NOPEC: come mettere sotto accusa Arabia Saudita e compagni

Il 5 ottobre, l’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio e dei produttori alleati (OPEC+) ha accettato di tagliare la produzione di petrolio di due milioni di barili al giorno.

L’effetto dei tagli chiama in causa la Russia (e dunque la guerra russa in Ucraina), infatti, i tagli dovrebbero causare l’aumento dei prezzi del petrolio contribuendo a compensare le perdite di volumi con l’aumento dei prezzi, anche se la Russia è costretta a continuare a scontare in modo significativo il suo petrolio per attirare acquirenti. Il che darà alla Russia molta più influenza sul mercato petrolifero. Russia che ha minacciato di tagliare la propria produzione fino a tre milioni di barili al giorno in risposta alle sanzioni dell’UE e degli Stati Uniti. La combinazione dei tagli dell’OPEC e della Russia potrebbe avere un impatto drammatico sul prezzo del petrolio. Così, la prospettiva di una recessione globale è accresciuta, con l’UE e il Regno Unito più a rischio, dato che stanno già attraversando crisi energetiche e sono sull’orlo della recessione.



Una mossa, quella di OPEC+, affermano gli esperti, guidata per un verso dalla geopolitica, per l’altro verso dai fondamentali del mercato. Dopo due anni di graduale aumento della produzione, l’OPEC+ha cambiato rotta e si sta difendendo dai rischi al ribasso. E però, così facendo, il cartello «sta anche respingendo gli sforzi degli Stati importatori di petrolio per modellare il mercato, compreso il tetto massimo proposto per il petrolio russo e le emissioni della Riserva di petrolio strategica (SPR) degli Stati Uniti», e questa è politica. «È una mossa rischiosa». Oltre al rischio recessione globale, potrebbe«alienare i Paesi importatori e il rapporto USA-Arabia si deteriorerà», afferma Ben Cahill, ricercatore senior nel programma per la sicurezza energetica e il cambiamento climatico presso il Center for Strategic and International Studies di Washington.

Infatti, pochè ore dopo che da Vienna è arrivato l’annuncio, la Casa Bianca ha espresso il suo disappunto e ha minacciato di fare ricorso al NOPEC, mentre i congressisti hanno chiesto di dare risposte dure ai Paesi OPEC+, in primo luogo una rivisitazione delle relazioni tra Stati Uniti e Arabia Saudita, dopo che la ‘difficile‘ visita del Presidente Joe Biden nel regno, a luglio, non è riuscita a produrre benefici tangibili.

Il segnale più evidente del fatto che l’Amministrazione Biden sta seriamente valutando contro-misure politico-diplomatiche forti è stato l’annuncio che la Casa Bianca «si consulterà con il Congresso su “strumenti e autorità aggiuntive per ridurre il controllo dell’OPEC sui prezzi dell’energia”». Come dire: passare all’approvazione della legge NOPEC, la quale permetterebbe di prendere di mira gli Stati del cartello OPEC+ per violazioni dell’antitrust.

In molti modi, questa decisione cristallizza i cambiamenti che sono emersi negli ultimi dieci anni. «Gli Stati Uniti sono ora il più grande produttore mondiale di petrolio e una Washington meno dipendente dalle importazioni sta esercitando un’influenza sul mercato petrolifero in modi che potrebbero danneggiare gli interessi dei principali esportatori. L’OPEC+ scommette sul fatto che gli Stati Uniti stiano esagerando. Questo non è un normale taglio di produzione. È una sfida dell’OPEC+ che amplierà la frattura tra produttori e consumatori», afferma Ben Cahill.

Ma cos’è NOPEC?

Il disegno di legge NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels), bipartisan e approvato in Commissione Giustizia del Senato (17-4) il 5 maggio 2022, che ora dovrà passare all’esame di Camera e Senato prima di arrivare alla firma del Presidente, ha lo scopo di proteggere i consumatori e le imprese statunitensi dai picchi del prezzo del petrolio.

