Nuova Zelanda: la politica nella vita di Jacinda Ardern

“Rimane il fatto che capire la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando”

(P. Roth, Pastorale americana)

Questo il commiato carico di significati politici con cui la ex premier della Nuova Zelanda, terra di kiwi, l’uccello, di All Blacks di rugby e di un amore giovanile perso in quella terra di mare, Jacinda Ardern ha deciso di far entrare la vita nella sua dimensione di donna impegnata con la politica: “Sono umana, i politici sono esseri umani. Diamo tutto quello che possiamo per tutto il tempo che possiamo. Poi arriva il momento. E per me il momento è arrivato”.

Questa donna non la conosco personalmente, ma mi piacerebbe incontrarla perché le sue parole sono un afflato di umanità e si intersecano sensazioni, emozioni, dubbi, cadute, riflessioni che connotano gli esseri umani con cui vale la pena intrattenersi. E quanti oggi ma anche ieri pronuncerebbero parole così terse evidenti con quell’impegno totale che si ha dentro per tutto il tempo che si può, che si ha la forza, fisica ma soprattutto interiore. Poi si cede e quel cedere costituisce l’attimo fuggente che si percepisce nei meandri complessi di una mente umana e che portano a svoltare nella vita. A cambiare percorso, stile di vita, modo e tempo per respirare perché assorbita in un’attività molto faticosa e difficile come è il mestiere della politica. Bello e commovente, denota una persona che denomina ciò che le sfugge ciò che non vorrebbe portarla a cedere perché sente responsabilità ed impegno verso concittadini che l’hanno legittimata a rappresentarla ad ascoltarne lagnanze invocazioni opposizioni diatribe incomprensioni. E l’exit, l’uscita come dicono sociologi e politologi assume in sé, dopo esserlo stato per sé, il carattere di un atto politico.

Ma voi lo immaginate un uomo che fa un passo indietro, non parliamo dei poltronisti italiani che fanno carte anche false per abbarbicarsi al potere, ma anche altrove. E poiché lo stile fa la persona nella sua ultima uscita da premier ha affermato che “governare è stato un grande privilegio”, capito? Privilegio non una “discesa in campo” come solo uno nel ‘94 come Berlusconi poteva pronunciare, perché maschio arrogante oltre a tutto il corredo che la sua oscura persona ha tracimato nel paese che fa una concessione al popolo. No, è invece una salita ancor più faticosa ed impegnativa perché compiuta da una donna. Perché Jacinda ha avuto pure un ulteriore aggravio nel conciliare il tempo della vita con i tempi impossibili della politica nell’essere una donna. E da premier in un incontro pubblico internazionale si portò con sé il figlio/a che sia per allattarlo. Trovandosi a conciliare un’attività di governo con lo spazio vieppiù ristretto per sé ed i suoi affetti. Ci si dividerà, lo immagino, tra chi troverà l’agio di confermare che le donne non possono aspirare ad occuparsi della scena pubblica, quella polis dove il maschio occupa da sempre tutte le postazioni, e sarebbe meglio si continuasse ad occupare delle faccende dell’economia domestica. Mentre altri diranno che è ancor più encomiabile proprio perché ha provato ad articolare e la vita e la politica.

E così, ad appena 42 anni, sente e percepisce che il suo mandato politico si è esaurito o meglio ha riflettuto consapevolmente che un incarico istituzionale e politico di governo di una nazione per quanto piccola per numero di abitanti del genere richiede slanci e forze psico-fisiche di cui ha manifestato il peso. Un’assunzione di responsabilità ed una presa di possesso o di riappropriazione di vita invasa e saturata dalla politica. Abbandonando consapevolmente la prima in favore della seconda. Di modo che questo atto e decisione che appare governata da motivazioni interiori e personali si colora di uno specifico corso di cui potremmo ritrovare tracce nel dibattito di questi decenni sempre più accentuato nell’Occidente liberale come in altri contesti sociali con diversa affermazione della propria individualità di affermazione di una biopolitica della vita contrapposta ad una politica sulla vita. Sapendo che quel dibattito consegna le dinamiche della biopolitica frutto del lavoro approfondito del filosofo Foucault negli anni Settanta del secolo passato relativo ad uno intreccio e stretto rapporto tra la vita e la politica che dalla fine del Settecento diviene un nuovo sguardo con cui la politica ha guardato al bíos ovvero alla vita corporale alla salute la morte la sanità la vecchiaia.

