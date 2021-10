Non solo i grandi colossi come Amazon. Il sempre maggiore successo delle vendite online, anche di cannabis, ormai crea grande attrattività per tutti i produttori e gli operatori commerciali del settore. La nuova tecnologia potrebbe amplificare le opportunità commerciali per la vendita al dettaglio di cannabis.Il cotone è un raccolto incredibilmente assetato che richiede anche una quantità significativa di terra e pesticidi. Per fare un paio di jeans possono volerci migliaia di litri d’acqua, solo per far crescere il cotone. Levi Strauss & Co ha iniziato a incorporare altre fibre naturali in alcune delle sue linee di prodotti un paio di anni fa.Fibre di canapa in primis. L’azione della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti in relazione a un paio di schemi di crowdfunding legati alla cannabis evidenzia la necessità che gli aspiranti investitori siano cauti. Novità normativa importante nel Connecticut. Dal 1° ottobre, i pazienti iscritti e con età dai 18 anni a salire avranno il permesso di coltivare fino a sei piante di cannabis nelle proprie abitazioni. Novità normativa importante nel Connecticut. Dal 1° ottobre, i pazienti iscritti e con età dai 18 anni a salire avranno il permesso di coltivare fino a sei piante di cannabis nelle proprie abitazioni.

Stati Uniti

Sempre più i venditori al dettaglio di cannabis si rivolgono alla tecnologia elettronica visto il sempre più grande successo delle vendite online

Il futuro della vendita al dettaglio di cannabis è sempre più sospinto verso il linguaggio elettronico e tecnologicamente avanzato, un punto d’incontro tra le vendite online che possono raggiungere ogni angolo del territorio da dove parte la richiesta e le sempre più sofisticate richieste dei consumatori, nel mezzo, il rischio potenziale delle frodi informatiche e commerciali, che pongono nuove sfide all’intero settore. Senza tralasciare di menzionare le questioni relative alle varie regolamentazioni e leggi tra tutti gli Stati USA e la sempre più spinta competitività tra tutti i grandi Marchi in campo, come -per fare un nome tra tutti- Amazon.

Questa è la valutazione di Rick Maturo, direttore associato dei servizi ai clienti della cannabis presso Nielsen, la società nazionale di analisi dei consumatori con sede a Chicago, e Bethany Gomez, amministratore delegato del Brightfield Group, una società di ricerca sui consumatori incentrata sulla cannabis.

La nuova tecnologia potrebbe amplificare le opportunità commerciali per la vendita al dettaglio di cannabis. E per prepararsi alla competizione tradizionale, i giocatori di cannabis di oggi devono essere tecnologicamente esperti

Ecco cinque cose che i rivenditori di marijuana di oggi dovrebbero sapere domani.

1. Ordini online

Ordinare cannabis online è stato possibile per diversi anni, ma ora sta diventando universale. La maggior parte dei rivenditori ha i propri menu online, il che significa che anche i consumatori di persona possono informarsi sui prodotti prima delle visite in negozio.

«In termini di tecnologia, c’è stato un grande cambiamento dal richiedere alle persone di toccare le cose o interagire il più possibile faccia a faccia», ha detto Gomez

«Vediamo molta più innovazione a livello di dispensario solo in termini di “clicca e raccogli” oppure “acquista tramite le app», ha affermato

Come parte di questa tendenza, Gomez afferma che i negozi al dettaglio di cannabis stanno impiegando più distributori automatici e chioschi. La tecnologia si è evoluta per monitorare il monitoraggio dal seme alla vendita durante l’erogazione dei prodotti, ha affermato.

Mike Bibbey, vicepresidente marketing dell’operatore multistatale Ethos con sede a Filadelfia, ha affermato che la società utilizza chioschi con iPad o tablet Microsoft Surface in alcuni dei suoi negozi.

«Il software è un semplice browser Internet che visualizza il software del menu (di Dutchie con sede a Bend, in Oregon)“, ha affermato. «Abbiamo in programma di sviluppare il nostro software in futuro, ma oggi utilizziamo prodotti standard».

