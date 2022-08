L’attrice, cantante, icona australiana e sostenitrice della cannabis medica Olivia Newton-John è morta all’età di 73 anni. Oltre a cantare e ballare nel cuore di milioni di persone per decenni, Olivia Newton-John è stata un’instancabile sostenitrice della cannabis terapeutica, a cui ha attribuito la sua longevità anche dopo diversi attacchi di cancro. Mike Tyson sta sostenendo il suo marchio di cannabis: Tyson 2.0. Il marchio ha raggiunto 24 Stati dal 2021, grazie a partnership industriali e all’impegno di Tyson. Secondo Tyson lanciare un’azienda in questo settore è stato un gioco da ragazzi. Un nuovo studio indica che l’uso di cannabis medica tra le donne negli USA per gestire i sintomi legati alla menopausa è in estensione. Nello studio sono state valutate 250 donne in perimenopausa e postmenopausa, reclutate attraverso una pubblicità mirata alle donne interessate alla salute femminile e alla cannabis o ai cannabinoidi. Uno studio pilota australiano indica che il cannabidiolo (CBD) può avere un ruolo nel trattamento dell’ansia cronica nei giovani. L’industria della canapa delle Figi potrà finalmente partire dopo la recente approvazione di una legge. In Afghanistan, il settore produttivosta lavorando a un nuovo progetto per affrontare l’industria dell’oppio in Afghanistan, che fornisce la maggior parte dell’eroina mondiale e ha generato una crisi di dipendenza in patria. Lo scopo è quello di convertire la produzione dell’oppio in canapa industriale.

Australia

Con la scomparsa di Olivia Newton il mondo della canapa terapeutica perde una sua accanita sostenitrice

L’attrice, cantante, icona australiana e sostenitrice della cannabis medica Olivia Newton-John è morta all’età di 73 anni.

Il marito John Easterling ha dichiarato che la signora Newton-John si è spenta serenamente nel suo ranch nel sud della California ieri mattina, circondata dalla famiglia e dagli amici.

«Olivia è stata un simbolo di trionfi e di speranza per oltre 30 anni, condividendo il suo viaggio con il cancro al seno», ha dichiarato il signor Easterling. «La sua ispirazione di guarigione e la sua esperienza pionieristica con la medicina vegetale continuano con l’Olivia Newton-John Foundation Fund, dedicato alla ricerca sulla medicina vegetale e sul cancro».

La famiglia chiede che, al posto dei fiori, vengano fatte delle donazioni in sua memoria all’Olivia Newton-John Foundation Fund.

Oltre a cantare e ballare nel cuore di milioni di persone per decenni, Olivia Newton-John è stata un’instancabile sostenitrice della cannabis terapeutica, a cui ha attribuito la sua longevità anche dopo diversi attacchi di cancro.

Nel 2018, Dame Newton-John ha dichiarato: «Il mio sogno è che in Australia sia presto disponibile per tutti i pazienti oncologici e le persone che stanno affrontando il cancro o qualsiasi tipo di malattia che causa dolore».

All’inizio di quest’anno, Olivia e suo marito hanno partecipato al simposio australiano sulla cannabis terapeutica United In Compassion (UIC) 2022.

Il sodalizio tra la signora Newton-John e la fondatrice dell’UIC e crociata locale per la cannabis terapeutica Lucy Haslam risale a qualche anno fa: le due si sono incontrate nel 2017 per discutere di questioni relative all’accesso ai farmaci a base di cannabis in Australia. Durante quella visita, la signora Newton-John incontrò anche l’allora primo ministro australiano Malcolm Turnbull, l’allora ministro della Salute Greg Hunt e altri ministri per discutere di come i ricercatori sul cancro potessero essere meglio supportati.

All’epoca, Hunt – che aveva appena annunciato un finanziamento per esaminare i benefici dell’uso della cannabis terapeutica nei pazienti affetti da cancro – descrisse Olivia Newton-John come un’ispirazione. E pochi avrebbero contestato questa affermazione.

Commentando la sua scomparsa, il presidente della MedicinalCannabis Industry Australia Peter Crock ha dichiarato:

«Olivia è stata una persona incredibile, che ha toccato la vita di così tante persone, direttamente e indirettamente, con la sua bellissima anima, la sua compassione e la sua influenza”, ha detto. «Ora dobbiamo portare avanti l’eredità come Olivia avrebbe voluto».

