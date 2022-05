Questi sono buoni tempi per essere un fabbricante di armi. Non solo decine di miliardi di dollari in nuove spese militari vanno nelle casse dei maggiori appaltatori di armi di questo Paese, ma vengono elogiati come difensori della libertà e della democrazia, grazie al loro ruolo nell’armare l’Ucraina per combattere i russi.

L’ultima volta che l’industria ha guadagnato una tale reputazione è stata durante la seconda guerra mondiale, quando è stata lodata come ‘arsenale della democrazia‘ per aver alimentato la lotta contro il fascismo.

Il CEO di Raytheon, Greg Hayes, ha recentemente sottolineato questo punto in un’intervista all’Harvard Business Review. Mentre discuteva su come rispondere alle critiche alla sua azienda che beneficia di un aumento delle vendite in questo momento, ha affermato: «Senti, non ci scusiamo per aver creato questi sistemi, queste armi. Il fatto è che sono incredibilmente efficaci nel dissuadere e affrontare la minaccia che gli ucraini stanno vedendo oggi… Penso che siamo lì per difendere la democrazia e il fatto è che alla fine vedremo dei benefici nel business nel tempo»

In effetti, Raytheon ‘vedrà qualche beneficio’ dalla guerra ‘nel tempo’. L’azienda produce il missile antiaereo Stinger e co-produce (con Lockheed Martin) il missile anticarro Javelin, entrambi forniti a migliaia da Washington all’Ucraina. Ora, le società saranno rimborsate profumatamente mentre il Pentagono si muove per ricostituire le sue scorte di quei sistemi. Tali vendite, a loro volta, rafforzeranno il pacchetto di risarcimenti annuali di Hayes da 23 milioni di dollari , che è cresciuto dell’11% nel 2021. Senza dubbio aumenterà ulteriormente quando la società sarà inondata di nuovi contratti legati all’Ucraina e ad altri conflitti globali.

Raytheon è, ovviamente, tutt’altro che l’unico grande produttore di armi che raccoglie benefici finanziari e reputazionali dalla guerra in Ucraina. All’inizio di questo mese, il Presidente Biden ha scelto Lockheed Martin per un elogio speciale quando ha visitato la struttura dell’Alabama dove produce quei missili Javelin. Faceva parte del suo sforzo per promuovere decine di miliardi di dollari in nuovi aiuti all’Ucraina e trasformarsi in un Presidente di guerra.

In questi giorni, anche gli amministratori delegati del settore delle armi stanno vivendo il loro momento al sole come star dei media.

Per la festa della mamma, ad esempio, il CEO di Lockheed Martin, James Taiclet, è apparso in Face the Nation della CBS. A causa delle domande sul softball poste dall’intervistatrice Margaret Brennan, il critico dei media Dan Froomkin di Responsible Statecraft ha descritto il segmento fin troppo accuratamente come un ‘infomercial’. Taiclet ha colto l’occasione per pubblicizzare l’aumento delle tensioni globali come una straordinaria opportunità di business a lungo termine per la sua azienda: «Beh, stiamo pianificando per il lungo periodo e non solo nel Javelin, perché questa situazione, il conflitto in Ucraina, ha messo in luce un paio di cose davvero importanti per noi. Uno è che abbiamo bisogno di avere sistemi superiori in numero sufficientemente grande… Sappiamo che ci sarà anche un aumento della domanda per questo tipo di apparecchiature, perché la minaccia tra Russia e Cina aumenterà anche dopo la guerra in Ucraina [che ] speriamo che finisca presto. Queste due nazioni e, a livello regionale, Iran e Corea del Nord non saranno meno attive. Probabilmente diventeranno più attivi. Quindi vogliamo assicurarci di poter fornire ai nostri alleati e al nostro Paese ciò di cui hanno bisogno per difendersi da questo».

