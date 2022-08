L’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022 ha innescato un’ondata di rifugiati in fuga dalla zona di guerra, altresì la repressione politica e l’incertezza economica hanno spinto l’emigrazione dalla stessa Russia. Tra gli emigranti ci sono ebrei russi, 16.000 dei quali sono partiti per Israele nei quasi sei mesi dall’inizio della guerra.

Ora, il Ministero della Giustizia russo sta minacciando l’organizzazione che aiuta gli emigranti a partire. Un tribunale di Mosca ha tenuto un’udienza preliminare il 28 luglio 2022 sullarichiesta del Ministero di sciogliere la filiale russa dell’ Agenzia ebraica per Israele.

L’Agenzia Ebraica, un’organizzazione no-profit con legami di governo più antica del Paese stesso, aiuta gli ebrei di tutto il mondo che vogliono immigrare in Israele. La mossa di chiudere le sue operazioni in Russia ha destato allarme, in particolare tra le persone che vedono come se si tornasse indietro nel tempo, non molto tempo fa, quando la Russia sovietica ha costretto gli ebrei a sopportare l’antisemitismo sponsorizzato dallo Stato mentre calpestava il loro diritto di emigrare.

Sulla carta, l‘Unione Sovietica ha promesso di creare una società egualitaria. In realtà, ha negato i diritti alle popolazioni minoritarie, compresi gli ebrei.

Il governo ha chiuso le scuole ebraiche e le istituzioni culturali, ha criminalizzato l’insegnamento dell’ebraico, ucciso leader ebrei, orchestrato campagne antiebraiche sulla stampa e nei tribunali e creato soffitti di vetro che hanno bloccato la capacità degli ebrei di avanzare a scuola e sul posto di lavoro. Nel 1966, durante un discorso telefonico agli ebrei americani, Martin Luther King Jr. lo definì «una specie di genocidio spirituale e culturale».

La politica della Guerra Fredda ha peggiorato la situazione. Le persecuzioni interne degli ebrei da parte del governo sovietico erano legate alla sua politica estera nei confronti di Israele. Quando il Paese dichiarò l’indipendenza nel 1948, gli Stati Uniti e l’URSS gareggiarono ciascuno per assicurarsi la propria fedeltà. Dopo che Israele si è allineato con l’Occidente, tuttavia, l’Unione Sovietica è diventata protettrice degli Stati arabi e ha rotto i legami diplomatici con Israele nel 1967.

Durante la serie di guerre arabo-israeliane dagli anni ’50 agli anni ’70, l’URSS ha accompagnato il sostegno militare all’Egitto e alla Siria con campagne antiebraiche in patria. Usando ‘l’antisionismo’ come un fischietto , la propaganda sovietica ha resuscitato i classici stereotipi antisemiti delle cospirazioni ebraiche per il dominio globale .

Negli anni ’60, gli ebrei sovietici iniziarono a cercare di sfuggire alla loro difficile situazione richiedendo permessi di uscita per emigrare. Un movimento per i diritti di emigrazione sorse tra gli ebrei nell’URSS, guidato da attivisti che cercavano di andare in Israele. L’articolo 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dà a tutte le persone il diritto di lasciare il proprio Paese, ma il governo sovietico ha rifiutato le richieste di permessi di emigrazione e ha creato altri problemi a coloro che avevano osato chiedere.

Bloccati nell’Unione Sovietica, questi ‘resifnik‘, come vennero chiamati, persero il lavoro e l’alloggio e furono molestati dalla polizia segreta. I leader del movimento per i diritti dell’emigrazione -tra cui Natan Sharansky, che è poi diventato Presidente dell’Agenzia ebraica e vice primo ministro di Israele- sono stati arrestati e mandati in campi di prigionia o in esilio siberiano.

Mentre gli ebrei sovietici combattevano per emigrare, una campagna globale per i diritti umani si mobilitò a loro favore. Marciando sotto slogan come «Lasciali vivere come ebrei, o lasciali andare» e «Lascia andare il mio popolo», leader politici, clero, attivisti per i diritti civili, sindacati e celebrità si sono uniti al popolo ebraico nell’abbracciare la causa.

