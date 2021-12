Gli scienziati stanno lavorando 24 ore su 24 per ottenere una migliore comprensione della variante Omicron. In tutto il mondo i paesi hanno imposto divieti di viaggio per mitigare la diffusione. Gli scienziati sudafricani hanno annunciato per la prima volta di aver identificato una nuova variante il 25 novembre 2021. Da allora, i casi di COVID sono aumentati in modo esponenziale e il Sudafrica è entrato in una quarta ondata.

In che modo Omicron è diverso dalle varianti precedenti?

I nostri risultati chiave riguardano il rischio di reinfezione.

Una reinfezione è definita come un test SARS-COV-2 positivo più di tre mesi dopo un precedente test positivo. Abbiamo scoperto che il rischio relativo di reinfezione era molto più alto (almeno 3 volte) con la variante Omicron rispetto alle varianti Beta e Delta.

Le nostre prove suggeriscono che la variante Omicron è associata a una maggiore capacità di eludere l’immunità da una precedente infezione. Al contrario, non ci sono prove epidemiologiche a livello di popolazione di una maggiore fuga immunitaria associata alle varianti Beta o Delta, rispetto al tipo originale o selvaggio.

Questa scoperta ha importanti implicazioni per la pianificazione della salute pubblica, in particolare in paesi come il Sudafrica con alti tassi di immunità da precedenti infezioni. Uno studio per misurare l’infezione precedente ha rilevato che poco prima della terza ondata (maggio 2021) quasi la metà dei donatori di sangue in Sudafrica era già stata infettata.

Un altro studio, chiamato PHIRST-C, che ha seguito le famiglie nel tempo ha rilevato che oltre il 60% degli individui era stato infettato entro la fine di agosto 2021. Come risultato di questo alto livello di infezione precedente, combinato con circa il 40% di copertura vaccinale tra gli adulti ci si aspettava una quarta ondata più piccola.

Ma, se il virus muta per aumentare la sua capacità di eludere l’immunità naturale, come sembra aver fatto con Omicron, i governi non possono fare affidamento sull’immunità naturale precedente per stimare la dimensione dei futuri focolai.

In questa fase, non possiamo dire nulla sulla gravità dei casi con Omicron, sia nelle infezioni primarie che nelle re-infezioni. Inoltre non abbiamo informazioni sullo stato di vaccinazione delle reinfezioni.

Un altro grande problema ancora da risolvere è se la protezione contro le malattie gravi e la morte sarà influenzata da una ridotta immunità alla reinfezione.

Sono emersi diversi preprint che suggeriscono che Omicron potrebbe sfuggire alla neutralizzazione nelle persone vaccinate che non avevano avuto anche una precedente infezione. Questi risultati potrebbero aiutare a spiegare il grande rischio di reinfezione. I primi risultati di laboratorio che esaminano i test per misurare l’immunità basata sui linfociti T, d’altra parte, prevedono che potrebbe rimanere una protezione sostanziale contro malattie gravi e morte.

I nostri risultati si sono basati sull’analisi dei dati di sorveglianza raccolti in Sudafrica tra il 4 marzo 2020 e il 27 novembre 2021.

Cosa dicono le tue scoperte sull’efficacia del vaccino?

Sulla base dei dati utilizzati in questo studio, non possiamo dire nulla sulle implicazioni per questo. Siamo fiduciosi che i vaccini avranno un’efficacia simile contro la malattia grave con Omicron rispetto ad altre varianti.

Cosa possono fare gli individui per ridurre al minimo l’impatto della quarta ondata?

Anche con la nuova variante, le principali misure preventive che gli individui possono adottare rimangono indossando una maschera, il distanziamento sociale, migliorando la ventilazione e la vaccinazione. Durante le festività natalizie, è particolarmente importante evitare grandi folle, soprattutto al chiuso. Fino a quando non avremo una migliore comprensione di questa variante, è meglio non riunirsi con gruppi di amici, ma se lo fai, fallo all’aperto.