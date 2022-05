Le azioni delle autorità nei paesi sviluppati, essenzialmente un’estensione del discorso keynesiano sulla politica economica, hanno screditato le economie. Queste azioni consistono in un immenso stimolo e in un’indicizzazione del reddito degli elettori da parte del governo praticamente non finanziata di fronte al previsto impoverimento tra COVID, blocchi e altri problemi globali.

Il governo sta facendo soldi a meno, solo per mantenere il sostegno elettorale. Questo porta a una dispersione della domanda e a una proliferazione di società zombie, distorce gli incentivi per una sana concorrenza, riduce l’efficienza aziendale e uccide il fattore di innovazione della crescita economica. Ancora più importante: crea una leva – il predominio dei bisogni sulle opportunità, la domanda sull’offerta – in altre parole, porta a un drammatico squilibrio del mercato.

Prima dell’era del COVID, tali squilibri negli ultimi 20 anni sono stati acquistati con una nuova leva finanziaria e gli squilibri sono scomparsi per un po’, dando vita a inevitabili nuovi squilibri in futuro. I cicli austriaci descrivono perfettamente questo processo, i suoi punti di partenza e le sue conseguenze. In effetti, questa agenda sociale di sinistra per comprare la fedeltà elettorale è una nuova dottrina politica basata sulla semplificazione e, soprattutto, sull’abolizione di qualsiasi preoccupazione per il domani.

Ai tempi di СOVID, tuttavia, tutto è cambiato. Un’altra iniezione di mega liquidità, l’abbassamento del denaro con tutti i mezzi possibili – dalle donazioni dirette di bilancio all’inflazione del bilancio della Fed – è avvenuta in un contesto di domanda bloccata, piuttosto che in calo a causa della stagnazione economica. Di conseguenza, i risparmi di tutti gli agenti sono aumentati in modo anomalo, le persone hanno smesso di voler lavorare, il flusso di investimenti nel mercato azionario e nelle attività finanziarie è aumentato, creando in essi un’iperinflazione e allontanandoli dal loro valore equo.

Il presupposto era che, una volta revocate le restrizioni, le intenzioni di acquisto intensificate e insoddisfatte avrebbero accelerato bruscamente l’economia, perché la capacità e il potenziale dell’offerta sono enormi: l’offerta ha la capacità di soddisfare la domanda, accelerando sinergicamente l’economia. Ciò non è avvenuto, tuttavia, perché ci sono stati cambiamenti strutturali a seguito di lockdown eccessivi: divari nelle catene di approvvigionamento, ridotta partecipazione alla forza lavoro e carenza di manodopera in generale, crescita ipertrofica dei mercati delle materie prime e tensioni geopolitiche che rafforzano tutte le fattori di cui sopra. Di conseguenza, l’offerta non è in grado di soddisfare la domanda a causa del denaro a buon mercato e l’inflazione sta nuovamente mangiando l’economia.

Allo stesso tempo, invece di ridurre il suo maldestro intervento, il governo, al contrario, aumenta i programmi sociali e la spesa pubblica sotto forma di progetti infrastrutturali. In questo modo deprime le imprese attraverso l’inevitabile aumento del carico fiscale e contribuisce ulteriormente alla compressione dell’offerta, riducendo l’efficienza, la voglia di investire e, in generale, peggiorando le aspettative delle imprese e ampliando il mandato e il numero degli enti burocratici.

In questo stesso contesto, continuando la sua politica di conciliazione con le autocrazie delle risorse, il governo sta forzando un’agenda verde nel momento peggiore possibile, sottofinanziando sia l’energia convenzionale che quella alternativa, che non possono coprire l’attuale fabbisogno di capacità fornita dall’energia convenzionale.

