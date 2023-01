‘O Rey’ Pelè o l’arte della pedata

“Rimane il fatto che capire la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando”

(P. Roth, Pastorale americana)

Tre si afferma essere il numero perfetto. La Scuola pitagorica del I secolo avanti Cristo lo considera perfetto perché sintesi del pari, due e del dispari, uno. Anche per i Cinesi il tre è perfetto perché sintesi della totalità cosmica di cielo-terra-uomo. Attribuzioni simboliche degli umani segno in tutte le civiltà ed in tutte le epoche. Ancor più per le religioni delle cui mitizzazioni umane oscure si nutre il senso di rassicurazione protezione trascendente degli uomini. Dalle paure del cosmo delle prime moltitudini umane alle ultime angosce dell’uomo che uccide violenta sottomette domina mentre manda sonde su Marte e su Saturno. E così è ancor di più per le triadi divine come la Trimurti induista con Brahma Shiva e Vishnu fino alla Trinità più nota, quella del Cristianesimo. Dante ne ribadisce il senso con la sua simbolizzazione nella ‘Divina Commedia’ con il tre ed i suoi multipli, le tre cantiche, i trentatré canti, i nove gironi infernali.

Detto con riguardo al calcio di cui discettano molti dicendo di sapere, tutti commissari tecnici, pare una sotto specie di neo paganesimo che mescola divino e sacro con il profano delle vicende umane che talora ambiscono a far diventare divine. Un modo per ergersi e distrarsi da brutture e soprusi che il mondo copiosamente infligge a molti. Come l’attribuire un accostamento quasi sacrilego tra Dio e Maradona, il Dio della palla sceso in Terra. Il cui titolo fu però nel contempo attribuito proprio a Pelè dal titolista dell’altrimenti serio Sunday Times dinanzi alla vittoria della terza finale del mondiale nel 1970 ‘Come si scrive Pelé? D-I-O’. Non entrerò nella polemica o diatriba su cui tanti si dividono tra chi sia più grande, Maradona o Pelè, essendo un’esigenza umana quella di far primeggiare uno su tutti gli altri. Avendo un relativo interesse per le gerarchie e le classificazioni che pur utilizzo in quanto sociologo ma sovente combattute se son cieche e prepotenti, poi perché il odierno è ormai governato dal dio, questo sì purtroppo, denaro che gli uomini valorizzano impoverendo spirito e coscienze. Se il denaro tutto può altro a che serve? E comunque gli preferisco il rugby sport con altro rispetto dove nessuno urla si dimena accusa l’arbitro o manda affanculo l’allenatore. Un’altra filosofia di vita e di serietà. Ma tornando alla palla che rotola, Rolling Stone, come i vecchietti rockettari, che cosa più del calcio trascolora tra sacro e profano, almeno quello ancora simil romantico del passato, ché quello odierno è ormai un’industria che ruota in gigantesco business tra petroldollari di stati totalitari come il Qatar che si comprò i voti per il mondiale desertico appena conclusosi con l’Albi Celeste, gli argentini di Messi trionfatori. Fondi di investimento, plusvalenze societarie, debiti giganteschi, manovre oscure, di cui la zebra italiana è maestra, in un torbido e sordido mondo affaristico dai molti appetiti. Non nei popoli privi di tutto ma che ritrovi con magliette, farlocche, di Messi e prima di Maradona e Pelé, a tirar calci in polverosi campetti con palle di stracci immaginando altri mondi spazi vita. E lì in quel calcio che si intrecciano atti di fede razionalità schemi di gioco interessi e partecipazione osannante quando non violenta di un gioco dove ventidue signori, ma oggi anche signore in una faticosa parità di genere, tirano calci ad un pallone. Costruendovi attorno un mondo variegato di commenti di chiunque che parla aggratis con sicumera e certezza. Perché il calcio si avvicina alla politica, chiunque si sveglia al mattino e si prende la scena oggi tristemente social e spara le imbecillità più varie. Che nessuno contrasterà, ma se nel primo caso ciò fa male a pochi, nel secondo una pessima politica fa male a tanti.

