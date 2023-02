Non dobbiamo impegnarci in crociate isteriche contro Russia e Cina

Dall’inizio della guerra di Vladimir Putin in Ucraina, molti leader occidentali hanno inciampato in se stessi nel tentativo di far vedere che stavano facendo più dei loro pari per sostenere l’Ucraina nella sua guerra contro la Russia. Il recente apparente colpo politico del governo del Regno Unito nel convincere il leader ucraino Volodymyr Zelensky a visitare la Gran Bretagna prima che i loro partner europei fosse descritto in sezioni della stampa britannica come una grande vittoria politica – ottenuto in parte a causa della volontà del Regno Unito di alzare la posta nella fornitura di armi a Ucraina, ora con l’apparente promessa di aerei da combattimento in futuro.

Molti politici occidentali sembrano dare la priorità a mettere in mostra la loro virtù politica nel combattere ciò che è visto come tirannia e promuovere la democrazia liberale occidentale rispetto a valutazioni realistiche dei costi e dei benefici delle loro azioni.

Questo atteggiamento non si limita alla guerra della Russia con l’Ucraina. Il recente incidente del pallone-spia cinese negli Stati Uniti ha visto quella che potrebbe quasi essere descritta come isteria politica su entrambi i lati della divisione politica statunitense. La Cina è certamente – insieme a Russia, Iran e Corea del Nord – esattamente nel mirino politico degli Stati Uniti ed è etichettata come una minaccia per un sistema internazionale dominato dall’Occidente.

La furia che si sta scatenando contro tali Stati nei circoli politici occidentali e nella stampa giustifica certamente il suggerimento che l’Occidente si sia scatenato in una frenesia di zelo crociato. Le argomentazioni offerte da altri attori statali per la loro condotta – che spesso indicano azioni simili da parte dell’Occidente – sono semplicemente respinte dai leader occidentali che sono anche disposti a ignorare il fatto che la Russia e la Cina in particolare sono grandi potenze con non solo significative capacità militari convenzionali e potenziali, ma anche armi nucleari.

Tali idee crociate sono supportate da una serie di personaggi pubblici di spicco. Ad esempio, lo storico Timothy Snyder e la giornalista Anne Appelbaum sono in prima linea nell’attuale crociata dell’Occidente contro la Russia in nome della democrazia liberale occidentale. Allo stesso tempo, la stampa occidentale tradizionale sembra riluttante a offrire materiale che metta in discussione questa visione del mondo per non essere accusata di essere un apologeta delle azioni degli Stati che non lo sono.

Mentre ci precipitiamo verso un crescente conflitto occidentale con gran parte del resto del mondo, ciò che certamente manca più che mai nel dibattito di politica estera occidentale oggi è la capacità di tentare almeno di vedere le cose da un punto di vista alternativo. Oserei dire – perché per quanto riguarda la politica estera è diventata una specie di parolaccia – che abbiamo bisogno di un po’ più di realismo nei nostri rapporti con la Russia e quegli altri Paesi che sono messi insieme come i cattivi nella politica internazionale.

Nel mondo in bianco e nero delle relazioni internazionali occidentali oggi suggerire un approccio più realista alla politica estera significa che sei semplicemente un tirapiedi di un avversario straniero, come ha scoperto John Mearsheimer. Ma se continuiamo a ignorare l’idea che altri attori statali possano avere preoccupazioni legittime – sostenute da un significativo potere militare – rischiamo di precipitare verso un conflitto globale che può solo finire male.

Mentre i teorici realisti hanno ottenuto una certa visibilità mediatica all’inizio della guerra della Russia contro l’Ucraina, il relativismo culturale, o ciò che potremmo alternativamente chiamare tolleranza culturale, è stato ancora meno evidente. In questo contesto, il relativismo culturale sta cercando di comprendere un altro stato dal punto di vista delle norme e delle comprensioni culturali di quella società, e non della nostra. È molto diverso dal relativismo morale in quanto non implica che dobbiamo essere d’accordo con quelle prospettive alternative: dobbiamo semplicemente cercare di capirle e apprezzarle.

Almeno cercando di capire da dove provengono gli altri Paesi, c’è probabilmente più probabilità di un impegno significativo che potrebbe anche portare a piccoli passi in alcune delle direzioni in cui i leader occidentali vorrebbero vederli muoversi.

Un approccio realista e quindi in una certa misura culturalmente relativista non significa che l’Occidente non possa promuovere ciò che ha valore per sé. Tuttavia, significa che la diplomazia non è un vincitore prende tutto il gioco.

Purtroppo, un approccio più realistico e culturalmente tollerante a molte questioni internazionali oggi non gioverebbe agli ego e agli interessi di molti politici che si sono rinchiusi in un angolo a causa delle loro posizioni massimaliste. Né un cambio di rotta, e in particolare su Russia e Ucraina, sarebbe adatto alle compagnie energetiche occidentali o al complesso militare-industriale statunitense che è uno dei principali beneficiari della guerra in Ucraina. Tuttavia, questo tipo di impegno realista alla fine sarà l’unico modo per salvare le molte vite che altrimenti andrebbero perse nel tipo di scontro di civiltà che ha portato così tanta miseria umana nel corso dei pochi millenni che gli umani sono stati in grado di documentare le loro follie.

Non importa quanto qualcuno possa desiderare, è improbabile che la guerra della Russia in Ucraina porti a qualsiasi tipo di schiacciante sconfitta russa sul campo di battaglia, e prima o poi dovranno aver luogo i negoziati. Se i futuri negoziati devono essere significativi, entrambe le parti dovranno cedere terreno e tentare di vedere qualcosa del punto di vista dell’altra parte.

Possiamo solo sperare che un numero sufficiente di leader politici torni in sé e provi a riconoscere almeno un po’ di credibilità nella posizione dell’altra parte prima che i costi locali e globali della guerra in Ucraina e il crescente attrito con Paesi come la Cina aumentino ulteriormente.