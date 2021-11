Ognissanti: ricordiamo i santi perché sono molto simili a noi

Tish Harrison Warren, sacerdote della Chiesa anglicana in Nord America, per il ‘New York Times‘ ha scritto un editoriale in occasione della festività di Ognissanti che entra nella ‘carne’ di questa giornata.

Ripubblichiamo di seguito il testo tradotto a titolo di augurio, rivolto a tutti, e in particolare a coloro che sono convinti che un Santo sia un ‘perfetto’.

* * *

La maggior parte delle principali festività cristiane si concentra su un evento nella vita di Gesù, ma il giorno di Ognissanti, che cade il 1 novembre, è fissato sulle storie del suo popolo.

Sebbene il giorno sia compreso e celebrato in modo diverso nelle diverse tradizioni, la maggior parte delle persone nella mia denominazione, l’anglicanesimo, comprende il termine ‘santo’ per includere sia gli eroi canonizzati che i cristiani medi.

Per una festa religiosa, il giorno di Ognissanti è sorprendentemente terreno. Mi ricorda che per tutti noi -le cosiddette persone religiose o non religiose- la fede e la spiritualità si plasmano in modi profondamente relazionali. Nessuno è un ‘libero pensatore’. Nessuno di noi arriva da solo a ciò in cui crede.

Nel bene o nel male, crediamo ciò in cui crediamo a causa dei nostri particolari incontri con le persone e le comunità umane. Tutti i sistemi di credenze e pratiche sono tramandati in modi ordinari da persone con nomi, volti, lingue, tradizioni, limiti e desideri particolari.

Nell’immaginario popolare, un santo è qualcuno che è perfetto e altruista, che dimora in santa estasi e bontà impeccabile. «Non chiamatemi santa», disse Dorothy Day. «Non voglio essere licenziata così facilmente».

Ma i santi sono persone imperfette. Ed è questo che mi attira fino ad oggi. I cristiani non ricordano questi uomini e queste donne perché erano perfetti. Li ricordiamo perché, come noi, erano distrutti, egoisti e timorosi, eppure Dio ha creato bellezza e luce attraverso le loro vite.

Nella prima chiesa anglicana che ho frequentato, più di dieci anni fa, non abbiamo tenuto un sermone la domenica di Ognissanti. Invece, i fedeli sono stati invitati a raccontare storie di persone che avevano cambiato la loro vita e la loro fede. Alcuni raccontavano storie di santi famosi: Teresa d’Avila o Francesco d’Assisi. Ma raccontavano anche di amici che portavano sformati dopo la morte del coniuge, di persone che si presentavano quando la vita andava a rotoli, di professori, genitori e vicini di casa. Era come una versione meno raffinata di “The Moth Radio Hour”, ma in chiesa. Lo amavo.

La storia di come ho conosciuto Dio parla di incontri casuali e lunghe amicizie, conversazioni oneste e libri che ho letto, persone che hanno lasciato la fede cristiana e altre che non l’hanno fatto, comunità che mi hanno amato e sgomento.

Anche se sono cresciuta andando in chiesa, per la maggior parte della mia infanzia, la storia della chiesa è stata un’idea confusa e irrilevante. La mia immaginazione è iniziata con Gesù e i suoi seguaci, poi ha attraversato due millenni ed è arrivata alla mia congregazione in una piccola città nel Texas centrale. Da adulta, ho iniziato a conoscere la storia della Chiesa e mi è sembrata una scoperta quasi miracolosa. Questa più ampia famiglia globale e antica ha ampliato la mia visione di ciò che il cristianesimo è oltre i piccoli confini della mia cultura, razza e momento nel tempo.

Ho imparato come i cristiani hanno creato orfanotrofi e ospedali. Ho incontrato Efrem il Siro, poeta e musicista, che iniziò i cori femminili e compose alcuni dei primi inni per voci femminili, diffondendo l’alfabetizzazione tra le donne nel IV secolo. Morì curando i malati in una pestilenza.

Ho letto di Felicita, una schiava che fu martirizzata nel terzo secolo mentre offriva perdono ai suoi carnefici. Ho saputo di Maximilian Kolbe, un prete cattolico polacco che ha nascosto migliaia di profughi durante il regime nazista. Kolbe morì ad Auschwitz dopo essersi offerto volontario per prendere il posto di un altro prigioniero che doveva essere giustiziato.

Ma imparare la storia della Chiesa è stato anche profondamente deludente quando ho scoperto come parti della Chiesa sono state complici della supremazia bianca, del colonialismo, degli abusi, della misoginia e del male sorprendente. Tutte le storie di fede sono modellate da comunità umane e queste comunità umane spesso ci deludono.

In un momento culturale in cui si vuole dividere ordinatamente tutte le persone e le istituzioni in ‘buoni‘ e ‘cattivi‘, quelli dalla parte giusta della storia e quelli che non lo sono, i giusti e i dannati, questa giornata ci ricorda il verità a scacchi e complicata di ogni cuore umano. Martin Lutero ci ha dato l’utile frase «simul justus et peccator» -santo e peccatore contemporaneamente. Indica come siamo santi e ribelli allo stesso tempo. Proclama un paradosso che siamo redenti ma abbiamo bisogno di redenzione.

Il giorno di Ognissanti mi ricorda che Dio incontra noi, santi e peccatori, nonostante le nostre contraddizioni, e fa bene a vite casuali. Mi dice che tutti noi, anche i migliori di noi, abbiamo bisogno di misericordia e perdono inimmaginabili. La chiesa è «prima di tutto una comunità di peccatori perdonati», scrive il teologo Gilbert Meilaender. Non è ‘una comunità che incarna le pratiche di perfezione’ ma invece ‘un corpo di credenti che vivono ancora ‘nella carne’, che sono ancora parte del mondo, soffrendo le trasformazioni operate dalla grazia di Dio nel suo pellegrinaggio. Rievocare le storie dei santi è, in fondo, una celebrazione non della perfezione ma della grazia.