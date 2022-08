Dopo 17 mesi di colloqui e trattative, il rilancio dell’accordo sul nucleare iraniano del 2015, il Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), con il rientro, nell’accordo stesso, degli Stati Uniti, usciti nel 2018, potrebbe essere vicino.

Dalla ripresa, questo mese, dei negoziati di Vienna, i funzionari sia occidentali che iraniani sono sembrati molto più possibilisti rispetto ai mesi scorsi. I fatti degli ultimi giorni sembrano confermare che, dopo svariati stop and go, la riattivazione potrebbe essere dietro l’angolo, gli Stati Uniti e l’Iran sembrano aver risolto molti dei punti critici al centro delle trattative.

L’Unione Europea ha redatto quello che ha definito un testo ‘definitivo‘ che Iran e Stati Uniti hanno iniziato esaminare all’inizio di agosto.

Il 15 agosto, l’Iran ha restituito i suoi commenti sulla proposta, che lunedì il capo della politica estera dell’UE, Josep Borrell, ha definito ‘ragionevole’, esprimendo la speranza che i negoziatori possano tornare a Vienna al più presto per andare avanti nella conclusione dei lavori.

Ieri 24 agosto, gli Stati Uniti hanno inviato la loro risposta all’Unione europea, secondo quanto confermato dal Dipartimento di Stato americano. «Come sapete, abbiamo ricevuto i commenti dell’Iran sul testo finale proposto dall’UE attraverso l’UE. La nostra revisione di tali commenti si è ora conclusa. Abbiamo risposto all’UE oggi», ha affermato il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price in una nota.

Il portavoce dell’UE Nabila Massrali ha confermato di aver ricevuto la risposta degli Stati Uniti e che tale risposta è stata subito trasmessa all’Iran, il quale, attraverso un portavoce del Ministero degli Esteri, ha fatto sapere che «l’attento studio delle opinioni della parte americana è iniziato».

‘CNN‘ oggi, riferendosi al documento inviato dal Dipartimento di Stato a Bruxelles, si spinge a dire: «ci si aspetta che gli Stati Uniti accetteranno ciò che l’Iran ha proposto senza cercare cambiamenti e ulteriori negoziati», pur precisando che «rimangono dei divari tra le due parti».

I due fatti più importanti che fanno ben sperare nella positiva conclusione delle trattative vengono dall’Iran, e riguardano due delle condizioni più critiche in assoluto poste da Teheran.

I funzionari dell’Amministrazione Biden, infatti, hanno affermato che Teheran ha ritirato la richiesta che il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche(IRGC) fosse cancellato dall’elenco di organizzazione terroristica straniera. Una richiesta, questa -sulla quale Washington si è sempre detto irremovibilmente contrario- che gli analisti avevano considerato essere un pretesto, più che un problema, ma che da entrambe le parti era diventata una questione di principio.

Altresì gli iraniani hanno ritirato anche le richieste relative alla cancellazione di diverse società legate all’IRGC.

L’altra richiesta chiave ritirata da Teheran è relativa alle ispezioni nucleari. L’Iran, infatti, chiedeva che l’Agenzia internazionale per l’energia atomica chiudesse le sue indagini sul materiale nucleare non dichiarato trovato nei siti iraniani nel 2019.

Rimossi questi due macigni, ne resterebbe uno. Non è chiaro, infatti, se l’Iran abbia mantenuto la sua terza richiesta chiave e per gli USA assolutamente ostativa, ovvero che l’accordo includa un meccanismo mediante il quale Teheran sarebbe compensata se un futuro Presidente degli Stati Uniti si ritirasse dall’accordo, come successo nel 2018 con Donald Trump. Teheran ha richiesto una garanzia che l’accordo sià vincolante, in modo che nessuna futura Amministrazione statunitense possa rinnegarlo. Di fatto, Biden questo non può garantirlo legalmente, un’altra Amministrazione potrebbe annullare qualsiasi accordo, proprio come ha fatto Trump. In questa eventualità dovrebbero scattare le compensazioni richieste da Teheran.

