Non dimentichiamolo mai. Sono fascisti

Domenico Barrilà viene considerato uno dei più autorevoli psicoterapeuti italiani. È autore di una trentina di volumi, quasi tutti ristampati, molti tradotti all’estero.

Nelle ultime settimane è stato tra coloro che più hanno messo in guardia dalla pericolosità della situazione venutasi a determinare col risultato uscito dalle urne.

Gli chiediamo subito qual è il pericolo più grande dopo il 25 settembre 2022. “L’assuefazione e poi l’oblio. Abituarsi e poi dimenticare che quello appena insediatosi è un governo a forte impronta fascista”, ci risponde.

Perché pensi si possa cadere nell’oblio?

Lo abbiamo già fatto, votando come abbiamo votato, come se Fratelli d’Italia fosse un partito qualunque. Ci si abitua a tutto, anche alle cose peggiori.

C’è rimedio, secondo te, all’assuefazione e all’oblio?

Certo, ripetere tutti i giorni che Giorgia Meloni e il suo seguito sono discendenti dalla cultura fascista. Bisogna essere costanti, ma soprattutto non abboccare alle frasi trappola, quelle che “sono passati quasi ottant’anni e non può riaccadere”. Purtroppo, il fascismo è come quei virus imprigionati nel permafrost, appena si allenta la temperatura, riprendono vita.

Da dove si comincia?

Mandare a memoria il vero programma politico della premier.

Qual è il vero programma del leader di FdI?

Quello contenuto nel delirante discorso pronunciato, anzi, gridato, al comizio di Vox, non solo per quella rivendicazione pericolosa, vigliacca, discriminatoria, ‘Io sono Giorgia‘, con tutto quello che ne segue, ma per gli ammiccamenti e i rimandi subliminali. Un vero manifesto dell’odio che indica bersagli in carne e ossa, a cominciare dai migranti e dagli omosessuali. Una caccia all’uomo. Non era folclore o enfasi oratoria.

Adesso, però, sembra che i toni siano cambiati!

Questo ti dice il livello del personaggio, una donna spregiudicata che aveva chiesto voti in nome di un gretto individualismo e ora che si è accomodata vuole fare la carina, la mamma devota, la statista. Di essere madre bisogna ricordarsi sempre, anche quando affondano i barconi e muoiono i figli degli altri.

Da dove nascono le parole di Marbella?

Dall’animo profondo della persona che le pronunciò. Se non fosse così avrebbe comprato delle pagine sui giornali spagnoli e italiani, scrivendo che quel giorno non era lei. Invece era proprio lei, anzi era l’unica vera lei. Ripeto, non credo neppure a un frammento delle attuali pose della signora.

In quel discorso cosa ritieni intollerabile, oltre a quanto ci dicevi?

La costruzione subdola di un’idea di normalità, io sono questo e io sono quello. Il proprio stato assunto come riferimento di valore universale, da qui ad aggredire i diritti altrui il passo è breve, perché si tratta di una conseguenza naturale. Se io sono la norma tu sei sbagliato, se io sono donna, madre, cristiana, tutto ciò che cade fuori da tale perimetro è malato, ma associare il cristianesimo a questa visione primitiva dell’umano è perlomeno delirante.

Come concilierà questo caos la Presidente del Consiglio?

Appalterà tutto il lavoro sporco, infatti la prima mossa del Ministro delle Infrastrutture è stata quella di convocare il comandante delle Capitanerie di Porto, per riprendere le battute contro le Ong che cercano di salvare i migranti.

Lo stesso vale per il Ministero della Famiglia e la Natalità nonché per quello della scuola, solo per citarne alcuni, messi in mano a delle persone inadatte.

Spero non ci sia davvero qualcuno che pensa alla distruzione di Roma come conseguenza dell’eccesso di immigrati e non voglio neppure augurarmi che la signora ministra non sia così cieca da credere che la denatalità arriva dalla pigrizia o dal fatto che i giovani preferiscono gli animali d’affezione. Purtroppo, mentre lei si tormentava coi demoni del fanatismo il mondo è andato avanti, di quasi un secolo. Da quarant’anni ascolto persone nel mio studio, giovani coppie comprese, e penso che se la ministra avesse fatto qualcosa di simile forse avrebbe titolo ad occupare quella poltrona, che mi sembra assegnata con generosa imprudenza.

Cos’è il sovranismo?

Una vestigia del tempo in cui abitavamo le caverne ed eravamo governati dagli istinti territoriali. Una terribile regressione verso epoche buie.

La nostra specie si è evoluta da quando si è consegnata a un destino cooperativo, il resto è sofferenza e barbarie. Quando si lascia la strada della democrazia, dei diritti, delle libertà, si torna a quelle caverne di cui si diceva. Il sovranismo è una tappa intermedia. Va fermato subito, con le buone però, con le uniche armi che usano i popoli civili, la democrazia e l’impegno.

Pensi che i suoi partner di governo possano mitigare questa deriva?

Con quali strumenti non saprei. Spero non con quello che usa Silvio Berlusconi per pensare, e neppure con la primitiva visione dell’uomo di Matteo Salvini.

Bisogna avere il coraggio di dirlo, quasi tutta la politica italiana è mediocre, ma stavolta ci siamo regalati un incubo dagli esiti imprevedibili.

Quindi non concedi nessuna possibilità a Giorgia Meloni?

Io non sono nessuno, posso parlare per me, ciò che sento di dire è che non mi riconosco in questo scivolone del Paese. Non posso apprezzare i discendenti degli assassini di una miriade di persone, compreso mio padre, che si è bruciato la salute nei sei lunghi anni di campo di concentramento, morendo venti anni dopo esserne uscito.

Come ti regolerai?

Indolenza sociale pacifica. Farò solo lo stretto indispensabile, nemmeno un alito di vento nelle vele di questo governo.