Nuova Costituente. E’ il nome dell’Associazione, nata durante la pandemia dal bisogno di«ricostruire tutto e soprattutto le istituzioni democratiche, ma su basi nuove», come si legge nel manifesto dei fondatori. Basi sintetizzabili in: democrazia, libertà, federalismo. Soprattutto federalismo. Attorno al federalismo ruota il motivo dell’esistere di Nuova Costituente. Federalismo ‘spinto‘, l’associazione, infatti, sostiene il diritto all’autogoverno di ogni comunità, “dalle comunità regionali italiane, fino alle aree interessate a processi secessionisti quali Catalogna, Bretagna, Corsica, Fiandre, Transilvania, Scozia, Québec, Hong-Kong, Paesi Baschi, Galles, ecc…”, ci spiega Carlo Lottieri, filosofo del diritto dell’Università di Verona, tra i fondatori di questa realtà. Lo strumento principe, per Nuova Costituente, è la democrazia diretta, ma non quella dei grillini, che secondo Lottieri, “tra quanti non vogliono concedere nemmeno una briciola di autonomia ci sono proprio gli esponenti dell’M5S”.

Professor Lottieri, perché questa associazione e perché questo nome, Nuova Costituente?

Tutto è nato nelle settimane più cupe del lockdown, nella primavera del 2020. In quel momento abbiamo preso atto dell’inconsistenza dei nostri diritti fondamentali e del fatto che, nella disfatta economico-sociale che quelle misure di severa restrizione delle libertà stava generando, era possibile e perfino necessaria una proposta politica radicale, che riaffermasse il diritto all’autogoverno di ogni comunità: dal Sud Tirolo alla Sicilia, dalla Lombardia alla Campania. A nostro parere, infatti, soltanto una ricostruzione in termini plurali della penisola, capace di valorizzare le diversità, può porre basi più solide per le libertà dei singoli. Da qui l’idea non già di una nuova costituzione, ma di un nuovo processo costituente, che ponga al centro i territori e il loro diritto a governarsi da sé: con l’idea di creare una pluralità di governi locali chiamati a rispondere direttamente ai loro cittadini e competere tra loro.

Quali sono le vostre idee di fondo?

I nostri principi fondamentali sono tre. Crediamo nella democrazia: ossia nel fatto che i cittadini debbano avere voce in capitolo -grazie a forme di democrazia diretta- anche su quei temi che, secondo l’attuale ordinamento, non possono essere oggetto di un referendum: come nel caso delle imposte, del bilancio o dei rapporti internazionali. Crediamo poi nella libertà, nel senso che a nostro giudizio ogni realtà locale ha il pieno diritto a definire il proprio presente e il proprio futuro, mentre, ad esempio, la Costituzione vigente vieta espressamente, all’articolo 5, il distacco di una regione o di una città, adottando la formula giacobina dell’Italia quale realtà ‘una e indivisibile’. Crediamo, infine, nel federalismo, perché i rapporti tra i vari territori devono essere basati su patti: su quel principio di associazione che implica, di tutta evidenza, anche la possibilità di dissociarsi.

Parlate di democrazia diretta. Quale? Condividete l’idea di democrazia diretta del Movimento 5 Stelle? Non crede che quella sia stata fallimentare?

È vero che, a parole, i ‘grillini’ hanno spesso evocato questo tema, che però nei fatti hanno giocato soltanto nelle loro dinamiche interne. Su nessuna questione cruciale -dall’introduzione del reddito di cittadinanza alle restrizioni delle libertà individuali durante il lockdown- l’M5S ha promosso nei fatti una deliberazione dal basso. Una volta giunti a Roma, hanno pensato bene che la democrazia rappresentativa bastava e avanzava. Per giunta, sono già trascorsi più di tre anni dal voto di Veneto e Lombardia in tema di regionalismo differenziato e la volontà uscita dalle urne rimane totalmente disattesa. E tra quanti non vogliono concedere nemmeno una briciola di autonomia ci sono proprio gli esponenti dell’M5S. Aggiungo che noi auspichiamo il ricorso alla democrazia diretta soprattutto entro un contesto di localizzazione delle decisioni e dei poteri: come nel caso svizzero, la democrazia diretta è una componente essenziale di un sistema di governo localizzato.