Dunque, il calcio come religione con i suoi officianti custodi del tempio, forse le uniche divinità rimaste che non necessitano di intermediazioni e Pelè è stato considerato chiesa e religione del calcio. Non Diego troppo macerato dentro di sé, troppo contro, che si tatuava il volto di Che Guevara, con istinto un poco populistico a dire sono con voi, il popolo, al contrario di quelli che il popolo lo invocano per i propri interessi. L’argentino bruciatosi l’intera vita in atti estremi, che pareva e si voleva un ‘eretico’ e disse però parole di fuoco sulla Fifa, la potente organizzazione mondiale del calcio o contro soprusi di governi e regimi. Diego, profeta di quella chiesa pedatoria per quanto sostenuto da masse di ‘fedeli’ senza dubbio alcuno, partecipe di camorristiche frequentazioni e di vicinanze alle droghe, non bell’esempio per tanti, ma perché un politico o una rock star non sarebbero anch’esse pessimi esempi? E così basti pensare alla costruzione simbolica del sacro di quartiere a Napoli dove in un rione popolare è dipinto un murale con la sua figura come fosse una chiesa all’aperto in cui si entra per chi ci crede con spirito di silenzio e raccoglimento. Ma per i colti non credenti si può del pari entrare in un luogo di culto per capire storia costumi credenze di un popolo. Per conoscere arredi lignei, icone struttura architettonica di un luogo di culto per conoscere usi e costumi degli umani di quel luogo. E dunque dinanzi al murale raffigurante secondo alcuni il ‘Dio’, ancora gli assoluti della religione, del pallone in Terra Diego Armando Maradona, divino, ancora, quel genio del pallone ed uomo problematico, è stato allestito un serio altare con candele sciarpe fiori e pure una cassetta di raccolta di denari appannaggio chissà di chi controllato a vista dal quartiere intero. Si facesse lo stesso per altre dinamiche sociali, dalla spaccio di droga al comune rispetto alla convivenza civile come insegnano molte letture sociologiche di controllo sociale di una comunità. Senza telecamere e polizie.