Ostacoli forse ancora più pericolosi per arrivare alla firma dell’accordo, riguardano il contesto geopolitico e si concentrano in buona parte sugli Stati Uniti. In estrema sintesi, riguardano la contrarietà all’accordo da parte di Israele. Mentre sembra essere venuta meno la contrarietà di alcuni Paesi arabi, in primo luogo Arabia Saudita, che all’avvio delle trattative si erano mostrati molto perplessi e contrariati.

‘Foreign Policy‘ afferma che «la Casa Bianca è stata in stretta consultazione con le altre parti occidentali dell’accordo, la cosiddetta E3 di Francia, Germania e Regno Unito. Domenica, una telefonata tra il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e i suoi colleghi leader dell’E3 hanno discusso delle sfide future evidenziando la “necessità di rafforzare il sostegno ai partner nella regione del Medio Oriente”, secondo una nota della Casa Bianca.

Soddisfare le preoccupazioni di Israele è una priorità per l’Amministrazione e proprio ieri, prima dell’invio della risposta USA a Bruxelles, il Consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha avuto un colloquio con il suo omologo israeliano, Eyal Hulata. Altri nella regione sembrano meno preoccupati: gli Emirati Arabi Uniti hannoannunciato domenica che invieranno nuovamente il loro ambasciatore a Teheran, segnando un disgelo dopo un blocco diplomatico di sei anni».

Israele è stato durissimo in questi giorni decisivi per il futuro dell’accordo. Ancora ieri, Yair Lapid ha ribadito l’opposizione del suo Paese a «questo accordo, perché è cattivo». E ha aggiunto: «L’abbiamo chiarito a tutti: se viene firmato un accordo, questo non obbliga Israele. Agiremo per impedire che l’Iran diventi uno Stato nucleare». Lapid ha anche sostenuto che «i negoziatori sono pronti a fare concessioni». Affermazione prontamente negata da funzionari dell’Amministrazione Biden, sostenendo che «la ripresa dell’accordo è il modo migliore per impedire all’Iran di acquisire un’arma nucleare».

Un alto funzionario dell’Amministrazione, citato da ‘CNN‘, ha affermato che in caso di una piena e reciproca re-attuazione dell’accordo, entrerebbero in vigore una serie di vincoli. Tali vincoli, includono il divieto all’Iran di «arricchire e immagazzinare uranio al di sopra di livelli molto limitati», la rimozione di «migliaia di centrifughe avanzate … comprese tutte le centrifughe che si arricchiscono presso la struttura sotterranea fortificata di Fordow» e «un divieto di ritrattamento e la riprogettazione di un reattore che potrebbe altrimenti essere utilizzato per produrre plutonio per uso militare».

«Limiti rigorosi all’arricchimento iraniano significherebbero che anche se l’Iran lasciasse l’accordo per perseguire un’arma nucleare, ci vorrebbero almeno sei mesi per farlo», ha detto il funzionario.

«Oltre ai vincoli nucleari che l’Iran dovrebbe implementare, l’AIEA sarebbe nuovamente in grado di attuare il regime di ispezioni più completo mai negoziato, consentendole di rilevare qualsiasi sforzo iraniano per perseguire segretamente un’arma nucleare», ha aggiunto il funzionario. «Gran parte di quel monitoraggio internazionale rimarrebbe in vigore per un periodo di tempo illimitato».

Per assurdo, le affermazioni di Lapid di ieri, dal punto di vista dei negoziatori e degli analisti politici, depongono a favore dell’accordo. Questo perchè più passa il tempo, più l’Iran progredisce nell’avanzamento della sua tecnologia nucleare, ben oltre l’ambito di ciò che l’organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica e i firmatari originali dell’accordo del 2015 ritengono accettabile. Gli esperti fanno notare che la scorta di uranio arricchito è ora al 60% di arricchimento, il livello più alto in assoluto raggiunto dall’Iran, e un enorme balzo in avanti rispetto al limite del 3,67% stabilito dall’accordo del 2015. Il livello richiesto per poter costruire una bomba è del 90%. L’arricchimento commerciale per uso energetico è compreso tra il 2% e il 3%.

