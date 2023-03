Normalizzazione Iran – Arabia Saudita: un processo regionale con caratteristiche cinesi

L’annuncio di un accordo per riprendere le relazioni diplomatiche tra Iran e Arabia Saudita il 10 marzo non è stato del tutto inaspettato per chi ha familiarità con la politica regionale. L’Arabia Saudita e l’Iran hanno condotto una serie di negoziati a Baghdad negli ultimi anni e, sebbene i colloqui siano stati bloccati dall’ottobre 2022, ci sono stati tentativi di rianimarli solo il mese scorso . Quello che pochi si aspettavano era che i negoziati sarebbero stati condotti in persiano, arabo e mandarino e mediati da Wang Yi, il più alto funzionario diplomatico cinese.

Nel corso di quattro giorni, dal 6 al 10 marzo, Ali Shamkhani, capo del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell’Iran, e Musaad bin Mohammed Al-Aiban, consigliere per la sicurezza nazionale presso il Consiglio dei ministri dell’Arabia Saudita, hanno concordato una tabella di marcia per pace . Le due parti hanno concordato di riaprire le ambasciate entro due mesi e di reimplementare l’Accordo generale per la cooperazione nei settori dell’economia, del commercio, degli investimenti, della tecnologia, della scienza, della cultura, dello sport e della gioventù del 1998 e l’Accordo di cooperazione per la sicurezza del 2001, che era stato sospeso da quando i due avevano interrotto i rapporti sette anni fa. Entrambi hanno anche concordato di rispettare la “sovranità degli stati e la non ingerenza negli affari interni”. I ministri degli Esteri dei due paesi si incontreranno a breve e definiranno i dettagli dell’attuazione.

L’accordo è un importante esempio dei continui tentativi della Cina di svolgere un ruolo più sostanziale nella diplomazia internazionale e dimostrare il suo dichiarato impegno per la pace, la stabilità e il multipolarismo. Allo stesso tempo, espone la Cina a un certo grado di rischio, poiché ha poco controllo su quello che è fondamentalmente un processo di pace regionale. Il successo dell’attuazione dell’accordo non è una conclusione scontata, poiché permangono le tensioni tra Riyadh e Teheran e il sostegno di ciascuno stato a gruppi ostili all’altro, compreso il sostegno dell’Arabia Saudita ai media anti-iraniani come Iran International e il sostegno dell’Iran al movimento Houthi nello Yemen . Fino a novembre 2022, ripetute minacce erano state rilasciate dal Corpo della Guardia Rivoluzionaria Islamica e dai funzionari dell’intelligence iraniana contro i funzionari sauditi che la “pazienza strategica” dell’Iran si stava esaurendo. “Se l’Iran decide di vendicarsi e punire”, ha avvertito il ministro dell’intelligence iraniano Esmail Khatib, “i palazzi di vetro crolleranno e questi paesi non sperimenteranno più stabilità”. Solo il tempo dirà se il desiderio di attrarre investimenti cinesi sarà sufficiente per superare eventuali attriti che potrebbero ancora verificarsi.

Contesto: la visita di Raisi e il declino delle relazioni sino-iraniane

Il coinvolgimento della Cina nelle relazioni tra Arabia Saudita e Iran non è una coincidenza. Arriva sulla scia di una visita di alto profilo di Ebrahim Raisi in Cina il mese scorso, durante la quale la Cina avrebbe informato l’Iran che l’Arabia Saudita era interessata ai negoziati. Raisi è arrivato a Pechino nel febbraio 2023 in mezzo a una grande fanfara mediatica rivolta al pubblico nazionale e internazionale, tra cui un editoriale pubblicato dallo stesso Raisi su People ‘s Daily e una copertura entusiastica su testate locali e incentrate sull’inglese come Tehran Times e Global Times. Ma nonostante l’entusiasmo ufficiale, il viaggio è stato ambientato in un contesto di vacillanti relazioni sino-iraniane, critiche interne alla politica Look East di Raisi e un recente incidente diplomatico che ha portato il governo iraniano a presentare una denuncia ufficiale all’ambasciatore cinese.

