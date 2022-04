Oggi, lo Stato Maggiore delle Forze Armate dell’Ucraina ha dichiarato di non esclude che la Russia possa compiere un’azione provocatoria in Transnistria per accusare l’Ucraina di aggressione contro la Moldavia.

Ieri, l’intelligence militare britannica, ha dichiarato le forze armate russe, che hanno subito perdite ingenti, stanno cercando di rafforzare le fila reclutando personale congedato dal servizio militare nel 2012 e anche cercando uomini in Transnistria.

In Transnistria, si trova un piccolo contingente russo e la popolazione ha posizioni chiaramente filorusse. Le autorità governative del Paese non hanno fino ad ora dimostrato alcun interesse verso questa guerra.

Già nei giorni scorsi la Transnistria era balzata all’attenzione internazionale, ma non per un possibile reclutamento russo, bensì perchè si temeva che l’invasione russa potesse dall’Ucraina propagarsi fino alla repubblica separatista.

Transnistria, ovvero, Repubblica moldava di Pridnestrovia (PMR), lo Stato che non esiste,eppure c’è. Non esiste perchè la Repubblica moldava di Pridnestrovia non è stata riconosciuta come Stato indipendente; c’è perchè è una delle repubbliche separatiste incastonata in nel cuscino di continente europeo ex sovietico. E qui, su questo fazzoletto di terra che conta quasi più militari russi che transnistriani, da dopo l’invasione russa dell’Ucraina, si sono accesi i riflettori dei media di tutto il mondo, e da qualche giorno l’attenzione internazionale si di molto alzata. C’è attesa mista a preoccupazione -più di chi guarda da fuori (dal resto della Moldavia in particolare) che non dagli stessi transnistriani- l’attesa è per ‘se‘ e‘quando‘ il Presidente russo, Vladimir Putin deciderà, con le sue truppe, di ‘liberarla‘ (dirà).

Nei giorni scorsi, si è diffusa un’indiscrezione proveniente dallo Stato maggiore ucraino e riportata da ‘Ukrainska Pravda‘. Secondo Kiev, «è stato intensificato il lavoro per mobilitare unità di truppe russe con sede nel territorio della regione transnistriana della Repubblica di Moldavia al fine di condurre provocazioni e svolgere azioni dimostrative al confine con l’Ucraina». Si è ritenuto che questi movimenti di truppe siano finalizzati a «dare una dimostrazione di disponibilità per un’offensiva e possibili ostilità contro l’Ucraina».

La repubblica separatista si trova a ovest di Odessa, e potrebbe essere un fronte alternativo per attaccare la città portuale. Insomma, laTransnistria potrebbe essere utilizzata per aprire un quarto fronte nella guerra in Ucraina.

Ciò era stato alimentato, già nelle settimane scorse, ricorda ‘Intellinews‘, «da un video del Presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko con una mappa di battaglia che è diventata virale sui social media. La mappa sembrava indicare che la Moldavia facesse parte dei piani di invasione della Russia, poiché una freccia puntava dalla città portuale ucraina di Odessa alla Transnistria. Odessa è a meno di 100 km dalla capitale della Transnistria, Tiraspol, quindi se le forze russe prendessero Odessa, potrebbero spingersi in Transnistria e unirsi alle truppe lì», oppure all’incontrario, come ora sostenuto da ‘Ukrainska Pravda‘, forze potrebbero muoversi dalla Transnistria verso Odessa.

Probabilità che la Transnistria venga utilizzata per attaccare l’Ucraina o la Moldavia stessa che ‘Intellinews‘ tende escludere. «La presenza militare russa in Transnistria è molto ridotta, con solo circa 1.400 soldati, rispetto alle decine di migliaia che sono entrate in Ucraina dalla Russia e dalla Bielorussia. Quando si tratta di speculazioni su un attacco alla Moldavia, è importante sottolineare chela Moldavia, a differenza dell’Ucraina, ha dichiarato la sua neutralità e non ha espresso alcuna ambizione di aderire alla Nato. Il governo moldavo ha affermato sin dall’inizio che non ci sono stati segni di preparativi per un attacco da entrambe le parti dalla Transnistria.