Ciò potrebbe rischiare di innescare una guerra totale in Medio Oriente, poiché Israele, appunto, e non da ora, minaccia un’azione militare contro l’Iran se Israele ritiene che stia sviluppando capacità di armi nucleari.

Si consideri che l’opposizione israeliana trova non pochi seguaci negli Stati Uniti, dove la lobby israeliana è decisamente forte e capace di incidere non solo sui decisori politici, ma anche sull’opinione pubblica nazionale.

Henry Rome, vice capo della ricerca di Eurasia Group, che si occupa in particolare di macropolitiche globali e Medio Oriente, e che ha seguito da vicino questi 17 mesi di negoziati, ritiene che le probabilità di chiusura positiva dell’accordo si attestino tra il 35% e il 45%. Gli analisti di Goldman Sachs sono ancora più pessimisti: «La nostra opinione continua ad essere che un accordo è ancora improbabile a breve termine, con una situazione di stallo reciprocamente vantaggiosa», hanno scritto la scorsa settimana. Gli analisti della Banca ING ancora oggi, ragionando sul prezzo del petrolio, affermano: «Al momento non presumiamo un aumento dell’offerta iraniana nel nostro bilancio, quindi un accordo significherebbe per noi la necessità di apportare modifiche alle nostre attuali previsioni sui prezzi».

Reid I’Anson, analista di materie prime senior di Kpler, è scettico a causa degli ostacoli sul fronte interno. La scorsa settimana ha detto a ‘CNBC‘ che un accordo rinnovato è improbabile, dato che è politicamente impopolare negli Stati Uniti e una«vendita difficile» in Iran.

Oltre agli ostacoli interni, potrebbe giocare contro anche la situazione geopolitica. ‘CNBC‘ spiega così il quadro nel contesto del quale l’accordo si andrebbe inserire. «In base all’accordo originale del 2015, attuato durante l’Amministrazione Obama, l’Iran smantellerebbe gran parte del suo programma nucleare e consentirebbe più ispezioni internazionali in cambio del venir meno di sanzioni economiche». «L’attuale Presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, è considerato più intransigente e anti-occidentale del suo predecessore Hassan Rouhani, che ha supervisionato la firma dell’accordo del 2015.

L’accordo “mirava a normalizzare le relazioni dell’Iran con l’Occidente, dato che la squadra di Rouhani e la sua base politica -la moderna classe media iraniana- erano molto orientati all’Occidente e si opponevano al fatto che l’Iran entrasse nell’orbita sino-russa”», ha affermato a ‘CNBC‘ Djavad Salehi-Isfahani, professore di economia alla Virginia Tech. «Un nuovo JCPOA, se ci sarà, si troverà in un ambiente molto diverso, poiché l’Iran sta effettivamente spostando la sua attenzione dall’Occidente verso l’Oriente. Quindi ha bisogno di un accordo diverso». Così, prosegue Salehi-Isfahani «La versione due di JCPOA sarà molto diversa dalla versione uno. La prima versione è stata attuata da un governo moderato che era nel complesso molto orientato all’economia globale, al riavvicinamento con l’Occidente».

Nel febbraio 2018, il leader supremo iraniano, l’ayatollah Ali Khamenei, prima del ritiro degli Stati Uniti dal JCPOA, aveva affermato: «In politica estera,le priorità principali per noi, oggi, includonopreferire l’Oriente all’Occidente, preferire i Paesi vicini ai luoghi lontani, preferire Nazioni e Paesi che condividono i nostri obiettivi comuni». E «Dopo che Trump ha lasciato l’accordo, il leader supremo ha chiarito che l’Iran deve prestare maggiore attenzione all’est», ha affermato Salehi-Isfahani.

