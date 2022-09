Nonostante l’Italia stia strappando quote di mercato importanti nella produzione aerospaziale, il governo che sta per togliersi dalla scena della politica nazionale ha mostrato un atteggiamento fortemente trasandato per il settore, con una sovrapposizione di poteri, uno scavallamento delle regole saldate da leggi e buon senso, imponendo all’ultim’ora nuove figure direttive cavate all’esterno della dimensione tecnico-ingegneristica, valicandone le valenze pur di non perdere il controllo sotterraneo della ripartizione dei fondi liberati nella fase più difficile vissuta dall’Europa di quest’inizio di secolo.

Ne parliamo con Alessandro Sannini, ai vertici di importanti istituzioni finanziarie e gestori e tra i maggiori esperti di Capital Markets e Private Equity.

Ma cos’è in questo momento il fenomeno spazio in Italia, sotto una lente squisitamente finanziaria, dott. Sannini?

L’Italia ha una lunga tradizione spaziale con un comparto caratterizzato da una filiera completa di prodotti e servizi. La sua architettura comporta un’autonomia strategica che ha consentito alla nostra industria di maturare un’eccellente competenza e pari competitività sul mercato globale e che contribuisce a definire il nostro posto nel mondo.

Possiamo darne un valore?

Il comparto spaziale italiano conta più di 200 aziende, di cui quattro su cinque sono piccole e medie imprese e con +74% di start-up negli ultimi cinque anni, per un totale di oltre 7.000 addetti, in dieci distretti tecnologici nazionali, localizzati in Piemonte, Lombardia, Lazio, Campania e Puglia, con un fatturato complessivo di 1,6 miliardi € all’anno.

Che significa in termini quantitativi?

Per ogni euro investito nello spazio, ne vengono generati fino a sette in alcuni progetti e in media circa 2,5. Lo spazio è quindi pienamente un tema industriale che porta ad oltre 1% del PIL nazionale.

Va poi detto che lo spazio è un settore tutto proiettato al futuro.

È stimolante pensare che mentre per altri Paesi la spinta principale alla ricerca tecnologica e all’innovazione viene dal settore militare, per i Paesi dell’Unione Europea e quindi per l’Italia, l’impulso più avanzato scaturisce in gran parte dal settore spaziale. Ed è ovvio che la catena del valore, quindi l’industria stessa, vada supportata e finanziata. Le PMI dello spazio italiano in molti casi sono ottime aziende che possono competere a livello europeo ma sono in larga misura sottocapitalizzate, finanziate con capitali familiari o canali tradizionali che partono dalla provincia con ambizioni globali; sono personalmente convinto che con una diversificazione delle fonti di finanziamento l’intera architettura avrebbe miglioramenti sostanziali.

Cosa intende per diversificazione delle fonti di finanziamento e risvolti sui ricavi delle PMI dello spazio?

Gli imprenditori dello space ed un modo di gestire il comparto spaziale in modo prevalentemente domestico portano anche nelle dimensioni sensibilmente più grandi ad avere una gestione del debito démodé, quindi attingibile solo attraverso i soliti canali bancari con il peggioramento dei parametri di valutazione degli uffici credito degli istituti di credito. Parlo soprattutto di aziende che non hanno unicamente lo spazio come core business, ma che trattano anche programmi destinati al consumer. Lo spazio, se facessimo un mappatura rispetto ad altre attività, è sicuramente un grande fattore di crescita rispetto a dinamismi più comuni.

Come si entra nel mercato della produzione spaziale?

Per lavorare nel settore space gli imprenditori devono includere dove investire, visto che il sistema è estremamente costoso ed i tempi di sviluppo del prodotto ad esempio pronto al volo sono più lenti vista la inevitabile necessità delle numerose certificazioni e test che prodotti e componenti devono seguire.

Un sistema dunque molto complesso.