In una delegazione del Congresso in Russia nel 1979, l’allora sen. Joe Biden, ha visitato la sinagoga di Leningrado per incontrare gli attivisti per i diritti di emigrazione ebrei sovietici. Nel dicembre 1987, all’inizio del vertice tra il Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan e il leader sovietico Mikhail Gorbachev, un quarto di milione di americani si sono riuniti al National Mall di Washington, DC, per chiedere la libertà degli ebrei sovietici. Il vicepresidente repubblicano George HW Bush e il rappresentante democratico degli Stati Uniti John Lewis hanno condiviso il podio.

La campagna per i diritti umani ha avuto successo, ma non tutta in una volta. Nel 1964 l’URSS fece emigrare solo 537 ebrei. Negli anni ’70 ne faceva uscire in media circa 25.000 ogni anno, piegandosi alla protesta internazionale e sperando di far avanzare la distensione con l’Occidente. Ma all’inizio degli anni ’80, la Guerra Fredda si raffreddò e l’Unione Sovietica chiuse di nuovo i cancelli.

Con le riforme liberalizzanti di Gorbaciov alla fine degli anni ’80, tuttavia, l’URSS ha ritirato le sue politiche antiebraiche, ha ristabilito i legami con Israele e ha aperto le porte all’emigrazione ebraica illimitata.

Una volta che gli ebrei furono liberi di andarsene,la maggior parte scelse di andarsene. Circa 400.000 se ne andarono nel 1990 e nel 1991, quando l’URSS crollò, il flusso continuò. Nel complesso, tra il 1970 e il 2022, quasi 2 milioni di ebrei sono emigrati, principalmente in Israele, ma anche in centinaia di migliaia negli Stati Uniti, in Canada e in Germania.

L’emigrazione è aumentata dall’inizio della guerra in Ucraina. Oggi in Russia rimangono meno di 150.000 ebrei. Altri 450.000 circa che non si considerano necessariamente ebrei ma hanno origini ebraiche hanno anche diritto alla cittadinanza israeliana immediata .

In tutti questi decenni, l’Agenzia ebraica per Israele è stata la principale organizzazione che ha aiutato gli ebrei russi a emigrare, lavorando nella stessa Russia dal 1989, e prima ancora, quando Israele e l’URSS non mantenevano rapporti diplomatici, dalle stazioni di transito in Austria e Italia .

Per la maggior parte del periodo post-sovietico, Israele e Russia hanno mantenuto legami cautamente amichevoli e il lavoro dell’Agenzia Ebraica è proceduto senza intoppi. Questo, e la presenza militare russa in Siria, lungo il confine settentrionale di Israele, hanno smorzato la risposta israeliana all’invasione russa dell’Ucraina.

Tuttavia, la guerra ha alimentato le tensioni tra Mosca e Gerusalemme. Sempre più isolata, la Russia si è anche avvicinata all’Iran. Di conseguenza, potrebbe prendere forma una nuova relazione tra Russia e Israele.

Il Ministero della Giustizia russo afferma che la raccolta di dati dell’Agenzia ebraica sui cittadini russi viola la legge russa e nega che il caso sia politico. La prossima udienza è fissata per il 19 agosto 2022.

È improbabile che mettere fuori legge l’Agenzia Ebraica metta fine all’emigrazione ebraica, dal momento che le persone sono ancora in grado di lasciare il Paese. I cancelli sono ancora aperti, per ora. Passarci attraverso potrebbe diventare un po’ più difficile.

Durante la Guerra Fredda, l’Unione Sovietica sapeva che l’emigrazione ebraica simboleggiava qualcosa di importante per l’Occidente. Lo usò a suo vantaggio, trattando gli ebrei come ‘pedine’, nelle parole dello storico Jonathan Dekel-Chen . Il Cremlino li lasciò andare o li trattenne per telegrafare il suo interesse o la sua mancanza nei buoni rapporti con l’Occidente.

Ora, sembra che la Russia di Vladimir Putin abbia trovato il vecchio telegrafo dalla soffitta della Guerra Fredda, l’abbia rispolverato e abbia scoperto che funziona ancora oggi per intercettare i segnali.