Consumatori vecchi e nuovi

Maturo concorda sul fatto che il futuro della vendita al dettaglio dell’industria della marijuana sarà più digitale. Ha notato, tuttavia, che ci sarà una differenza tra il modo in cui i consumatori veterani interagiscono con i negozi online rispetto ai nuovi consumatori.

«Le persone che hanno più familiarità con la categoria della cannabis hanno maggiori probabilità di utilizzare i servizi di ordinazione (o) di consegna online rispetto alle persone che sono nuove o curiose di cannabis“, ha detto Maturo. «Per gli utenti più esperti, è davvero più importante, ‘So cosa voglio, so cosa sto cercando’… È tutta una questione di efficienza».

Abbonamento Sativa

L’industria della cannabis potrebbe raggiungere un punto in cui i clienti abituali stabiliscono consegne ricorrenti dei loro prodotti preferiti, proprio come un abbonamento mensile CSA (agricoltura supportata dalla comunità), a condizione che le leggi statali e locali si evolvano con la tecnologia.

I consumatori meno frequenti, tuttavia, sono più propensi a visitare un rivenditore per rispondere alle domande che i menu non possono.

«Ci sono ancora persone a cui piace l’idea di entrare in un dispensario e avere qualcuno a cui fare queste domande ed essere in grado di vedere e sentire i prodotti”, ha detto Maturo. “L’obiettivo finale è, alla fine, diventeranno un consumatore più informato e più attivo (e) non sentiranno necessariamente il bisogno di entrare nel negozio».

2. A nalisi dei consumatori

Un numero crescente di piattaforme software mira ad aiutare i rivenditori a eliminare le congetture dalla comprensione dei propri consumatori.

I rivenditori possono inviare messaggi promozionali o e-mail promozionali in base alle abitudini di acquisto passate dei singoli consumatori e consigli più personali potrebbero diventare la norma entro pochi anni.

«Stanno offrendo selezioni curate, promozioni curate, a utenti specifici in base ai loro comportamenti passati», ha detto Maturo, aggiungendo che vede questi sviluppi con un rivenditore di cannabis che visita in Illinois.

«Vedo molte più promozioni specifiche per i tipi di prodotti che desidero. E vengo colpito da messaggi che mi stanno indirizzando verso nuovi prodotti simili ad altri prodotti che ho acquistato», ha spiegato Maturo. «Stiamo vedendo che lo sviluppo scala abbastanza velocemente nell’industria della cannabis, direi che è probabilmente molto più veloce di quello che abbiamo visto nell’industria tradizionale».

Ha previsto che nei prossimi quattro o cinque anni i negozi fisici saranno in grado di rivolgersi ai consumatori che visitano fisicamente i loro negozi con promozioni e messaggi personalizzati. Ad esempio, un consumatore potrebbe scansionare un documento d’identità davanti alla porta d’ingresso, attivando i menu del negozio per presentare prodotti e promozioni che è più probabile che l’acquirente desideri.

Questo è più fattibile in un negozio con traffico pedonale leggero, ha osservato Maturo.

«L’intero negozio potrebbe cambiare quando un determinato cliente entra, a seconda delle sue preferenze», ha detto Maturo, spiegando che i colori delle pareti, la musica e le schede dei menu potrebbero cambiare per soddisfare un singolo acquirente. «Lo rendi molto idiosincratico con i clienti che si trovano all’interno del negozio in un dato momento».

Gomez è d’accordo sul fatto che i consumatori vogliono avere consigli sui prodotti solidi e una transazione al dettaglio regolare.

Le tecnologie che semplificano il processo di esplorazione del prodotto sono utili, ha affermato, ma alcuni sistemi che vivono su un iPad possono fornire anche quel livello di istruzione, senza la necessità di campanelli e fischietti.

3. Nomi di necessità

Man mano che la cannabis si espande dalla sua fascia demografica principale a un pubblico “più universale”, alcuni consumatori non avranno il tempo di rivedere i menu come fanno gli acquirenti esperti o di mettere in discussione gli aspiranti come i nuovi arrivati. Per loro, i prodotti che prendono il nome dagli effetti desiderati semplificheranno l’ordinazione, rendendo “un po’ più facile per il consumatore finale», ha affermato Maturo.

