Oggi, 2 maggio 2022, Marco Pannella compie novantadue anni. È nato a Teramo il 2 maggio 1930. E, come sempre e più di sempre, l’interrogativo è su chi sia e cosa stia preparando e facendo.

(Incidentalmente e parallelamente ricordiamo che anche Pier Paolo Pasolini ha appena compiuto gli anni. Cento tra la nascita a Bologna del 5 marzo 1922 e la partenza da Lido di Ostia, Roma, del 2 novembre 1975).

Già, il ‘Marco scomodo’ e le sue attuali battaglie. Affrontavamo così la questione, crediamo senza retorica, il 2 maggio 2018 con ‘Gli 88 anni di Pannella‘ di Gabriele Della Rovere. Come sommario ‘Il leader radicale li compie oggi, 2 maggio 2018. Continuando ad operare’. Quanto, e come, e come in questi altri quattro anni sino ad ora è materia da seguire e approfondire. Prescindendo, al momento da cause ed effetti, fatti e misfatti, di quella che si può a buon diritto chiamare la ‘diaspora radicale‘. O, ancor meglio, diaspora pannelliana. In ogni caso ‘diaspora’ è, in botanica, la dispersione dei semi nudi delle spermatofite primitive. E poi pure la dispersione (non necessariamente né esclusivamente provocata o imposta da una forza esterna, nella fattispecie precisazione assai calzante) di un popolo e delle sue istituzioni nel mondo. Come insegna particolarmente la diaspora del popolo ebraico. Vedremo se questa, di diaspora, porterà frutto. E frutti. E, soprattutto, quali e quanto commestibili.

Ottantasei anni di attività diretta e sei di attività successiva. Cosa ‘di tanta speme’ che ha saputo suscitare, in maniera quasi imparagonabile agli altri protagonisti della politica (e non solo italiana e non solo dei tempi suoi) in realtà molto ci resta.

Questi venerabili novantadue anni il leader radicale li compie dunque oggi, 2 maggio 2022. Ottantasei in proprio, gli ultimi sei per l’appunto continuando ad operare attraverso chi è ancora in giro da queste parti, che lui ha dovuto molto controvoglia momentaneamente abbandonare. La sua ‘speranza contro ogni speranza’ di matrice paolina (nel senso del ‘cofondatore’ del cristianesimo, Saulo-Paolo di Tarso, rivisitata e personalizzata dal mulo abruzzese), la sua capacità di dare pragmatica concretezza alle idee, vive ed opera. Ed è affidata a chiunque intenda farsene carico. Anche, del caso, indipendentemente dal pregresso. Così vive, realmente vive, non solo e tanto l’eredità di Pannella, ma proprio Marco Pannella in questo 2022.

Giusto per la precisione ricordiamo che Giacinto Marco Pannella è partito per altri orizzonti il 19 maggio 2016, tra una manciata di giorni sono sei anni. Di Pannella, così come di Pasolini, parliamo al presente. Non occorre spiegare perché.

MARCO PANNELLA 2022 /1 (continua)