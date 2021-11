L’anno economico finanziario -ma non solo da questo punto di vista- notoriamente è stato parecchio stressato e reso complesso da vari fattori, soprattutto per gli effetti nefasti della pandemia. Però, il mercato del CBD negli Stati Uniti rimane relativamente sano. Secondo l’ultimo aggiornamento sull’industria del mercato del CBD degli Stati Uniti di Brightfield Group, il mercato del CBD derivato dalla canapa statunitense dovrebbe raggiungere i 4,7 miliardi di dollari di vendite al dettaglio nel 2021, con un modesto aumento del 2,5% rispetto alle vendite dello scorso anno. Ancora “No” da parte della FDA USA circa i prodotti CBD da banco se prima non ci sono studi accertati e definiti. I vertici della Food and Drug Administration USA nella giornata di martedì scorso si sono rivolti direttamente all’industria della canapa per la prima volta da quando hanno chiesto feedback sulla sicurezza del CBD nel 2019. Prodotti CBD, cannabis e festività natalizie. Secondo un sondaggio di Accenture, i consumatori hanno intenzione di spendere “generosamente” quest’anno, dal quale è emerso che il 71% dei consumatori intende spendere quanto o di più rispetto all’anno scorso. Le aziende di confezionamento di canapa e marijuana sono alla ricerca di opzioni rispettose dell’ambiente e sostenibili per attirare consumatori più coscienziosi nell’acquisto di prodotti confezionati utilizzando materiali ecologici.

Stati Uniti

Il settore della produzione ed il mercato CBD sono stabili nonostante il momento economico generale difficile, vendite +2,5%

Sebbene sia un anno impegnativo su molti fronti, il mercato del CBD negli Stati Uniti rimane relativamente sano.

Secondo l’ultimo aggiornamento sull’industria del mercato del CBD degli Stati Uniti di Brightfield Group, il mercato del CBD derivato dalla canapa statunitense dovrebbe raggiungere i 4,7 miliardi di dollari di vendite al dettaglio nel 2021, con un modesto aumento del 2,5% rispetto alle vendite dello scorso anno.

Non sorprenderà che le vendite online siano state forti quest’anno poiché la gente ha continuato ad accovacciarsi. Le vendite online di CBD supereranno $ 1,8 miliardi, rappresentando quasi il 39% delle vendite totali.

Per quanto riguarda le società che catturano la fetta più grande del mercato, Brightfield ha affermato che le prime 5 società di CBD nel terzo trimestre sono rimaste invariate rispetto al secondo trimestre, con Charlotte’s Web e Your CBD Store (SunMed) in testa al gruppo.

Ma indicando quanti player sono coinvolti negli USA e quanta fidelizzazione è diffusa, anche il leader Charlotte’s Web aveva solo il 3,2% circa del mercato. Mentre Brightfield osserva che le prime 20 società di CBD hanno visto crescere la loro quota di mercato trimestre su trimestre, ciò è avvenuto a seguito di un aumento delle attività di consolidamento e fusioni e acquisizioni.

Stati Uniti

La FDA ribadisce una seconda volta il proprio no al CBD da banco senza ulteriori studi

I vertici della Food and Drug Administration USA nella giornata di martedì scorso si sono rivolti direttamente all’industria della canapa per la prima volta da quando hanno chiesto feedback sulla sicurezza del CBD nel 2019.

Ma il messaggio era familiare.

Grail Sipes, presidente ad interim del comitato sui prodotti a base di cannabis con la Food and Drug Administration (FDA) statunitense, ha ribadito la posizione dell’agenzia secondo cui ha bisogno di ulteriori dati di ricerca e sicurezza sul CBD prima che possa essere considerato per usi oltre i farmaci da prescrizione, come un additivo alimentare o integratore alimentare.

“Continuiamo a sottolineare la necessità di prove a sostegno della scienza, del profilo di sicurezza e della qualità del CBD e dei prodotti derivati ​​dalla cannabis”, ha detto Sipes al National Industrial Hemp Council di Washington DC.

Nel frattempo, ha affermato, è illegale che il CBD venga utilizzato come ingrediente nel cibo umano o animale, come integratore alimentare e venduto nel commercio interstatale.

