La missione Artemis ha incontrato nuovamente qualche intoppo nella sua parte iniziale, per cui dobbiamo aspettare ancora un po’ prima di veder calpestare un’altra volta la Luna dagli esseri umani del pianeta Terra. E nell’attesa, dunque, proviamo a ripercorrere un paio di tappe che ci sembrano riepilogative ad una visione generale dell’esplorazione spaziale condotta nfino ad ora.

In una competizione senza precedenti tra Stati Uniti e Unione Sovietica, il 1969 segnò una tappa a favore dell’occidente con le missioni umane sul nostro satellite naturale. Un dato di fatto indiscutibile e una rappresentazione incandescente di un successo titanico di ingegneria volto a dimostrare la supremazia di una sola potenza durante la Guerra Fredda. Ma l’aggancio alla Luna è avvenuto molto tempo prima di quella data che per tutti noi rappresenta un riferimento storico. Il 13 settembre 1959 dopo un viaggio di 35 ore iniziato da una base sulle coste del Mar Caspio, uno strano veicolo pesante circa una tonnellata al lancio e controllato a distanza andò deliberatamente a infrangersi a circa 12.000 km/h su una delle depressioni più estese del suolo lunare. Era il Lunik II, progettato e realizzato negli stabilimenti delle repubbliche sovietiche da Konstantin Isifovich Gringauz, uno dei più straordinari scienziati di cui disponeva l’entourage spaziale dell’est europeo.

Era una sfera metallica con un gran numero di antenne. Una parte infrangibile della sonda però conteneva una inequivocabile bandiera che un comunicato ufficiale riferì essersi piantata da sola sul suolo lunare insieme ad altri simboli caratteristici di un regime totalitario. La Pravda titolò che per questo la Luna apparteneva all’URSS. L’Unità e Paese Sera -fedeli sudditi italiani al soldo del foglio ufficiale del Pcus- ribadirono il concetto riempiendolo ancor più di enfasi. Ma sarebbe stato sufficiente buttare un po’ di oggetti su un suolo incontaminato per rivendicarne la proprietà? La Commissione delle Nazioni Unite sull’uso pacifico dello spazio extra-atmosferico si diede da fare già allora su sollecitazione di molti intellettuali mondiali e dopo lunghe sedute, nel 1967 decretò che la Luna è una res extra commercium ossia non può essere considerata proprietà di nessuno. Una risposta autorevole ma non definitiva.

Nel 1984 il trattato infatti è stato modificato proclamando il nostro satellite un patrimonio comune dell’umanità. Secondo il documento delle Nazioni Unite dunque, la Luna non sarebbe più una res nullius. Però, quando l’elaborato è entrato a far parte del diritto internazionale, si è iniziato a parlare di res communis humanitatis, terminologia che di fatto ha confermato la facoltà di accumulazione di risorse economiche da parte di Stati e imprese che ne avrebbero violato il suolo. E quindi di fatto fu sancito il consenso di abusare di qualcosa che non appartiene a nessuno, pur essendo di tutti. Una situazione di anarchia ancor più sostenuta dalla mancata firma di Washington e Mosca che così hanno evitato de facto tutte le limitazioni che possono comportare i gentlemen agreement! Né, va detto, il secondo trattato stilato al palazzo di vetro di New York sulla non colonizzazione dello spazio, contiene alcuna normativa sulla natura e sulla portata della partecipazione delle imprese private alle missioni. Pertanto queste nuove spedizioni lunari, per quanto le Nazioni Unite escludano ogni forma di assoggettamento al di fuori dell’atmosfera, non saranno altro che il prolungamento di un uso arbitrario delle amministrazioni più potenti a quel mondo che non gli appartiene. E però le cose alla fine non sono andate come avrebbe sancito l’ONU.

Tra il 1969 e il 1972 gli astronauti degli Stati Uniti hanno raccolto circa duemila tra pietre e sassi per un totale di 382 chilogrammi di campioni lunari, durante le sei missioni Apollo. In un periodo analogo le sonde automatiche dell’impero comunista -Lunik 16, lanciato il 12 settembre 1970, Lunik 17, Lunik 20 e nel 1976 Lunik 24- hanno prelevato poco più di 300 grammi di materiale, riportando a Terra da diversi siti dei reperti sicuramente importanti ai fini della conoscenza di un compagno di viaggio che ci dista poco meno di 385.000 km. Un’inezia astronomica.

