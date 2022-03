Notizie sbalorditive ieri quando il capo degli affari esteri dell’Unione europea, Josep Borell, ha annunciato una ‘pausa‘ nei colloqui sul nucleare iraniano a Vienna, causa ‘fattori esterni‘.

I diplomatici affermano che questi ‘fattori esterni’ si riferiscono alla richiesta dell’undicesima ora da parte dei russi, uno dei firmatari originali del JCPOA, di alleviare alcune delle sue sanzioni sull’invasione dell’Ucraina in cambio del suo sostegno a un accordo rinnovato.

Sebbene il JCPOA non sia stato ucciso da queste richieste russe, Mosca ha la capacità di danneggiare gli Stati Uniti ritardando l’accordo in un punto cruciale della vulnerabilità di Washington agli alti prezzi del petrolio. Potrebbe anche avere la capacità di staccare la spina all’accordo nel suo insieme, innescando sanzioni di ritorno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o impedendo alla Commissione mista di adottare la decisione di riportare gli Stati Uniti nell’accordo. L’opzione di snap-back creerebbe ovviamente una crisi molto significativa tra Teheran e Mosca.

In retrospettiva, le parti si erano chiaramente sbagliate nel pensare che la Russia avrebbe continuato a compartimentalizzare i colloqui JCPOA dalle sue tensioni con l’Occidente. La crisi ucraina del 2014 non ha minato i negoziati del PACG, ma è ovviamente incomparabile con la crisi ucraina del 2022. Non è chiaro, tuttavia, se l’obiettivo russo sia ritardare l’accordo per minare gli sforzi dell’Occidente di esercitare pressioni sulla Russia sull’Ucraina o per far fallire completamente l’affare.

Sebbene Teheran sia stata finora temperata nelle sue dichiarazioni, deve essere chiaramente irritata dalle manovre russe. Ma l’Iran è bloccato tra due scelte sbagliate: accettare il potenziale fallimento dell’accordo e le continue sanzioni statunitensi, o cercare un potenziale accordo con gli Stati Uniti al di fuori del JCPOA. Quest’ultimo potrebbe aumentare pericolosamente le tensioni tra Teheran e Mosca, rendendo l’Iran dipendente dagli Stati Uniti in un momento in cui i funzionari del GOP hanno chiarito che uccideranno il JCPOA se prenderanno la Casa Bianca nel 2024.

Si spera che l’accordo possa ancora essere salvato. Ma se crolla sulla linea di porta a causa del sabotaggio russo, sottolinea ulteriormente la follia di Biden che non è tornato sull’accordo tramite ordine esecutivo il primo giorno della sua presidenza. Nessuno avrebbe potuto prevedere l’invasione illegale dell’Ucraina da parte della Russia come un fattore, ma molti hanno previsto che sarebbe stato imprevedibilmente disordinato negoziare un ritorno.