«Mancano ancora risposte chiare a molte domande importanti, come quali reazioni avverse possono essere associate al CBD da prodotti derivati ​​dalla canapa e quali rischi sono associati all’uso a lungo termine di questi prodotti», ha affermato Sipes, aggiungendo che l’agenzia ha approvato il CBD per trattamento di rari tipi di epilessia nel 2018, quando ha eliminato il farmaco da prescrizione Epidiolex.

La FDA ha anche partecipato a sessioni di ascolto con le parti interessate del settore in merito ad altri usi del CBD, ha affermato.

“Basato e guidato dai dati”

Sipes ha affermato che l’agenzia continuerà a monitorare il mercato ed emettere avvisi alle aziende che fanno affermazioni mediche non comprovate sui loro prodotti CBD, indicando le dozzine di lettere di avvertimento che la FDA ha inviato alle aziende che vendono prodotti CBD non approvati che affermano di avere effetti terapeutici o curare gravi malattie.

«L’approccio della FDA rispetto a questi prodotti è stato lo stesso di sempre, basato su prove e dati», ha affermato.

Sipes ha affermato che mentre la FDA ha designato gli alimenti a base di semi di canapa come generalmente considerati sicuri (GRAS) per il consumo umano, non ha riscontrato che lo stesso vale per i mangimi per animali. Ha affermato che sono necessarie ulteriori ricerche e dati per questi prodotti prima che possano essere approvati per l’uso negli Stati Uniti.

Tuttavia, a causa di problemi legati alla catena di approvvigionamento globale, permane una carenza mondiale di mangimi per animali. Nel frattempo, milioni di libbre di grano immagazzinato e materiale vegetale a base di canapa potrebbero fornire una soluzione se fosse approvato un caso d’uso di emergenza, secondo Hunter Buffington, vicepresidente di Santa Fe Farms e sostenitore di lunga data dell’alimentazione animale a base di canapa.

Lowell Schiller, ex capo della politica della FDA, ha detto al gruppo che la FDA non crea regolamenti nel vuoto e che l’industria dovrebbe aspettarsi che applichi le stesse regole al CBD come fa per altri additivi alimentari. Ciò significa anche che l’agenzia deve considerare che eventuali eccezioni applicate al CBD potrebbero creare un precedente per altri materiali in futuro.

Ora che la canapa non è più una sostanza controllata, dovrebbe essere più facile per i regolatori condurre ulteriori ricerche e studi sull’uso del CBD e di altri materiali derivati ​​dalla cannabis, ha affermato Schiller.

Inoltre, ha affermato che esiste un’importante priorità per i dati del mondo reale, come quelli disponibili nella ricerca sui farmaci. Sebbene sia complicato da raccogliere, ha detto, è importante cercare soluzioni creative, come ad esempio i medici che chiedono ai loro pazienti del loro uso di cannabinoidi.

Inoltre, l’industria dovrebbe prestare molta attenzione alle prove presentate nelle applicazioni di New Dietary Ingredient (NDI).

“Anche se non è all’altezza, è una guida”, ha detto Schiller.

Dati significativi necessari

Jessica Wasserman, un avvocato specializzato in cannabis con sede a Washington DC, ha detto a Schiller che la FDA è “un po’ in malafede” riguardo alla legge sulla preclusione dei farmaci, affermando che le aziende che hanno presentato NDI hanno investito molto tempo e denaro nello sviluppo della tossicità studi e altre ricerche.

Ha chiesto perché le aziende dovrebbero investire in ulteriori ricerche e studi se la FDA li respingerà a causa della regola di preclusione dei farmaci.

Shiller ha ribattuto che l’applicazione di una sostanza che è stata approvata come farmaco da prescrizione come additivo alimentare o integratore alimentare non è mai stata fatta prima. Ha aggiunto che la FDA avrebbe prima bisogno di dati significativi.

«Le persone sono abbastanza ben allineate sul fatto che non vogliono che (le droghe) nel cibo vengano consumate in prodotti che non possono essere controllati. Questo ha abbastanza rischi. …. I componenti di salute e sicurezza devono essere elaborati».