Garden Remedies, una piccola catena di dispensari medici e ricreativi nel Massachusetts, porta due marchi di vaporizzatori interni, uno omonimo, l’altro chiamato Seven East, che hanno nomi come Calm, Clarity, Energy, Focus e Serenity.

Jeff Herold, co-CEO di Garden Remedies, ha affermato che i clienti dell’azienda sono stati determinanti nel nominare i prodotti. «Volevamo aumentare la comunicazione su ciò che fanno i nostri vari prodotti per rendere il consumo più accessibile e positivo per tutti gli utenti, sia affermati che nuovi», ha affermato.

4. Legalizzazione federale

La legalizzazione nazionale della marijuana innescherà cambiamenti epocali e sfide per la cannabis. Nella vendita al dettaglio, Maturo crede che la legalizzazione federale farà cadere le ultime barriere che impediscono alle catene tradizionali di entrare nel settore.

I rivenditori meglio posizionati per questo sono negozi di alimentari come 7-Eleven e catene di farmacie come CVS. Le farmacie sono abituate a trattare con prodotti altamente regolamentati e i minimarket controllano più documenti d’identità al giorno rispetto a qualsiasi altro rivenditore, il che è un vantaggio dal punto di vista della legalità, ha affermato Maturo.

«C’è anche molta sovrapposizione tra gli acquirenti dei minimarket e i consumatori di cannabis», ha aggiunto.

In effetti, i minimarket sono stati tra i primi a iniziare a offrire prodotti CBD come bevande, prodotti topici e tinture, anche se Maturo ha affermato che la pandemia di coronavirus ha spinto molti utenti di CBD a fare acquisti online, creando un calo nelle vendite dei minimarket.

Entrare tra i rivenditori tradizionali

Anche i rivenditori di massa potrebbero entrare nel settore, fornendo concorrenza e nuovi canali di distribuzione, ha affermato Maturo.

«Non è necessariamente una cattiva notizia per le MSO», ha ammonito, riferendosi agli operatori multistatali. “Proprio come Coca-Cola e Pepsi sono i marchi di soda predominanti venduti da tutti i rivenditori di CPG nel paese, alcuni MSO avranno probabilmente l’opportunità di entrare in alcuni di quei principali rivenditori».

«Non credo che accadrà in qualsiasi momento nei prossimi tre o quattro anni, perché queste cose richiedono sempre tempo. Ma quando questo diventerà una realtà, scuoterà il panorama della vendita al dettaglio che vediamo oggi», ha affermato.

Gomez era meno ottimista sull’idea che la cannabis sarebbe stata venduta al dettaglio tradizionale. Anche con la legalizzazione federale, ha detto che ci sarebbe voluto molto tempo prima che la marijuana fosse disponibile attraverso le catene di negozi nazionali come Walmart.

I rivenditori di cannabis, tuttavia, non dovrebbero restare con le mani in mano.

«C’è una grande opportunità per rendere questa esperienza molto più eccitante per i consumatori», ha detto Gomez.

«Se si guarda indietro a circa quattro o cinque anni fa, il dispensario medio era un’esperienza molto grigia e deprimente. Storicamente le donne hanno odiato lo shopping nei dispensari, il che ha causato molte perdite di entrate da parte delle consumatrici», ha affermato. “Ora, i dispensari di cannabis sono diventati molto più esclusivi. Molti MSO hanno lavorato duramente per rendere questi negozi molto accessibili a una gamma più ampia di consumatori».

5. AMAZON

La legalizzazione federale potrebbe introdurre un nuovo attore nel settore, uno che potrebbe avere un impatto ancora maggiore sui rivenditori di marijuana esistenti rispetto ai minimarket e altri rivenditori tradizionali.

Il 1° giugno, il gigante della vendita e della distribuzione online Amazon ha affrontato per la prima volta la questione della cannabis. «Il nostro team per le politiche pubbliche sosterrà attivamente il Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement Act of 2021 (MORE Act) », ha scritto Dave Clark, CEO di Amazon del consumatore mondiale, sul blog della società. «Speriamo che altri datori di lavoro si uniscano a noi e che i politici agiscano rapidamente per approvare questa legge».