Con la conclusione dell’accordo di cooperazione strategica Iran-Cina di 25 anni nel marzo 2022, le relazioni sino-iraniane avrebbero dovuto entrare in un periodo di rapida espansione e sono stati annunciati piani per approfondire sostanzialmente la cooperazione politica, culturale, economica e militare. Mentre i primi due hanno visto qualche modesto progresso – l’Iran ha aperto un consolato cinese nella città portuale di Bandar Abbas e ha firmato diversi accordi per la cooperazione nell’industria museale e cinematografica – legami più sostanziali devono ancora concretizzarsi . Nonostante i tanto decantati investimenti da 400 miliardi di dollari che avrebbero dovuto apparire, gli investitori cinesi hanno speso solo 162 milioni di dollari durante il primo anno di presidenza di Raisi. Mentre la vendita di un modesto quantitativo di materiale militare ed esercitazioni militari congiunte sono continuate, non rappresentano nulla di nuovo o sostanziale , nonostante i ripetuti appelli a rafforzare i legami militari nel corso degli anni. Anche il commercio ha continuato a crescere, superando i 25,3 miliardi di dollari nei primi dieci mesi dell’attuale anno iraniano (dal 21 marzo 2022 al 20 gennaio 2023), ma ancora in forte calo rispetto al massimo del 2014 di 51,8 miliardi . Allo stesso tempo, le relazioni della Cina con i vicini dell’Iran, in particolare l’Arabia Saudita , si stanno espandendo rapidamente.

Il viaggio di Raisi è arrivato sulla scia della grande controversia suscitata in Iran dalla visita di alto profilo di Xi Jinping in Arabia Saudita nel dicembre 2022. Dopo il primo vertice del Consiglio di cooperazione Cina-Golfo a Riyadh, la Cina ha approvato una serie di dichiarazioni congiunte che l’Iran ha preso questione con, in particolare quella che richiedeva negoziati e una risoluzione pacifica della disputa tra l’Iran e gli Emirati Arabi Uniti sulle isole di Greater Tunb, Lesser Tunb e Abu Musa. Sebbene la dichiarazione fosse in linea con la normale pratica cinese di chiedere negoziati tra tutte le parti su qualsiasi controversia internazionale, i funzionari iraniani e gli esperti dei media si sono infuriati al suggerimento che lo status delle isole potesse essere negoziato, e il governo convocò l’ambasciatore cinese in segno di protesta. La Cina non ha affrontato pubblicamente la questione, ma il vice premier Hu Chunhua ha preso accordi frettolosi per visitare l’Iran e gli Emirati Arabi Uniti più tardi quella settimana, e il portavoce del ministero degli Esteri cinese ha indirettamente fatto riferimento al motivo della visita quando ha risposto a una domanda sulla visita di Hu, dicendo: “i paesi [del Consiglio di cooperazione del Golfo] e l’Iran sono entrambi amici della Cina, e lo sviluppo delle relazioni della Cina con entrambe le parti non è rivolto a terzi”.

L’incidente ha scatenato una tempesta di polemiche e commenti sui media che hanno creato una serie di grattacapi al governo, desideroso di appianare l’incidente e continuare a perseguire relazioni più strette con la Cina. Il giorno in cui si è diffusa la notizia, molti giornali riformisti hanno pubblicato articoli che criticavano lo stesso governo cinese, con uno che ha persino pubblicato un pezzo che ha approvato l’indipendenza di Taiwan. Esperti e politici di tutto lo spettro politico si sono concentrati sul fallimento della politica “Look East” e sulla necessità di un nuovo approccio. Il politico riformista Esma’il Gerami-Moqaddam ha affermato di sperare che lo spostamento della politica cinese nei confronti dell’Arabia Saudita incoraggi le autorità iraniane a bilanciare meglio le loro relazioni tra Oriente e Occidente. Giornale centrista Jomhuri-ye Eslami ha fatto appello allo slogan rivoluzionario “né a est, né a ovest” nel criticare “l’eccessiva fiducia” del governo in Russia e Cina. Alcuni media conservatori hanno anche iniziato a mettere in dubbio la saggezza di questa politica, soprattutto alla luce degli sforzi sauditi per coinvolgere la Cina nel conflitto in Yemen. Mentre i media sono stati leggermente più ottimisti riguardo al viaggio in corso, l’importante sito web riformista Entekhab News è stato più critico, chiedendo “quante volte cercherai di vendere alla gente questo piano?”

Guardando al contesto più ampio delle recenti relazioni Iran-Cina-Arabia Saudita, due cose diventano evidenti. In primo luogo, la Cina è motivata almeno in parte dal desiderio di mediare tra i due campi in modo da poter continuare a sviluppare relazioni con tutte le parti senza timore di innescare una risposta negativa. Inoltre, l’instabilità e il rischio di ostilità sono uno dei principali fattori che frenano gli investimenti cinesi in Iran e potrebbero potenzialmente minacciare tutti gli investimenti cinesi in Medio Oriente. Dato questo contesto, non sorprende che la Cina fosse desiderosa di svolgere un ruolo nel ridurre le tensioni e creare un ambiente più favorevole per gli investimenti. In secondo luogo, l’Iran ha più da guadagnare dell’Arabia Saudita dall’approfondimento delle sue relazioni con la Cina, il che potrebbe rivelarsi un importante incentivo per convincere gli iraniani a rispettare l’accordo.