Stati Uniti

I marchi di cannabis e CBD entrano nelle nuove tendenze natalizie 2021

I consumatori hanno budget maggiori per le festività natalizie e il guadagno può essere significativo per i marchi di cannabis e CBD online e fisici.

Secondo un sondaggio di Accenture, i consumatori hanno intenzione di spendere “generosamente” quest’anno, dal quale è emerso che il 71% dei consumatori intende spendere quanto o di più rispetto all’anno scorso.

Il carrello degli acquisti natalizi di quest’anno aumenterà del 9% rispetto alla stagione natalizia COVID dell’anno scorso, quando i consumatori hanno speso $1,2 trilioni tra novembre e la fine dell’anno, secondo le previsioni annuali di Deloitte.

C’è qualche disaccordo tra gli esperti su dove atterrerà la maggior parte delle vacanze.

Il vicepresidente di Deloitte, Rod Sides, scommette sui canali online rispetto ai negozi fisici. La sua azienda prevede aumenti dall’11% al 15% nella spesa per le vacanze online del 2021.

Altri esperti non sono d’accordo, scommettendo che i consumatori che preferiscono fare acquisti locali, desiderano un’esperienza più personalizzata e vogliono evitare ritardi nelle spedizioni torneranno alle attività fisiche.

Prime avvisaglie

I Marchi avranno bisogno di essere maggiormente targettizzati e creativi nel loro approccio ma avranno anche bisogno di partire prima e più presto che mai per catturare il consumatore intenzionato a spendere nel novero del 51$ di acquirenti potenziali che pianificano di partire nello shopping vacanziero prima del Giorno del Ringraziamento secondo quanto afferma il gruppo di ricerca NPD Group.

I commercianti di Main Street continueranno a svolgere un ruolo importante nella stagione dello shopping di quest’anno, secondo l’analista di gestione delle finanze personali Mint, che riporta che oltre il 70% degli acquirenti delle vacanze prevede di spendere di più a livello locale.

Questa è una buona notizia per i marchi di CBD e cannabis, il 97% che rientra nella classificazione di una piccola impresa della US Small Business Administration.

Per gli acquirenti, quel locale moniker offre una distinzione importante e preziosa. Come mai?

Oltre a impiegare quasi la metà (47,3%) della forza lavoro americana, le piccole imprese riflettono il carattere unico dei quartieri cittadini.

In conclusione: le piccole imprese sono uno specchio di noi stessi e un’incarnazione del sogno americano e, pertanto, meritano un sostegno consapevole.

Grandi fagottini e indulgenze personali

Le persone non vanno in letargo durante le vacanze quest’anno, secondo numerosi rapporti che indicano che le donazioni natalizie di quest’anno saranno piene di grandi eventi caratterizzati da più incontri faccia a faccia che mai, insieme a viaggi significativi.

Le prove abbondano che gli oltre 31 milioni di viaggiatori in vacanza rimasti a terra a causa del COVID lo scorso anno, probabilmente non rimarranno a casa quest’anno.

Gli acquirenti delle festività cercano regali più piccoli e più significativi per sostenere il benessere, secondo gli esperti di vendita al dettaglio, i quali affermano che la narrazione e i prodotti che personificano le esperienze emotive saranno fondamentali nel 2021.

Ma la messaggistica valida per tutti non funzionerà durante un’altra stagione delle vacanze pandemiche.

Considerando i rapporti di Quantum Metric, oltre il 64% degli americani afferma che questa stagione delle vacanze sarà più importante ed emozionante rispetto agli anni precedenti, i marchi dovrebbero evitare messaggi commerciali pesanti.

Un rapporto del Wall Street Journal afferma che il sentimento dei consumatori di quest’anno tende a recuperare le vacanze perse lo scorso anno. Le celebrazioni saranno incentrate sui desideri dei consumatori di riconnettere e ripristinare le antiche tradizioni familiari.

La spesa emotiva sta facendo aumentare i budget previsti dei consumatori di oltre $1.000.

Le promozioni e i prodotti orientati alla salute che creano connessioni emotive vinceranno nel 2021, secondo gli esperti di vendita al dettaglio che riferiscono che la salute mentale e il benessere sono di tendenza durante le festività natalizie.