Federalismo, dite. Ma il federalismo italiano non ha forse dimostrato il suo fallimento proprio in occasione della pandemia e proprio sul fronte della sanità?

Effettivamente da oltre un anno la narrazione dominante è questa, ma è il caso di precisare alcune cose. In primo luogo, non può fallire una cosa che non c’è, dato che le nostre realtà locali (Regioni e Comuni) hanno quasi soltanto un potere di spesa, e quindi sono per lo più deresponsabilizzate; per giunta, debbono ubbidire a un ordinamento centralizzato, dominato da logiche prefettizie. Se l’Italia allora non è federale, il federalismo non può in alcun modo essere fallito. In secondo luogo, è certo vero che qualche Regione si è mossa male, ma nulla può essere paragonato al disastro epocale causato dallo Stato italiano, a cui con ogni probabilità va attribuita la maggior parte dei morti (basti pensare all’assurda indicazione ministeriale che invita i malati di Covid-19 a usare ‘Tachipirina e vigile attesa’, mentre cure domiciliari più appropriate impedirebbero ospedalizzazione e terapie intensive). L’errore principale delle Regioni è consistito nell’essere stato spesso incapaci di ribellarsi alla mala gestio di Roma: come nel caso paradigmatico di Bergamo, dato che il Presidente Attilio Fontana non ha avuto il coraggio d’ignorare il Governo e d’imporre da sé -anche contro la volontà dell’Esecutivo- una zona rossa.

Quale realtà politico-sociale, tra quelle esistenti, vi ispira maggiormente?

Nell’Europa odierna il nostro modello di riferimento è la Confederazione elvetica. Con tutti i suoi limiti la Svizzera resta un modello: dato che lì ogni livello governativo è chiamato a tassare i propri cittadini e quindi deve rispondere loro dell’uso che si fa del denaro prelevato. Questo innesca una positiva concorrenza istituzionale, che spinge ogni cantone a tassare il meno possibile e a fornire servizi di buona qualità.

Com’è possibile trasporre alcuni di quei principi nel contesto italiano?

Nuova Costituente nasce da un manifesto che è stato scritto muovendo dall’ipotesi che un’Italia già in ginocchio prima della pandemia (basti pensare al debito pubblico) sarebbe uscita ancor più piegata da quell’esperienza. Crediamo che nei prossimi mesi ci troveremo entro una situazione assai critica, che creerà tensioni di varia natura e che potrebbe anche offrire, al tempo stesso, l’opportunità di superare l’attuale ordine giuridico-politico. Certo: la proposta che viene avanzata è rivoluzionaria, perché a nostro giudizio si dovrebbe restituire piena capacità di autogoverno alle diverse comunità che compongono la Repubblica italiana. E contro tutto ciò vi sono ideologie molto radicate e interessi fortissimi.

Anche sulla base di questo, crede che un tale progetto sia praticabile?

Adesso assolutamente no, poiché la scena politica e istituzionale è del tutto sclerotizzata, oltre che dominata da dogmi secolari e da uomini politici che si reputano titolati a disporre di noi. Lo scenario, però, potrebbe cambiare rapidamente. Quello a cui stiamo lavorando è quindi un progetto che serva da modello e da ispirazione. A nostro giudizio la cosa più realistica, dinanzi alla melma della politica attuale, consiste nel costruire un percorso che possa riuscire d’ispirazione nel momento in cui tutto crollerà: a causa del venir di ogni legittimazione di magistratura e classe politica, a causa del diffondersi della disoccupazione e della povertà ecc. Se la disfatta dell’Italia giacobina offrirà una finestra di opportunità per la rinascita di quell’Italia plurale che ha dato al mondo Dante, Vivaldi, Vico e Vivaldi, vogliamo poter essere pronti a dare il nostro contributo. Sappiamo che le varie comunità di questo Paese formidabile saprebbero affrontare le sfide del presente molto meglio dell’Italia attuale, dato che la stessa regola difficilmente può funzionare bene a Milano e a Palermo, a Perugia e a Napoli, a Macerata e a Cagliari.

Non pensa, però, che in questo modo verrebbe meno quella solidarietà che le Regioni più ricche ora sono chiamate a esprimere a favore di quelle più povere?

