Da quando l’invasione dell’Ucraina è iniziata due mesi fa, i leader occidentali, tra cui il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il Cancelliere tedesco Olaf Scholz, hanno cercato di attribuire la colpa esclusivamente a Vladimir Putin mentre assolvevano il popolo russo. Tali affermazioni possono essere politicamente convenienti, ma sono anche pericolosamente fuorvianti. Lungi dal trascinare in guerra i suoi riluttanti compatrioti, Putin stesso è un sintomo della visione imperialistica impenitente che modella le relazioni della Russia moderna con il mondo esterno e alimenta l’insaziabile appetito del paese per l’aggressione esterna.

La comprensione degli istinti imperiali della Russia è essenziale per chiunque cerchi di dare un senso ai crimini di guerra apparentemente insensati che si verificano attualmente in Ucraina. Dopotutto, non è stato Putin a commettere stupri, torture e omicidi di massa nelle città e nei villaggi dell’Ucraina. Putin non ha pilotato i jet né sparato con l’artiglieria che ha ridotto in macerie intere città ucraine. Allo stesso modo, non ha prodotto personalmente il flusso infinito di film di propaganda russa, programmi TV, notiziari falsi e post sui social media che disumanizzano gli ucraini e demonizzano l’Occidente. Questi crimini sono stati possibili solo grazie ai milioni di russi che hanno partecipato volontariamente al processo o hanno offerto il loro sostegno entusiasta per un periodo di molti anni.

Mentre i politici e i commentatori in Occidente continuano a promuovere l’idea confortante che i russi stessi siano vittime del regime di Putin, praticamente tutte le prove disponibili indicano un forte sostegno pubblico russo alla guerra in Ucraina. Un recente sondaggio condotto dall’unico sondaggista indipendente russo rispettato a livello internazionale, il Levada Center, ha rilevato che l’81% dei russi sostiene l’invasione dell’Ucraina con solo il 14% contrario. Un altro recente sondaggio del Levada Center ha identificato un aumento del 12% nell’indice di gradimento di Vladimir Putin dall’inizio della guerra. Questi risultati sono stati rispecchiati in numerosi altri sondaggi e sondaggi.

Nel frattempo, il movimento contro la guerra all’interno della Russia rimane esiguo. Ci sono state alcune proteste pubbliche nelle principali città russe, ma queste manifestazioni non sono riuscite ad attirare un numero significativo e sono state facilmente contenute dalle autorità. Piuttosto che impegnarsi nell’attivismo contro la guerra, la maggior parte dei russi che affermano di opporsi al regime sono rimasti in silenzio o hanno scelto l’esilio e hanno lasciato volontariamente il Paese.

Gli atteggiamenti positivi della Russia nei confronti della guerra sono radicati nelle percezioni di lunga data dell’Ucraina come parte del cuore dell’impero russo. Nonostante siano trascorsi tre decenni dal crollo dell’Unione Sovietica, molti russi non hanno mai pienamente accettato l’idea di un’Ucraina indipendente e continuano a considerare il Paese come un elemento indivisibile della Russia storica che è stata artificialmente separata dalla madrepatria .

Putin non ha inventato tali sentimenti, ma si è dimostrato molto abile nello sfruttarli. Nei suoi numerosi discorsi e saggi sulla questione ucraina, ha costantemente fatto appello alle aspirazioni imperiali della Russia mentre giocava sul diffuso risentimento per le umiliazioni post-sovietiche del Paese e la perdita dello status di superpotenza. Quando Putin lamenta la caduta dell’URSS come la “fine della Russia storica“, i russi comuni capiscono che è principalmente l’Ucraina che ha in mente.

Il rifiuto del leader russo di riconoscere la statualità ucraina non è solo un rifiuto dell’accordo post-1991. È del tutto in linea con il pensiero tradizionale russo e fa eco ai principi chiave della dottrina imperiale zarista risalenti a secoli fa. Putin nega regolarmente il diritto all’esistenza dell’Ucraina e ha spesso accusato l’Ucraina moderna di occupare terre storicamente russe, respingendo l’intera lotta secolare dell’Ucraina per lo stato dell’Ucraina come uno stratagemma occidentale per destabilizzare la Russia. Alla vigilia dell’invasione, ha definito l’Ucraina “una parte inalienabile della nostra storia, cultura e spazio spirituale“.

A Putin piace particolarmente dichiarare che russi e ucraini sono ‘un popolo’. Questa insistenza sul fatto che ucraini e russi facciano parte dello stesso insieme è stata a lungo un tema centrale della propaganda imperiale russa nei confronti dell’Ucraina e fornisce la base ideologica per la guerra in corso. Posizionando l’Ucraina come legittimamente russa, riformula l’invasione non provocata di un vicino pacifico come risposta giustificata a una grave ingiustizia storica.

Negli ultimi mesi, il sovrano russo è andato ancora oltre. Ha bollato l’Ucraina moderna come un ‘anti-Russia’ che non può più essere tollerata mentre afferma che il Paese è stato conquistato dall’Occidente. Ciò risuona profondamente con il pubblico russo, che ha tradizionalmente associato qualsiasi manifestazione di statualità ucraina al tradimento e all’estremismo.

Attualmente stiamo assistendo alle conseguenze criminali di queste delusioni imperiali. I soldati russi che sono stati incoraggiati a respingere gli ucraini come traditori e a vedere l’Ucraina stessa come un’invenzione anti-russa sono ora coinvolti in crimini di guerra che sono del tutto in linea con il tono genocida adottato da Putin e da altri funzionari del Cremlino. Come una volta ha avvertito Voltaire, “Coloro che possono farti credere alle assurdità possono farti commettere atrocità”.

Sul fronte interno, i media mainstream controllati dal Cremlino discutono apertamente della necessità di distruggere l’Ucraina. Ad esempio, un articolo pubblicato dall’agenzia di stampa statale russa RIA Novosti il ​​3 aprile ha chiarito che il discorso di Putin sulla ‘denazificazione’ è in realtà un codice per la ‘de-ucrainizzazione’ dell’Ucraina. Questo agghiacciante testo delineava un piano dettagliato per l’eliminazione della nazione ucraina ed è stato etichettato come un “manuale di genocidio” dallo storico di Yale Timothy Snyder.

Se l’imperialismo russo non viene affrontato e sconfitto in Ucraina, altri Paesi dovranno presto affrontare minacce simili. Mentre l’Ucraina sembra essere un’ossessione particolare sia per Putin che per il più ampio pubblico russo, l’elenco delle altre potenziali vittime è lungo. Gli Stati baltici e la Moldova sono tra i più probabili di diventare bersagli dell’aggressione imperiale russa, mentre le nazioni dell’Asia centrale sono chiaramente a rischio. Vale anche la pena notare che Polonia e Finlandia un tempo facevano parte dell’impero russo che Putin desidera ardentemente resuscitare.

Per quasi tre decenni, i leader occidentali hanno considerato i successivi atti di aggressione imperiale russa come incidenti isolati e hanno cercato di minimizzare il loro significato concentrandosi sui vantaggi economici di continuare a fare affari con Mosca. Questo è servito solo a incoraggiare il Cremlino. Le guerre cecene dei primi anni post-sovietici sono state seguite dall’invasione della Georgia nel 2008 e dal sequestro della Crimea nel 2014. L’attuale guerra è l’ultima pietra miliare di questa triste sequenza, ma non sarà l’ultima. Il risorgente imperialismo russo pone ora chiaramente la più grande sfida alla sicurezza globale. Contrastare questa minaccia deve essere la massima priorità della comunità internazionale.

La versione originale di questo intervento è qui.