Il ruolo della Cina

Sebbene la promessa di investimenti cinesi possa avere il potenziale per rafforzare le possibilità di attuazione, il processo attraverso il quale è stato raggiunto l’accordo è stato fondamentalmente un processo regionale. Le tensioni tra le due parti hanno raggiunto il picco nel 2019 , quando metà della produzione di petrolio dell’Arabia Saudita è stata messa fuori combattimento da un attacco di droni e missili che Washington e Riyad sospettavano entrambi fosse sostenuto dall’Iran. I negoziati sono iniziati in sordina nel 2021 , mediati dall’allora primo ministro iracheno, Mustafa al-Kadhimi, che godeva del sostegno di entrambe le parti, ma si sono interrotti quando al-Kadhimi è stato sostituito da Mohammad Shia al-Sudani nell’ottobre 2022. Le tensioni sono divampate e si sono raffreddate ripetutamente negli ultimi mesi, mentre entrambe le parti lottavano per trovare una via accettabile da percorrere. Secondo Saeed Azimi , un giornalista con sede a Teheran, i sauditi, frustrati dalla lentezza dei negoziati a Baghdad, hanno contattato la Cina durante la visita di Xi Jinping nel dicembre 2021 e hanno chiesto loro di fungere da mediatori. L’Iran avrebbe accettato l’offerta durante la visita di Raisi nel febbraio 2022.

Il punto importante qui è che l’Arabia Saudita, secondo Azimi, ha raggiunto la Cina, non il contrario. Il ritmo serrato delle trattative, conclusesi dopo appena quattro giorni, suggerisce inoltre che le basi fossero state gettate molto tempo prima a Baghdad. Il Wall Street Journal ha riferito che la Cina ha offerto all’Iran alcuni incentivi per venire al tavolo senza precondizioni, compreso l’accesso ai fondi congelati nelle banche cinesi e promette di aumentare gli investimenti nella vacillante economia iraniana e di fornire sostegno nei negoziati internazionali sulle sue attività nucleari. Questi rapporti non sono confermati, tuttavia, ed è ancora una questione aperta se la Cina investirà effettivamente nell’economia iraniana o non manterrà quanto fatto dopo le precedenti promesse .. Sebbene abbia svolto un ruolo in passato, non è chiara nemmeno la capacità di Pechino di influenzare attualmente i negoziati sul nucleare , a cui né l’Iran né gli Stati Uniti mostrano molto interesse al momento. Date queste incertezze, molto probabilmente gli incentivi cinesi non sono stati il ​​fattore decisivo. Invece, potrebbero essere stati il ​​prezzo che l’Iran pensava di poter estorcere in cambio della consegna alla Cina di una vittoria diplomatica.

Sia gli iraniani che i sauditi hanno ampie ragioni per portare avanti questo accordo per le loro considerazioni strategiche, nonché motivi per accogliere con favore la mediazione cinese. Da parte saudita, dal 2019 c’è stata una crescente preoccupazione per l’aggressione iraniana e un’implicita comprensione che gli Stati Uniti non sono in grado di prevenirla. Abbassare le tensioni con l’Iran e giungere a un accordo negoziato con gli Houthi sosterrebbe gli sforzi in corso per sviluppare e diversificare l’economia saudita e diventare una potenza globale per i propri meriti, aiutandola a perdere la sua reputazione di stato cliente americano. Portando in Cina, commentatori sauditi sembrano convinti che l’Iran sarà incentivato a non “imbrogliare” e potenzialmente a perdere l’accesso a maggiori investimenti cinesi. Per l’Iran, l’accordo arriva in un momento in cui l’economia iraniana è allo sfascio e il Paese è stato scosso da una serie di scandali e proteste . Diplomaticamente isolata e in difficoltà per attrarre fondi cinesi, la Repubblica islamica ha tutte le ragioni per voler ridurre la tensione con i sauditi, se non altro per ridurre la produzione dei media anti-iraniani finanziati dai sauditi, che accusa di aver istigato le proteste di Mahsa Amini . Farlo in modo tale da dare ai cinesi un maggiore interesse politico nell’investire in Iran non fa che addolcire il piatto.

