Omicidio di Khashoggi: Biden benedice l’immunità di MBS

L’Amministrazione Biden si è mossa per concedere al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman l’immunità sovrana nel suo ruolo nell’ordinare l’omicidio, nel 2018, a Istanbul, dell’editorialista del ‘Washington Post‘Jamal Khashoggi.

La determinazione del governo non è vincolantee deve essere esaminata dal giudice che sovrintende alla causa intentata contro MBS dalla fidanzata di Khashoggi, Hatice Cengiz, e dall’organizzazione Democracy for the Arab World Now (DAWN).Tuttavia, rappresenta l’ultimo segnale che l’Amministrazione Biden non riterrà MBS responsabile dell’uccisione e dello smembramento di un residente negli Stati Uniti.

A settembre, l’Arabia Saudita aveva annunciato che il principe ereditario avrebbe assunto il ruolo di Primo Ministro dell’Arabia Saudita, incarico normalmente ricoperto dal re. La decisione sembra essere stata principalmente motivata dalla causa pendente negli Stati Uniti, perché, in quanto Primo Ministro, e quindi capo del governo, MBS è al riparo dall’accusa.

Il nuovo status del principe ereditario come Primo Ministro probabilmente gli garantisce automaticamente l’immunità sovrana. Ma l’annuncio è deludente in quanto riflette un modello del governo degli Stati Uniti che non riesce a ritenere MBS responsabile in alcun modo.

Il Presidente Trump ha attivamente ostacolato gli sforzi del Congresso per cercare di punire l’Arabia Saudita. La protesta globale provocata dal brutale assassinio di Khashoggi ha amplificato le preoccupazioni esistenti sul ruolo degli Stati Uniti nel sostenere la violenza e la fame provocate dalla guerra allo Yemen che MBS ha lanciato come Ministro della Difesa, nel 2015. Trump ha posto il veto a una risoluzione del Congresso sui poteri di guerra che avrebbe posto fine a ogni coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra guidata dai sauditi.

Inizialmente, sembrava che Biden avrebbe finalmente ripensato al rapporto USA-Arabia Saudita. Biden aveva fatto una campagna per rendere MBS un ‘paria‘ per le sue violazioni dei diritti umani. Invece, da quando è entrato in carica, Biden ha costantemente dato la priorità alla continuità nelle relazioni tra Stati Uniti e Arabia Saudita.

Nel febbraio 2021, subito dopo essere entrato in carica, l’Amministrazione Biden ha rifiutato di ritenere MBS responsabile dell’omicidio di Khashoggi, nonostante abbia rilasciato il rapporto dell’intelligence che concludeva che MBS era effettivamente responsabile.

Più recentemente, Biden ha annullato il suo impegno dichiarato di non incontrare il principe ereditario quando è volato a Jeddah, a luglio, e ha incontrato il reale nella speranza di incoraggiare il regno a pompare più petrolio per compensare i prezzi elevati causati dalle sanzioni alla Russia. Invece l’OPEC+, il cartello petrolifero dominato da Riyadh, ha annunciato, a ottobre, un taglio alla produzione di 2 milioni di barili al giorno. Ciò ha suscitato indignazione a Washington, soprattutto tra i democratici, che temevano per le loro maggioranze al Congresso con l’incombere delle elezioni di Midterm.

Sebbene l’Amministrazione avesse inizialmente promesso ‘conseguenze’ per l’Arabia Saudita, il consigliere per la sicurezza nazionale di Biden ha successivamente affermato che il rapporto sarebbe stato rivalutato in modo «metodico, strategico, efficace». Nel frattempo, l’indignazione iniziale del Congresso sembra essersi dissipata, soprattutto dopo che i Democratici si sono comportati meglio del previsto a metà mandato.

MBS è completamente riabilitato? Teoricamente, MBS potrà tornare negli Stati Uniti, se lo desidera, mentre in precedenza rimaneva da chiedersi se farlo lo avrebbe messo in pericolo legale. MBS deve ancora tornare nel Regno Unito, mancando anche il funerale della regina Elisabetta II, un evento che ha richiamato monarchi e principi ereditari da tutti gli altri regni arabi.

Sembra che gran parte del mondo abbia deciso di trascurare la responsabilità di MBS per il raccapricciante omicidio, per non parlare delle sue molte altre violazioni dei diritti umani. Anche se l’ultima mossa dell’Amministrazione non sorprende, pone la domanda: cosa ci vorrebbe a Washington per ripensare finalmente il suo rapporto con Riyadh?