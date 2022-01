Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto;

è quanto mi hanno dato al posto di un fucile

(Philip Roth)

Il 27 gennaio è una ricorrenza non istituzionale, ma civile e storica di rilievo. Premetto, come ho altre volte detto, che non amo molto queste forme di rievocazione calendarizzate o ‘istituzionalizzate’ che vengono in genere vissute dai tanti con indifferenza fastidio sufficienza. A cominciare da quelle dell’8 marzo la festa della donna o quella contro i femminicidi, o altre. Non il 25 aprile o il 1 maggio perché lì le valenze generali trovano corrispondenza in azioni comportamenti e prassi di cui è innervata la nostra vita quotidiana. Non che le altre non lo siano, ma dato che sono “solo” donne allora interessano meno… non date la colpa a me di queste affermazioni, è ciò che in genere pensa la gente, e sospetto non solo maschi. Al contrario per quanto mi riguarda quelle relative alle donne sono di pari rilievo ed importanza ma si risolvono in una fugace esposizione di parole stradette stranote stra-abusate, e scusate il richiamo all’abuso che subiscono le donne uccise da uomini “affettuosi” alla ragguardevole cifra di 1 ogni 3 giorni. Superate va detto giusto così per caso… da 4 morti al giorno (4 al giorno!) di lavoratori e lavoratrici morte sui posti di lavoro insicuri, pericolosi, privi di norme di sicurezza, con cantieri o fabbriche a cui vengono di proposito bloccati meccanismi di sicurezza per produrre di più o far più denaro. Con gente pagata in nero, in forme illegali. E gli ispettori sul lavoro? Sono stati opportunamente dimezzati in questi anni di crisi, non dei miliardari e dei già ricchi. Come il disastro volutamente procurato da sete di denaro, insignificanza di altri esseri umani, finanziamenti, tenore di vita accaduto alla funivia del Mottarone. Sopra a tutto, sopra la vita di tutti. Tanto forse tra 5-10 anni arriverà qualche forma di sentenza che rimodulerà, riformulerà, terrà conto….

Ma il 27 gennaio benché data canonica che a molti, purtroppo, ancora non dice nulla o comunque anche se dice ‘ma chi se ne frega, erano ebrei, non li conosco, non so perché debbano essere onorati, ma con tutti i problemi che abbiamo’. Ovvero, ‘se la sono meritata loro, i comunisti, gli sgorbi di natura, i deformi, i malati psichici e tante altre sotto categorie “diverse” o devianti’. E poi ‘Hitler e Mussolini hanno fatto anche cose buone….’ Piccola notazione personale, il giorno prima, il 26, oggi e quest’anno, mia madre avrebbe compiuto 100 anni. Improbabile ma non impossibile. Ma ha chiuso con la vita molto prima, troppo. Ma è sempre troppo, la morte. Il ricordo di carezze e sorrisi continua inutilmente a farmi fuoriuscire qualche piccola contenuta lacrima. E del “27” Lei era stata purtroppo partecipe, quando giovanissima fuggì dall’Austria nazista con parenti ed una bella… stella appuntata in petto, a ricordare chi era e che la vedessero anche gli altri, con disprezzo. Così da sapere con chi si aveva a che fare. E giunse nella bella Italietta fascista stazionando a Genova in un campo in cui si concentravano persone, sì insomma un campo di concentramento ma freddo, senza il calore delle camere a gas per…. scaldarsi. Ogni anno che passa la memoria ha sempre meno protagonisti di quel tempo, che inesorabile scandisce l’orologio della vita biologica. E quanto più se ne vanno quegli involontari attori dell’immane tragedia dell’uomo, dell’irreparabile gelo della vita trasmutata in una ‘tanatopolitica’, una politica della morte pianificata per eliminare altri umani, denominati topi, blatte, erbacce da sradicare, e poi arrivò il giardiniere giusto, tragico per me perché austriaco anch’egli, instabile, paranoico, delirante. Oggi vedete qualcuno magari in America con quei tratti? Leggeteli bene quei gesti, parole, comportamenti, ammiccamenti, sorrisetti, pugnetti chiusi, pause declamatorie. E non è l’unico. E piace proprio per questo.

