Non voglio promesse elettorali. Non le voglio più.

Non sono quello che ci serve. Sono solo quello che ci piacerebbe, immaginato con quello che non c’è.

Sono pensate da persone che non conoscono i conti, non sanno le coperture, non immaginano le conseguenze, non considerano i diversi fattori.

Sono mancette offensive. Insulti.

Ma come vi permettete?

Sono balle. Non si possono fare. A meno di scassare i conti pubblici, o di tralasciare le cose importanti.

Così, per ‘compiacere gli elettori’.

Ma noi elettori chi siamo? Dei cretini?

Va avanti così da decenni, peggioriamo da decenni, e da decenni ci stupiamo dei nostri scarsi stipendi, dello stato delle infrastrutture, dello stato del Paese, delle classifiche internazionali.

Incassiamo la mancetta e intanto i viadotti traballano. Pensa che geni. Hai in tasca cento euro in più e ti schianti in una valletta.

Quando ci raccontano queste cose riferite a certi dittatori sudamericani sorridiamo e scuotiamo la testa. Vero o no?

Io voglio minacce elettorali. Ecco cosa voglio.

Voglio che i partiti ci minaccino della suprema dote che ci manca: la serietà.

Che ci minaccino di fare sul serio, questa volta.

Che non rida più nessuno, che non gridi più nessuno. Che l’Italia, in silenzio, senza raccontarlo in giro, si dia una regolata.

Voglio che ci minaccino un lungo periodo di austerità, perché dobbiamo mettere a posto i conti.

Voglio che ci minaccino di applicare finalmente tutte le leggi e le regole perfette che abbiamo.

Se trasgredisci paghi. Subito. Se fai tutto il tuo dovere hai un vantaggio. Subito.

Voglio che ci facciano ubbidire alle regole che ci permettono di vivere insieme in armonia.

Non è niente di strano, non è distopico, è come si fa. In allegria.

Voglio minacce, e che siano minacciose, senza scappatoie.

Sarà bellissimo. Se l’Italia metterà a posto quelle‘due o tre cose‘ sarà davvero il Paese più bello del mondo, il più ambito, il più ricco.

Ma soprattutto, il più felice.

Perché oggi tu, con i politici che stai per votare, con la tua situazione, con la nostra situazione, sei felice?