In questi giorni si parla molto del fatto che la nuova variante Omicron segni il passaggio da pandemia a endemico nello scenario covid-19. Tuttavia, se ci atteniamo alla definizione di “endemico” e a come si sono evolute altre pandemie precedenti, non è chiaro se siamo ancora a quel punto. Nemmeno che sarà raggiunto.

Come differenziare un’epidemia, una pandemia e un endemico?

Per anticipare se il covid-19 diventerà endemico, dobbiamo prima sapere cosa sono un endemico, un’epidemia e una pandemia. Sebbene l’argomento non sia esente da controversie, possiamo definire questi tre termini come segue:

EPIDEMIA: occorrenza in una comunità o regione di casi di una malattia o di specifici comportamenti sanitari chiaramente superiori a quanto normalmente ci si può aspettare.

PANDEMIA: è un’epidemia che si manifesta in un’area molto vasta, attraversa i confini internazionali e colpisce generalmente un gran numero di persone.

ENDEMIA: occorrenza ricorrente di una malattia, disturbo o agente infettivo dannoso in un’area geografica o gruppo di popolazione. Può anche riferirsi a un’elevata prevalenza cronica di una malattia in quell’area o gruppo.

Cioè, un endemico è caratterizzato dalla presenza continua di un numero elevato di casi. Ad esempio, l’HIV, oltre ad essere una pandemia, è anche endemico in alcune zone dell’Africa.

I coronavirus che causano il comune raffreddore sono considerati endemici, ma piuttosto a causa dell’alto numero di casi in tutto il mondo in qualsiasi momento dell’anno.

Possiamo confrontare il covid-19 con l’influenza?

Una malattia che si diffonde ogni anno in tutto il mondo ed è ben studiata a livello epidemiologico è l’influenza.

Esistono quattro tipi di virus dell’influenza: A, B, C e D. I virus dell’influenza umana A e B causano un’epidemia stagionale di malattie quasi ogni inverno in entrambi gli emisferi. I virus dell’influenza A sono quelli che di solito causano pandemie.

Le infezioni da virus dell’influenza C generalmente causano malattie lievi e non si ritiene che causino epidemie umane. Per quanto riguarda i virus di tipo D, colpiscono principalmente i bovini e finora non si ritiene che possano causare infezioni nell’uomo.

I virus dell’influenza A sono suddivisi in sottotipi basati su due proteine ​​sulla superficie del virus: emoagglutinina (H) e neuraminidasi (N). Esistono 18 sottotipi di emoagglutinina e 11 diversi sottotipi di neuraminidasi (rispettivamente da H1 a H18 e da N1 a N11).

Sebbene in natura siano state identificate più di 130 combinazioni di sottotipi di influenza A, principalmente negli uccelli selvatici, esistono probabilmente molte più combinazioni. Sorgono perché, quando due o più virus infettano un organismo contemporaneamente, subiscono la ricombinazione o lo scambio di geni.

I sottotipi di virus dell’influenza A che circolano comunemente tra le persone sono: A(H1N1) e A(H3N2).

Il virus dell’influenza ci visita ogni anno, è stagionale, provocando ondate uniche che coincidono con l’inverno nell’emisfero settentrionale,

Secondo l’analisi delle epidemie di influenza stagionale in Spagna fino a questo secolo, nel 70% delle stagioni il picco è stato raggiunto tra la settimana 2 (seconda settimana di gennaio) e la settimana 6 (seconda settimana di febbraio), fatta eccezione per la pandemia del 2009 , che era anomalo.

Tuttavia, il virus dell’influenza è imprevedibile e abbiamo una storia di circolazione molto bassa all’inizio di questo secolo nella stagione 2000-2001.

Possiamo dire che, al momento, il comportamento epidemiologico del covid-19 è simile a quello dell’influenza, provocando ondate che si diffondono in tutto il mondo.

SARS-CoV-2 assomiglia al virus dell’influenza nella sua capacità di mutare?

Come tutti sappiamo, il virus dell’influenza si evolve e negli ultimi decenni è mutato. Per conoscere la somiglianza tra i virus dell’influenza ai fini del riconoscimento da parte degli anticorpi e quindi essere in grado di progettare il prossimo vaccino, viene utilizzato un test chiamato HI (inibizione dell’emoagglutinazione).

Sebbene con alcune limitazioni, questo test consente di confrontare la capacità degli anticorpi di riconoscere i virus influenzali attuali rispetto a quelli circolanti in passato.