Detto questo, dall’invasione russa dell’Ucraina, i cittadini dei Paesi dell’Europa centrale e sudorientale si sono chiesti con paura quale potrebbe diventare il prossimo obiettivo della Russia. C’è stato un cambiamento nel modo in cui il Presidente russo Vladimir Putin è percepito da leader spietato ma razionale a despota terrificante e imprevedibile. Quindi nulla è escluso.

Se Putin decidesse di attaccare, il 6 marzo il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato che gli Stati Uniti forniranno alla Moldavia lo stesso sostegno che forniscono all’Ucraina. Molto supporto verbale e sanzionatorio, ma fermandosi prima di entrare in guerra con la Russia».

La regione Transnistria corre per 400 chilometri circa lungo il confine sud-ovest dell’Ucraina. A livello internazionale è ritenuta parte della Moldavia, anche se le sue autorità non hanno esercitato alcun potere reale negli ultimi 25 anni, da quando il conflitto tra i separatisti filo-russi e l’esercito moldavo ha provocato almeno 800 morti, finendo con un cessate il fuoco nel 1992.

Un tempo parte della Romania, il territorio dell’odierna Moldavia fu incorporato nell’Unione Sovietica nel 1940. Poco dopo il crollo dell’URSS, con la Moldavia diventata indipendente, scoppiò una guerra tra i separatisti sostenuti dalla Russia in Transnistria e le forze moldave, che cercavano l’indipendenza dall’Unione Sovietica. Un accordo di cessate il fuoco è stato raggiunto nel 1992, ma il conflitto non è mai stato risolto.

Nel 1990 la Transnistria si è dichiarata separata dalla Moldavia e si è proclamata Repubblica Moldava di Pridnestrovia. E riconosciuta solo dalle repubbliche separatiste dell’Ossezia meridionale, dell’Abkhazia e dell’Artsakh.Nessun altro Paese l’ha mai riconosciuta,neanche la Russia. Eppure la Russia qui è il solo e vero ‘padrone‘.

Il territorio separatista, infatti, con una popolazione, stimata nel 2021, di 347.251 individui, è sostenuto dalla Russia. Repubblica Moldava di Pridnestrovian, ha un proprio governo e una propria valuta: il rublo Trans-Dniester. Le bandiere russe sventolano alte su edifici fatiscenti in stile sovietico, racconta Amanda Coakley, corrispondente internazionale e giornalista diMilena Jesenska all’IWM di Vienna. «Le auto malconce della Lada sfrigolano lungo strade stranamente tranquille e le statue dell’ex leader sovietico Vladimir Lenin si vedono in quasi tutti gli spazi aperti. Le persone qui si identificano principalmente come russe e la maggior parte dei residenti può ricordare l’apice dei giorni sovietici».

Dal 2002 , più di 200.000 persone della repubblica hanno ricevuto un passaporto russo, una mossa che ha continuamente infastidito Chisinau. La Russia ha fatto cose simili con le popolazioni di altre repubbliche separatiste amiche, tra cui l’Abkhazia, l’Ossezia meridionale e le due enclavi separatiste nell’Ucraina orientale.

«Al Green Market, nel centro di Tiraspol, le preoccupazioni per le truppe russe e le incursioni in Ucraina sono inesistenti. Alcuni residenti hanno affermato di voler vedere la Transnistriaunirsi alla Russia un giorno, mentre altri sperano in un futuro rivolto all’Occidente».