Vale Olivia Newton-John; mancherai a molti.

Stati Uniti

Come il marchio di cannabis di Mike Tyson intende dominare negli Stati Uniti e oltre

Mike Tyson sta sostenendo il suo marchio di cannabis: Tyson 2.0. Il marchio ha raggiunto 24 Stati dal 2021, grazie a partnership industriali e all’impegno di Tyson. Il cofondatore e presidente di Tyson 2.0, Chad Bronstein, e lo stesso Tyson si sono incontrati con New Cannabis Ventures per parlare dei prodotti, delle partnership e degli ambiziosi piani di crescita dell’azienda.

Tyson ha conosciuto Bronstein attraverso sua moglie, LakihaSpicer, e suo cognato. Ha conosciuto Bronstein e Adam Wilks, ora CEO di Tyson 2.0, e secondo Tyson lanciare un’azienda è stato un gioco da ragazzi.

Mentre alcune celebrità prestano solo il loro nome a marchi di cannabis, Tyson sta lavorando duramente per promuovere e far crescere Tyson 2.0. Secondo Bronstein, che è anche amministratore delegato della società di tecnologia per la cannabis Fyllo, Tyson sta facendo un tour in tutto il Paese e trascorre ore e ore a interagire con i consumatori.

Crescita del marchio Tyson 2.0

L’impronta di Tyson 2.0 in 24 Stati si estende da costa a costa negli Stati Uniti. Sia Wilks che Tyson hanno un passato in California, il che aiuta la presenza del marchio in quel mercato, ma la costa orientale e il Midwest sono i mercati più grandi per il marchio oggi, secondo Bronstein. Come molti altri operatori del settore della cannabis, Tyson 2.0 è entusiasta della possibilità di entrare nel mercato di New York.

Oltre alla sua presenza negli Stati Uniti, il marchio si sta preparando per l’espansione internazionale. Tyson 2.0 prevede di annunciare una partnership in Canada nelle prossime settimane, e il team sta valutando la possibilità di espandersi in luoghi come la Thailandia, l’Uruguay, la Germania e il Regno Unito.

Portafoglio prodotti

Il portafoglio prodotti di Tyson 2.0 comprende una varietà di SKU, tra cui fiori, edibili, vapes e pre-roll. Tyson ha evidenziato il prodotto Toad, un potente prodotto floreale ispirato alla sua esperienza con gli psichedelici. Gli edibles del marchio, Mike Bites, sono un altro dei prodotti di successo dell’azienda. Tyson 2.0 collabora anche con altre aziende, tra cui G Pen e Futurola, per portare i prodotti sul mercato.

Collaborazioni

Il marchio è cresciuto rapidamente anche grazie alla forza delle sue partnership. Quando Tyson e Bronstein hanno iniziato a lavorare insieme, hanno condiviso la loro visione con Jesse Channon, il Chief Growth Officer di Columbia Care. Grazie alla partnership con la MSO, Tyson 2.0 è entrata in un totale di 16 Stati.

Tyson 2.0 ha stretto rapporti con molti altri MSO leader. Il marchio ha stretto rapporti con aziende come Verano Holdings, GTI, Cresco Labs, Curaleaf, Windy City e Ascend Wellness.

L’azienda ha deciso di formare un potente gruppo di marchi con Tyson 2.0 come holding. Tyson 2.0 ha già stretto una relazione con il famoso campione di wrestling Ric Flair. Il marchio ha acquisito una quota di maggioranza della Ric Flair Drip con l’intenzione di lanciare una linea di prodotti di cannabis a marchio Ric Flair. Il tipo di chimica che il team ha trovato con Ric Flair è qualcosa che cercherà in future partnership.

Investitori di Tyson 2.0

Quest’estate, Tyson 2.0 ha completato una Serie A da 9 milioni di dollari guidata da JW Asset Management. Al round hanno partecipato anche investitori come K2, Ambria Capital e Patrick Carroll. L’azienda ha attratto anche investitori come ArcadianCapital e SOL Global, oltre ad amici e familiari.

