Non solo agenti: le principali opportunità lavorative nel settore real estate

Il settore immobiliare è uno dei più dinamici in assoluto. Mondo che è riuscito a rispondere con una resilienza straordinaria all’emergenza Covid, il real estate è una miniera di opportunità per chi cerca lavoro. La principale figura da considerare se si punta a fare carriera nell’immobiliare è senza dubbio quella dell‘agente.

Per svolgere questo lavoro è necessario essere in possesso di un diploma di scuola superiore – non importa l’indirizzo – e frequentare un corso ad hoc. Alla fine di quest’ultimo è necessario sostenere, presso la Camera di Commercio, un esame scritto e orale. Per chi sta pensando di intraprendere la carriera sopra citata e vuole iscriversi al corso, sul sito dell’agenzia immobiliare Dove è possibile trovare un’ottima risorsa per simulare gratuitamente il quiz agente immobiliare.

Una volta superato l’esame, è essenziale sottoscrivere l’assicurazione professionale e iscriversi al Registro delle Imprese o al REA (Repertorio Economico Amministrativo).

Anche se la figura professionale dell’agente è indubbiamente la più famosa quando si parla di lavoro nel mondo real estate, questa non è l’unica. Chi ama l’idea di fare carriera nel settore sopra citato, può lavorare anche come perito. Questo professionista, che può essere un geometra o un ingegnere, lavora come consulente indipendente collaborando con diverse realtà – tra cui gli istituti bancari – con lo scopo di analizzare le caratteristiche degli immobili fornendo una stima del loro valore di mercato.

Una figura che sta emergendo negli ultimi anni nell’ambito del settore real estate è quella dell’home stager. Cosa fa di preciso? Questo professionista è l’esperto della tecnica di marketing che, attraverso un allestimento mirato degli spazi domestici, permette di renderli più attrattivi agli occhi dei potenziali acquirenti.

L’home staging, che prevede un approccio diverso a seconda delle caratteristiche dell’immobile, è sempre più ricercato quando si tratta di presentare al meglio gli immobili sia nei servizi fotografici, sia nei video.

Proseguendo con l’elenco delle professioni che, oltre all’agente immobiliare, è possibile intraprendere quando si punta a lavorare nel mondo real estate, troviamo l’avvocato esperto in consulenze legate a case e immobili. Anche gli architetti e gli interior designer possono trovare nel settore immobiliare un punto di riferimento prezioso per vedere il proprio lavoro prosperare. Collaborare con una o più agenzie vuol dire avere sempre un giro di clienti assicurato e, soprattutto, avere la possibilità di interfacciarsi con progetti di volta in volta diversi. Le soluzioni che possono essere chiamate in causa quando si parla di progettazione degli interni domestici sono infatti numerose e affascinanti.