Il Presidente ha appena approvato un nuovo pacchetto di aiuti da 40 miliardi di dollari per l’Ucraina affrettato al Congresso: una cifra ancora più alta, senza dubbio non sarete sorpresi di apprendere, di quanto avesse chiesto. Più della metà di quel pacchetto sarà destinato a scopi militari, il che significa che le prospettive per aziende come Raytheon e Lockheed Martin non potrebbero essere più rosee. Aggiungete a queste nuove vendite agli alleati della NATO che rafforzano i loro budget militari in risposta all’invasione russa, così come al budget astronomico del Pentagono -previsto superare gli 800 miliardi di dollari per il 2023- e le opportunità di profitto sembrano a dir poco infinite.

Ed è vero che l’Ucraina ha davvero bisogno di armi per difendersi. Nel contesto di una politica a Washington progettata, come ha detto di recente il Segretario alla Difesa Lloyd Austin in modo troppo schietto, per ‘indebolire la Russia‘ , piuttosto che semplicemente porre fine alla guerra, c’è, tuttavia, il pericolo di inviare troppo, troppo velocemente. Dopotutto, l’escalation del conflitto potrebbe portare a un confronto diretto tra gli Stati Uniti e la Russia, due Nazioni dotate di armi nucleari.

Mettendo da parte questa possibilità da incubo, c’è un’altra domanda che viene in mente (la mia, comunque): armare l’Ucraina rende davvero Raytheon, Lockheed Martin e le loro coorti‘difensori della democrazia‘?

Come qualcuno che segue da decenni la produzione di armi di Washington e le sue vendite globali di armi, la mia risposta sarebbe: tutt’altro. Nella migliore delle ipotesi, quelle aziende sono opportuniste, vendono i loro prodotti ovunque gli sia consentito, indipendentemente dal fatto che i loro prodotti vengano utilizzati per respingere un’invasione russa dell’Ucraina o per alimentare la peggiore catastrofe umanitaria del mondo di questo secolo nello Yemen.

Se dovessero davvero entrare a far parte di un‘arsenale della democrazia’, quelle mega-imprese militarizzate dovrebbero ridurre considerevolmente le loro liste di clienti. Sospetto, infatti, che se guardassimo alle loro vendite globali in un modo più chiaro, dovremmo trovare un termine più adatto per loro. Il mio suggerimento quando si tratta di Boeing, Raytheon, General Dynamics, Lockheed Martin e aziende simili sarebbe ‘arsenale dell’autocrazia’. Lascia che ti spieghi perché penso che quel termine sarebbe fin troppo appropriato.

NOTIZIE MANCANTI SUL COMMERCIO DI ARMI

Gli appaltatori di armi statunitensi non sono esattamente pignoli su quali regimi inviano armi. Al contrario, cercano tante vendite in tutti i posti che il mercato politico può sopportare. Queste aziende dedicano anche molto tempo, sforzi e (ovviamente) denaro all’espansione dei loro mercati potenziali. Lo fanno in particolare facendo pressioni per ridurre le restrizioni su dove il governo degli Stati Uniti è disposto a promuovere accordi sulle armi.

In nessun luogo il soprannome di ‘arsenale dell’autocrazia‘ è più appropriato che nel caso della guerra in Yemen, dove gli Stati Uniti hanno venduto armi per decine di miliardi di dollari all’Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti(EAU) per il loro tetro intervento in quel Paese. I risultati sono stati orribili: migliaia di civili uccisi da attacchi aerei indiscriminati (usando armi di quelle stesse compagnie) e milioni sull’orlo della carestia a causa di un blocco aereo e marittimo guidato dai sauditi che ha ridotto drasticamente le importazioni yemenite di carburante e altri elementi essenziali. In questo momento, una rara treguanegoziata dalle Nazioni Unite di due mesi tra la coalizione a guida saudita e l’opposizione ribelli Houthi sta per finire. Durante quella tregua, gli attacchi aerei sono stati limitati, ma purtroppo il blocco è in gran parte continuato. E c’è il pericolo reale che i combattimenti possano riprendere il 2 giugno, a quel punto le armi fornite dagli Stati Uniti saranno ancora una volta la spina dorsale dello sforzo bellico saudita.