Noi di Nuova Costituente riteniamo che la redistribuzione territoriale abbia danneggiato tutti. Le parti più ricche hanno visto sparire una parte rilevante della ricchezza prodotta, e lì il danno è facilmente percepibile. Ma anche le parti più deboli hanno patito, e molto di più!, le conseguenze nefaste dell’aiuto ricevuto. Non a caso, il Mezzogiorno non cresce e continua a vedere partire i suoi giovani. In un libro che ho scritto per illustrare le tesi del progetto, ‘Per una Nuova Costituente‘ (edito da Liberilibri), sottolineo ad esempio che nel 2019 la Romania è arrivata ad avere un Pil pro-capite superiore a quello del Sud italiano, e questo nonostante venisse dalla dittatura di Ceausescu. Questa disfatta epocale del nostro Mezzogiorno è in larga misura il risultato di quell’assistenzialismo che ha consegnato l’intera società alla classe politica e spinto troppe persone a entrare nella funzione pubblica. Per giunta, con i livelli di tassazione e i contratti nazionali attuali – pensati per il Centro-Nord – è molto difficile che nel Meridione si possa sviluppare un tessuto produttivo. Chi dovrebbe andare a investire in quelle realtà se imposte e costo del lavoro sono gli stessi che in Lombardia?

Come pensate di agire?

Crediamo che in questa fase sia indispensabile costruire consapevolezza su questi temi: il primo lavoro, quindi, è di tipo culturale. In questa fase si deve trovare il modo di affermare nel dibattito pubblico quanto oggi è ignorato: c’è insomma la necessità che, prima o poi, un bambino gridi che ‘il re è nudo’. Per ottenere questo risultato è necessario che gli argomenti favorevoli all’autogoverno e alla piena responsabilizzazione di ogni comunità siano meglio conosciuti.

Più concrete, quali iniziative intendete avviare e come state operando?

Abbiamo organizzato webinar, abbiamo concesso interviste e, soprattutto, stiamo costruendo una piccola comunità di persone che credono in questo progetto. Certo, perché questa azione sia possibile è indispensabile che ci sia una piena libertà di espressione e una liberazione dei discorsi, oggi ingabbiati e imprigionati da una serie di censure inaccettabili. Per questo in questi giorni siamo impegnati nella difesa di quei docenti universitari che sono stati oggetto di censura e sospensione dall’incarico sulla base di valutazioni che finiscono per limitare il loro diritto a comunicare: anche andando incontro alle critiche di chi la pensa diversamente. L’occasione è stata la vicenda (surreale) di Marco Bassani, che è uno dei promotori di Nuova Costituente e che ha subito una dura censura da parte della sua università per il solo fatto di avere condiviso un meme umoristico. Questa vicenda, che ovviamente ci ha riguardato da vicino, ha obbligato a prendere atto che in realtà sono numerosi i docenti universitari intimiditi e messi sotto processo per quella che è la semplice espressione di opinioni (giuste o sbagliate che siano). Da qui l’esigenza di lanciare una raccolta di firme su Change.org

Il politicamente corretto e la ‘cancel culture’ stanno ponendo le basi per un ordine giuridico che restringe sempre più la libertà di espressione, arrivando perfino a contestare questo o quel tipo di umorismo.

Chi come noi avanza tesi rivoluzionarie, e intende farlo usando le forme linguistiche adeguate a questo fine (rigettando ogni forma di newspeak più o meno orwelliano), deve essere consapevole che la battaglia a difesa della libertà di parola e contro ogni censura è preliminare a ogni altra.

La UE come la giudicate? Quale è la vostra riflessione in merito?

Un’Europa che fosse soltanto un libero spazio di circolazione, confronti e commerci sarebbe fondamentale e di simili libertà non si vuole fare a meno. Il guaio è che l’Unione sta procedendo a tappe forzate verso l’unificazione politica, ed è per questo che ha perso per strada i britannici. In questo senso l’Europa sta replicando in forma macroscopica il processo di unificazione italiana, e non a caso c’è già un grande Sud (che include Grecia, Italia, Spagna e Francia) gravato da alti debiti pubblici e già oggetto di massicci trasferimenti. Questa Europa nella quale la Banca centrale compra i nostri titoli di Stato impedisce però all’Italia di non prendere atto del proprio fallimento strutturale. Di conseguenza continuiamo declinare senza intraprendere quelle riforme che pure sono necessarie. Un simile Unione, quindi, non ci piace proprio.