Tyson 2.0 è redditizia e si trova in una posizione di forza. Se l’azienda dovesse raccogliere altri capitali, Bronstein è sicuro che gli investitori strategici dell’azienda sarebbero pronti a offrire il loro sostegno. La futura raccolta di fondi avverrà probabilmente se l’azienda troverà opportunità di fusione e acquisizione.

Aggiunta di talenti al team

I fondi della Serie A del marchio hanno contribuito ad aggiungere nuovi talenti al team. L’azienda ha recentemente aggiunto al team Jackie Guarini come Chief Marketing Officer. La Guarini proviene da Anheuser-Busch. Nicole Cosby, che in precedenza lavorava per Fyllo, ha assunto il ruolo di Chief Legal and Licensing Officer presso Tyson 2.0.

Bronstein ha anche sottolineato la presenza di importanti membri del team come il vicepresidente delle operazioni Kevin Bell, il cofondatore Aristotle Loumis e il membro del consiglio di amministrazione Sammy Dorf. Dorf è cofondatore di Verano.

La traiettoria di crescita di Tyson 2.0

Tyson 2.0 è appena entrata in scena, ma secondo Bronstein sta realizzando entrate per milioni di dollari al mese. Egli prevede che il marchio sarà in grado di raggiungere 100 milioni di dollari o più di fatturato l’anno prossimo. Al momento, secondo Tyson, il problema più grande dell’azienda è mantenere sugli scaffali una quantità di prodotto sufficiente a soddisfare la domanda. Tyson non vede l’ora che la legalizzazione federale contribuisca ad alimentare una crescita ancora maggiore per Tyson 2.0.

Stati Uniti

Studio: Uso di cannabis medica in menopausa

Un nuovo studio indica che l’uso di cannabis medica tra le donne negli USA per gestire i sintomi legati alla menopausa è in aumento.

Nello studio sono state valutate 250 donne in perimenopausa e postmenopausa, reclutate attraverso una pubblicità mirata alle donne interessate alla salute femminile e alla cannabis o ai cannabinoidi. La divisione tra donne in perimenopausa e in postmenopausa era quasi la metà.

I risultati indicano che l’86% delle donne in perimenopausa e postmenopausa utilizza attualmente la cannabis come trattamento aggiuntivo per i sintomi legati alla menopausa; i più comuni sono i disturbi del sonno (67,4%) e dell’umore/ansia (46,1%). I metodi più comuni di utilizzo della cannabis sono stati il fumo (84,3%) e gli edibili (78,3%). Il 78,7% ha dichiarato di usare la cannabis terapeutica per i sintomi legati alla menopausa.

Le donne in perimenopausa (cioè intorno al periodo della menopausa) avevano maggiori probabilità di riferire una maggiore prevalenza di depressione e ansia, nonché un maggiore uso di cannabis medica per trattare questi sintomi.

I risultati dello studio sono stati pubblicati la scorsa settimana su Menopause, la rivista della North American Menopause Society(NAMS). Fondata nel 1989, la NAMS è un’organizzazione senza scopo di lucro che si occupa di promuovere la salute e la qualità della vita di tutte le donne durante la mezza età e oltre.

Mentre studi osservazionali hanno indicato vari benefici della cannabis usata a scopo terapeutico in questo gruppo, nessuno studio ha finora approfondito la sua sicurezza ed efficacia per alleviare i sintomi legati alla menopausa, afferma la NAMS. Dato che la menopausa è un fenomeno che riguarda tutte le donne – e supponendo che la valutazione del NAMS sia corretta – è sorprendente che questa importante ricerca non sia ancora stata condotta.

«Data la mancanza di dati di studi clinici sull’efficacia e la sicurezza della cannabis medica per la gestione dei sintomi della menopausa, sono necessarie ulteriori ricerche prima che questo trattamento possa essere raccomandato nella pratica clinica», ha detto la dottoressa Stephanie Faubion, direttore medico della NAMS.

Gli autori dello studio affermano che la ricerca futura dovrebbe anche indagare l’impatto delle diverse caratteristiche dell’uso della cannabis medica (per esempio, i profili dei cannabinoidi) sull’efficacia per affrontare i sintomi legati alla menopausa.