Gli acquirenti online cercheranno più convenienza e consulenze personalizzate. Alcuni hanno iniziato a offrire chat video, che consentono un modo più intimo per promuovere i video dei prodotti ed evidenziare le caratteristiche e le funzioni del prodotto.

I prodotti per la cura della pelle, dei capelli e per il bagno, che secondo NPD sono saliti alle stelle durante la pandemia, continueranno a fare tendenza nel 2021.

Convenienza, Packaging chiave per il successo

I consumatori ormai abituati al ritiro fuori porta e alle soluzioni BOPIS (acquista online e ritira in negozio) hanno meno probabilità di rinunciare alla comodità, in particolare durante le intense festività natalizie.

Insieme alle tariffe postali e di spedizione alle stelle, i rivenditori online che hanno goduto di un deciso vantaggio nell’economia pandemica ora affrontano crescenti pressioni per mitigare i costi e i relativi ritardi di consegna. Nel frattempo, devono ancora soddisfare l’appetito dei consumatori per la velocità e la convenienza.

I marchi di CBD e cannabis dovrebbero prendere in considerazione la creazione di pacchetti per i consumatori che trasmettano cura, andando ben oltre il pacchetto a prezzi interessanti che offre poca esperienza.

Sia che impacchettano bombe da bagno al CBD incastonate in un cesto con una luffa o creino un kit “sonno”, completo di CBN, una maschera per dormire e un rilassante tè CBD alla camomilla, i pacchetti regalo devono trasmettere comfort, calore e un abbraccio tanto atteso.

Anche i prodotti per il dolore possono farsi strada nelle promozioni natalizie con imballaggi appropriati e messaggi relativi al recupero.

I marchi di CBD e cannabis con linee di abbigliamento hanno l’opportunità perfetta per confezionare articoli in modo creativo, come un berretto da corsa e un pacchetto di strofinacci per il recupero. La messaggistica conta.

Non ritardare

Inizia subito a pianificare e programmare i media. I marchi possono aspettarsi di vedere un’ondata di posizionamenti sui media da parte dei concorrenti che cercano di recuperare le perdite nel 2020.

Le vendite anticipate delle festività natalizie dovrebbero anche aiutare a evitare scricchiolii di evasione alla fine delle festività natalizie.

Nel 2020, oltre il 71% degli adulti statunitensi ha fatto la metà degli acquisti natalizi online. In un panorama così affollato, il targeting è essenziale.

Le campagne per le vacanze informatiche sono quasi un mandato di mercato e devono essere avviate prima che mai.

Obiettivo salute e benessere

Innumerevoli studi dimostrano che la pandemia ha elevato l’importanza del benessere e del mantenimento di una buona salute mentale. Nessuno può sentirne il peso più delle mamme, che prendono la maggior parte delle decisioni domestiche sulla salute della famiglia.

Tra coloro che sentono ancora il livello più alto di stress da COVID-19 ci sono le mamme Millennial, il 97% delle quali ha detto a Motherly di sentirsi più stressate che mai.

Gli esperti di targeting raccomandano che i marchi di CBD e cannabis si concentrino sulle mamme Millennial, di età compresa tra 23 e 39 anni, interessate allo yoga, al fitness e alle soluzioni naturali durante le festività natalizie.

Nel frattempo, i tassi di insonnia clinica sono aumentati del 37% dall’inizio della pandemia, secondo Sleep Magazine. Supermarket News riporta che le vendite di prodotti per la cura del sonno sono aumentate di oltre il 20%.

Utilizzando prodotti pubblicitari conformi come le ricerche di parole chiave, i marchi possono soddisfare le linee guida pubblicitarie, concentrandosi al contempo su ricerche mirate in merito a stati di necessità come il sonno. Ciò aiuta a reindirizzare centinaia di migliaia di ricerche dei consumatori per soluzioni per il sonno da banco e generiche ai loro prodotti.

Alimentare l’allineamento del mercato

Le vendite delle festività informatiche possono aiutare a compensare le perdite di entrate durante la pandemia, invitare i clienti scaduti a tornare e fidelizzare i nuovi clienti acquisiti dai cambiamenti legati al COVID-19 nei modelli di acquisto digitale.

Proiezioni recenti mostrano che le pressioni al ribasso dei prezzi caratterizzeranno il quarto trimestre e probabilmente continueranno fino al secondo trimestre del 2022.

