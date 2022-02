«Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi: navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione, e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser» [ «I’ve seen things you people wouldn’t believe, attack ships on fire off the shoulder of Orion, I watched c-beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate»]

Roy Batty

in ