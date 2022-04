Sono trascorsi quasi otto decenni dalla fine della seconda guerra mondiale e l’Europa rimane impotente dipendente dall’America. Eppure i funzionari statunitensi stanno celebrando la prevista domanda da parte di Finlandia e Svezia di entrare a far parte della NATO.

Il ‘Washington Blob’ non sembra essere soddisfatto fino a quando tutti i Paesi della terra non faranno affidamento sugli Stati Uniti per la propria difesa.

L’adesione di queste due Nazioni -che sarebbe rapidamente concessa mentre infuria la guerra tra Ucraina e Russia- viene presentata come un rafforzamento dell’alleanza. Eppure, gli Stati Uniti, da soli o insieme ai loro 29 alleati della NATO, molti dei quali sembrano schierare militari principalmente per spettacolo, sconfiggerebbero facilmente Mosca in qualsiasi contesto continentale.

Ciò era evidente anche prima dell’invasione mal riuscita dell’Ucraina da parte della Russia. Ora, a due mesi dall’inizio di un conflitto che avrebbe dovuto invadere l’Ucraina in pochi giorni o settimane al massimo, nessuno immagina che Mosca conservi più di un’ombra delle capacità militari convenzionali dell’Unione Sovietica.

In verità, l’espansione della NATO non ha mai riguardato la sicurezza americana. Piuttosto, aveva lo scopo di espandere il sussidio di difesa di Washington in nome della promozione della stabilità regionale.

Allora perché gli americani dovrebbero aumentare il loro carico di difesa ora? Gli Stati Uniti dovrebbero smettere di aggiungere nuovi membri all’alleanza transatlantica e prepararsi invece a consegnare la difesa dell’Europa all’Europa.

Ecco nove motivi per tenere chiuse le porte a Finlandia e Svezia.

1) Né la Finlandia né la Svezia sono in pericolo. Entrambi sono ben armati e amichevoli con l’Occidente; nessuno dei due ha grandi controversie con Mosca. In effetti, Helsinki ha mantenuto la sua indipendenza come neutrale contro l’Unione Sovietica. Anche gli analisti più russofobi non offrono alcuna prova che il Presidente russo Vladimir Putin abbia intenzione di conquistare i due Stati e aggiungerli a un’URSS allargata. E se avesse tentato di farlo, l’esperienza dell’Ucraina suggerisce che i due avrebbero richiesto un prezzo terribile.

2) La leggendaria ‘porta aperta‘ della NATO è una finzione promossa da coloro che vogliono espandere costantemente l’alleanza, indipendentemente dagli interessi di sicurezza degli Stati Uniti. Nessun Paese ha il diritto di aderire. Nessun Paese ha il diritto di essere preso in considerazione per l’adesione. Piuttosto, l’articolo 10 prevede : «Le parti possono, con accordo unanime, invitare qualsiasi altro Stato europeo in grado di promuovere i principi del presente trattato e di contribuire alla sicurezza dell’area dell’Atlantico settentrionale ad aderire al presente trattato». La NATO invita i membri come ritiene opportuno. Non ha alcun obbligo di prendere in considerazione le domande, per non parlare di approvarle. Lo scopo dell’alleanza è proteggere i suoi membri, non altri Stati.

3) Finlandia e Svezia aggiungerebbero alla NATO maggiori obblighi di difesa rispetto alle risorse. Nessuno dei due Paesi cambierebbe in modo significativo l’equilibrio delle forze con la Russia. Geograficamente Finlandia e Svezia aiutano a proteggere la Norvegia dalla Russia, ma nessun attacco del genere è in vista. La Finlandia potrebbe ospitare forze alleate pronte ad aiutare gli Stati baltici, ma poi avrebbe più senso stazionarli in questi ultimi. Tuttavia, l’aggiunta della Finlandia amplierebbe il confine della NATO con la Russia di oltre 830 miglia, richiedendo un maggiore impegno alleato e, in pratica, principalmente americano.

4) L’obbligazione genererebbe l’obbligazione. Gli Stati baltici e la Polonia chiedono guarnigioni americane permanenti. Varsavia ha intrapreso un’importante campagna di lobbying durante l’Amministrazione Trump, offrendo di chiamare la nuova struttura ‘Camp Trump’. Persino i sostenitori di una maggiore presenza militare statunitense in Europa hanno criticato l’idea di servire fini politici piuttosto che di sicurezza. L’ingresso di più Stati al confine con la Russia probabilmente aumenterebbe le richieste di schieramenti di truppe statunitensi più inutili.

5) Dal momento che l’inclusione dei due Stati non affronterebbe alcuna minaccia russa ai membri esistenti, farlo sarebbe visto da Mosca come una minaccia. In effetti, la Finlandia offre un’altra rotta per San Pietroburgo, con il confine finlandese a poco più di 100 miglia di distanza. Dmitry Medvedev , alleato di Putin di lunga data, ha avvertito : «Se Svezia e Finlandia aderiranno alla NATO, la lunghezza dei confini terrestri dell’alleanza con la Federazione Russa sarà più che raddoppiata. Naturalmente, questi confini dovranno essere rafforzati». Ciò significa che Mosca probabilmente farebbe affidamento sulla politica americana della Guerra Fredda di ‘massiccia rappresaglia‘, usando armi nucleari per coprire la debolezza convenzionale.

6) Sebbene l’ulteriore espansione della NATO possa sembrare una risposta appropriata all’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, ciò rafforzerebbe i timori per la sicurezza che hanno animato la politica aggressiva della Russia sia contro la Georgia che contro l’Ucraina. Nonostante l’allegra smentita del ‘Washington Blob’ che la politica statunitense avesse qualcosa a che fare con le azioni della Russia, gli alleati hanno sconsideratamente violato le loro assicurazioni che la NATO non si sarebbe espansa, condotto operazioni militari aggressive che minano gli interessi russi e promosso un cambio di regime contro governi favorevoli ai russi. Se Mosca avesse agito in modo simile in America Latina, gli Stati Uniti avrebbero minacciato la guerra. Un ulteriore approfondimento della divisione dell’Europa con l’inclusione di Finlandia e Svezia aggraverebbe le ostilità già in aumento.

7) Gli Stati Uniti non hanno interessi di sicurezza sostanziali in nessuna delle due Nazioni e quindi nessun motivo per entrare in guerra per loro. Nonostante l’educata finzione della NATO secondo cui gli Stati Uniti e gli europei stanno cooperando nella loro difesa collettiva, in pratica Washington li sta difendendo. Negli ultimi anni l’alleanza si è estesa a entità indifese, irrilevanti, minuscole, tra cui Croazia, Albania, Montenegro, Macedonia del Nord, Slovenia e Paesi baltici, nessuno dei quali ha importanza per la sicurezza dell’America.

8) Sia la Finlandia che la Svezia hanno forze armate capaci che promuoverebbero un sistema di difesa europeo indipendente. Tuttavia, l’ulteriore espansione del sussidio di difesa europeo dell’America scoraggerebbe gli sforzi di difesa da parte loro e di altri. Oggi 19 membri della NATO (compreso il Canada) dedicano meno del due per cento del PIL alle proprie forze armate. Tra i più grandi Paesi europei, Germania, Italia e Spagna lasciano più drammaticamente la spesa e la lotta ad altri. Anche i Paesi baltici e la Polonia, così espliciti sui loro timori per l’aggressione russa, spendono poco più del due per cento del PIL per la loro difesa, una miseria se la loro indipendenza è davvero a rischio.

Inoltre, i sondaggi hanno rilevato che le maggioranze popolari in molti Stati europei si oppongono a difendersi a vicenda. Sebbene Berlino e molti altri Stati europei abbiano iniziato a ‘parlare bene’, è probabile che l’entusiasmo del pubblico per spendere di più per l’esercito diminuisca man mano che Washington dispiega più forze nel continente. È probabile che l’Europa tratti seriamente la sua sicurezza solo quando gli Stati Uniti porranno fine alla loro politica di ‘rassicurare’ costantemente gli alleati che faranno per sempre tutto il necessario per proteggerli, non importa quanto poco contribuiscano. «»

9) Gli Stati Uniti non possono più permettersi di sostenere un branco di Stati perdigiorno e indifferenti. Lo zio Sam dovrebbe rimpicciolire, non ampliare, il suo sussidio di difesa. Il deficit federale annuale è ammontato a circa 3 trilioni di dollari nel 2020 e nel 2021. Quest’anno l’inchiostro rosso costerà circa 1,3 trilioni di dollari, supponendo che l’Amministrazione Biden non sia in grado di aumentare ulteriormente la spesa dell’anno elettorale. Anche con la fine della pandemia di COVID, il Congressional Budget Office (CBO) ha previsto oltre 12 trilioni di dollari di inchiostro rosso nel prossimo decennio, con molto altro in arrivo con l’invecchiamento della popolazione americana. Il debito federale detenuto è già oltre il 100 percento, avvicinandosi al record del 106 percento stabilito nel 1946. CBO ha avvertito che il debito nazionale potrebbe rompere il 200 percento entro il 2050. Saranno necessari significativi tagli alla spesa.

Tuttavia, gli esborsi discrezionali interni rappresentano già una quota in diminuzione delle spese federali totali. Sarà quasi impossibile tagliare Medicare e Social Security per motivi politici. Medicaid spende già troppo poco per finanziare adeguatamente i benefici promessi. I pagamenti degli interessi aumenteranno, non diminuiranno. Il che lascia le spese militari, in particolare quelle a beneficio di alleati prosperi e popolosi, come quelli in Europa, come obiettivo di importanti riduzioni.

L’attacco russo all’Ucraina ricorda chiaramente che Washington dovrebbe smettere di distribuire garanzie di sicurezza come caramelle ai bambini. Gli alleati non hanno portato Kiev nella NATO perché non avevano motivo di difenderla, rischiando una guerra, soprattutto quella nucleare. La stessa logica si applica a Finlandia e Svezia. Washington dovrebbe concludere l’espansione della NATO, a cominciare da loro.