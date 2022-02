Le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali di Pechino sono iniziate venerdì: per la prima volta nella storia la stessa città ha ospitato sia i giochi estivi che quelli invernali.

Rispetto ai giochi estivi del 2008, queste Olimpiadi invernali devono affrontare due grandi sfide: la pandemia globale e un contesto geopolitico drammaticamente diverso. Per il Partito Comunista Cinese (PCC), che fa sempre un lungo inchino sulla reputazione e sull’impatto internazionale, entrambe queste sfide possono sembrare insormontabili.

Ma quando si tratta della pandemia, è probabile che il regime gestirà in sicurezza l’evento, nonostante le potenziali difficoltà operative e anche lievi focolai di COVID.

Negli ultimi due anni la Cina ha risposto alla pandemia con una politica fortemente applicata di tolleranza zero. La salute pubblica potrebbe averla spinta a continuare con una politica zero-COVID molto tempo dopo che il mondo ha rinunciato. Allo stesso tempo, anche due grandi eventi di quest’anno avrebbero potuto essere un fattore determinante: le Olimpiadi invernali e il 20° Congresso nazionale del partito alla fine del 2022.

Per far fronte alla pandemia durante le Olimpiadi, il governo ha fatto di tutto rispetto agli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo per cercare di ridurre al minimo la diffusione dell’infezione. Interi villaggi sono stati costruiti per i concorrenti, i funzionari e il personale di servizio, insieme a servizi di trasporto e collaudo per il movimento verso, all’interno e tra i siti olimpici.

Anche prima dell’arrivo delle delegazioni sportive, il personale cinese si è trasferito all’inizio di gennaio per stabilire quelli che sono stati descritti localmente come ‘circuiti chiusi’ – le ‘bolle’ ormai familiari che abbiamo visto in altri eventi sportivi. Un sofisticato sistema di sorveglianza assicurerà che tutti rispettino le regole.

Dati questi preparativi, c’è meno possibilità che le Olimpiadi diventino un evento superdiffusore, almeno per i concorrenti e gli ufficiali di gara.

Per quanto riguarda la folla, il governo ha severamente limitato gli spettatori. A metà gennaio, gli organizzatori olimpici hanno annunciato che i biglietti non sarebbero stati affatto in vendita; invece, i biglietti andrebbero a spettatori cinesi ‘selezionati’ (senza i fan di altri paesi ammessi). Quelli abbastanza fortunati da essere invitati avrebbero dovuto

attenersi rigorosamente alle contromisure COVID-19 prima, durante e dopo ogni evento in modo da contribuire a creare un ambiente assolutamente sicuro per gli atleti.

Boicottaggio smorzato

I cambiamenti nell’atmosfera geopolitica dopo le Olimpiadi estive del 2008 rappresentano una sfida più grande.

Per gran parte del mondo anglofono, la Cina sembra essere diventata una minaccia esistenziale che deve essere contrastata con vigore. La Cina è stata duramente criticata per la sua espansione nel Mar Cinese Meridionale, la fine del precedente grado di autonomia politica di Hong Kong e per le sue politiche restrittive nei confronti degli uiguri nella regione occidentale dello Xinjiang.

Il trattamento riservato dal governo agli uiguri è stato etichettato da molti come un genocidio. In questo contesto, c’è un ovvio parallelo con l’organizzazione delle Olimpiadi estive del 1936 da parte della Germania nazista. Josh Rogin, il noto editorialista del ‘Washington Post’, si è recentemente opposto a coloro che descrive come ‘negazionisti delle atrocità’:

le azioni degli atleti, delle aziende e delle organizzazioni internazionali alle Olimpiadi di Pechino 2022 saranno ricordate per generazioni, come lo furono dopo i Giochi del 1936. Ognuno di loro – e ognuno di noi – deve riflettere attentamente su quale lato della storia vogliamo essere su.

Nonostante queste critiche, gli appelli per un boicottaggio olimpico sono stati sorprendentemente attenuati, in particolare in contrasto con il boicottaggio guidato dagli Stati Uniti delle Olimpiadi di Mosca del 1980 dopo l’invasione sovietica dell’Afghanistan.

Nessun comitato olimpico nazionale ha chiesto un boicottaggio e il cosiddetto ‘boicottaggio diplomatico’ dei rappresentanti del governo è rimasto di portata limitata. È stato in qualche modo indebolito dalle richieste di visto segnalate per 46 funzionari statunitensi – la maggior parte del Dipartimento di Stato – per visitare la Cina durante i giochi come parte del supporto della squadra olimpica statunitense.

D’altra parte, gli appelli al boicottaggio non sono stati respinti in modo così stridente come lo erano stati i sostenitori delle Olimpiadi nel 1936. Avery Brundage, l’allora Presidente del Comitato Olimpico degli Stati Uniti, descrisse una proposta di boicottaggio dei giochi di Berlino una ‘cospirazione ebraico-comunista’.

Il motivo per cui oggi c’è più moderazione è probabilmente dovuto alla globalizzazione: la Cina e gli Stati Uniti possono vedersi come concorrenti per la leadership mondiale, ma sono ancora economicamente più strettamente integrati di quanto lo fossero Stati Uniti e URSS nel 1980.

Come risponderà la Cina alle proteste?

Anche se non ci sono grandi boicottaggi, la possibilità di dichiarazioni politiche durante i giochi rimane alta.

Atleti e funzionari sportivi sono stati avvertiti di non parlare o potrebbero essere puniti secondo la legge cinese. Agli atleti è stato inoltre consigliato di lasciare a casa i cellulari.

Sebbene nessun atleta abbia ancora criticato pubblicamente la Cina, sarebbe sorprendente se non ci fossero incidenti del genere. Gli atleti olimpici hanno fatto dichiarazioni politiche in passato e, data l’attuale geopolitica, le Olimpiadi di Pechino presentano un grande palcoscenico con un enorme potenziale pubblico.

È improbabile che un vincitore di una medaglia possa drappeggiare la bandiera dell’ex Turkestan orientale (ora utilizzata da coloro che sostengono la resistenza degli uiguri a Pechino) sulle spalle, ma potrebbero esserci lamentele sui severi controlli sugli atleti in Cina.

A breve termine, i critici cinesi esprimeranno le loro opinioni, mentre il governo cinese esporrà il significato di un’interazione mondiale armoniosa in un grande evento sportivo come i Giochi Olimpici.

Il limitato boicottaggio diplomatico dei giochi ha certamente infastidito il PCC. Ma né esso, né i problemi operativi, né le critiche alla Cina che potrebbero emergere ai giochi, potrebbero avere conseguenze a lungo termine.

Certamente non scuoteranno il regime dalle sue fondamenta, né influenzeranno negativamente la leadership di Xi. In effetti, qualsiasi attacco al PCC non farà che rafforzare la posizione dei leader cinesi che sostengono la necessità di garantire stabilità e forza di fronte a una minaccia esterna, sia in termini politici che di salute pubblica.

Il risultato più probabile è che il governo cinese si rallegrerà della sua capacità di organizzare un prestigioso evento internazionale in condizioni difficili.

È un messaggio che parlerà a molte parti del mondo, in particolare a quelle attratte o invidiose della crescita economica cinese. Questi includeranno anche alcuni nelle democrazie liberali, anche se certamente non i critici più aspri della Cina: i governi di Stati Uniti, Australia, Canada e Regno Unito.