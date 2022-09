Oggi tifiamo Cile

Sono conosciuta (e me ne diverto) per essere quasi sempre dalla parte che si rivelerà perdente -attenzione: non ‘sbagliata’, ‘perdente’. Dunque, è molto probabile che anche questa volta sarà così, ma ancor di più perchè c’è questa quasi certezza (così dicono i sondaggi) mi sento di dover stare da quella parte.

Oggi, dunque, tifo Cile.

Mentre i nostri politicanti sparano cavolate e bugie, in una delle più brutte campagne elettorali che si sia mai vista (lo diciamo ogni volta oramai, e in effetti ogni volta è peggiore della precedente), il Cile, domenica, potrebbe scrivere una pagina della storia dei diritti e della democrazia.

Domenica 4 settembre, infatti, i cileni sono chiamati alle urne per un referendum volto ad ‘approvare’ o ‘rifiutare’ la bozza della nuova Costituzione.

Una Costituzione, si dice, troppo progressista per essere approvata, troppo progressista anche per i progressisti, nel Paese che ha generato Augusto Pinochet. Io dico: troppo ‘umana‘, in questa era di ‘aumanità‘ crescente. Affatto buonista, a tratti ‘radicale’, perfino ‘massimalista’, in tutti i suoi 388 articoli testardamente ‘umana‘. Scritta per lo più da gente normale, ‘la gente’, quella della quale i politicanti sono abituati riempirsi la bocca.

Una Costituzione che diremmo dei sogni, una Costituzione che vorremmo vedere ciascuno nei nostri Paesi, una lettura (leggetela) che fa bene allo spirito, che ti dà la sensazione, e forse la speranza, che non tutto sia finito tra tre folli che giocano alla guerra nucleare, e mentecatti che ‘sbarcano’ suoi social affermando tutto e il contrario di tutto pur di raccattare quattro voti in più dell’avversario.

In quel documento, che qualcuno ha definito ‘libro dei sogni’, non si promette nulla. Si esige. Se una promessa c’è, è di lacrime e sangue per provare attuare una parte di quelli che si affermano essere diritti.

Poi c’è l’altra promessa, quella che se per uno scherzo del destino i sondaggi dovessero essere smentiti, beh allora sì che i polsi tremeranno. Sarebbe un segnale potente, altro che ‘marea rosa‘, potrebbe essere un piccolo grande tsunami. In un continente in cui la sinistra sta galoppando, pronta a tornare anche in Brasile (e qui i sondaggi non facessero scherzi!), l’effetto di quella nuova Costituzione potrebbe essere dirompente.

A quel punto non solo ci sarà un Paese -il Cile- da rivoltare come un calzino, a partire dalla sua architettura legislativa, fino arrivare alla sua coscienza, ma le sue spore si disperderanno nel subcontinente, e in tempi più o meno brevi o lunghi genereranno. Il percorso verso la costruzione di una società a misura d’uomo si riattiverà. Ci saranno scivoloni, cadute, errori, ma il tutto farà parte di un’umanità che si sarà rimessa in cammino.

E da quel Paese ‘dove finisce la terra‘ le spore attraverseranno gli oceani.

Ma prima ancora, se il 5 settembre i cileni si svegliassero con un ‘Apruebo’ stampigliato negli occhi, si può immaginare che nei president’s daily brief di Washington, Mosca, Kiev, un mezzo rigo sarà occupato dal Cile. Qualche sopracciglio si alzerà. Nell’immediato niente più. Ma sarà un monito, e non lo si potrà ignorare, ben consapevoli come quei tre sono di certe ‘scocciature’ effetto della globalizzazione.

In questi giorni, lo scrittore Ariel Dorfman ha ricordato che questo referendum si tiene in un giorno, il 4 settembre, in cui 52 anni fa un’altra pagina di storia è stata scritta in Cile. In quel giorno diventava Presidente Salvador Allende. Un «socialista salito al potere utilizzando non i metodi violenti e insurrezionali delle precedenti rivoluzioni, ma attraverso un percorso democratico», scrive Dorfman, avviando «un percorso», disse in quelle ore Allende, «che altri popoli d’America e del mondo potranno seguire». Sappiamo come è finito quel ‘percorso’, ma anche i frutti che ha prodotto in tutta l’America Latina, anche qui, come è normale, con scivoloni, cadute, errori. La stessa bozza di Costituzione che i cileni si apprestano ad ‘approvare’ o ‘rifiutare’ è un prodotto, forse, meglio ancora, una tappa di quel ‘percorso’ avviato da Allende, come ricorda lo scrittore. Il quale definisce questa bozza di nuova Costituzione «persino tenera». Vero, tenera, fino alle lacrime, di speranza.

Noi che sognavamo Cuba, oggi tifiamo Cile.