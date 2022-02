Il numero degli utenti delle reti fisse ad alta velocità è in costante crescita. A determinarlo sono i dati proposti da AGCOM, con riferimento all’Osservatorio sulle comunicazioni.

Dai dati raccolti dall’autorità amministrativa emerge che in Italia si tenda a navigare a velocità sempre maggiori, il che rappresenta un aspetto positivo nell’ottica della transizione verso un futuro sempre più connesso.

Tra le compagnie che offrono piani di linea fissa vi è Vodafone, la cui offerta si contraddistingue per un’attenzione non indifferente alle svariate esigenze dell’utenza.

Esaminiamo le offerte disponibili nel dettaglio!

Indice

Le caratteristiche di Internet Unlimited Navigare senza interruzioni: Internet Unlimited V-MAX Vodafone e Netflix: l’ampliamento di Internet Unlimited

Le caratteristiche di Internet Unlimited

Tra le offerte internet per la casa Vodafone troviamo innanzitutto Internet Unlimited. Quest’ultima permette di chiamare e navigare senza limiti sino a una velocità di 2.5 Gigabit al secondo, valore utile per avere la certezza di effettuare il download di contenuti in tutta rapidità.

L’offerta prevede anche la concessione del modem con Wi-Fi Optimizer. Dal punto di vista economico, Internet Unlimited ha un costo di 24,90 euro al mese, una promozione valida esclusivamente per coloro che aderiscano all’iniziativa procedendo con la sua sottoscrizione direttamente online.

Navigare senza interruzioni: Internet Unlimited V-MAX

L’utenza internet per la linea fissa è particolarmente variegata, e lo testimonia la grande diversificazione delle offerte presenti sul mercato di riferimento.

Per coloro che necessitassero di un servizio ancor più consistente, Vodafone ha concepito il piano tariffario noto come Internet Unlimited V-MAX. Il piano prevede un abbonamento al costo di 32,90 euro mensili, con tutte le peculiarità dell’offerta in questione.

Entrando nel dettaglio, Unlimited V-MAX consente agli utenti di navigare online alla velocità massima di 2.5 Gigabit al secondo. L’aspetto più interessante del piano tariffario, però, è dato senza dubbio dal servizio Vodafone Sempre Connessi, un sistema di copertura continuativa della connessione che, di fatto, entra in azione nel caso in cui la linea subisca delle interruzioni impreviste.

Infine, da segnalare la protezione dai virus garantita dalla Digital Privacy&Security.

Vodafone e Netflix: l’ampliamento di Internet Unlimited

L’offerta di internet per la casa si chiude con il piano tariffario noto come Internet Unlimited Netflix Edition.

Come si può intuire, l’offerta in questione rappresenta una soluzione per gli amanti delle serie TV e dell’intrattenimento in modalità streaming. La velocità della fibra è pari a un massimo di 2.5 Gigabit al secondo, il che consente di vedere i propri contenuti senza interruzioni di sorta.

Netflix, in particolare, è offerto a un piano Standard. La visione sarà in HD e gli utenti potranno contare sulla visione dei prodotti su un massimo di due schermi in contemporanea.

Le offerte messe a disposizione da Vodafone sono l’esempio lampante di come la connessione internet, al giorno d’oggi, sia legata fortemente alla fruizione di contenuti multimediali, da poter visionare contando su una rete affidabile e quanto mai potente.