Se c’era qualche dubbio sul fatto che il Presidente Joe Biden non avrebbe dovuto visitare l’Arabia Saudita, per non parlare del pugno di ferro del suo dittatore, le velate minacce del gigante petrolifero che avrebbe potuto tagliare piuttosto che aumentare la produzione di petrolio dovrebbero risolvere la questione una volta per tutte. Biden è andato lì chiedendo più petrolio per aiutare a ridurre i prezzi del gas a casa.

In un primo momento, i sauditi lo snobbarono annunciando uno dei più piccoli aumenti della produzione di petrolio nella storia dell’OPEC+. Per aggiungere al danno la beffa, l’Arabia Saudita ora minaccia di tagliare esplicitamente la sua produzione di petrolio per mantenere alti i prezzi.

Il famigerato Principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman, o MBS, potrebbe cercare di sabotare la diplomazia sull’accordo nucleare iraniano mentre i colloqui entrano nella fase più delicata. (Questa settimana una delegazione israeliana di alto livello è a Washington nell’ultimo disperato tentativo di spingere Biden a attenersi alla strategia di massima pressione di Donald Trump contro l’Iran e a non rientrare nell’accordo.) Oppure potrebbe semplicemente segnalare a Biden che anche se gli Stati Uniti tornassero all’accordo nucleare e il petrolio iraniano torna sui mercati energetici, il vendicativo dittatore saudita può ancora danneggiare, se non reprimere, i Democratici nelle elezioni di medio termine di novembre facendo alzare i prezzi del petrolio.

Ad ogni modo, il gesto dell’Arabia Saudita mostra la follia della visita di Biden a giugno. Il viaggio aveva lo scopo di presentare al meglio Biden, un gigante della politica estera che ha affrontato il mondo così com’è e che ha capito quando gli imperativi geopolitici devono prevalere sui valori e sui diritti umani. Il problema con questa inquadratura non era che i diritti umani fossero sacrificati sull’altare degli interessi di sicurezza (lo sono sempre, nonostante la retorica americana), ma che le prospettive di assicurarsi importanti guadagni geopolitici fossero nella migliore delle ipotesi minime e mai sufficienti a giustificare l’umiliazione di Biden sta speleologia a MBS.

La prevedibile sfida di Biden da parte dell’Arabia Saudita fa luce anche su un altro errore di calcolo geopolitico dietro lo sforzo di placare MBS. Durante la sua visita, Biden ha dichiarato l’intenzione dell’America di rimanere militarmente in Medio Oriente per contrastare l’influenza di Russia, Cina e Iran. “Lasciatemi dire chiaramente che gli Stati Uniti rimarranno un partner attivo e impegnato in Medio Oriente. … Non ci allontaneremo e lasceremo un vuoto che verrà riempito da Cina, Russia o Iran, [e]cercheremo di costruire su questo momento con una leadership americana attiva e di principio”, ha detto Biden in un discorso il giorno dopo aver ha tenuto colloqui con MBS.

La dichiarazione è stata progettata per rassicurare gli Stati arabi del Golfo Persico, compresi Paesi come l’Arabia Saudita, che gli Stati Uniti rimarranno impegnati per la loro sicurezza. Ciò significava mantenere le basi statunitensi e il livello delle truppe in Medio Oriente più o meno ai livelli attuali, e segnalava anche che gli Stati Uniti hanno la volontà di combattere per conto di questi autoritari arabi. Biden chiaramente non è riuscito a convincerli della volontà americana di combattere. E un fenomeno ampiamente trascurato di fiorente diplomazia regionale in Medio Oriente mostra perché gli Stati Uniti – e il mondo – starebbero meglio se si ritirassero dalla regione invece di sprecare risorse in questo gioco inutile.

Biden ha avuto l’opportunità dopo il ritiro dall’Afghanistan di continuare a ridurre i livelli di truppe statunitensi in Medio Oriente. “Questa decisione sull’Afghanistan non riguarda solo l’Afghanistan”, ha detto notoriamente alla vigilia del ritiro. “Si tratta di porre fine a un’era di grandi operazioni militari per rifare altri Paesi. … Passare da quella mentalità e da quel tipo di schieramento di truppe su larga scala ci renderà più forti, più efficaci e più sicuri a casa”.

Biden aveva assolutamente ragione. E le mie conversazioni con i funzionari dell’amministrazione all’epoca indicavano che aveva pianificato un ritiro più ampio dalla regione, che sarebbe stato annunciato attraverso la pubblicazione del Global Posture Review del Segretario alla Difesa Lloyd Austin pochi mesi dopo. Ma queste stesse fonti mi hanno spiegato che i suoi piani sono cambiati bruscamente lo scorso autunno, principalmente perché la Casa Bianca ha concluso – erroneamente, secondo me – che se gli Stati Uniti avessero ridotto la loro impronta militare in Medio Oriente, la Cina avrebbe riempito il vuoto che aveva lasciato.