L’impatto delle armi americane nello Yemen è stato tutt’altro che astratto. Gruppi come Mwatana for Human Rights, con sede in Yemen, nonché Amnesty International e Human Rights Watch , hanno documentato il ruolo devastante delle bombe prodotte da Raytheon, General Dynamics e Lockheed Martin negli attacchi aerei che hanno colpito, tra gli altri obiettivi civili, un mercato, un matrimonio e persino uno scuolabus. Quando Amnesty International ha intervistato 22 produttori di armi sul loro ruolo nel consentire questi crimini sauditi, molti di loro si sono rifiutati di rispondere, e quei pochi che lo hanno fatto hanno offerto varie spiegazioni che sembrano suggerire che l’imprimatur di Washington li ha assolti da ogni responsabilità. Hanno anche citato la riservatezza dei clienti, come se ciò giustificasse in qualche modo la partecipazione al massacro di innocenti.

La risposta di Raytheon è stata un esempio calzante: «A causa di vincoli legali [e]problemi di relazioni con i clienti… Raytheon non fornisce informazioni sui nostri prodotti, clienti o problemi operativi». Come ha osservato Amnesty, Raytheon «ha continuato dicendo che le attrezzature militari e di sicurezza sono soggette a una revisione del governo che include ‘considerazione dei diritti umani internazionali e del diritto internazionale’».

Tanto per difendere la democrazia. Negli ultimi anni, le armi statunitensi sono affluite ad altri regimi sconsiderati e repressivi come gli Emirati Arabi Uniti, complici dell’Arabia Saudita nella guerra in Yemen, nonché trasgressori seriali dell’embargo sulle armi delle Nazioni Unite sulle parti civili guerra in Libia. Altri regimi canaglia che hanno ricevuto armi prodotte dagli Stati Uniti includono l’Egitto, dove il governo del Presidente Abdel Fattah al-Sisi ha incarcerato e torturato sostenitori dei diritti umani e della democrazia e condotto una campagna di contro-insurrezione terra bruciata nel deserto del Sinai settentrionale, uccidendo civili e sfollando decine di migliaia di persone; le Filippine, dove il regime del presidente Rodrigo Duterte ha ucciso migliaia di persone con il pretesto di una campagna contro la droga, inclusi giornalisti, leader sindacali e attivisti per i diritti della terra; e la Nigeria, i cui militari sono diventati famosi per aver ucciso e torturato i civili. E nemmeno questo è un elenco esaustivo.

In nessuno di questi casi i dirigenti delle aziende produttrici di armi americane hanno espresso il minimo scrupolo riguardo al loro ruolo nel favorire le violazioni dei diritti umani e nell’alimentare conflitti destabilizzanti e non necessari. E non trattenere il respiro in attesa di domande su casi simili la prossima volta che un funzionario dell’industria delle armi parlerà ai media.

LA LOBBY DEI DITTATORI

Anche se i dirigenti dell’industria delle armi si nascondono dietro le decisioni di Washington di armare i regimi repressivi, le loro aziende stanno lavorando duramente per piegare le regole a loro favore quando si tratta di chi è idoneo a ricevere i loro prodotti. Secondo Open Secrets, un gruppo dedito alla promozione della trasparenza del governo, negli ultimi due decenni, le aziende militari hanno speso 2,5 miliardi di dollari per le loro attività di lobbying, donando 285 milioni di dollari in contributi elettorali a membri chiave del Congresso. In un anno medio, l’industria impiega circa 700 lobbisti , ovvero più di uno per ogni rappresentante del Congresso.

Tali sforzi dell’industria per influenzare la politica di vendita di armi sono ulteriormente rafforzati dai lobbisti per i governi stranieri che vogliono quelle armi. Come ha notato il mio collega del Quincy Institute Ben Freeman, Howard P. ‘Buck’ McKeon, l’ex Presidente della Commissione per i servizi armati della Camera, ha lavorato per l’Arabia Saudita e la Lockheed Martin, entrambi fortemente interessati a spingere fuori dal mercato tali armi. Democracy for the Arab World Now(DAWN), Freedom Forward e altre organizzazioni che promuovono i diritti umani e la democrazia in Medio Oriente hanno collocato agenti come McKeon che sostengono regimi repressivi nella loro ‘sala della vergogna lobbista‘.