I marchi CBD devono adeguare il loro mix di prodotti, messaggistica, marketing e promozione per soddisfare le tendenze emergenti.

In media, il 40% dei visitatori del sito Web lascia il sito Web di un marchio senza registrare un indirizzo e-mail. Durante la stagione delle vendite informatiche, quel numero sale ancora più in alto.

Con così tanta enfasi sulla promozione dell’attività di vendita digitale, i marchi di CBD e cannabis hanno bisogno di un meccanismo per identificare, tracciare e remarketing per i visitatori del sito Web anonimi.

I marchi di CBD e cannabis possono moltiplicare l’impatto delle vendite delle vacanze informatiche e ottenere un maggiore ritorno sulla spesa pubblicitaria attraverso il remarketing.

Stati Uniti

Le società che operano nel settore del packaging di cannabis cercano soluzioni sostenibili per corteggiare i clienti

Le aziende di confezionamento di canapa e marijuana sono alla ricerca di opzioni rispettose dell’ambiente e sostenibili per attirare consumatori più coscienziosi nell’acquisto di prodotti confezionati utilizzando materiali ecologici.

Mentre il ritorno sull’investimento potrebbe non apparire immediatamente nella linea di fondo per le aziende produttrici di cannabis – l’utilizzo di plastica non riciclabile è ancora notevolmente più economico per la maggior parte dei prodotti – molti nel settore ritengono che valga la pena l’investimento complessivo.

«Non possiamo continuare a onorare questa pianta che proviene da Madre Natura e continuare a riempire le discariche con essa», ha affermato Ian Hackett, chief marketing officer e responsabile della conformità per Fumé, un’azienda di cannabis integrata verticalmente con sede a Rutherford, in California.

Esci da un negozio dopo aver acquistato cannabis e la quantità di imballaggi anche per qualcosa di semplice come un fiore è spesso eccessiva.

Non è raro che solo pochi grammi di fiori vengano confezionati in un sacchetto di mylar o in un contenitore pop-top di plastica rigida, quindi inseriti in un’altra borsa a prova di bambino e non riciclabile.

Parte di questo eccesso è il risultato di restrizioni da parte dei regolatori statali e, quindi, inevitabile.

Ma le aziende stanno esplorando modi per ridurre, riutilizzare e riciclare gli imballaggi di cannabis per ridurre l’impatto del settore sull’ambiente e generare meno rifiuti.

Costoso ma ne vale la pena

Quando Hackett ha iniziato a esaminare le opzioni di imballaggio per i prodotti dell’azienda, ha visto «tonnellate di sacchetti e scatole di plastica usa e getta» e non molto in termini di materiali compostabili o sostenibili.

Ad esempio, Fumé confeziona i pre-roll in un tubo di vetro con un tappo di sughero, quindi li inserisce in una scatola di carta a prova di bambino che richiede una carta di credito per essere aperta.

Costa all’azienda centinaia di migliaia di dollari in più vendere i suoi prodotti in questo modo, ha detto Hackett.

«Ci costa di più all’inizio ma penso che sarà meglio per l’ambiente», ha aggiunto.

Hackett spera anche che i clienti riutilizzino i tubi di vetro e i barattoli.

«L’idea era di progettarlo in modo che le persone potessero e volessero mantenerlo», ha detto.

L’industria della cannabis dovrebbe accettare l’idea di un packaging ecologico perché i consumatori lo cercano sempre più, secondo Hackett.

«So che più consumatori lo vogliono ma c’è un costo di capitale iniziale che le aziende devono voler fare», ha detto.

La canapa come soluzione

Con un’intera industria dedicata alla creazione di prodotti per sostituire la plastica, l’imballaggio a base di canapa sembra una scelta logica.

Ma è una via d’uscita, ha affermato John Hartsell, CEO di Dizpot, una società di branding, confezionamento e logistica con sede a Phoenix che serve clienti di marijuana e canapa.

Stima che l’industria della canapa impiegherà 10 anni o più prima che possa veramente competere con i materiali plastici in termini di costi.

Vickers è d’accordo, affermando che l’imballaggio a base di canapa o altri prodotti alternativi potrebbe non sembrare così bello e costare di più, il che potrebbe scoraggiare i consumatori.

