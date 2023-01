Non dimenticare il passato (Shoah), ma neanche ignorare il presente (Palestina)!

La frase di quel ragazzo della scuola di Ponticelli, quartiere periferico e popolare di Napoli come si affretta a precisare la grande ‘stampa’, ha provocato grande scandalo e reazioni disgustate. Tanto che la Preside, credo, pedagoga davvero di livello discutibile, dice stentorea «dobbiamo evitare che quella ignobile frase … passi inosservata».

Dunque, subito un giudizio sprezzante, tranciante … evviva la pedagogia, che si esprime sbattendo quella frase in prima pagina, quella frase e il suo autore: con quale autorità, nel rispetto di quale legge, quella frase viene sbattuta in prima pagina, alla faccia della ‘privacy’, usata a piè sospinto ogni volta che si parla delle malversazioni di qualche politicante, alla faccia del segreto preteso dal sedicente Ministro della Giustizia? Come si permette quella scuola e i suoi insegnanti, di violare il diritto alla riservatezza di chiunque e quindi anche di quello studente, poveraccio.

Sì, poveraccio. Che si è scusato subito pubblicamente per quella frase messa in mostra, che si è scusato, liberamente? La Preside osa dire di lui (e di altri, che almeno non nomina) che i giovani come lui «sempre più spesso si mostrano incapaci di cogliere le emozioni … di mostrare empatia», e anzi esprime questo giudizio violento col solito parolone trovato su google: l’alexitimia!

Consona quella scuola al volere del sedicente Ministro dell’Istruzione, che vuole ‘umiliare’ gli studenti. Eccolo servito il signor Ministro: quel poveraccio di ragazzo, ora si scusa, si copre il capo di cenere, si umilia, si vergogna, ma, come vedremo non basta. Sta in fato che nessuno si chiede perchè, nessuno si chiede, alexitimia a parte, come mai cosa significhi da che provenga quella frase, scritta (non graffiata cara Preside e si vergogni un po’!) in dialetto, a riprova dell’alto e profondo insegnamento che in quella scuola viene impartito: o forse proprio quello richiesto, obbedire, ripetere, tacere.

Vediamola bene quella frase, definita di volta in volta come infame o provocatoria. E intanto valutiamola – mi perdonerete ma un insegnante anche questo fa … dovrebbe fare – nella sua espressività oggettiva, tremenda: «So tutt muort abbruciat». Notate, non ci sono segni ortografici per sottolineare le vocali e consonanti mancanti, non c’è ‘ricercatezza’, è scritto come si dice. Epperò, quella frase icastica, descrive con una sintesi davvero da fare invidia una realtà. Sia quella effettuale, lo sterminio degli ebrei, sia quella che sottende (e di ciò non parla nessuno) quella frase, la scelta di risolvere così il ‘solito’ tema annuale sulla Shoah, sull’olocausto come viene malamente, ma temo con intenzione, tradotta.

E qui sta il punto, il punto vero, ignorato da tutti e dagli insegnanti di quella scuola, freneticamente intesi a difendersi dalla facile accusa di non avere insegnato bene, di non avere provocato quella empatia che infatti manca nei giovani … e come facciamo a suscitare una cosa che non c’è, sembrano dire, anzi dicono, quegli insegnanti attraverso la loro Preside.

