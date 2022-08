Sarebbe dovuto partire oggi alle 8:33 ora della Florida, quindi appena da poco in Italia, un razzo colossale dalla piattaforma di lancio 39b del Kennedy Space Center. Prossima destinazione: Luna.

C’è stato qualcosa che non ha funzionato ad uno dei motori del primo stadio e il lancio è stato riprogrammato per il prossimo 2 settembre.

Non siamo nel 1969 e certe notizie insistono con una minor sensazionalità di quegli anni. Anni in cui la Luna -l’unico satellite naturale della Terra- è stata violata e poi abbandonata dopo circa 41 mesi di camminate, in una kermesse che ha posto fine alla ostentazione di capacità sistemiche tra le massime potenze mondiali.

Ma, a quanto pare, ora la sua luce –a parte piccoli inconvenienti- ritornerà a brillare nei sogni di ricercatori, scienziati e soprattutto, del complesso mondo degli affari.

Sarà lanciato Artemis, che nella sua prima missione senza equipaggio dovrà testare le componenti principali di un piano molto diverso da Apollo. Non più missioni probatorie o con finalità esclusivamente scientifiche ma del tutto operative. «Con Artemis, non stiamo semplicemente tornando sulla Luna», ha dichiarato Jeremy Parsons, deputy manager del programma. Parole che sanno di permanenza, di escursioni dalla stazione orbitante e sicuramente di tanto lavoro da svolgere. Di che tipo, proclami a parte, se ne sa poco. Quello che emerge comunque dalle dichiarazioni dei responsabili è che sulla Luna quindi si ha intenzione di rimanerci. Artemis così ha poco a vedere con i programmi lunari precedenti, sia americani, che russi e cinesi.

Con Artemis si inaugura una nuova filosofia di intersezione delle rotte spaziali. La Luna, per quanto interessante dal punto di vista dell’osservazione, non sarà che un banco di prova per qualcosa di più consistente, ovvero la discesa umana su Marte, unico pianeta del sistema solare su cui si può ipotizzare un insediamento di abitanti della Terra. Di innovativo non è l’idea -già formulata ai tempi delle spedizioni progettate da Wernher von Braun dagli anni Sessanta e cancellata dalla Casa Bianca perché troppo onerosa per le casse del Congresso.

Ma a differenza di cinquanta e passa anni fa, questa volta la Luna sarà un’occasione di cooperazione internazionale e di condivisione di informazioni. Finalmente le parole che il Presidente John Fitzgerald Kennedy consegnò al Congresso degli Stati Uniti il 25 maggio 1961 quando propose lo sbarco umano sulla Luna hanno una loro dimensione: «Non esiste un’unica politica semplice che soddisfi questa sfida. L’esperienza ci ha insegnato che nessuna nazione ha il potere o la saggezza per risolvere tutti i problemi del mondo». A quei tempi sembrava un’eresia pronunciata da un uomo troppo giovane per esercitare le funzioni del politico più potente del mondo.

La grande svolta degli Stati Uniti dunque è che questa volta al programma ha partecipato anche il resto del mondo. Quello almeno a loro solidali. E tra questi, l’Europa e l’Italia.

Già, l’Italia. In quel gigante dello Space Launch System alto quasi 100 m – qualche lunghezza in più della Statua della Libertà che troneggia al centro della baia di Manhattan– pesante pressappoco quanto 120 autocarri a pieno carico ha trovato posto ArgoMoon, un microsatellite di 14 kg. realizzato da quella stessa Argotec che con LICIACube sta partecipando alla caccia grossa di Dimorphos, l’asteroide satellite di Didymos, a 11 milioni di km. da chi vi scrive e da chi ci legge.

ArgoMoon -posizionato solidarmente a 500 metri dal vettore- dovrà fornire alla NASA le immagini dettagliate della Luna a conferma della corretta esecuzione delle operazioni del lanciatore e completerà ilpuntamento attraverso l’utilizzo di un software per la navigazione autonoma e per le manovre orbitali di rientro sulla Terra.

La sua scelta risale a sette anni fa quando la NASA aprì un bando per la partecipazione alla missione, attraverso lo sviluppo di 13 nanosatelliti. Vinse l’Agenzia Spaziale Italiana con ArgoMoon che sarà l’unico satellite europeo a partecipare alla prima missione lunare dell’era Biden. Con il satellite italiano ci saranno poi dieci CubeSat statunitensi e due giapponesi.

Non solo Argotec. L’Italia parteciperà a questa missione con Leonardo (ex Finmeccanica) che ha fornito al modulo di servizio ESM di Orion i pannelli fotovoltaici e le unità di controllo e distribuzione della potenza, sistemi che contribuiranno ad alimentare la navicella durante il viaggio verso la Luna, fornendo l’energia necessaria per varie funzioni della capsula e Thales Alenia Space, di cui Leonardo è l’azionista di riferimento italiano, ha sviluppato la struttura e i sottosistemi critici del modulo, compresa la protezione dai micrometeoriti e il controllo termico.

La presenza della grande impresa è significativa, ma l’attore più emergente questa volta è David Avino, il visionario fondatore di Argotec. Due missioni contemporaneamente alla conquista degli spazi profondi. Non sarà facile la gestione. E questo ritardo, anche se sarà minimo, proprio non ci voleva.

In effetti il programma Artemis -che per adesso è nella fase dimostrativa- sarebbe dovuto partire lo scorso anno ma problemi economici e non sappiamo se anche tecnici –sarà un caso che oggi non è partito?- hanno creato non pochi sconvolgimenti ai programmi dei partner. No problem per i nostri tecnici. Questo è scontato.

E quindi ci riaggiorniamo a venerdì prossimo. Buon lavoro ai tecnici della NASA e sopratutto, in bocca al lupo ai nostri staff italiani!