Un caso di studio ben documentato di tale lobbying dall’interno del governo stesso offre uno sguardo su come funziona il processo. Charles Faulkner, un ex lobbista della Raytheon, è venuto a servire come membro dell’Ufficio per gli affari legali del Dipartimento di Stato durante l’Amministrazione Trump. Nel settembre 2018, ha insistito per dare all’Arabia Saudita un buono stato di salute quando si trattava di prendere di mira o meno intenzionalmente i civili nei suoi attacchi aerei nello Yemen. Ha vinto quella discussione, che ha gettato le basi per una vendita di bombe a guida di precisione Raytheon ai sauditi. Poi, nella primavera del 2019, Faulkner ha suscitato preoccupazione tra i legislatori per un piano volto a utilizzare le procedure di emergenza per un pacchetto di armi destinato all’Arabia Saudita, agli Emirati Arabi Uniti e alla Giordania.

È difficile trovare esempi dettagliati del genere perché l’industria delle armi lavora a porte chiuse. È importante notare, tuttavia, che i produttori di armi non sempre vincono. Quando l’allora CEO di Raytheon, Thomas Kennedy, si è presentatoall’ufficio del presidente della commissione per le relazioni estere del Senato Robert Menendez (D-NJ) per spingerlo a revocare un accordo Raytheon con l’Arabia Saudita, è stato respinto. Menendez ha riassunto la sua risposta a Kennedy in questo modo a un giornalista del New York Times: «Gli ho detto che non ho un problema ideologico; Ho sostenuto altre vendite di armi. Ma non puoi, come azienda, promuovere la vendita di armi a un Paese che le sta usando in violazione delle norme internazionali. Capisco la motivazione per il profitto, ma non capisco la motivazione per il profitto di fronte alle violazioni dei diritti umani e alle vittime civili». Il lobbying non sempre funziona, motivo per cui l’industria investe così tante risorse.

ARRESTARE IL FLUSSO DI ARMI ALLE AUTOCRAZIE

Nonostante il loro potere di lobbying, i produttori di armi stanno affrontando una notevole resistenza ai loro sforzi per mantenere le armi in circolazione verso regimi come l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Durante gli anni di Trump, le maggioranze bipartisan hanno votato perporre fine al sostegno militare alle forze armate saudite ai sensi del War Powers Act e per bloccarela vendita di bombe a guida di precisione al Regno, solo per vedere quelle misure poste il veto dal presidente Trump.

I rappresentanti Pramila Jayapal (D-WA) e Peter DeFazio (D-OR) introdurranno una nuova risoluzione sui poteri di guerra nella speranza di cambiare la politica dell’amministrazione Biden di continuare ad armare l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. In tal modo, il Presidente e i suoi funzionari hanno ignorato le loro precedenti critiche al regime saudita e al suo leader de facto Mohammed bin Salman che ha lanciato la guerra in Yemen nel 2015 ed è stato implicato nell’omicidio nel 2018 del giornalista saudita e residente negli Stati Uniti Jamal Khashoggi.

Ci sono anche progetti di legge per ‘capovolgere il copione‘ sul processo decisionale sulla vendita di armi. Ciò richiederebbe l’approvazione del Congresso per vendite importanti, prevenendo così la capacità del Presidente di porre il veto agli sforzi per bloccare accordi specifici. Tali iniziative rappresentano un punto culminante negli sforzi del Congresso per limitare le vendite di armi incontrollate dall’approvazione dell’Arms Export Control Act nel 1976, più di quattro decenni fa. Riusciranno nel momento della guerra in Ucraina, quando l’industria delle armi sta andando così in alto e proclamando le sue buone azioni a voce troppo alta?

È difficile da dire poiché questo Paese ha lavorato a lungo per creare e supportare arsenali globali di autocrazia. Se l’industria degli armamenti fosse veramente concentrata sulla ‘difesa della democrazia’ su questo pianeta, le sue aziende avrebbero già permesso che le riforme di cui sopra andassero avanti senza obiezioni, o addirittura, ci mancherebbe, le avrebbero sostenute. Il fatto che non lo faranno ti dice tutto ciò che devi sapere sulle loro vere intenzioni in quello che per loro è un vero momento di corsa all’oro.