Quando ero giovane, negli ultimi anni delle elementari e nei primi delle Medie, ogni anno, puntualmente ogni anno una condanna, arrivava il giorno in cui c’era da scrivere il tema in classe sulla casa, anzi sull’INA casa. Un tema che partecipava ad un concorso nazionale per il miglior tema sul punto. Il punto? Già che roba era? Chi era l’INA, che c’entrava la casa, perché ‘celebrare’ l’INA? E così via: descrivete le vostre case, descrivete come le vorreste, dite come è bella l’INA che ve le assicura. Ma che cavolo è l’INA, che cosa ci assicura, quale casa, perché? Io, all’epoca vivevo con i miei in un piccolo appartamento condiviso con un’altra famiglia. La guerra era finita da poco, le case erano scarse, bisognava arrangiarsi. E io dovevo scrivere il tema sull’INA casa, della quale nessuno mai ci aveva parlato, nessuno ci aveva spiegato, per cui era un rito, stupido, incomprensibile, consistente nella ripetizione della solita giaculatoria sulla bellezza della casa … si poteva anche risolverla con un disegno (sic!); qualche mio compagno più bravo di me la risolveva così, io no: scrivevo male («è intelligente ma non si applica», ricordate?), disegnavo peggio («e fai qualche segno in più», mi diceva l’insegnante … boh!) dell’INA non sapevo nulla e, francamente mi interessava poco, aspettavo di poter avere finalmente una stanza per dormirci da solo e non vedere i nostri coabitanti cucinare in corridoio!

E quindi questa è la domanda, alla quale, forse confusamente, ma in modo genialmente icastico (sì, avete letto bene ‘genialmente’) quel povero ragazzo, oggi massacrato da tutti ha dato voce.

Ha detto che quel rito è ormai solo un rito. Ha detto che quel rito diviene un obbligo, per di più mai spiegato bene, anzi, diciamoci la verità, mai spiegato se non ritualmente.

Ma c’è di più, perché quel rito diviene una imposizione acritica, un obbligo, anzi un obbligo di dire certe cose e non altre … guai se travalichi, guai! Ma perché, qualcuno nella scuola in qualche momento ha raccontato la storia di quel fatto, ne ha spiegato le origini, le modalità, i perché? Guardiamoci in faccia e diciamoci la verità, tutta la verità: quel rito non ha contenuto, non può essere ripetuto ogni anno da tutti indistintamente, anche quando non se ne sa nulla. Anzi, peggio, anche quando molti stimoli, sensazioni, dubbi inespressi si agitano dietro quel rito.

Pretendere il tema sulla Shoah, ma non parlare di ciò che oggi accade in Israele, non è solo distorcere la realtà, è stupido. Perché non si tiene conto che oggi, se è vero che tutto il giorno i ragazzi stanno a giocare a tik-tok, è anche vero che proprio per questo intravedono, sentono confusamente, intuiscono perfino che quell’olocausto potrebbe essere usato, e viene usato per giustificare cose altrettanto gravi per altri popoli. La scuola non spiega la Shoah, anzi la chiama Olocausto, ma non spiega nemmeno cosa accade oggi in Israele ad opera di alcuni ‘eredi’ della Shoah. Certo, i giovani magari ne sanno poco o nulla, ma come tutti noi, ‘sentono’. Sia o non sia questo il caso, se la scuola in Italia fosse scuola e il Ministro non fosse quello attuale (ma i suoi predecessori non erano da meno) si porrebbe il problema, e molto seriamente, piuttosto che studiare il modo di umiliare chi ha detto qualcosa fuori del coro.

E infatti, la Preside, della scuola che valditaramente umilia e punisce, crea a tavolino la tempesta perfetta. “Il prossimo viaggio della scuola non sarà, come previsto, a Barcellona, ma ad Auschwitz”. Perfetto, la chiusura perfetta del cerchio.

Si andrà ad Auschwitz, come direbbero loro di una scuola di periferia napoletana (ma come vi permettete di distinguere le persone tra periferia e ‘centro bene’?) «con la fune in canna»; quel povero ragazzo sarà colpevolizzato e massacrato perché per colpa sua è saltata Barcellona, però nel prossimo giorno della memoria, per la soddisfazione di Mattarella e della signora Segre, scopiazzeranno qualche frase fatta o qualche disegno per ricordare l’INA casa … pardon, la Shoah!

E naturalmente potranno tutti ossequiare Giorgia Meloni, che giudica le leggi razziali, amate e praticate dal suo dante causa Almirante e dal suo successore e maestro redivivo della Meloni, Fini, un orrore dell’umanità … tanto una parola in più o in meno non cambia molto.