«Molte persone stanno ancora cercando di ottenere la cosa più economica disponibile», ha detto.

Calyx Containers, un’azienda di imballaggi di marijuana e canapa con sede ad Allston, nel Massachusetts, ha esplorato la plastica a base di canapa, ma finora i materiali non hanno soddisfatto le esigenze dell’azienda.

Ciò non significa che Calyx non stia ancora considerando la plastica a base di canapa come opzione, ha affermato Colette Bazirgan, responsabile della sostenibilità di Calyx.

«Mi piacerebbe vedere la canapa diventare più parte della generazione di nuovi materiali a base biologica», ha aggiunto. «Quindi teniamo d’occhio quello spazio».

Opzioni riciclabili

Per Hartsell, un modo semplice per iniziare è capire cosa è e cosa non è riciclabile.

Sebbene non comuni, i sacchetti di mylar, i contenitori pop-top e i tubi pre-roll possono essere realizzati con materiali riciclabili, ha affermato Hartsell.

Ha anche citato i programmi offerti da alcuni rivenditori che premiano i clienti attraverso un sistema a punti che porta a sconti per la restituzione di imballaggi riciclabili come un modo per ridurre gli sprechi.

Secondo Tom Vickers, fondatore di Packwolves, una piattaforma di confezionamento di cannabis on-demand con sede a San Juan Capistrano, in California, un’area da prendere di mira è il materiale sostenibile e biodegradabile per il confezionamento di buste, che è popolare nel settore.

La sua azienda offre una busta realizzata con materiale biodegradabile, tra cui carta artigianale riciclabile e polietilene che costerebbe a un’azienda di cannabis circa il 15%-20% in più rispetto alle comuni opzioni di imballaggio.

Alla N2 Packaging Systems, con sede a Twin Falls, Idaho, il CEO Thom Brodeur ha affermato che la sostenibilità è stata un’ancora della strategia aziendale dell’azienda.

«La riciclabilità al 100% è solo una posta in gioco per noi», ha detto.

L’azienda produce le sue lattine da acciaio riciclato, per esempio. Stessa cosa per le linguette sulle lattine.

Brodeur ha affermato che la confezione è di fascia alta dal punto di vista dei costi.

Stima che le opzioni riciclabili costino il 10% -19% in più rispetto all’imballaggio più economico di base, a seconda del volume dell’ordine.

Alla Calyx Containers, un’azienda di imballaggio di marijuana e canapa con sede ad Allston, nel Massachusetts, la maggior parte del materiale utilizzato dall’azienda è riciclabile: polipropilene o vetro.

Il vetro trasparente in una linea di confezionamento utilizza il 56% di contenuto riciclato. Ciò riduce la quantità di materie prime necessarie per produrre il vetro, il che riduce anche le emissioni derivanti dalla produzione, secondo Colette Bazirgan, responsabile della sostenibilità di Calyx.

Calyx si concentra anche sulla durata della confezione, in modo che i consumatori possano riutilizzare i prodotti dopo aver consumato la cannabis.

«I nostri prodotti possono essere utilizzati in molti modi“, ha affermato Bazirgan. “Sottolineiamo assolutamente l’importanza di riutilizzarli».

Approvazione domestica

Un altro modo per le aziende statunitensi ridurre la propria impronta di carbonio attraverso gli imballaggi è quello di rifornirsi dal Nord America, ha affermato Vickers.

Quando si acquista da società estere, “la quantità di energia utilizzata per il trasporto è enorme, a causa dei costi di trasporto e dell’impatto ambientale di queste gigantesche navi portacontainer“, ha affermato.

Vickers sta cercando di procurarsi materiale dal Messico, il che farebbe risparmiare notevolmente sui costi di spedizione.

Bazirgan ha affermato che “la sostenibilità è un in tutta l’azienda in molti modi diversi“, incluso il modo in cui i prodotti vengono trasportati.

Calyx acquista dagli Stati Uniti, il che consente di risparmiare tempo e costi di spedizione. Riduci inoltre la quantità di emissioni necessarie per il trasporto dei materiali.

