Non ci sono alternative all’influenza della Russia nel Caucaso

Molti commenti occidentali stanno ora celebrando il declino del potere russo nel Caucaso a seguito della guerra in Ucraina, denunciando la Russia come una forza totalmente negativa nella regione e suggerendo che gli Stati Uniti, la NATO o l’Unione Europea potrebbero sostituirla. Questa analisi è in gran parte sbagliata su tutti i fronti.

L’influenza russa non è stata così negativa come suggerisce; e l’Occidente non è in grado di sostituirlo, sia per ragioni geopolitiche locali, sia perché né gli Stati Uniti, né la NATO né l’UE hanno alcuna volontà di inviare nella regione le forze militari che sarebbero necessarie per garantire la stabilità.

Nella misura in cui incoraggiano l’ostilità occidentale nei confronti della Russia nella regione pur non essendo in grado di proporre serie alternative al potere russo, questi argomenti sono altamente irresponsabili e rischiano di contribuire al ritorno del conflitto etnico in una regione che ne ha visto fin troppo.

Questi errori di analisi iniziano con le origini dei conflitti nella regione. È diventato un argomento costante di questo approccio che sia stata Mosca – sia prima che dopo il crollo dell’Unione Sovietica – a dare inizio a questi conflitti e ad averli deliberatamente perpetuati per mantenere la sua egemonia regionale. Dal punto di vista dei georgiani e degli azeri, sembra proprio così; ma dal punto di vista dei loro oppositori abkhazi, osseti e armeni, la Russia ha sostenuto la loro lotta per la libertà nazionale, ed è solo l’aiuto russo che ha impedito loro di essere schiacciati.

Nel caso della guerra tra Armenia e Azerbaigian per il territorio conteso del Nagorno Karabakh, le origini di questa guerra sono antecedenti all’Unione Sovietica. Gli scontri tra armeni e azeri nell’era moderna iniziarono quando il dominio imperiale russo fu gravemente indebolito durante la rivoluzione del 1905 e di nuovo in seguito al crollo dell’impero stesso nel 1917, uno schema ripetuto quando l’Unione Sovietica iniziò a disgregarsi alla fine degli anni ’80.

L’allineamento tra la maggior parte degli armeni e l’Impero russo fu cementato dalla loro reciproca ostilità nei confronti dell’Impero ottomano. Nel 1915-16, quando il governo ottomano massacrò la sua minoranza armena, solo l’avanzata dell’esercito imperiale russo salvò dallo sterminio un ultimo residuo degli armeni di Turchia. Dopo la prima guerra mondiale, quando ancora una volta l’Armenia rischiava di essere schiacciata tra la Turchia e l’Azerbaigian, l’avanzata dell’Armata Rossa e l’incorporazione del paese nell’Unione Sovietica, salvarono gli armeni da questo destino.

Quanto al Nagorno-Karabakh, lungi dall’iniziare questo conflitto (se non nel senso che negli anni ’20 il governo sovietico cercò di far quadrare un cerchio etnico e territoriale impossibile creando una regione autonoma all’interno dell’Azerbaigian), dagli anni ’60 agli anni ’80 lo ha Furono i governi armeni sovietici a chiederne il trasferimento in Armenia, una richiesta che Mosca rifiutò per paura di provocare un nuovo conflitto etnico. Dalla fine dell’Unione Sovietica, l’entità dell’aiuto russo agli armeni del Nagorno-Karabakh è stata oggetto di molti disaccordi.

Ciò che non si può negare, tuttavia, è che sono stati l’alleanza militare russa con la stessa Armenia, il dispiegamento di forze militari russe in Armenia e lo scudo nucleare della Russia a dissuadere la Turchia, membro della NATO, dall’attaccare l’Armenia per aiutare il Il popolo turco dell’Azerbaigian, proprio come Ankara, invase Cipro nel 1974 per aiutare la comunità turca lì dopo che la giunta militare in Grecia rovesciò il presidente Makarios. Gli armeni non dimenticano che allora l’Occidente non difese Cipro, non più di quanto difese l’Armenia dopo la prima guerra mondiale. Per questo, nonostante le preoccupazioni per il declino del potere russo e la rabbia dell’Armenia per il mancato intervento di Mosca contro l’Azerbaigian per difendere il Nagorno-Karabakh (che non è coperto dal trattato di sicurezza russo-armeno),