Il risultato è stata una tensione geopolitica causata da interessi, preferenze e aspettative differenti degli attori globali: la Russia, in quanto autocrazia delle risorse, ha visto una finestra di opportunità e la vulnerabilità della posizione economica dell’Occidente collettivo – e ha giocato la carta tattica. Nel breve orizzonte, il calcolo si è rivelato corretto: nel complesso, le esternalità post-conservative e le politiche populiste di sinistra delle élite del potere occidentale hanno indebolito le economie sviluppate, portato alla stagflazione e aumentato la minaccia di recessione. Il colpo al mondo occidentale sotto forma del conflitto militare nell’Europa orientale e delle sue conseguenze era opportuno per la stessa autocrazia delle risorse, che dall’interno aveva bisogno di un nuovo slancio per l’autoconservazione e la conferma della legittimità del regime da parte della popolazione.

Cosa otteniamo alla fine? Finiamo con cambiamenti strutturali, quando tutti i problemi post-sovietici si moltiplicano. La stagflazione è già un fatto oggi; la recessione è inevitabile domani. Il malcontento sociale, che inevitabilmente accadrà e sta già avvenendo in varie parti del mondo occidentale, costringerà i governi a continuare a preoccuparsi dell’oggi senza pensare al domani – e a continuare le politiche del populismo e del discorso espansivo di sinistra, che inevitabilmente condurranno per esercitare una leva ancora maggiore ed esacerbare gli squilibri economici, e quindi sociali.

L’inflazione delle materie prime non finirà rapidamente, poiché importanti esportatori di materie prime sono in conflitto e non sono stati stabiliti canali alternativi di importazione delle risorse. La nuova energia è chiaramente insufficiente sullo sfondo della limitazione delle importazioni di vecchia energia dall’autocrazia delle risorse. Ciò significa che occorre ricanalare gli approvvigionamenti energetici tradizionali, il che è inevitabilmente accompagnato da costi crescenti e da un’accelerazione dell’inflazione. L’offerta è sotto stress a causa dell’aumento dei costi: blocchi logistici, inflazione delle materie prime e carenza di manodopera. Un ulteriore stress è in arrivo, o meglio, già nella stanza: aumento dei costi del credito e un potenziale calo della domanda.

Allo stesso tempo, la Cina, in quanto incarnazione di un polo sociopolitico alternativo, beneficia nel breve orizzonte. Sullo sfondo della turbolenza universale e degli squilibri socio-economici nel mondo occidentale, la capacità di stimolare centralmente il mercato nelle fasi iniziali dell’impulso capitalista può essere una vera storia di successo. A questo punto, non ci sono ancora forti dipendenze dalle iniezioni statali, squilibri significativi nelle dinamiche della domanda e dell’offerta e nessun vincolo ideologico sulle materie prime importate.

La Cina, con i suoi problemi legati al crescente capitalismo di stato sotto forma di investimenti infrastrutturali ipertrofici e un quadro politico autoritario che porta a inefficienze del mercato e dell’innovazione a lungo termine, ora ha un netto vantaggio. Sta nella possibilità di una gestione economica direttiva e di incentivi monetari e fiscali lineari. Questo è un vantaggio che gli stati occidentali non hanno più e che, tra l’altro, la stessa Cina perderà presto, perché i giochi di “grande governo” non riescono per troppo tempo. Finiscono sempre in una cosa: il collasso sociale ed economico nelle sue varie forme ed esiti.

Di conseguenza, le economie occidentali si trovano ad affrontare un dilemma come mai prima d’ora: continuare l’espansione dello stato e il trattamento delle dipendenze con una nuova dose, o iniziare a riportare l’economia in equilibrio. Naturalmente, questo è associato a decisioni politiche dure e impopolari, tanto più dolorose in una situazione di tensione globale. Ma è proprio questa la situazione in cui i politici mostrano le loro vere capacità, ovvero la capacità di convincere gli elettori a sacrificare qualcosa oggi per il bene di un domani migliore. Altrimenti, non ci sarà affatto un domani.

Finora ci è stata assicurata una sola cosa: viviamo un giorno e non c’è un domani. Insomma, è come Keynes: alla lunga moriremo tutti. Penso che ci siamo già passati.