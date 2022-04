Sebbene il numero di decessi dovuti al terrorismo sia diminuito del 14% nel 2021, il numero di attacchi terroristici nei Paesi della regione del Nord Africa e del Medio Oriente (MENA) rimane elevato e, di conseguenza, il terrorismo rimane una minaccia significativa in questi Paesi.

Anche di recente, un attacco rivendicato dalle forze ribelli Houthi in Yemen è avvenuto a pochi chilometri dal luogo del Gran Premio dell’Arabia Saudita di Formula 1, che a fine marzo ha riunito l’élite del motorsport internazionale.

Certo, i Paesi della regione rimangono attraenti, in particolare per via delle maggiori riserve mondiali di petrolio e gas, nonché di altre risorse naturali, a disposizione di Stati come quelli del Golfo Persico (Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait , Iraq, ecc.). Tuttavia, come notiamo in un recente articolo di ricerca pubblicato su ‘International Business Review‘e che copre quindici Paesi della regione, questo terrorismo porta effettivamente a un deterioramento dell’attrattiva dei Paesi per gli investitori stranieri.

In particolare, due forme di terrorismo hanno un impatto negativo sugli afflussi di investimenti diretti esteri (IDE) nella regione MENA: gli attacchi diretti alle imprese, nonché quelli lanciati contro le istituzioni pubbliche volti a indebolire i Governi.

Quando l’atto terroristico prende di mira le aziende, rappresenta una minaccia imminente per le loro attività, che potrebbe portare alla distruzione o al danneggiamento delle loro strutture, all’interruzione delle loro catene di approvvigionamento o persino al rapimento o all’assassinio dei loro dipendenti o subappaltatori. Questi costi economici e umani sostenuti a seguito degli attacchi hanno principalmente ripercussioni a breve termine, con il costo della ricostruzione delle infrastrutture danneggiate e i costi legati alla ridotta produttività. A lungo termine, le aziende sono soggette a un aumento del prezzo dei contratti assicurativi e delle spese di sicurezza a tutela dei dipendenti o dei clienti.

Inoltre, lo stress e la sensazione di insicurezza che provano i dirigenti che lavorano in Paesi esposti a un rischio terroristico significativo, influiscono negativamente sulla loro motivazione e rendonoquindi più difficile il processo di reclutamento di nuovi espatriati a causa di questo contesto di elevata incertezza. Questo è in particolare il caso delle compagnie petrolifere occidentali che sono state attaccate da Daesh in diversi Paesi della regione MENA, in particolare Iraq e Siria.

Inoltre, anche se gli attacchi terroristici contro le istituzioni nazionali non hanno un impatto diretto sulle attività commerciali, sono altrettanto dirompenti. Infatti, possono non solo portare alla distruzione di infrastrutture strategiche, ma anche esacerbare il vuoto istituzionale, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, caratterizzati da uno sviluppo economico debole e da un ambiente politico e sociale incerto.

Inoltre, questi Paesi non sono sempre in grado di far fronte alle minacce terroristiche a causa della mancanza di risorse specializzate (ad es. apparecchiature di sorveglianza avanzate). Tale contesto può quindi ostacolare il corretto svolgimento delle attività delle società già presenti ed avere un effetto dissuasivo sui potenziali investitori. In effetti, i Paesi emergenti e in via di sviluppo sembrano più vulnerabili al terrorismo rispetto ai Paesi sviluppati e più democratici.

Si ritiene generalmente che i regimi politici democratici offrano un clima di investimento più stabile rispetto ai cosiddetti regimi autocratici e siano quindi più attraenti per gli investitori. Tuttavia, poiché gli IDE costituiscono impegni di capitale a lungo termine, potrebbe essere più favorevole investire in Paesi autocratici, poiché sono meno soggetti a cambiamenti politici che possono contribuire a una certa stabilità dell’ambiente di investimento da parte del Paese.

Questi governi tenderebbero anche ad adottare misure antiterrorismo molto rigorose. Inoltre, sotto questi regimi autocratici, gli investitori stringono legami con i governanti al potere al fine di servire i loro interessi.

Questo ‘capitalismo clientelare‘ resta quindi molto diffuso nei Paesi della regione MENA, dove il successo negli affari dipende spesso dai rapporti e dai legami personali stabiliti e mantenuti con i rappresentanti dello Stato. Si tratta di un sistema di favoritismi che ha portato ad accordi individuali tra gli attori del regime e le imprese che danno loro accesso a sussidi statali o addirittura a sgravi fiscali.

Dalla ‘primavera araba‘ del 2011, c’è stato un aumento del terrorismo nei Paesi MENA dopo la caduta dei regimi autoritari. Alcuni di questi Paesi sono entrati in un processo di transizione democratica, noto come concetto di anocrazia. Tuttavia, in questi regimi ibridi, gli effetti negativi sull’attrattiva degli IDE provenienti dal terrorismo che prendono di mira le aziende tendono a rafforzarsi.

Visto il cambiamento politico, i rapporti e i legami sviluppati dagli investitori diventano poi un ostacolo, come testimonia la confisca di oltre 214 società appartenenti al clan del Presidente tunisino Ben Ali dopo la sua caduta nel 2011, nonché il sequestro di molte società che erano vicini al potere del leader Hosni Mubarak in Egitto.

Nel caso in cui il terrorismo colpisca le istituzioni e le infrastrutture pubbliche, la presenza di un regime ibrido tende ancora una volta a rafforzare l’impatto negativo di questo tipo di attacco agli IDE. Infatti, a partire dalla ‘primavera araba’, tali regimi hanno una minore capacità di risposta agli attacchi perché destinano poche risorse pubbliche alla protezione e ricostruzione delle infrastrutture, da qui il declino dell’attrattiva di questi luoghi agli occhi degli investitori.

Per concludere, i diversi obiettivi del terrorismo,società o istituzioni, costituiscono fattori dissuasivi per gli investitori nel contesto specifico dei Paesi MENA. Ancora più importante, osserviamo che, nei regimi politici ibridi, gli attacchi tendono ad avere un impatto maggiore sul comportamento degli investitori che devono quindi tenere conto della situazione politica nelle loro strategie.