Non tutte le rocce trasferite nei laboratori scientifici sono state analizzate ma gli esami effettuati hanno globalmente confermato l’età del nostro satellite naturale, con alcune provenienze meteoritiche, altre vulcaniche e altre ancora frutto del rimescolamento magmatico di secoli geologici ma soprattutto, sarebbe stata individuata l’esistenza di acqua, elemento indispensabile per ipotizzare una forma di insediamento umano sulla sua superficie. A fronte di queste conoscenze, difficilmente quantizzabili in moneta se si considerano i primi passi compiuti delle spedizioni spaziali, tutti i voli umani e i numerosissimi test eseguiti per rendere sicuro il viaggio con la garanzia dell’incolumità degli astronauti o dei cosmonauti -che cambia?- sia all’andata che al ritorno, con maggiore precisione possiamo però affermare in quali condizioni è stato lasciato il piccolo mondo che ci ruota fedelmente attorno da quattro miliardi e mezzo di anni. Già, perché in pochi decenni di esplorazione con uomini e macchine automatiche il nostro satellite è stato trasformato in una discarica di rottami rendendolo una pattumiera senza precedenti, con il rischio di diventare una bomba ecologica di cui il nostro pianeta può vantare primati per niente lusinghieri.

E veniamo a qualche dato. In base a stime riportate dell’editor Laura Geggel nel 2018 su Live Science, i resti delle spedizioni lunari lasciati in situammonterebbeo ad una massa di oltre 181.000 kg, se proprio volessimo riportarli a Terra. C’è di tutto: dai rover utilizzati per poche ore nelle missioni Apollo alle sonde senza equipaggio lasciate al degrado delle radiazioni solari e poi i più consistenti moduli di discesa e ancora un numero spropositato di strumenti di minor importanza e anche di oggetti personali buttati alla rinfusa. Materiale per un valore totale di circa 50 milioni di euro lasciati sul campo a testimonianza dell’inciviltà della razza umana.

Comprensibile! -afferma William Barry uno degli storiografi più accreditati della NASA- perchè l’obiettivo delle missioni sulla Luna è stato portarvi l’equipaggio, raccogliere campioni e far tornare gli astronauti a Terra, senza ulteriore dispendio di fatica e carburante».

Comprensibile forse, ma anche giustificabile? Alla discarica oltre che le due grandi potenze hanno partecipato sia pur in misura diversa Cina, India ed Europa, con mezzi che dopo aver orbitato intorno al nostro satellite, poi si sono sfracellati sulla sua superficie rottamandosi come resti di carogne putrescenti abbandonate indolenti al ciglio delle strade senza uscita.

Quindi un’azione di comune incuria di un’umanità sempre divisa da confessioni, ideologie e concezione della proprietà ma uguale nell’azione di disprezzo di ogni elemento del creato.

Le missioni lunari hanno portato allo sviluppo dei più avanzati ritrovati in moltissimi ambiti, ad iniziare dalla meccanica orbitale e dalla scienza dei materiali per poi padroneggiare su discipline trasversali quali informatica, fisiologia, idraulica. L’elenco è lungo e rischierebbe comunque di essere incompleto. Ma anche il costo ambientale è veramente troppo elevato.

“Fu vera gloria?” avrebbe domandato un Alessandro Manzoni del XX secolo. Non lo mettiamo in dubbio, così come siamo convinti che le prossime avventure lunari non saranno piene di popolarità quanto di un business per molti versi ancora inesplorato.

È tuttavia necessaria una visione più radicale da tutto il mondo che si compiace definirsi avanzato ma che poi trascura anche le più elementari regole della convivenza pur di incrementare la propria sfera di influenza, di potere e di guadagno.

E pertanto è necessario che nei futuri insediamenti che si prevedono in un lasso di tempo piuttosto breve, ci si prenda cura della Luna come non si è fatto sulla Terra occupandosi, prima ancora di mettervi piede, che vengano smaltiti tutti i rifiuti lasciati, comprese quelle strutture che dopo il loro esercizio, lungo o breve che sarà, diventeranno obsolete ed inutilizzate.

I grandi scienziati che lavorano nelle migliori università del mondo -e in questo straordinario elenco ci sono anche molti atenei italiani- pensino prima di tutto all’ambiente. Il resto può anche arrivare un secondo dopo.