Bazirgan ha sottolineato che è generalmente più economico avere prodotti fabbricati all’estero, ma ci sono altre considerazioni, inclusi potenziali singhiozzi della catena di approvvigionamento e la possibilità di errori, nonché standard di qualità e ambientali più elevati negli Stati Uniti.

Stati Uniti

La canapa potrebbe aver bisogno di molta più acqua di quanta ne richiedano altre colture convenzionali

I produttori di cannabis credono da tempo che la canapa e la marijuana utilizzino meno acqua rispetto ad altre colture di base, il che la rende un’alternativa ideale per le regioni di coltivazione colpite dalla siccità o aride.

Tuttavia, una nuova ricerca mostra che non è necessariamente così e, in molti casi, la cannabis può richiedere più acqua anche di alcune colture convenzionali.

Uno studio che esamina gli impatti ambientali della coltivazione della cannabis mostra che coltivare la pianta sia in ambienti interni che esterni richiede molta acqua e che l’elevata domanda di acqua alla fine porta all’inquinamento e alla diversione dell’acqua.

Tre ricercatori dell’Illinois State University hanno esaminato la letteratura sulla coltivazione della cannabis e il suo impatto ambientale su acqua, aria, suolo, consumo di energia e impronta di carbonio.

Hanno scoperto che la domanda di acqua per la coltivazione della cannabis in genere supera quella delle colture di base di quasi due volte.

In media, i ricercatori hanno scoperto, una pianta di cannabis consuma circa 22,7 litri, o 6 galloni, di acqua al giorno durante la stagione di crescita, che in genere dura 150 giorni da giugno a ottobre.

In confronto, l’uva da vino, che è una coltura irrigua prodotta nella stessa regione di molte colture di cannabis outdoor nel nord della California, usa circa 12,64 litri di acqua al giorno.

Secondo un sondaggio del 2019 nella contea di Humboldt:

• Il consumo di acqua per la coltivazione di cannabis all’aperto nel nord della California è di 5,5 galloni al giorno per pianta ad agosto e 5,1 galloni al giorno per pianta a settembre.

• La coltivazione indoor ha utilizzato 2,5 galloni al giorno per pianta ad agosto e 2,8 galloni al giorno per pianta a settembre.

L’agricoltura irrigua in California è considerata il maggior consumatore di acqua, rappresentando dal 70% all’80% delle acque superficiali immagazzinate.

Poiché la scarsità d’acqua continua a essere un problema a causa della domanda agricola, della crescita della popolazione e del cambiamento climatico, il maggiore fabbisogno di acqua per le colture di cannabis metterà alla prova le industrie della canapa e della marijuana mentre grava sull’ambiente, hanno concluso i ricercatori.

‘Un po’ più sfumato’

L’uso medio giornaliero di acqua e il fabbisogno per le colture di cannabis varieranno certamente in base alla regione di coltivazione, alle proprietà del suolo, al clima e ai tipi di coltivazione, hanno osservato i ricercatori, ma in generale la cannabis dovrebbe essere considerata una pianta acquatica ad alto utilizzo.

Il genetista e allevatore di cannabis Brian Campbell concorda sul fatto che la cannabis non è affatto una “pianta miracolosa” che può essere prodotta magicamente con poca o nessuna acqua, ma è più complicato di così, ha detto a Hemp Industry Daily.

Attualmente coltivatore di piante per Charlotte’s Web a Boulder, in Colorado, Campbell ha condotto le sue ricerche sull’uso dell’acqua di cannabis mentre perseguiva il suo dottorato di ricerca. alla Colorado State University.

Sono ancora in corso studi per misurare esattamente la quantità di acqua utilizzata dalla cannabis, ma sono molto variabili a causa dei molti usi finali diversi per colture come la canapa, ha detto Campbell.

«Ad esempio, quando pianti la canapa per la fibra, la pianti in un modo completamente diverso rispetto a quando coltivi per il CBD, e se coltivi per i semi oleosi, pianti in un modo diverso e usi varietà diverse», Egli ha detto.

Le varietà di fibre possono essere ad alta intensità d’acqua perché i semi possono essere piantati strettamente insieme e poi crescere di diversi piedi per la biomassa, mentre le varietà di semi più brevi spesso finiscono 40 giorni prima delle varietà di fibre.