Il futuro delle relazioni sino-iraniane e la diplomazia cinese in Medio Oriente

L’accordo è stato accolto con favore dalla maggior parte dei paesi del mondo come uno sviluppo che fa ben sperare per gli sforzi di pace regionali. Anche gli Stati Uniti hanno rilasciato una cauta approvazione, nonostante le preoccupazioni che lasci Washington in disparte. Segna l’impegno diplomatico più consistente e di successo di Pechino nella regione fino ad oggi, ed è una vittoria importante per la Cina mentre tenta di affermarsi sulla scena mondiale. Wang Yi ha definito l’annuncio una “vittoria per la pace” e l’ha collegato alla più ampia strategia internazionale della Cina come esempio della sua Iniziativa di sicurezza globale in azione. Alla cerimonia di chiusura del “Dialogo di Pechino”, ha affermato che “le due parti hanno raggiunto un consenso sull’affrontare le rispettive preoccupazioni, hanno chiarito la tabella di marcia e il calendario e hanno gettato solide basi per il lavoro di follow-up di entrambe le parti. Il dialogo di Pechino ha aperto una nuova pagina nelle relazioni saudite-iraniane”. Indubbiamente, consente alla Cina di affermare efficacemente di essere una forza per la pace, la stabilità e il multipolarismo. Allo stesso tempo, la Cina continua a sfruttare le opportunità diplomatiche man mano che si presentano, piuttosto che svolgere un ruolo attivo nella politica mediorientale. Ciò è probabilmente dovuto alla progettazione, poiché la Cina non vuole essere vista come far rispettare la propria volontà; Wu Sike, ex inviato speciale della Cina in Medio Oriente ed ex ambasciatore in Arabia Saudita ed Egitto, ha affermato che accordi come questo “aiutano i paesi della regione a liberarsi dalle interferenze esterne e a prendere in mano il proprio futuro e il proprio destino”.

Ma con ogni opportunità, ci sono anche pericoli. Non si sa ancora fino a che punto la promessa di rispettare la sovranità e la non interferenza si concretizzerà in effettivi cambiamenti politici, soprattutto quando si tratta del sostegno saudita a media anti-iraniani come Iran International e del sostegno iraniano al movimento Houthi, che rimane in una posizione fragile cessate il fuoco con lo stato saudita e ha respinto l’idea che la riduzione delle tensioni con Teheran avrà un impatto sui loro obiettivi. La Cina non è riuscita a investire in Iran dopo aver promesso di farlo in passato. Fan Hongda , professore di studi internazionali all’Università di Shanghai, ha dichiarato ai media iraniani che:

La conclusione dell’accordo è solo un buon inizio, e se il processo di normalizzazione delle relazioni saudite-iraniane possa procedere senza intoppi è una questione più critica… Che tipo di garanzie fornirà la Cina se una delle parti non rispetta l’accordo? Francamente… le contraddizioni tra i due paesi sono ancora chiaramente visibili.

La Cina può avere un interesse nella politica del Medio Oriente, ma la sua leva principale è ancora economica e non può sottoscrivere l’accordo sulla sicurezza con alcun tipo di garanzia militare. Come hanno dimostrato rapporti recenti , la Cina fornisce “alternative di sicurezza limitate” che potrebbero minare la politica degli Stati Uniti, ma attualmente non ha la capacità di sostituirle. C’è anche un certo rischio economico, poiché la Cina ha già investimenti significativi in ​​Arabia Saudita, Iraq e nel resto del Consiglio di cooperazione del Golfo. Tra il 2005 e il 2021, gli investimenti cinesi e i contratti nel Consiglio di cooperazione del Golfo (più Iraq e Iran) ammontavano a 172,94 miliardi di dollari, una proporzione sproporzionata del totale di 273 miliardi di dollari investiti nell’intera regione del Medio Oriente e del Nord Africa (sebbene questa sia solo una piccola parte del totale di 2,27 trilioni di dollari dell’investimento totale nello stesso periodo). È anche il primo o vicino al primo partner commerciale della maggior parte dei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo. Se questi investimenti e relazioni venissero danneggiati o cancellati a causa dello scoppio delle ostilità o anche delle ricadute politiche di un accordo fallito, ciò danneggerebbe seriamente il suo prestigio e la sua strategia complessiva. Insomma, più la Cina viene coinvolta nella diplomazia regionale, più rischia la sua reputazione di partner apolitico, interessato principalmente alla crescita economica,

Tuttavia, rimane la possibilità che ciò possa spostare l’equilibrio a favore di un aumento degli investimenti cinesi in Iran, poiché il prestigio guadagnato assicurando che l’accordo vada a buon fine potrebbe superare le potenziali incertezze economiche o rendimenti relativamente inferiori. Resta da vedere se questo rappresenterà un fuoco di paglia o un nuovo capitolo nelle relazioni sino-iraniane e sino-mediorientali. Per una volta, però, c’è una buona ragione per essere ottimisti.