La dichiarazione ha attirato l’attenzione immediata dell’industria della cannabis, con molti che hanno teorizzato che fosse il primo passo dell’azienda con sede a Seattle verso il lancio delle vendite di marijuana.

Il gigante delle consegne vede “scrivere sul muro”

«Il grande elefante nella stanza per molti rivenditori là fuori oggi è Amazon», ha detto Maturo, aggiungendo che il rivenditore online sta facendo pressioni sul governo federale per prendere una posizione più definitiva sulla marijuana.

Con tutte le reti di distribuzione di Amazon, il rivenditore è in “una posizione abbastanza buona per consegnare direttamente ai consumatori”, ha affermato, aggiungendo che la società potrebbe facilmente fungere da centro di evasione ordini per gli operatori multistatali.

«Le aziende che stanno dando la priorità alla consegna devono davvero guardare cosa sta facendo Amazon», ha affermato Maturo. Poiché per quanto Amazon sembri essere nelle prime fasi del sostegno alla legislazione sulla marijuana, la società probabilmente «vede questa come un’opportunità per loro di entrare e potenzialmente dare il via a quella parte del business».

Ma Gomez crede che le abitudini di acquisto dei consumatori di cannabis potrebbero rendere più difficile per Amazon conquistare lo spazio. L’e-commerce richiede in genere ai consumatori di attendere giorni per le consegne, ad esempio, mentre le società di consegna di cannabis spesso forniscono un servizio in giornata.

«I consumatori di cannabis non fanno acquisti in questo modo», ha detto Gomez, indicando il modello di marijuana medica di e-commerce canadese, che ha definito “non molto popolare tra i consumatori canadesi».

Inoltre, il desiderio del governo di monitorare strettamente il commercio di marijuana potrebbe essere un ostacolo per le aziende con le ambizioni di Amazon.

«Ogni Stato richiede il monitoraggio dal seme alla vendita», ha detto Gomez. “Richiedono che la cannabis sia venduta solo attraverso quei canali legali, quei dispensari autorizzati, e non ci sono molti incentivi per consentire … più canali, che possono essere molto più difficili da controllare, tracciare e regolamentare».

Stati Uniti

Levi Strass & Co. e la “canapa cotonizzata”

L’ultimo rapporto sulla sostenibilità di Levi Strauss & Co. fornisce una panoramica su dove l’azienda è stata con la canapa e dove potrebbe andare.

Levi’s è un marchio sinonimo di jeans, che tradizionalmente sono stati realizzati principalmente in cotone. Il cotone è un raccolto incredibilmente assetato che richiede anche una quantità significativa di terra e pesticidi. Per fare un paio di jeans possono volerci migliaia di litri d’acqua, solo per far crescere il cotone.

Levi Strauss & Co ha iniziato a incorporare altre fibre naturali in alcune delle sue linee di prodotti un paio di anni fa.

“Ad esempio, una delle nostre innovazioni chiave in materia di fibre, la canapa cotonizzata, consuma molto meno acqua rispetto alla produzione di cotone convenzionale e ha il vantaggio aggiuntivo di fare affidamento sull’acqua piovana anziché sull’acqua irrigua che potrebbe essere utilizzata per altri scopi produttivi“.

La fibra di canapa è piuttosto ruvida, ma Levis la tratta in modo da renderla morbida – da qui il nome “cotonizzato”.

Tra i primi prodotti c’erano un jeans e una giacca trucker realizzati con una miscela di cotone 70/30 su canapa cotonizzata. Poiché la canapa era alimentata dalla pioggia, questo ha ridotto l’acqua utilizzata nella coltivazione delle fibre di circa il 30 percento. Il primo utilizzo da parte di Levi di canapa cotonizzata alimentata a pioggia un paio di anni fa ha coinvolto solo circa 12.000 unità, ma ha aumentato la produzione e consegnato più di un milione di unità in meno di due anni.

A parte le sfide fisiche che utilizzano la fibra presentata, ci sono altre sfide che rimangono per l’azienda per portarla al livello successivo all’interno delle sue operazioni.