Si sostiene che un’annessione russa della Transnistria «ad un certo punto in futuro non è uno scenario improbabile», afferma ‘New Eastern Europe‘. «Dopotutto, le autorità e la popolazione dello Stato separatista sembrano molto interessate all’idea. Nel 2006 si è tenuto un referendum in Transnistria per determinare se le persone volessero rinunciare alla propria autonomia e integrarsi con la Moldova o cercare l’indipendenza e possibilmente unirsi alla Russia in futuro. I risultati hanno rivelato un voto sbalorditivo per mantenere lo status della regione e perseguire l’unificazione con la Russia». Richiesta di annessione avanzata nel 2014. Richiesta rifiutata. «Invece, la Russia ha deciso di continuare a offrire assistenza finanziaria allo Stato separatista, rendendolo ancora più dipendente dagli aiuti russi. Il modello economico in Transnistria costruito in epoca sovietica non è efficiente. I sussidi finanziari dalla Russia sono quindi essenziali per il funzionamento della repubblica».

La bandiera del Trans-Dniester potrebbe essere l’ultima al mondo a includere falce e martello, annota Amanda Coakley, ma è difficile qui trovare qualcuno disponibile per un altro conflitto.

Calma in Transnistria, preoccupazione invece a Chisinau, la capitale della Moldavia, che il territorio separatista possa essere utilizzato dalla Russia nel conflitto con l’Ucraina.

In Transnistria ci sono circa 1.400 soldati russi e 500 caschi blu. Hanno lo scopo di proteggere il deposito di 22.000 tonnellate di equipaggiamento militare custodite nel sito di munizioni nella città di Cobasna. La missione russa di mantenimento della pace è iniziata dopo che un accordo di cessate il fuoco è stato firmato, nel luglio 1992, ponendo fine a una guerra civile di cinque mesi che infuriava tra i lealisti moldavi e i separatisti delle PMR. Sebbene Mosca non riconosca la pretesa di indipendenza della Transnistria -lo fanno solo gli Stati separatisti dell’Ossezia meridionale, dell’Artsakh e dell’Abkhazia- ha utilizzato la regione per esercitare un elemento di controllo sulla Moldavia, Stato neutrale.

«Le azioni della Russia in Transnistria sono tipiche del playbook del divide et impera utilizzato anche in altre repubbliche post-sovietiche Georgia e Ucraina. Inizialmente, il sostegno di Mosca ai separatisti ha assicurato che la Moldova non sarebbe stata in grado di unirsi alla Romania. Da allora, la Russia ha avuto la certezza di avere voce in capitolo in qualunque cosa accada in Moldova grazie alla sua posizione in Transnistria», afferma ‘Intellinews‘.

Il governo moldavo ha chiesto, fino ad ora inutilmente, a Mosca di rimuovere l’equipaggiamento militare. Mosca ha anche respinto le richieste della NATO e degli Stati Uniti di ritirare le sue truppe dal Transnistria in cambio del dialogo sul controllo degli armamenti, affermando che le truppe sono necessarie per proteggere i cittadini russi ed essere un ‘fattore di sicurezza’ per impedire qualsiasi ritorno al conflitto. All’inizio di febbraio, le truppe russe hanno organizzato esercitazioni militari nella regione separatista.

Militari russi e caschi blu a parte, il budget militare del piccolo territorio separatista è cresciuto di circa il 40% a 17 milioni di dollari rispetto al 2020. Oggi le forze armate della Transnistria contano tra 4.000 e 7.500 soldati, divisi in quattro brigate di fanteria, situate a Tiraspol, Bender, Ribnita e Dubasari. Altri 15.000 volontari sono a disposizione per intervenire in caso di conflitto aperto. Le organizzazioni per i diritti umani con sede in Moldavia, sostengono che le autorità della regione separatista della Transnistria continuano a costringere i giovani ad arruolarsi nella sua crescente forza militare, dove alcuni di loro subiscono violazioni dei diritti umani o addirittura vengono uccisi. Nello Stato separatista, il servizio militare è obbligatorio, i disertori vengono puniti con detenzione, che può arrivare fino a 20 anni, e multa. «L’aggressiva promozione del servizio militare obbligatorio da parte dell’amministrazione nella regione della Transnistria segnala un maggiore interesse per la militarizzazione della regione», si legge nel rapporto di una di queste organizzazioni, Promo-Lex, con sede a Chisinau.