Poi ci sono le varietà di cannabinoidi, che sono distanziate e meno dense ma coltivate a dimensioni maggiori per massimizzare la biomassa.

«Quindi ci sono tutti questi diversi stili di gestione delle colture che vanno di pari passo con ciò che stai cercando di produrre», ha detto Campbell.

Ciò differisce dai confronti dei ricercatori della cannabis non specifica, coltivata all’aperto e al chiuso che non includeva la fase di vita delle colture, ad esempio.

«Ci sono enormi differenze nella quantità di acqua che utilizzerai durante le fasi di vita delle piante, così come nel luogo in cui le coltivi», ha detto Campbell.

«Penso che la questione sia un po’ più sfumata di quanto uno possa ritenere che una certa coltura sia migliore di un’altra».

Inoltre, c’è una grande differenza tra la semplice coltivazione di un raccolto per sopravvivere e il nutrirlo con acqua e sostanze nutritive per massimizzare la produzione e ottenere prestazioni di alto livello, ha affermato Campbell.

La coltivazione di cannabis ad alto contenuto di THC utilizza più acqua per pianta perché c’è una forte spinta nel mercato per le caratteristiche di qualità e limitare l’acqua può danneggiare alcuni di questi parametri, ha aggiunto. Quindi potrebbe usare più o meno della canapa a seconda di quanto densamente vengono piantate le colture, nonché delle dimensioni e delle varietà in produzione.

Competere con Big Ag

La canapa ha un grande potenziale per competere con colture come mais, cotone e soia, ma man mano che la catena di approvvigionamento della canapa industriale viene costruita, quelle colture non stanno andando da nessuna parte, ha detto Campbell.

E, come la cannabis, hanno tutti prestazioni e rese migliori con più acqua che con meno.

«Ci sono molte persone che spingono per costruire infrastrutture e prendere piede in questi mercati (industriali)», ha detto, ma quando si guarda al mercato del CBD, non c’è altra coltura con cui competere“.

Campbell ha aggiunto di essere ottimista sulla diversificazione del mercato della canapa e sulla costruzione di quell’infrastruttura industriale, ma la strada da percorrere è ancora lunga e avere false aspettative non serve a nulla.

Canapa e marijuana sono colture che dovranno essere gestite come altre colture, con esigenze di rotazione, esigenze di acqua e fertilizzanti, sottolinea.

«Le persone lo stanno ancora componendo perché molte di quelle cose agronomiche di base non sono state fatte durante il proibizionismo quando era su ogni altra coltura, quindi stiamo ancora imparando dove sono i punti dolci», ha detto Campbell.

«Quando non sei esattamente sicuro di quanto fertilizzante o acqua avrai bisogno, tenderai ad andare un po’ sopra piuttosto che un po’ sotto, perché renderà un raccolto più produttivo e non subirai colpi sulla resa».

Dipende dalla regione

Melissa Nelson, proprietaria e ricercatrice sul campo presso Performance Crop Research LLC a Great Bend, Kansas, che coltiva canapa insieme a mais, soia e altre colture, ha affermato che nella sua esperienza di coltivazione di canapa per colture di fibre e cereali dal 2019, il fabbisogno idrico è stato inferiore rispetto alle altre colture.

«Il mais impiega dai 14 ai 18 acri per crescere e abbiamo l’irrigazione nella nostra fattoria, quindi abbiamo (aggiunto) circa 12 pollici per aiutare a fornire quel raccolto ottimale e la canapa, negli ultimi due anni, abbiamo solo messo su 6 pollici ogni stagione», ha detto Nelson.

Questo è in aggiunta ai 22 pollici di pioggia media all’anno, ha sottolineato. Per questo motivo, quest’anno, l’azienda ha aggiunto 10 pollici e mezzo ai raccolti di mais, 8 pollici e mezzo ai semi di soia e 6 pollici ai raccolti di canapa.

Le colture di canapa da grano e fibra offrono un’ottima opzione per le colture a rotazione negli anni di bassa marea, a seconda dei modelli meteorologici regionali di un’azienda agricola, ha affermato Nelson.

«Non scommettere tutta la tua fattoria sulla canapa. È uno strumento nella tua cassetta degli attrezzi».