Questo non è il primo studio del NAMS che indica un aumento dell’interesse e dell’uso della cannabis medica tra le donne in menopausa. Già nel 2020 abbiamo riferito di una precedente ricerca dell’NAMS e, sulla base di quei risultati, l’interesse e l’uso sembrano aver continuato a crescere da allora.

Australia

Studio: Il cannabidiolo può attenuare l’ansia cronica nei giovani

Uno studio pilota australiano indica che il cannabidiolo (CBD) può avere un ruolo nel trattamento dell’ansia cronica nei giovani.

Secondo l’Australian Bureau of Statistics, l’ansia è la forma più comune di malattia mentale nei giovani australiani e colpisce il 31,5% di coloro che hanno un’età compresa tra i 16 e i 24 anni, un tasso quasi doppio rispetto alla popolazione generale.

Orygen fornisce servizi specialistici di salute mentale per i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni che risiedono nelle regioni occidentali e nord-occidentali della metropoli di Melbourne, Victoria.

Il Cannabidiol Youth Anxiety Pilot Study di Orygen ha rilevato che i giovani con ansia resistente al trattamento hanno sperimentato una riduzione media del 42,6% della gravità dell’ansia e dei disturbi dopo 12 settimane di trattamento con il cannabidiolo, un cannabinoide non inebriante e che non crea assuefazione.

«Si tratta di un cambiamento sorprendente nel gruppo di pazienti con ansia grave o molto grave, resistente al trattamento e di lunga durata», ha dichiarato il professor Paul Amminger, che ha guidato la ricerca.

Lo studio, che ha ricevuto il supporto finanziario e tecnico specialistico della Lambert Initiative for CannabinoidTherapeutics dell’Università di Sydney, ha coinvolto 31 partecipanti di età compresa tra i 12 e i 25 anni. La dose iniziale era una singola capsula di cannabidiolo da 200 mg al giorno per la prima settimana, poi aumentata a 400 mg. Se i partecipanti non hanno riscontrato alcun miglioramento, il dosaggio è stato aumentato con incrementi di 200 mg, fino a un massimo di 800 mg al giorno.

A tutti i partecipanti sono state offerte anche sessioni bisettimanali di terapia cognitivo-comportamentale (CBT) per 12 settimane.

«Il nostro studio pilota ha rilevato che il cannabidiolo non solo ha contribuito a ridurre i sintomi dell’ansia, ma è stato anche molto ben tollerato: gli effetti collaterali più comuni sono stati una leggera sedazione e un lieve affaticamento, ma questo è avvenuto nel momento in cui le dosi sono state aumentate e di solito sono scomparsi dopo un paio di giorni», ha detto il professor Amminger.

Tuttavia, anche se lievi, va notato che gli eventi avversi sono stati segnalati in 25 (80,6%) dei 31 partecipanti.

I risultati completi del Cannabidiol Youth Anxiety Pilot Study sono stati pubblicati sul Journal of Clinical Psychiatry. Si trattava di uno studio in aperto e una delle sue conclusioni è che sono necessari studi randomizzati e controllati per confermare l’efficacia e la sicurezza a lungo termine del CBD in questa applicazione.

Isole Fiji

Via libera alla canapa industriale nelle Fiji

L’industria della canapa delle Fiji potrà finalmente partire dopo la recente approvazione di una legge.

Il Presidente delle Figi Wiliame Katonivere sarà piuttosto soddisfatto dopo che il disegno di legge 2022 sul controllo delle droghe illecite (emendamento al bilancio), che mirava a modificare la legge sul controllo delle droghe illecite del 2004, ha superato l’esame del Parlamento delle Figi a fine luglio.

Tra le modifiche apportate c’è una parafrasi preambolare alla Sezione 1 della legge, che recita:

«In questo Allegato, i riferimenti alla pianta di Cannabis (o a qualsiasi parte della pianta di Cannabis) non includono la canapa, o parti della pianta derivate dalla canapa, con una concentrazione di Tetraidrocannabinolo non superiore all’1%».

La modifica consente l’importazione, il possesso, la coltivazione, la vendita e la fornitura di canapa industriale, come definita, ma tutte le altre forme di Cannabis rimarranno una droga illecita di cui alla Tabella 1. L’emendamento specifica anche che si presume che una sostanza o una pianta di cannabis abbia una concentrazione di THC superiore all’1% fino a quando il coltivatore, l’importatore, il fornitore o il proprietario della pianta non dimostri il contrario.