Levi Strauss & Co utilizza l’elenco delle fibre certificate Textile Exchange e l’elenco delle fibre e dei materiali preferiti per definire i suoi “materiali sostenibili”. Un materiale non presente in queste liste è la canapa in quanto è ancora considerata una fibra “innovativa” e non è ancora certificata. L’azienda ha lavorato con terze parti per dimostrare la riduzione dell’uso di acqua e prodotti chimici associati alla coltivazione della canapa e al suo processo di cotonizzazione.

L’interesse dell’azienda per la canapa sembra certamente più che passeggero, con il termine citato 28 volte nel suo rapporto.

Stati Uniti

Cannabis e crowdfunding, bisogna fare attenzione

L’azione della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti in relazione a un paio di schemi di crowdfunding legati alla cannabis evidenzia la necessità che gli aspiranti investitori siano cauti.

All’inizio di questa settimana, la SEC ha accusato più parti di quello che sostiene essere uno schema fraudolento per vendere quasi $2 milioni di titoli non registrati attraverso due campagne di crowdfunding.

Oltre a nascondere presumibilmente i precedenti penali di una delle parti, la SEC afferma che i fondi degli investitori sono stati deviati per uso personale piuttosto che essere utilizzati per gli scopi divulgati agli investitori. La piattaforma che ospita le offerte di crowdfunding e il suo CEO sono anche menzionati nella denuncia come presunto non aver affrontato le bandiere rosse, compresa la storia criminale e non aver altrimenti ridotto il rischio di frode per gli investitori.

“Le offerte di crowdfunding consentono agli emittenti di creare un’ampia rete per potenziali investitori, sottolineando l’importanza di una divulgazione completa e onesta“, ha affermato Gurbir S. Grewal, Direttore della Divisione di applicazione della SEC.

Le parti in cerca di finanziamenti sono state accusate di aver violato le disposizioni antifrode e di registrazione del Securities Act del 1933 e del Securities Exchange Act del 1934. La piattaforma di crowdfunding e il suo CEO sono stati accusati di aver violato le regole di crowdfunding del Securities Act.

Il crowdfunding è stato utilizzato abbastanza spesso da aziende di cannabis legittime per raccogliere capitali, date le sfide alla ricerca di denaro tramite altre fonti. È stato particolarmente popolare in Nuova Zelanda, con Medical Kiwi, Greenfern Industries, Puro e Hikurangi Cannabis che lo utilizzano.

Di certo non c’è carenza di gente comune interessata a versare un po’ di soldi nelle compagnie di cannabis; non solo come un modo per fare potenzialmente poco (o molto) sui propri investimenti in tutti i casi, ma per sostenere la crescita del settore. Per alcuni, sostenere queste aziende è anche visto come un duro colpo contro “Big Pharma” attraverso l’aumento dell’uso di quelle che sono considerate forme di medicina più naturali.

Ma come qualsiasi investimento, comprese le azioni quotate in ASX o NZX, la ricerca è importante e se qualcosa non va, ci sono buone probabilità che lo sia. Se hai domande, chiedi alla società e se non arriva alcuna risposta o la risposta non risponde adeguatamente alle tue preoccupazioni, tieni i tuoi soldi per un altro giorno.

Stati Uniti

Coltivazione domestica in crescita per i pazienti curati con cannabis in Connecticut

A partire da venerdì, i pazienti registrati nel Programma di cura a base di cannabis terapeutica in Connecticut potranno cominciare la coltivazione in casa.

Dal 1° ottobre, i pazienti iscritti e con età dai 18 anni a salire avranno il permesso di coltivare fino a sei piante di cannabis nelle proprie abitazioni. In una situazione dove più di un paziente registrato viva nella stessa abitazione, il massimo numero di piante consentito è 12.

In Connecticut, un paziente deve essere diagnosticato da un medico autorizzato dallo Stato come avente una delle numerose condizioni di qualificazione per poter accedere alla cannabis medica. Nei casi in cui il paziente abbia meno di 18 anni, un genitore o tutore deve nominare due medici che supportano l’uso palliativo della marijuana da parte del paziente.

Fino a domenica scorsa, c’erano 53.738 pazienti registrati nello Stato, quindi questo corrisponde a circa l’1,5% dell’intera popolazione dello Stato. Ci sono molti medici nello Stato registrati per certificare i pazienti –1.488 all’ultimo conteggio. Ma i dispensari sono un po’ scarsi, con solo 18 che operano in tutto lo Stato. Il basso numero di dispensari per così tanti pazienti registrati ovviamente significa che le strutture esistenti sono piuttosto occupate.