Questi uomini dell’esercito della Transnistria, insieme ai militari russi presenti sul territorio «potrebbero finire a Chisinau entro un’ora», ha affermato Alexei Tulbure, analista politico ed ex ambasciatore moldavo presso le Nazioni Unite. «La gente del posto teme che se ciò dovesse accadere, la Moldavia potrebbe fare ben poco. La Nazione senza sbocco sul mare di 2,6 milioni non fa parte della NATO e ha solo un piccolo esercito con poche migliaia di personale attivo».

Dalla sua indipendenza, la Moldavia è stata guidata da funzionari filo-russi e filo-europei, e nel mese di marzo, il Paese ha cercato di accelerare le sue ambizioni europee unendosi a Ucraina e Georgia nella domanda di adesione accelerata all’Unione europea. A differenza di Ucraina e Georgia, tuttavia, la repubblica non sta cercando l’adesione alla NATO. In un’intervista a ‘Euronews‘ , il Primo Ministro moldavo Natalia Gavrilita lo ha confermato, affermando che «un principio di neutralità è sancito dalla Costituzione». Sulla possibilità di una adesione e di un processo rapido di adesione ci sono molti dubbi.

A fine marzo, la Moldavia contava 100.000 rifugiati ucraini (25.000 rifugiati dall’Ucraina si troverebbero in Transnistria), e un altro quarto di milione o più era passato attraverso il Paese diretto a rifugiarsi altrove. I moldavi si sono adoperati nell’accoglienza, aprendo le loro case agli ucraini che cercano di sfuggire alla violenza scatenata dalla Russia nel loro Paese. E’ una situazione però sempre più difficile da sopportare per il Paeseche già prima del 24 febbraio era il più povero dell’Europa, infatti, insieme alla richiesta di adesione UE la Moldavia ha anche richiesto‘assistenza finanziaria e umanitaria‘ per far fronte al flusso di rifugiati.

Un Paese dal quale ora molti stanno pensando di andarsene prima che la guerra di Putin arrivi anche in Moldavia. Un numero non indifferente ha la doppia cittadinanza rumena, per tanto sfruttando il passaporto rumeno potrebbero muoversi in Unione Europea come meglio ritengono.

La Transnistria è ancora più povera della Moldavia. «Le piccole dimensioni della repubblica e il dubbio status internazionale hanno tenuto lontane le compagnie internazionali presenti altrove nella regione», spiega ‘Intellinews‘. La Repubblica «trae profitto dalla liberalizzazione del gas russo, dal contrabbando e da una delle più grandi fabbriche tessili d’Europa. La repubblica ottiene il gas russo gratuitamente poiché il gas viene consegnato lì, ma il conto viene inviato a Chisinau; nel 2021 c’era un debito in sospeso di $ 7 miliardi. Il gas viene bruciato nella centrale elettrica di Cuciurgan controllata dall’Inter RAO russa e l’elettricità a basso costo ha consentito l’emergere di una redditizia industria mineraria di criptovalute. Anche il contrabbando era un grande affare» prima che le autorità sia in Moldova che in Ucraina rafforzassero la sicurezza delle frontiere. Altresì, «le aziende agricole e manifatturiere della Transnistria hanno beneficiato dell’accordo con l’UE della Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) della Moldova, che ha consentito alle aziende transnistriane di riorientare le proprie esportazioni verso ovest». La maggior parte della popolazione della Transnistria lavora nell’agricoltura, quindi può guadagnare solo durante i caldi mesi estivi. In inverno, sono alla mercé dei parenti che lavorano in Russia che inviano denaro in Transnistria. Altresì evidente l’importanza decisiva del sostegno finanziario della Russia.