Insomma, le istanze del corpo biologico in precedenza lasciate in disparte dall’agire storico sono divenute l’epicentro di un sisma ecologico-individuale-sociale di contrapposizione e conflitto con cui la politica ha cominciato a dover fare i conti immettendo i corpi nel circuito delle decisioni e scelte del proprio agire nei sistemi sociali nel loro complesso. E la popolazione il suo stato di salute la produzione e la cura di sé sono divenuti i campi di contesa di una nuova attenzione alle istanze di un corpo i cui addentellati simbolici sono divenuti il campo di battaglia di una nuova politica che deve tener conto dei temi della cura e riproduzione di sé che si affermano con la vita relazionale. Al cui interno muovono spinte e forze volte ad affermare un ambito sistemico in cui la dimensione e le aspettative di benessere e della più complessiva qualità della vita acquistano un peso superiore alle istanze inespresse in un passato più o meno recente. Accentuato questo movimento e complicato dall’affermazione che sia una donna a rivendicare questi bisogni e necessità, ovvero la figura ed il genere che ha pagato millenni la propria assenza dal campo della storia che oggi rivendica come centrale. Qui giace e si palesa, confermandosi, il carico ed il peso di un’inclusione della donna nei circuiti della scena politica pubblica rivendicando un suo approccio connesso al genere. Un’inclusione il cui peso viene assunto dalla definizione e sostegno di sistemi di aiuto cui le donne necessitano. In un campo dell’agire come quello politico le cui regole non scritte ed i suoi apparati simbolici, le sue istituzioni e la sua pratica di potere sono appannaggio e descrivono tuttora modelli allineati e conformati al maschile. Così la scelta della Ardern di ri-prendersi la vita e con essa una diversa determinazione e considerazione delle priorità nella cura di sé empatica di corpo e spirito rilascia con evidenza un tratto ancora scosceso e disarticolato con cui una cittadinanza possa essere declinata al femminile.

In fondo se ne va solo una donna, ma non a caso sostituita subito da un maschio a cui saranno accordati minori o maggiori opportunità, a cui verrà chiesto di più perché il maschio è considerato già di suo allenato ad affrontare l’agon, la sfida, che con altri maschi ci si lancia nella scena politica pubblica. Ma riflettendoci il gesto dell’ex premier assume proprio per ciò che ho sintetizzato un di più cruciale oltre le ragioni del corpo per orientare la sua scelta e la sua storia individuale incanalandola nell’alveo di processi collettivi di potere e di affermazione che porta con sé. Appena dichiaratasi satura di un impegno consistente in un significativo sacrificio di sé non a caso ha “messo in piazza” (dopo, non prima come usa oggi spettacolarizzare le aspettative del proprio sé) il suo desiderio di sposarsi. E qui si torna al principio. Si attaccherà qualcuno e dirà, lo vedete che alla fin fine per una donna è più importante sposarsi ed accudire elaborare progetti finalizzati alla riproduzione ed alla cura di sé e della specie piuttosto che starsene in piazza ad occuparsi di questioni che i maschi alla fin fine reggono meglio? Dimenticandosi in molti che se un maschio ha tutto l’agio di poter occupare la scena della polis è perché ha delegato la cura della sua persona quasi sempre ad una donna. Dietro ogni uomo famoso c’è una donna che lo cura se no il maschio con il cavolo che potrebbe presentarsi lindo pulito e con la camicia ben stirata. Ma quella di oggi, in Nuova Zelanda, in Iran, Arabia Saudita, Qatar e nel variegato Occidente ancora non libero, la donna non è più quella del cucito e pianoforte, è una donna che intende partecipare nel mondo alla sua continua edificazione partecipando e restando donna. Noi maschi siamo proprio fortunati e facciamo finta di non saperlo. Il punto è che ciò che deve cambiare è la complessiva organizzazione della società che invece di essere regolata da faglie di dominio contenga attività di produzione e riproduzione della vita non relegandola agli ambiti assistenziali e di sostegno di mamme, sorelle, figure femminili, badanti ma che ne riconosca il valore che meritano. Si chiama uguaglianza delle condizioni.