto e sull’accreditamento. Come verrà misurato il potere e su quali basi e quali narrazioni secondo cui un potere o uno stato è considerato degno o potente? Gli attuali indicatori di parità di potenza e valutazione sono stati essi stessi uno stato di flusso, in cui la misurazione della potenza non è una scienza fissa.

Se l’attuale struttura viene abolita, l’Est/Sud potrebbe essere impantanato dall’autocompiacimento e utilizzare i loro nuovi diritti per spingere per un nuovo ordine dettato dall’Est/Sud. Ciò a sua volta minaccerà l’influenza radicata da tempo e gli interessi dell’Occidente/Nord che potrebbero adottare misure di ritorsione che influenzeranno la stabilità globale e la direzione del progresso nel suo insieme. L’Occidente fa affidamento sul mercato orientale, sulle risorse, sul volume di capitale e simili, mentre l’Oriente fa affidamento anche sul mercato occidentale, con leadership nella creazione di conoscenza e garanzie di sicurezza. La dicotomia cambierà una volta che c’è una profonda interruzione nell’ordine.

La perdita del senso di maggiore diritto con il cambiamento dell’attuale sistema significa che l’Occidente o il P5 perdono il loro pretesto per portare i loro contributi e affiliazioni a cause globali, aggravato dalla maggiore spinta degli altri per i propri interessi, aumenterà la statura delle Nazioni Unite obsolete, se non sempre di più. Gli impegni internazionali, il sostegno e gli aiuti volontari rischieranno una vera e propria flessione con il ritiro di queste potenze superiori, con il senso di essere vittime della crescente narrativa globale anti-Occidente o anti-USA. L’Occidente e l’establishment del potere radicato sono rimproverati per essere la causa principale dei problemi del mondo, inclusa la pratica di doppi standard e la palese ipocrisia nel loro orientamento politico di favorire le nazioni e incitare alle guerre. Dal cambiamento climatico all’arricchimento della loro sete di conflitti, l’Occidente è ammonito per la sua complicità e per aver approfittato del dominio di potere sbilenco nel Consiglio di Sicurezza. Ma non puoi avere la torta e mangiarla anche tu, dove altri giocatori tra cui Russia e Cina hanno cercato di sfidare l’ordine basato sulle regole e nel creare conflitti rischiosi tra cui l’Ucraina e tattiche assertive nelle controversie regionali.

Statisticamente, è la Russia/URSS che ha utilizzato maggiormente il veto, seguita dagli Stati Uniti. La Cina sta aumentando di frequenza, dove la maggior parte dell’utilizzo è stato per garantire la sicurezza della Russia e degli interessi fondamentali della Cina, incluso il conflitto in Ucraina. Il recente tentativo di veto di Mosca nella risoluzione sulla sua manovra di annessione serve come un’altra cruda realtà a questa dicotomia. Gli Stati rimproverano l’Occidente per la loro inazione o per le loro azioni, ma le stesse aspettative che tutti gli Stati rispettino le regole e le norme concordate dalle Nazioni Unite possono apparentemente essere adattate per giustificare le cause e le azioni della Russia o della Cina, sulla base del carta della vittima e il pretesto di loro che cercano di riparare i torti o di resistere al bullismo occidentale. La realtà rimane che nessuno rinuncerà alla propria posizione e struttura attuali. Perché la democrazia funzioni al meglio, non deve essere un tutto e tutto nella partecipazione, lo stesso motivo per cui esiste uno spettro di rappresentanti eletti a cascata e di decentramento nel processo decisionale nel rappresentare le persone su questioni e processi decisionali.

La realtà della politica globale rimane che ogni stato è per se stesso, ma per mantenere lo stato sicuro, dovrà garantire che altri stati abbiano la stessa adesione e convinzione comune nello stesso sistema in cui si trovano, per garantire che anche loro possano giocare dalle regole e che avranno la stessa fede e adesione allo stesso organismo, l’ONU. È ancora un santuario per quasi tutte le nazioni della Terra, fintanto che a loro e alle grandi potenze viene fatto sentire di avere un ruolo da svolgere con rendimenti attesi, anche se in aderenza alle regole e all’ordine concordati.

Per quanto condannino l’istituzione globale, si rendono conto che per ora l’ONU rimane l’unica entità bancabile in grado di fornire le assicurazioni desiderate e la piattaforma affinché tutte le nazioni accettino le stesse regole. Tuttavia, affinché ciò rimanga, l’ordine basato sulle regole e i valori e le norme concordati devono essere ugualmente applicati. L’ONU non è una salvezza utopica per la pace perpetua, la natura realista del potere e della lotta lo sfida. Il motivo per cui le Nazioni Unite esistono ancora è che gli stati capiscono che è la prima linea di prevenzione della guerra e rimane l’ultima speranza per un’altra guerra distruttiva. Ulteriori violazioni su questa struttura e fondamento della prevenzione della guerra con crescenti sfide all’ordine basato sulle regole saranno invita solo l’inevitabile. Come disse giustamente Dag Hammarskjöld, il secondo segretario generale delle Nazioni Unite nel 1954, “l’ONU non è stata creata per portare l’umanità in paradiso, ma per salvare l’umanità dall’inferno”. Rimane vero fino ad oggi.