E dunque, dopo la drammatica dipartita di Diego due anni fa ad un’età ancora di piena maturità, arriva la ferale notizia della fine vita di Edson Arantes do Nascimento, in arte Pelè, portatore del tre. Edson dall’inventore della lampadina Edison perché nel 1940 arrivò l’elettricità nel Paese. Nato a TrêsCoraçōes nel sud-est del Brasile. Ossia Tre Cuori, per ritrovarlo, il tre, nel 1958, 1962, 1970 vincendo tre volte i mondiali di calcio. Unico calciatore della storia, con 1281 reti segnate in 1363 partite, un conteggio abbastanza attendibile di una media devastante di 0,94 gol a partita. Mostro più che umano. Troppo piccolo per i primi due mondiali, ricordando adolescente il terzo mondiale stra-vinto sull’Italia per 4 ad 1 alla stadio Azteca di Città del Messico in un giorno assolato. Con un gol di testa sovrastando di almeno 40-50 centimetri un grande giocatore come Tarcisio Burgnich che dichiarò “Lui faceva con i piedi quello che io faccio con le mani” battendo un incolpevole Albertosi in porta. Ma noi la nostra finale passata alla storia l’avevamo già vinta su un’indomita Germania, il famoso 4-3 in semi finale ai supplementari con il suggello finale di un grande Gianni Rivera. Arrivammo stanchi e svuotati mentalmente alla finale, ma onestamente l’avremmo persa lo stesso come dirà uno sportivo, un tifoso molto meno. Ché il Brasile attorno a ‘O Rey aveva fuoriclasse come Rivelino, Jairzinho, Tostäo. E dire che noi schieravamo giocatori come Rivera, Boninsegna e soprattutto ‘rombo di tuono’, l’immenso Gigi Riva. Nato povero, come e quanto Maradona, Pelè tirava calci ad un pallone di stracci, dibattendosi in un calcio ancora artigianale, in bianco e nero, quasi vintage ma la cui forma espressiva e sportiva raffigurava il domani di vicende ineguagliate nello sport più popolare del mondo e che proprio lui avrebbe traghettato con i suoi gol e carriera in una modernità di ingaggi preparatori contratti. Dando la stura a campioni che girano film, incidono dischi, sponsorizzare prodotti come fece lui per il Viagra. Tanto che nel 1977 il suo nome era più famoso della Coca-Cola, allora ancora che fortuna. Una vita calcistica passata interamente nel Santos fino al ritiro nel 1974. Divenendo patrimonio fisico e simbolico del Brasile, il biglietto da visita poi usato dai diversi regimi politici succedutisi in quel Paese per farsi pubblicità. E lui restato sempre ad altezza della gente comune, privo degli eccessi anche pubblicitari di Diego uomo azzannato da molti, come capita ai grandi contornati da sanguisughe che ne sfruttano fama onori e denari. Una normalità quella di Pelè dovuta alla sua straordinarietà nell’ordinario. Con il tre che ritorna nella sua vita, tre le mogli, tre, ancora!, figli dalla prima moglie, due gemelli dalla seconda, la terza di oltre trent’anni, ed ancora, più giovane. E quando gli chiedevano quando avesse capito di essere il più grande giocatore del mondo diceva “il 19 novembre 1969, avevo 29 anni, quando segnai o milésimo (il millesimo gol della sua carriera) su rigore ed avevo le gambe così pesanti. Segnai e mi sono precipitato verso la rete e sono rimasto con il pallone in mano per godermi quel momento”, tra l’esorbitante popolo brasiliano come in molte delle vicende di quel bellissimo e contraddittorio popolo del samba ma anche di un razzismo sottile e di contraddizioni immense, in uno Stadio Maracanà di oltre 100 mila spettatori osannanti.

Ed irradiò anche il vissuto di Andrada il portiere che subì la rete, talmente onorato che se lo fece stampare sui biglietti da visita. Per dire della poesia della vita, era lui che aveva avuto la s-fortuna di subire il gol dal più grande. Una cosa che ti può aprire le porte, qualcuna forse, che ti felicita la vita intera. Perché pur non essendo il Sole avvicinandosi se ne gode qualche riflesso. Commovente nella sua immediatezza. Come quando nel 1999 subì un tentativo di rapina ad un semaforo sulla sua Mercedes ma i rapinatori accorgendosi di chi fosse nascosero le armi si scusarono e se andarono. Due anni fa nei suoi 80 anni disse del benvenuto che avrebbe voluto lassù “Spero che Dio mi accolga come fa la gente che ama il calcio”. Mito reale che ha incarnato i sogni di tanti vicini e lontani, ricchi e poveri, con la fantasia di potenza di potersi, forse, sostituire al Dio in cui credeva. Comunque un esempio, un lampo nel mondo come la gioia stampata sulle facce dei bambini che laggiù nelle troppe periferie del mondo si illuminano in volto tirando un calcio al pallone rabberciato alla meglio sognando di essere l’idolo amato. Lì dove alberga sovente la fine del mondo la vita si ravviva. Non certo tra ricchi interessi affari e strategie d’investimento. Che la terra ti sia lieve Pelè, Edson Arantes do Nascimento. E quando incontrerai Diego, ove mai esistesse qualcosa oltre il nulla della vita, giocatevi l’ultima partita unicamente per la gioia di averci donato una grandezza umana. Giocate per partecipare all’unico rito, perché avete già vinto ciò che più conta, la memoria di chi vi ricorderà.