Il provvedimento è stato presentato la prima volta nel 2000, modificherebbe la legge antitrust statunitense, e rimuoverebbe l’immunità statale delle compagnie petrolifere nazionali (NOC) dei Paesi membri dell’OPEC, permettendo azioni legali contro le compagine petrolifere.

Il disegno di legge mira a consentire al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di intraprendere un’azione giudiziaria ai sensi della legge antitrust statunitense per «tentativi anti-concorrenziali di limitare la fornitura di petrolio e il suo impatto sui prezzi del petrolio». Questi NOC sono attualmente esentati dalle disposizioni del Foreign Sovereign Immunities Act quando agiscono a titolo commerciale.

Varie versioni del disegno di legge sono state presentate e dibattute al Congresso degli Stati Uniti per quasi 22 anni, ma il disegno di legge non è mai diventato legge. In tutto sono state presentate modifiche 16 volte dal 2000 al 2012, con vari livelli di ‘successo’ nell’avanzare del processo legislativo.

La legislazione NOPEC ha poi suscitato l’interesse dei legislatori nel 2019 prima di bloccarsi in entrambe le camere del Congresso, ma è riemersa l’anno scorso ed è stata avanzata da un comitato della Camera.

Se questo provvedimento diventasse legge, il procuratore generale degli Stati Uniti avrebbe la possibilità di citare in giudizio il cartello petrolifero o i suoi membri, come l’Arabia Saudita, in un tribunale federale, ma anche altri produttori, come la Russia, che collabora con l’OPEC in un gruppo più ampio noto come OPEC+.

Gli esperti sottolineano che non è chiaro esattamente come un tribunale federale possa imporre decisioni giudiziarie antitrust contro una Nazione straniera. Gli Stati Uniti potrebbero anche essere oggetto di critiche per i loro tentativi di manipolare i mercati, ad esempio, con il previsto rilascio di 165 milioni di barili di petrolio dalla riserva petrolifera di emergenza tra maggio e novembre.

In effetti, obiezioni e problemi che il provvedimento potrebbe sollevare non sono pochi. ‘Reuters‘ ne rileva alcuni.

Al disegno di legge si oppone anche l’American Petroleum Institute, il principale gruppo di lobby del petrolio e del gas degli Stati Uniti. In una lettera ai leader del comitato della Camera, l’API ha affermato che la NOPEC «crea un’esposizione potenziale significativa e dannosa agli interessi diplomatici, militari e commerciali degli Stati Uniti, pur avendo probabilmente un impatto limitato sulle preoccupazioni del mercato che guidano la legislazione».

API sostiene che il provvedimento potrebbe danneggiare i produttori di petrolio e gas statunitensi. Mike Sommers, Presidente e Amministratore delegato di API, ha affermato che NOPEC«creerebbe ulteriore instabilità nel mercato e aggraverebbe le sfide esistenti nel commercio internazionale. Tale legislazione sarebbe inutile in qualsiasi condizione di mercato passata, presente o futura».

Una preoccupazione del settore è che la legislazioneNOPEC potrebbe portare alla sovrapproduzione da parte dell’OPEC, portando i prezzi così bassi che le compagnie energetiche statunitensi avrebbero difficoltà ad aumentare la produzione. L’Arabia Saudita e altri Paesi dell’OPEC hanno alcune delle riserve più economiche e facili da produrre al mondo. Un’ondata di petrolio dai produttori dell’OPEC, anche in un momento di preoccupazione per l’offerta russa, potrebbe raffreddare i trivellatori statunitensi, alcuni dei quali sono già riluttanti ad aumentare la produzione nonostante il taglio.

Alcuni analisti hanno affermato che la NOPEC potrebbe portare a contraccolpi involontari, inclusa la possibilità che altri paesi possano intraprendere un’azione simile nei confronti degli Stati Uniti, per esempio per aver tagliato la produzione agricola per sostenere l’agricoltura domestica.