Ci sono anche solo una manciata di produttori nello stato – 4 in questo momento.

Oltre a questa apertura iniziale della coltivazione domestica ai pazienti di marijuana medica, tutti gli adulti nello Stato di età superiore ai 21 anni potranno crescere secondo le stesse regole a partire dal 1° luglio 2023.

Il Connecticut è diventato il 19° Stato a legalizzare la marijuana ricreativa per gli adulti dai 21 anni in su il 1° luglio di quest’anno. Il possesso di 1,5 once di cannabis è ora legale (più altre 5 once in un contenitore chiuso a chiave), ma le vendite al dettaglio probabilmente non saranno disponibili almeno fino alla fine del prossimo anno.

La nuova opzione di coltivazione domestica per i pazienti può aiutare ad affrontare i problemi di fornitura di cannabis medica che già esistono nello Stato. Il Commissario per la protezione dei consumatori del Connecticut ha temporaneamente abbassato il limite per transazione per i pazienti registrati con marijuana medica a 2,5 once al mese. È possibile ottenere più di 2,5 once al mese, ma richiede un’approvazione da parte dell’operatore sanitario certificatore del paziente.

Il Connecticut è diventato il 17° Stato a consentire l’uso medico della marijuana, avvenuto nel 2012.

Stati Uniti

La pectina di canapa può essere utile per ottenere un migliore compensato di legno?

Ciò che fino ad oggi è considerato come uno scarto della processazione della canapa potrebbe, in realtà, avere un grande potenziale nell’ottenere un migliore compensato di legno e legno composito.

Il compensato e i prodotti in legno composito possono contenere tutti i tipi di sostanze chimiche nocive per la legatura. Tra le potenziali alternative più ecologiche e sicure in fase di studio c’è la pectina. La pectina è una fibra solubile gelatinosa che si trova nella maggior parte delle piante, compresa la canapa. È già ampiamente utilizzato per scopi alimentari come alternativa vegana alla gelatina, che è derivata da animali.

Le materie prime utilizzate nella produzione di pectina sono bucce di agrumi essiccate o vinacce di mele (buccia, polpa e semi), rimaste dalla produzione di succo.

Vengono coltivate quantità crescenti di canapa per il cannabidiolo (CBD), un cannabinoide non intossicante perseguito per i suoi vari benefici terapeutici, sia provati che ancora da dimostrare. Il processo di estrazione crea la pectina come sottoprodotto di scarto.

Un team di ricerca di docenti e studenti del Dipartimento di biomateriali sostenibili della Virginia Tech sta lavorando per determinare se questa pectina potrebbe essere utilizzata come additivo nelle colle utilizzate per produrre prodotti in legno composito.

Emillie Kohler, che sta studiando biomateriali sostenibili, ha trascorso l’estate svolgendo ricerche universitarie con il Dr. Chip Frazier. La signora Kohler ha isolato la pectina di canapa dal fiore di canapa per vedere che sarebbe stato un buon potenziale modificatore per gli adesivi per legno.

“La canapa viene utilizzata in molti settori, principalmente CBD ed è ciò che ci interessa perché l’industria del CBD produce molti rifiuti estratti, a volte rifiuti estratti con etanolo, che vengono buttati via o vanno al compost“.

Non tutte le pectine sono uguali quando si tratta di proprietà adesive. Secondo il Dr. Frazier ci sono due categorie. La pectina metossilica più alta viene utilizzata nelle gelatine o nelle marmellate poiché il contenuto di zucchero gli consente di gelificare. La pectina a basso metossile –il tipo che si trova nella canapa– è più comune negli adesivi.

La giuria è ancora fuori se la pectina di canapa sia un concorrente, ma secondo quanto riferito sta mostrando una promessa.

Il potenziale della canapa in una moltitudine di applicazioni è sbalorditivo. È stato detto che ha più di 25.000 usi e, sebbene quelli non siano mai stati elencati completamente, non sarebbe sorprendente se si rivelasse vero.