Il test HI misura quanto bene gli anticorpi si legano a una delle due proteine, l’emoagglutinina (HA), che si trova sulla superficie del virus e ha i principali siti di riconoscimento degli anticorpi (chiamati antigeni). Gli anticorpi, legandosi all’antigene, impediscono alla proteina di legarsi ai globuli rossi formando una rete, nota come emoagglutinazione.

Vengono utilizzate soluzioni sempre più diluite di anticorpi. Quando gli anticorpi sono molto diluiti e inibiscono ancora l’emoagglutinazione, significa che la somiglianza dei due virus confrontati è maggiore. Gli esperti considerano simili due virus influenzali se i loro titoli HI (cioè le diluizioni alle quali sono in grado di inibire l’emoagglutinazione) differiscono di 3 diluizioni o meno.

Ebbene, gruppi di ricerca di diversi paesi hanno mappato la somiglianza antigenica delle varianti SARS-CoV-2 rispetto alla variante ancestrale (D614G) utilizzando una metodologia simile.

Sono stati prelevati campioni da 51 pazienti che avevano superato il covid-19 e la capacità neutralizzante dei sieri dei pazienti è stata valutata in un test di neutralizzazione di pseudovirus artificiali creato sulla base del ceppo ancestrale e di Alpha, Beta, Gamma, Delta e Omicron.

Con i dati di neutralizzazione ottenuti, è stata costruita la mappa antigenica di SARS-CoV-2 (Fig. 6a). Sulla mappa si vede che i sieri di varianti simili o omologhe tendono a raggrupparsi attorno al ceppo infettante. I virus alfa e ancestrali si raggruppano strettamente al centro della mappa, mentre le varianti Beta, Gamma e Delta si trovano entro 2 unità antigeniche (1 unità = cambiamento di 2 volte nel titolo di neutralizzazione) del virus ancestrale, il che suggerisce un alto grado di antigene somiglianza.

Per i virus dell’influenza, come abbiamo detto prima, le varianti sono considerate antigenicamente simili in caso di distanze antigeniche inferiori a 3 o meno unità antigeniche. Per analogia, le varianti ancestrali, Alpha, Beta, Gamma e Delta, appartengono a un gruppo antigenico. Tuttavia, la distanza tra questo gruppo antigenico e Omicron è superiore a 5 unità antigeniche, il che implica che Omicron rappresenta la prima nuova variante principale di SARS-CoV-2 in ampia circolazione.

Pertanto, sappiamo che SARS-CoV-2 muta più di quanto ci aspetteremmo come coronavirus. Anche se è ancora presto per confrontare il suo tasso con quello del virus dell’influenza.

Quando emergeranno nuove varianti, saremo in grado di scoprire se Omicron è solo una fluttuazione e il resto delle varianti rimane vicino al virus originale. O se, al contrario, già da Omicron nascono le nuove varianti, con cui potremmo avvicinarci a uno schema più simile a quello dell’influenza.

Cosa accadrà con il covid-19 d’ora in poi?

Come abbiamo accennato, per il momento il covid-19 sta producendo ondate pandemiche, simili alla peggiore influenza A.

Per diventare endemico, il covid-19 dovrebbe essere limitato a specifiche aree geografiche e in quelle aree produrre costantemente un numero elevato di casi. Oppure inizia a produrre casi in tutto il mondo su base costante, come il comune raffreddore.

Con la grande capacità che sta dimostrando di produrre varianti altamente trasmissibili che eludono parzialmente la risposta immunitaria (ad esempio Omicron), e anche se allarghiamo la definizione di endemico a tutto il mondo, non si comprende come possa diventare endemico a breve termine.

Pertanto, vediamo due opzioni per il futuro:

Che attraverso un vaccino sterilizzante riusciamo a far sparire il SARS-CoV-2, come abbiamo già fatto con il vaiolo, o quasi con la poliomielite;

Che il SARS-CoV-2 continui a produrre ondate con nuove varianti e, infine, grazie alle vaccinazioni regolari, l’effetto sulla salute collettiva sia gestibile. Ma questo non sarebbe endemico, anche sotto la definizione ampia che rimuove la restrizione geografica, ma qualcosa di più simile all’influenza.

Come possiamo vedere, il fatto di poter assorbire il covid-19 senza suscitare di tanto in tanto grande scalpore ha una componente sociale oltre che epidemiologica. Vale a dire, assorbiremo la malattia nel momento in cui il danno che produce ogni anno alla società sarà simile a quello di un’influenza.

In uno dei due scenari che abbiamo disegnato, il peggio della pandemia è già alle nostre spalle. D’ora in poi, si tratta di sapere che tipo di stato di equilibrio raggiungeremo e quanto tempo ci vorrà per raggiungerlo.