Sì, certo e non può essere diverso. È chiaro che se non è possibile fare l’investimento in maniera tradizionale, occorre rivolgersi a canali alternativi di finanziamento extra-bancari. Con la situazione di mercato attuale, con l’innalzamento di tassi e volatilità mettere i propri soldi su questo tipo di economia reale è un’opportunità sia per le aziende che per gli investitori.

E le start-up spaziali italiane?

Oltre il venture c’è di più in questo caso. Non demonizzo il concetto di start-up, ma l’esperienza ci dice che in questo tipo di settore molto chiuso e costoso, i migliori itinerari di trasferimento tecnologico siano legati a modelli innovativi come quelli legati al trasferimento di tecnologie da centro di ricerca a impresa. Dove il nuovo diventi in qualche modo accrescitivo di qualcosa di già presente. Purtroppo in Italia c’è stato un atteggiamento di semplicismo in cui si è creato una sorta di pensiero comune secondo cui le start-up spaziali sono alla base di una grande attività di sostegno del sistema: invece in realtà sono un pezzo iniziale del tessuto industriale in fase di partenza o poco maturo e per questo hanno necessità di ecosistema e traiettorie perché da sole non hanno alcuna prospettiva di sviluppo.

È un analisi molto critica

L’Italia ha la malattia congenita del nanismo dimensionale.

Diciamo che il fenomeno è anche un po’ europeo.

È così. Sul nostro territorio ci sono aziende bellissime e fortissime gestite da dei veri campioni che poi non si possono considerare più start-up ma per la loro evoluzione servono investimenti decisamente superiori a cifre che vanno dal mezzo milione fino al milione di euro. La speranza di tutti noi è che il cambio politico porti a riflettere su come ricominciare a pensare ad una politica industriale di sistema che comprenda in maniera armonica tutti i momenti del ciclo di vita delle aziende italiane dello spazio. Insomma, serve un vero e proprio cambiamento culturale per un Paese che potrebbe essere molto molto più competitivo di quello che è, viste le eccellenze e la tradizione anche sia nel militare che soprattutto nel doppio uso.

Perché l’uso duale dello spazio è così economicamente rilevante?

Il meccanismo di trasferimento tecnologico dual-use è un valido impulso istituzionale e può essere uno stimolo per lo sviluppo di strumenti comuni che incoraggiano e supportano le sinergie tra le industrie civili, della difesa e quelle spaziali, per promuovere l’innovazione e fornire benefici sociali concreti. Ci sono esempi importanti come Waze o Mobileye, che sono delle spin-off di precedenti progetti militari in Israele. Mobileye è uno dei sistemi più pionieristici per quanto riguarda la guida autonoma che ha come protagonista la geolocalizzazione. Dunque è proprio qualcosa che utilizza lo spazio partendo dal militare per riportarsi nella vita civile quindi automotive e trasporti.

Lei ha un sistema per supportare la supply chain e l’industria spaziale italiana con i privati?

La strategia che ho in mente è costituita da una parte di investimento mirato e da un sistema con caratteristiche peculiari rispetto agli altri operatori italiani ed europei. Ci sto lavorando con una task force di professionisti provenienti dalla finanza, dall’industria e di accademie e università. La seconda parte della strategia per supportare queste attività è legata essenzialmente ai servizi legali. Ci siamo accorti, insieme ad uno studio internazionale basato a Londra, che per il futuro delle aziende spaziali occorre modificare contratti e responsabilità alla luce anche di problematiche di export control e di produzioni finalizzate all’uso duplice di cui parlavamo prima. Questa idea è piaciuta in molti ambienti qualificati, essendo una dinamica che dà la fornitura di specifiche legali a tutte le aziende del settore in Italia ed in Europa. Il terzo pillar di questa strategia è sicuramente l’aspetto di design per abitare e vivere nello spazio dove, anche se è un terreno nuovo ed inesplorato, possiamo portare molti elementi del made in Italy per riempire queste nuove ‘case stellari’ quindi stazioni spaziali e insediamenti futuri sulla Luna con elementi di architettura ma con ingegneria e design industriale. Tutte opportunità uniche in cui l’Italia potrà giocare con ruoli molto importanti.