Le Nazioni OPEC potrebbero contrattaccare in svariati altri modi.

Nel 2019, ad esempio, l’Arabia Saudita ha minacciato di vendere il proprio petrolio in valute diverse dal dollaro se Washington avesse approvato una versione del disegno di legge NOPEC. Ciò minerebbe lo status del dollaro come principale valuta di riserva mondiale, ridurrebbe il peso di Washington nel commercio globale e indebolirebbe la sua capacità di imporre sanzioni agli Stati. E questo in un momento in cui il dollaro è già sotto attacco, con Russia, Cina e India che si stanno sganciando dal dollaro.

L’Arabia Saudita come ritorsione potrebbe anche, per esempio, decidere di acquistare alcune armi da Paesi diversi dagli Stati Uniti, colpendo un lucroso affare per gli appaltatori della difesa statunitensi.

Il regno e altri produttori di petrolio potrebbero limitare gli investimenti statunitensi nei loro Paesio semplicemente aumentare i prezzi del petrolio venduto negli Stati Uniti, minando l’obiettivo fondamentale del disegno di legge.

Al Jazeera Center for Studies, a gennaio, ha pubblicato un corposo studio sul tema NOPEC.

«Il disegno di legge è essenzialmente formulato per estendere extraterritorialmente lo Sherman Antitrust Act. Se la NOPEC diventasse legge, il Dipartimento di Giustizia potrebbe potenzialmente imporre miliardi di dollari di sanzioni pecuniarie agli Stati membri dell’OPEC», ma secondo questo studio, se il disegno di legge diventasse legge, sarebbero ben poche le possibilità di applicazione.

«Anche se la politica petrolifera continua ad ispirare la retorica populista, gli Stati Uniti e l’OPEC sono inseparabili», si legge nelle conclusioni dello studio. «Il contratto non scritto della loro relazione simbiotica è che mentre gli Stati Uniti si sono impegnati a proteggere le rotte marittime globalida potenziali interruzioni del mercato petrolifero,l’OPEC avrebbe svolto il mandato di prevenire l’estrema volatilità del mercato petrolifero e quindi garantire la stabilità economica globale. Tutto sommato, l’influenza dell’OPEC sul mondo è piuttosto sfaccettata; e contrariamente alla narrativa convenzionale, molti in Occidente si addolorerebbero per la perdita dell’influenza moderatrice dell’OPEC sul settore petrolifero globale».

Resta il fatto che anche solo una approvazione di NOPEC -per altro mentre gli USA stanno accordandosi con il Venezuela proprio in nome del petrolio- potrebbe cambiare strutturalmente la relazione degli Stati Uniti con l’Arabia Saudita e di riflesso con altri Paesi del Golfo. Il che modificherebbe il posizionamento di Washington nel Medio Oriente nel suo complesso.

Ieri il Segretario di Stato Antony Blinken ha dichiarato che i legami con Riyadh sono in fase di revisione. «Per quanto riguarda la relazione (con Riyadh) in futuro, stiamo esaminando una serie di opzioni di risposta. Ci stiamo consultando strettamente con il Congresso», ha dichiarato durante una conferenza stampa a Lima.

L’Amministrazione americana, comunque, ha negato qualsiasi intenzione di eliminare gradualmente la sua presenza militare dal regno. Il vice portavoce del Dipartimento di Stato, Vedant Patel, ha dichiarato che gli Stati Uniti non hanno in programma al momento di ritirare personale militare o equipaggiamento dall’Arabia Saudita.

Le vendite di armi estere sono decisioni che spettano al Congresso, quindi spetta ai legislatori scegliere se cercare di rimediare al taglio delle armi statunitensi all’Arabia Saudita. Legislatori che in questa fase sono molto poco ben disposti nei confronti di Riyadh.