Il controllo economico, e contestualmente politico, del Paese, di fatto è in mano a Sheriff Holdings, l’enorme società fondata nel giugno 1993, dagli ex ufficiali dei servizi speciali sovietici (KGB) Viktor Gushan e Ilya Kazmaly, registrata come società straniera a responsabilità limitata. Sheriff ha il monopolio del mercato transnistriano e contribuisce a circa un terzo del bilancio del territorio separatista. Uno dei suoi fondatori, Viktor Gușhan, è considerato la persona più influente della regione.

«Sheriff ha sostenuto il Presidente Vadim Krasnoselski e dalle elezioni generali del 2020 ha controllato praticamente tutti i seggi nel Parlamento della Transnistria, la maggior parte dei quali sono detenuti da membri del Partito Obnovlenie (Rinnovamento), sostenuto da Sheriff», spiega ‘Intellinews‘.

«I beni della società includono la catena di supermercati Sheriff, distributori di benzina Sheriff, società di costruzioni, un canale televisivo, una casa editrice e lo stadio di calcio da 200 milioni di dollari a Tiraspol che ospita la squadra di calcio di grande successo dell’FC Sheriff Tiraspol. Nel 2021, l’FC Sheriff è diventata la prima squadra moldava a raggiungere la fase a gironi della UEFA Champions League e ha segnato una vittoria scioccante sul Real Madrid. Il suo manager Yuriy Vernydub è stato visto l’ultima volta in uniforme dell’esercito in Ucraina, mentre si preparava a combattere l’invasione russa».

Il 4 aprile la Moldova ha negato le affermazioni dello stato maggiore dell’Ucraina secondo cui le truppe russe nella regione separatista moldava della Transnistria sono state ridistribuite lungo il confine con l’Ucraina, al fine di prepararsi potenzialmente per un attacco che potrebbe aprire un altro fronte nella guerra.

Anche il Ministero degli Esteri della Transnistria ha smentito le dichiarazioni dello Stato maggiore ucraino, affermando che «tutte le unità militari sono in posizioni di schieramento permanente e svolgono le loro attività in una modalità operativa standard». Inoltre, le autorità separatiste hanno affermato di aver ridotto al minimo la loro attività militare per preservare la pace.

«Quando la Transnistria ha chiesto di essere annessa alla Russia nel 2014, soddisfare la richiesta della repubblica on era nell’interesse della Russia», afferma ‘New Eastern Europe’ «Governare la Transnistria dalla Russia sarebbe stato estremamente difficile e avrebbe potuto portare a Putin più problemi che benefici. Inoltre, a differenza dell’Ucraina, la Moldova è ‘di importanza strategica relativamente piccola per la Russia‘. Oltre a non avere una posizione geopolitica così importante come quella dell’Ucraina, la Moldova non ha risorse che la Russia troverebbe preziose». La situazione non sembra diversa oggi, anzi, forse le condizioni per l’annessione sono addirittura diminuite, l’operazione richiederebbe da parte di Putin di «stabilire un fermo controllo su Odessa e le aree circostanti. Questo potrebbe essere un processo lungo, poiché agirebbe contro la volontà della maggior parte degli ucraini e della comunità internazionale. Di conseguenza, lo scenario più probabile è che la Russia non persegua alcuna mossa hard power e continui invece a costruire e rafforzare il suo soft power in Transnistria. Queste azioni continueranno a bloccare le possibilità della Moldova di entrare nell’UE e aumentare la cooperazione con la NATO. Sebbene non abbia il controllo ufficiale del territorio, la Russia ha tutta la leva di cui ha bisogno in Transnistria. Tuttavia, è importante non trascurare il potere russo in quest’area specifica, poiché lo Stato separatista rimane pronto a sostenere Putin con le sue ambizioni di espansione se mai decidesse di entrare in Moldavia».