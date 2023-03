Oltre la prima battaglia: vincere la lunga guerra su Taiwan

Molto è stato scritto sulla probabilità di una guerra con la Cina e se Pechino ha una tempistica per invadere Taiwan. Quando si tratta di come sarebbe una simile guerra, tuttavia, l’attenzione si concentra quasi esclusivamente sui primi giorni o settimane del conflitto, sconfiggendo un tentativo cinese di sbarcare su Taiwan e contrastando le minacce cinesi alle forze americane. Praticamente nessuno guarda oltre quelle prime settimane, a ciò che accade dopo che gli Stati Uniti respingono lo sbarco. Il Paese corre il grave pericolo di vincere la prima battaglia solo per perdere la guerra.

Se Xi Jinping o un futuro leader cinese entrerà in guerra per Taiwan, sarà nella piena consapevolezza che sta mettendo a rischio sia il futuro della Cina che la sopravvivenza del regime del Partito Comunista Cinese. Vincere o perdere, il conflitto devasterebbe l’economia cinese, interrompendo il commercio, distruggendo le infrastrutture e aprendo decenni di estrema ostilità con gli Stati Uniti e i suoi alleati. Avendo sostenuto al popolo cinese che la situazione a Taiwan era abbastanza critica da richiedere un sacrificio così enorme, accettare la sconfitta non sarebbe stata un’opzione. Se lo sbarco anfibio fallisse e Pechino non riuscisse a trovare una formula politica da vendere come vittoria nonostante il fallimento militare, allora sarebbe costretta a continuare il conflitto con ogni mezzo possibile.

C’è il rischio che Pechino si intensifichi a un attacco nucleare limitato a questo punto, nonostante la loro politica dichiarata di non essere mai la prima a usare armi nucleari. Se si astengono dall’uso nucleare, allora la linea d’azione più efficace rimanente è un blocco prolungato di Taiwan per sottomettere l’isola alla fame. Sfortunatamente, gli Stati Uniti (e il popolo di Taiwan) hanno poca capacità di rompere un tale blocco.

Questo non sarebbe un blocco tradizionale, intercettando le navi in ​​​​mare e allontanandole da Taiwan. Potrebbe esserci stato un po ‘di questo nei primi giorni, ma a settimane dall’inizio del conflitto, dopo che gli Stati Uniti avevano portato una forza sufficiente da sopportare, la Marina dell’Esercito popolare di liberazione non avrebbe avuto abbastanza navi sopravvissute per tentare un blocco di picchetti. Ma l’esercito cinese non deve fermare le navi che attraversano il Pacifico; deve solo impedire loro di entrare nel porto di Taiwan, e sia il terreno che il restante equilibrio militare sarebbero fortemente a favore della Cina.

Il fatto chiave è che Taiwan è estremamente montuosa e i pochi piccoli porti sulla costa orientale dell’isola hanno collegamenti molto tenui con le aree popolate della pianura occidentale. Fornire la quantità di carburante, cibo, munizioni e altri rifornimenti vitali per mantenere in vita Taiwan durante un conflitto prolungato è possibile solo attraverso i porti molto più grandi della costa occidentale, proprio di fronte alla costa cinese a cento miglia di distanza.

Le risorse di attacco a lungo raggio della Cina sarebbero state esaurite nelle prime settimane di guerra o distrutte dalle forze statunitensi. Ma rimarrebbe un ampio inventario di armi a corto raggio per perseguire il blocco. L’esercito cinese userebbe artiglieria, missili anti-nave terrestri, motovedette, mine e vecchi aerei da combattimento per distruggere le strutture portuali, bloccare gli approcci e bombardare le navi da carico che tentano di entrare nel porto, il tutto sotto la protezione dei sistemi di difesa aerea lungo la costa. Eventuali mine e ostacoli che abbiamo eliminato durante un’operazione di convoglio potrebbero essere riseminati immediatamente una volta che ci siamo ritirati per mettere in scena la successiva.

Un blocco aereo parallelo sarebbe imposto da missili terra-aria a lungo raggio e da caccia dell’aeronautica militare dell’Esercito popolare di liberazione. Gli aerei stealth avanzati potrebbero probabilmente passare, ma non i jet cargo grandi, lenti e altamente visibili. Anche se le forze statunitensi disattivassero i sistemi di difesa aerea della Cina, gli aerei non potrebbero fornire il tonnellaggio necessario per mantenere Taiwan in lotta.

Né la forza che gli Stati Uniti hanno oggi, né la forza che i servizi militari stanno costruendo per il 2030 e oltre, sono in grado di rompere questo blocco. Per mantenere in vita Taiwan è necessario portare centinaia di tonnellate in porto, giorno dopo giorno, mese dopo mese, sotto il pesante attacco cinese. Gli Stati Uniti non hanno abbastanza capacità di sminamento. Non ha navi da guerra adatte a combattimenti intensi, ravvicinati e di lunga durata. Non ha il numero o il tipo di sistemi per una guerra di logoramento prolungata, o gli inventari di munizioni per sostenerla. L’esercito americano ha una forza predisposta per un attacco di precisione a lungo raggio, eccellente per affondare navi da sbarco anfibie, ma non per portare merci in porto.

I servizi statunitensi, in particolare la Marina e l’Aeronautica, hanno investito molto nella preparazione a combattere la prima battaglia contro la Cina, per utilizzare le nostre navi e aerei entro il raggio di attacco della Cina e schiacciare un tentativo di invasione. Ma poi cosa? Se le forze americane non sono pronte a combattere il resto della guerra, allora Taiwan sarà devastata, una grande quantità di sangue verrà versata da tutte le parti, gli Stati Uniti e l’economia globale subiranno enormi danni, tutto nel tentativo fallito di impedire un cliente americano dall’essere sconfitto e occupato. Se l’America è disposta a combattere questa guerra, allora deve essere pronta per qualcosa di più della prima battaglia.