Dunque, il 27 gennaio si compie il rito annuale, come al binario 21 della Stazione di Milano, da lì partivano i treni piombati. Mia madre non vide più molti dei suoi amici, non capiva, a 15 anni, il mondo e la Storia che si stavano compiendo e le passavano accanto, dentro di sé e che avrebbero per sempre mutato la natura ed i caratteri della specie umana. Unica capace di nefandezze, si dice dis-umane, ma in realtà del tutto umane. Leggersi al riguardo Hannah Arendt o magari Nietzsche, ma soprattutto il Bauman di ‘Modernità ed Olocausto’ dove si spiega molto bene che l’Olocausto non è affatto una deviazione dalla modernità, quanto piuttosto terribilmente è piuttosto connessa a quella modernità trionfante in Occidente. E dunque concerne tutti noi. Loro, gli immani cattivi, quelli siamo noi dall’altro lato dello specchio, esaurita la vena morale, la pietà, cancellata la pietas, la divinità astratta dei Romani che esprime l’insieme dei doveri che l’uomo ha sia verso gli uomini in generale ed in speciale modo verso i genitori “iustitia erga parentes pietas nominatur”(Cicerone).

Una memoria oggi in affanno, con un agire rivolto più alle sorti materiali, pur se fondamentali, al denaro che non alla dimensione collettiva della specie e della comunità sociale. In una riviviscenza di quell’homo homini lupus del Leviatano di Hobbes, dove tutti confliggono per spartirsi frammenti di cibo e vita a scapito di tutti gli altri. Viviamo in una sorta di nevrastenia collettiva dove le parole hanno perso il loro intimo intrinseco significato, basti fermarsi a riflettere sulle follie dei libertari a c..i loro che non si vaccinano, privi di qualsiasi intima relazione con gli altri. Gli strafottenti verso le vite di tutti gli altri ma così attenti a rivendicare la propria unica libertà. Autoreferenziale ed egoistica. Quelli invitati dai Giletti, Formigli, la Berlinguer, mica invitano uno come me, troppo serio e colto, servono quegli arnesi umani a questa brutta pacchiana volgare comunicazione massmediatica. ‘Casi’ esemplari, volgari violenti, irosi aggressivi, come i vomitevoli Becchi o Sgarbi, bacchettati perché violenti ed invitati in tv perché violenti, il secondo trattato pure con deferenza, novello avanguardista fascistello, “freaks” o devianti da mostrare con soddisfazione ad un pubblico cannibale che vuole l’osso da spolpare, bere il sangue altrui e poi soddisfatto pensa con maggiore vena, rincuorato per essersi potuto cibare dei frammenti altrui, alle faccende del giorno dopo.

Ed intanto i fenomeni della Storia seguono un corso degli eventi che non si misura con il calendario canonico, le strade i percorsi sono diversi. E poi tanto domani sarà il 28 gennaio e possiamo tornare a dedicarci ad altro. Ma la memoria, quella che funge da collante di una comunità sociale viva che percepisce e sente valori azioni e comportamenti che ne facciano rinsaldare il tessuto comune oltre le auspicabili differenze perché in ascolto dell’altro da me, quella memoria si vivifica oltre i protagonisti nel vivere e seminare quotidiano, nel produrre ricchezza di sé per sé e per gli altri. Nel comune destino dell’uomo, che vive o muore da solo ma aiutato da chi gli sta vicino. Il pensiero della memoria deve ri-vivere, portando con sé il suo patrimonio che va riformulato a coloro i quali non c’erano ma che ci saranno, forse la continuazione di noi e della specie. Magari umana, perché senza ciò che c’è dietro le spalle si approssima un deserto dinanzi a noi…. Un saluto a te Madre mia ed a tutti coloro i quali mi hanno indicato nella memoria la strada per guardare avanti. Nonostante l’abominio compiuto.