Quando il presidente Katonivere ha aperto la sessione 2021-2022 del Parlamento del Paese, nel novembre dello scorso anno, ha detto che le Figi «non devono esitare a sfruttare la canapa».

La strada per la canapa da qui in poi non è chiara: il Dipartimento dell’Agricoltura delle Figi non ha ancora informazioni sul suo sito web. Ma secondo quanto riferito, i semi provenienti dall’estero saranno presto portati nelle Figi per dare il via all’industria del Paese. Non è chiaro nemmeno quando gli emendamenti entreranno in vigore. La data sarà stabilita dal Ministro della Giustizia con un avviso sulla Gazzetta.

Secondo l’International Trade Administration, il settore agricolo delle Figi ha un valore annuo di circa 690 milioni di dollari (1,5 miliardi di FJ$) e rappresenta circa l’8,1% del PIL delle Figi (2021). È la principale fonte di occupazione per oltre l’83% della popolazione rurale delle Figi. Il governo delle Figi è intenzionato a ridurre la significativa dipendenza del Paese dalla canna da zucchero, che contribuisce per circa l’1,1% al PIL.

Con la canapa industriale che presto entrerà a far parte del mix, questa ulteriore diversificazione potrebbe rivelarsi molto vantaggiosa per l’economia del Paese in termini di esportazioni, oltre a fornire preziosi alimenti, materiali da costruzione e medicinali per l’uso locale.

Afghanistan

La coltivazione della canapa può sostituire il commercio del papavero da oppio in Afghanistan?

Lo scorso ottobre, Amin Karim ha superato un posto di blocco diretto a Kabul. La sua auto era carica di canapa. Le guardie del posto di blocco talebano hanno guardato perplesse quando hanno visto le piante nella sua auto. Avevano l’odore e l’aspetto dell’erba, la pianta ricca di THC, il cannabinoide che fa sballare. Le guardie erano disgustate. Non avevano mai sentito parlare di CBD.

«Mi hanno detto: “Non ti vergogni, Haji?”“, mentre rovistavano tra i mucchi di canapa diretti a Kabul, come riporta il Guardian.

Karim ha spiegato che le piante non hanno proprietà psicoattive. Ha detto che stavano lavorando a un nuovo progetto per affrontare l’industria dell’oppio in Afghanistan, che fornisce la maggior parte dell’eroina mondiale e ha generato una crisi di dipendenza in patria.

Le guardie erano ancora confuse. La mania del CBD non ha mai colpito l’Afghanistan controllato dai Talebani. Tuttavia, i nuovi leader del Paese hanno promesso di dare un giro di vite alla produzione di droga.

Alle guardie non importava che Karim fosse un veterano della resistenza contro gli invasori sovietici, ex negoziatore di pace e consigliere presidenziale, nonché figura di spicco dell’influente partito Hezb-i-Islami. Credevano ai loro occhi e al loro naso, piuttosto che a ciò che Karim diceva loro. Le guardie non hanno avuto pazienza per i tentativi di Karim di spiegare che la coltivazione era priva di THC.

«Hanno portato via tutto e probabilmente lo hanno bruciato. Avevamo davvero paura che ci prendessero, ci imprigionassero e dicessero che stavamo spacciando stupefacenti», ha dettoRayhana Karim, sua figlia, che l’anno scorso ha interrotto la sua carriera di ristoratrice londinese per trasferirsi in Afghanistan e concentrarsi sul lavoro umanitario.

Il resto del raccolto sperimentale di canapa, che avrebbe dovuto valere fino a 6 euro al grammo sui mercati europei, è in magazzino. Dopo la presa di potere dei Talebani, i laboratori afghani non hanno più potuto fornire i certificati internazionali necessari per l’esportazione.

Tuttavia, i Karim e l’organizzazione benefica con cui collaborano, Hemp Aid, non si sono arresi. Stanno invece lavorando su una certificazione alternativa in Pakistan per le esportazioni e stanno cercando di convincere i Talebani ad approvare la nuova coltura per la produzione in Afghanistan. Ritengono che l’industria della canapa possa rappresentare un’adeguata svolta professionale per coloro che coltivano l’oppio nel Paese e fornire una soluzione alla malnutrizione che paralizza le vite degli afghani.