E così in effetti è stato. Sotto Raisi, l’Iran ha cercato di approfondire i legami con Russia e Cina. Il nuovo governo iraniano ha fatto pressioni per l’ingresso nell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO), e in qualità di osservatore ha partecipato lo scorso anno ad un vertice in Tagikistan che è stata l’occasione per la prima visita ufficiale in Iran di Raisi, il quale è stato anche due volte in Russia. E anche i legami economici si stanno intensificando. La Russia ha un accordo di libero scambio con l’Iran attraverso l’Unione economica eurasiatica. Il commercio bilaterale è salito del 73% nel primo semestre 2022, per quanto sia una crescita su volumi contenuti.

Ali Ahmadi, un dirigente del Geneva Center for Security Policy, sentito da ‘CNBC‘, non è convinto che questo eventuale nuovo accordo possa superare i problemi economici dell’Iran con l’Occidente: «Qualunque sia l’accordo raggiunto, le imprese occidentali ora avranno meno probabilità di collaborare con l’Iran. Ciò è dovuto all’eredità delle sanzioni e alla difficoltà di condurre una due diligence per garantire che alcune aziende iraniane non siano collegate alle sue forze armate. “È chiaro che le aziende e gli investitori europei adotteranno un approccio attendista o eviteranno del tutto il mercato iraniano”, ha affermato Ahmadi. “Macoloro che sono davvero desiderosi di esplorare il mercato iraniano sono Paesi asiatici come Cina, India, Turchia, Malesia e persino Qatar, in particolare la Cina”». Per quanto, malgrado i crescenti legami con le maggiori potenze orientali, uno spostamento completo verso est «non è un ottimo Piano B» per l’Iran. «Mentre la Cina sta acquistando greggio iraniano e vendendo forniture e input di fabbrica, la maggior parte delle aziende cinesi non ha la stessa propensione al rischio per quanto riguarda le sanzioni statunitensi … Non saranno disposte a impegnarsi in modo importante con l’economia iraniana fino a quando le sanzioni non saranno del tutto sollevate». Questo vale per molte delle economie asiatiche con cui l’Amministrazione Raisi vuole costruire legami più forti.

Resta il fatto che quasi tutti gli esperti fanno notare che le due parti hanno eguale forte interesse a concludere positivamente le trattative e firmare il prima possibile la riattivazione dell’accordo.

Sanam Vakil, vice capo del programma Medio Oriente e Nord Africa presso il think tank britannico Chatham House, afferma: «Sono entrambi in una situazione di stallo. Ed entrambi sono in realtà in una posizione di debolezza» nella trattativa. Per Biden sarebbe problematico non portare a casa un accordo di questo rilievo, di fatto una vittoria in politica estera prima delle elezioni di medio termine di novembre. Altresì, l’accordo libererebbe le imponenti risorse energetiche iraniane, il che vorrebbe dire, da una parte, spegnere il fuoco dei prezzi del petrolio e del gas che stanno alimentando la recessione in Occidente, e dall’altra rischiano di mandare in frantumi la fermezza europea nei confronti della Russia, essenziale nella sua strategia di ‘massima pressione‘ su Mosca, e nella guerra per procura che si sta consumando in Ucraina. Sulla sponda opposta, Raisi, per quanto stia trattando a muso duro, e continui a tentare di spuntare il maggior numero possibile di concessioni, adottando la nota ‘pazienza strategica’ iraniana, è perfettamente consapevole della situazione della sua economia, e dunque di avere un disperato bisogno di sgravio delle sanzioni perchè gli ingranaggi dell’economia iraniana riprendano a girare, anche ben oliati dagli oltre 100 miliardi di dollari di riserve bloccate all’estero appunto dalle sanzioni. Insomma, sia gli USA che l’Iran hanno urgenza di concludere.

Se dopo un anno e mezzo JCPOA ritornerà a vivere, nell’attuale situazione internazionale potrebbe segnare una svolta, e non solo sul fronte occidentale.