La saggezza convenzionale di Washington afferma che la vera gara geopolitica di questo secolo è con la Cina. La Casa Bianca ha infine concluso lo scorso autunno che la concorrenza con la Cina si sarebbe svolta non solo nel Mar Cinese Meridionale, ma anche in Medio Oriente, Europa, Africa e America Latina. Di conseguenza, qualsiasi ritiro militare americano da queste regioni darebbe alla Cina un vantaggio ingiustificato, si ragionava. Evitare il ritiro è stato ritenuto necessario anche dal momento che il principale vantaggio di Washington su Pechino risiedeva nel suo sistema di alleanze: il gran numero di stati alleati o partner strategici con gli Stati Uniti. Tenere questi partner al proprio fianco è essenziale per sconfiggere la Cina, secondo questa logica . L’amministrazione Biden ha successivamente deciso che sarebbe dovuta diventare ancora più deferente nei confronti di alcuni dei suoi partner più spinosi, come l’Arabia Saudita, per evitare che Riyadh si allei con la Cina o, come minimo, protegga le sue scommesse avvicinandosi a Pechino.

Questa logica non è solo fuorviante: il viaggio di Biden in Arabia Saudita ha anche dimostrato che non funziona. Invece di rafforzare gli Stati Uniti nei confronti della Cina, questo approccio estenderà ulteriormente ed esaurirà gli Stati Uniti, mentre stati come l’Arabia Saudita giocheranno da entrambe le parti e trarranno vantaggio dall’imprudente deferenza di Washington.

Biden può scegliere un altro percorso. Gli Stati Uniti possono ridurre la loro presenza militare in Medio Oriente e sostenere la diplomazia intraregionale che ha iniziato a fiorire lì, che a sua volta è stata ispirata dalla conclusione degli stati regionali che, nonostante la retorica degli Stati Uniti, gli Stati Uniti hanno perso la volontà di combattere per Medio Oriente e prima o poi si ritirerà.

Negli ultimi anni, c’è stato uno spostamento sistematico verso maggiori sforzi per ridurre le tensioni intraregionali attraverso la diplomazia. I sauditi e gli iraniani hanno condotto diversi round di colloqui facilitati dagli iracheni. Lo stesso vale per la diplomazia iraniana con Emirati Arabi Uniti, Giordania ed Egitto. Gli Emirati e i sauditi si sono mossi per seppellire l’ascia di guerra con il Qatar. I turchi hanno fatto lo stesso con egiziani e emiratini. Il Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha persino fatto pace con MBS.

Questa diplomazia regionale ha già dato i suoi frutti. Solo negli ultimi 10 giorni, Emirati Arabi Uniti e Kuwait hanno annunciato che riapriranno le loro ambasciate a Teheran. Anche Turchia e Israele hanno normalizzato le loro relazioni. E forse la cosa più importante, la diplomazia saudita-iraniana ha contribuito a realizzare la tregua nella guerra in Yemen.

Il fattore strutturale chiave che ha contribuito a innescare questa esplosione di diplomazia è la consapevolezza in molte di queste capitali che senza la protezione degli Stati Uniti, la diplomazia e la riduzione dell’escalation sono ora le loro migliori opzioni, il che non era necessariamente il caso quando potevano nascondersi dietro la potenza di fuoco americana .

Un Medioriente in cui gli Stati cercano di risolvere le loro tensioni attraverso il dialogo e senza molta presenza militare statunitense ha innumerevoli vantaggi per l’America. Un Medio Oriente più stabile con meno truppe statunitensi al suo interno riduce il sentimento anti-USA nella regione, che è in gran parte guidato dal risentimento per l’interferenza degli Stati Uniti nella regione. Riduce anche il rischio per le truppe statunitensi, che spesso sono anatre sedute prese di mira da una varietà di gruppi e movimenti. In breve, salva vite americane. Consente inoltre di risparmiare risorse statunitensi che possono essere utilizzate molto meglio a casa.

Ma forse la cosa più importante, il fiorire della diplomazia a causa della convinzione che gli Stati Uniti siano destinati a lasciare la regione militarmente mostra che la presenza militare statunitense può inavvertitamente diventare un ostacolo alla diplomazia e alla stabilità in Medio Oriente.

In definitiva, il più grande vincitore di questo approccio è l’America stessa, non la Cina. Questo era il percorso intrapreso da Biden quando è entrato in carica. Dovrebbe tornarci.