Ogni russo deve essere ritenuto responsabile dei crimini di guerra in Ucraina

La teoria delle finestre rotte della giustizia penale sostiene che se non vengono affrontati casi relativamente minori di disordine sociale come le finestre rotte, apriranno la strada a crimini più gravi. Lo stesso principio può essere applicato anche alle relazioni internazionali e alla geopolitica.

Nel 2014, la Russia ha iniziato a ‘rompere le finestre’ in Crimea. Quando il mondo non ha risposto adeguatamente, l’aggressione russa si è espansa nell’Ucraina orientale e si è intensificata in ostilità armate che hanno causato più di 14.000 morti costringendo milioni di persone a fuggire dalle loro case. Ancora una volta, la comunità internazionale non ha reagito con sufficiente risolutezza. Ciò ha portato direttamente all’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina, iniziata nel febbraio 2022.

Negli ultimi otto anni e mezzo, alla Russia è stato permesso di sfidare e minare lentamente ma costantemente l’ordine di sicurezza globale stabilito nei decenni successivi alla seconda guerra mondiale. Per molti in Occidente, questo processo non è stato spettacolare e ha comportato piccoli inconvenienti come l’aumento dei prezzi del cibo e l’aumento delle bollette energetiche. Alcuni si lamentano addirittura della ‘stanchezza ucraina’, apparentemente ignari del fatto che in Europa si stanno commettendo atrocità su una scala mai vista dai tempi di Stalin e Hitler.

Questo ci riporta alla teoria della finestra rotta. Per arrestare questa scivolata verso un oscuro futuro di illegalità internazionale, è fondamentale ritenere i russi responsabili dei crimini che stanno commettendo in Ucraina. Eppure, al momento, la questione dei crimini di guerra viene affrontata in termini vaghi senza che siano in atto meccanismi reali per portare determinati imputati in tribunale.

Sebbene vi sia un riconoscimento generale all’interno della comunità internazionale che la Russia sia colpevole di gravi crimini di guerra in Ucraina, al momento non disponiamo degli strumenti per perseguire migliaia di potenziali sospetti. Questo potrebbe creare un pericoloso precedente per conflitti futuri e deve cambiare.

Ho esperienza diretta dei crimini russi in Ucraina. In passato, ho trascorso due anni e mezzo come prigioniero nella famigerata prigione di Izolyatsia a Donetsk occupata dai russi. Sono stato sottoposto a torture durante la mia incarcerazione e alla fine sono stato liberato in uno scambio di prigionieri. Dopo il mio rilascio, ho aiutato a localizzare il comandante della prigione e ho contribuito al suo arresto.

Sono stato in grado di farlo grazie al Justice Initiative Fund (JIF), un’iniziativa da me fondata che cerca di identificare e rintracciare i criminali di guerra russi. Il JIF elenca coloro che sono ufficialmente sospettati di crimini di guerra e offre una ricompensa a chiunque possa fornire informazioni che porteranno al loro arresto.

Questo compito è solo all’inizio. Enormi ostacoli devono ancora essere superati prima che la giustizia possa essere servita. I criminali di guerra russi di oggi non sono come i nazisti dopo la seconda guerra mondiale, che erano sparsi per il mondo. Al contrario, vivono prevalentemente nella stessa Russia e non hanno intenzione di andarsene. La maggior parte fa parte di una vasta sottoclasse russa con redditi bassi e aspettative ancora più basse che Putin ha avuto cura di coltivare durante i suoi due decenni al potere.

Il primo passo verso la giustizia è identificare i criminali di guerra. Attualmente non esiste un’unica organizzazione internazionale che sia disposta o in grado di identificare e ricercare un gran numero di sospetti per crimini di guerra in tutto il mondo. Il JIF cerca di espandere la sua portata a livello internazionale per aiutare a far fronte a questa sfida. C’è una logica in queste ambizioni. Molti dei sospetti per crimini di guerra in luoghi come l’Africa e la Siria sono ricercati anche in relazione alle atrocità commesse in Ucraina.

I crimini di guerra commessi dai militari russi ovunque siano schierati possono essere ricondotti al senso di impunità provato dagli autori. Per porre fine a questa impunità, è fondamentale identificare i singoli criminali di guerra. Ciò richiederà gli sforzi congiunti della comunità internazionale. L’Ucraina dovrebbe essere al centro di tali sforzi.

Insieme all’identificazione, l’altro obiettivo chiave è portare in giudizio i sospettati di crimini di guerra. L’esperienza degli ultimi decenni indica che solo una manciata di sospetti arriva effettivamente in aula, mentre migliaia di veri autori non affrontano mai la giustizia. Ho partecipato personalmente a tre processi per crimini di guerra relativi ad atrocità commesse nella prigione di Izolyatsia, e solo uno dei tre ha visto un vero imputato.

Vorrei che il mondo democratico assumesse la guida nello sviluppo di nuove procedure legali per il trasferimento di sospettati di crimini di guerra alla giurisdizione dei tribunali internazionali e nazionali competenti. Tutti sanno bene che la Russia non consegnerà mai i sospettati di crimini di guerra nell’ambito delle procedure di estradizione esistenti. Occorrono nuovi meccanismi che mettano i criminali di guerra sullo stesso piano dei sospettati di terrorismo, con tutte le conseguenze legali di questo status.

Senza queste iniziative, c’è il rischio che tutto il lavoro in corso per raccogliere le prove dei crimini di guerra russi in Ucraina sia inutile. A meno che non disponiamo delle risorse per identificare gli autori e degli strumenti per assicurarli alla giustizia, esporre le atrocità commesse in Ucraina non riuscirà a impedire che questi crimini si ripetano.