Se la Russia non fosse intervenuta nella seconda guerra del Nagorno-Karabakh del 2020, dove è stata in grado di introdurre un cessate il fuoco tardivo che ha assicurato il dispiegamento di forze di pace russe nella regione, gli armeni del Nagorno-Karabakh – che sono stati attaccati pesantemente da un esercito azero forniti dalla Turchia oltre che da Israele, nel peggiore dei casi si sarebbero trovati sottoposti a pulizia etnica.

Mentre la sfiducia nei confronti di Mosca è cresciuta solo tra i cittadini della Repubblica d’Armenia da quando il primo ministro Nikol Pashinyan è salito al potere attraverso la Rivoluzione di velluto anticorruzione e pro-democrazia nel 2018, lo stesso non vale per gli armeni in Nagorno-Karabakh, dove i russi le forze di pace sono viste come la loro unica sicurezza.

È vero che negli ultimi anni Mosca ha condotto un difficile equilibrio diplomatico tra Armenia, Turchia e Azerbaigian. Nonostante la sua alleanza con l’Armenia, il governo russo non ha voluto portare l’Azerbaigian completamente tra le braccia della NATO. Il crescente allontanamento della Turchia dalla NATO e dagli Stati Uniti ha anche creato preziose opportunità strategiche per la Russia, come dimostrato dall’approccio semi-neutrale della Turchia alla guerra in Ucraina.

Le ambiguità russe, tuttavia, trovano la loro immagine speculare nell’approccio profondamente conflittuale dell’Occidente al conflitto del Nagorno-Karabakh. Da un lato, l’opinione pubblica occidentale (nella misura in cui ha prestato attenzione alla questione) ha generalmente simpatizzato con gli armeni. Le affinità religiose e culturali giocano un ruolo, così come l’influenza delle grandi diaspore armene negli Stati Uniti e in Francia, e il fatto che l’Armenia è una democrazia (alquanto imperfetta), mentre l’Azerbaigian è una dittatura ereditaria della dinastia Aliyev, il cui fondatore era un generale di alto rango del KGB. L’importanza della diaspora armena per la politica interna degli Stati Uniti (in particolare le elezioni in California) è stata sottolineata dalla visita di Nancy Pelosi a Yerevan (ma non a Baku) nel settembre 2022.

D’altra parte, l’Occidente difficilmente può riconoscere ufficialmente la secessione del Nagorno-Karabakh dall’Azerbaigian mentre denuncia la secessione della Crimea dall’Ucraina come del tutto illegale (anche se il riconoscimento occidentale dell’indipendenza del Kosovo potrebbe sembrare un legittimo precedente per entrambi). Inoltre, la Turchia è ancora un membro della NATO, anche se ora semi-indipendente. L’Occidente non può permettersi di alienare completamente la Turchia e, come dimostra il veto di Ankara all’adesione della Svezia alla NATO, la Turchia ha un potere considerevole per mettere in imbarazzo l’Occidente.

La dittatura dell’Azerbaigian non rende l’Occidente meno ansioso di acquistare petrolio e gas azeri, così come l’Occidente non permette critiche democratiche alle autocrazie del Golfo per impedirgli di acquistare la loro energia. Infine, i circoli intransigenti anti-iraniani a Washington sperano di usare l’Azerbaigian e il nazionalismo separatista tra gli azeri dell’Iran come armi contro lo stato iraniano. Questo spiega anche le forniture di armi di Israele all’Azerbaigian.

Presi tra queste spinte contraddittorie ma radicate, Stati Uniti ed Europa sono probabilmente strutturalmente incapaci di sviluppare una strategia coerente e praticabile per il Caucaso, tanto meno di mobilitare le risorse e la volontà necessarie per intervenire con decisione nella regione. La prudenza sembrerebbe la strada più appropriata.