La malnutrizione è un problema di lunga data, aggravato dal crollo economico seguito alla presa di potere dei Talebani lo scorso agosto. Mentre alcuni ceppi di canapa sono migliori per la produzione di olio di CBD, altri ceppi sono migliori per la creazione di fibra di canapa, che può essere utilizzata per produrre farina di canapa ricca di proteine. Il gruppo spera di utilizzarla per arricchire il pane di frumento che è un alimento di base in Afghanistan.

Il Guardian riporta che in recenti prove con un panificio locale, i ricercatori hanno scoperto che la canapa mescolata alla farina di grano al 7% non influisce sul gusto (livelli più alti di canapa sono stati poco apprezzati), ma rende ogni pezzo di pane sette o otto volte più nutriente.

I Karim dovrebbero piantare presto i loro primi campi di piante di canapa in fibra in due province orientali. Speravano che la coltura potesse essere meno controversa delle piante di CBD, perché non ha molto profumo e assomiglia più alla canna da zucchero che a un campo di stupefacenti, ma circa 880 libbre di semi di canapa importati sono attualmente bloccati alla dogana dell’aeroporto.

Karim sta parlando con la leadership talebana per ottenere il rilascio dei semi di canapa e l’approvazione della produzione di CBD. «Dobbiamo procedere lentamente e fare un po’ di educazione, perché i nostri mullah non sanno molto di questa [coltura]», gli ha detto un alto funzionario talebano.

Secondo Babur Kabiri, cofondatore di Hemp Aid, la canapa è relativamente facile da coltivare, immagazzinare e trasportare e consuma meno acqua dell’oppio. Si tratta di un aspetto importante per un Paese che è duramente colpito dall’aumento delle temperature globali. L’anno scorso il Paese ha subito la peggiore siccità degli ultimi decenni.

La facilità di coltivazione della canapa è anche essenziale per qualsiasi tentativo di vietare la coltivazione dell’oppio. Mentre gli Stati Uniti hanno tentato di sradicare la produzione di oppio in Afghanistan per due decenni, il Paese ha in realtà prodotto raccolti record. Sebbene anche i Talebani abbiano promesso di sradicare l’oppio, quest’anno i campi sono fioriti in tutto il Paese. Secondo le stime delle Nazioni Unite, l’anno scorso l’economia illegale dell’oppio in Afghanistan valeva tra 1,8 e 2,7 miliardi di dollari.

Gli oppiacei hanno fruttato più di tutte le esportazioni legali di beni e servizi messe insieme e hanno rifornito otto consumatori su 10 a livello globale. Sostituire una coltura così redditizia continuerà a essere una sfida difficile. La vendita di papaveri fa arricchire gli intermediari, ma per i contadini poveri e disperati che producono oppio è spesso la differenza tra la fame e il sostentamento delle loro famiglie. Anche se molti si sentono a disagio nel coltivare il papavero, ritengono di avere poche alternative.

Ecco perché Karim e sua figlia credono che la canapa sia la soluzione. Karim sta lavorando a una nuova proposta politica per far uscire i Talebani dall’isolamento politico. Il CBD e la farina di canapa sono diventati una passione da quando ha trasformato un parcheggio vicino a casa sua in un primo campo sperimentale. «Dopo aver preso l’olio, si può usare il resto per produrre fibre, fare scarpe, vestiti, carta, mattoni, muri», dice. «Ogni parte di questa pianta è utile».

L’Afghanistan è famoso per le sue varietà di cannabis da quando gli hippy – come la Confraternita dell’Amore Eterno – hanno iniziato a contrabbandare semi e hashish da Kabul agli Stati Uniti, sei decenni fa. Karim, che non ha mai fumato cannabis, ritiene che l’Afghanistan possa essere in grado di capitalizzare questa fama.

«L’Afghanistan è famoso per questa pianta in tutto il mondo», ha detto. “Se riusciamo a installare un laboratorio a Kabul, saremo in grado di produrre una moltitudine di prodotti e di esportarli in tutto il mondo con un marchio afghano».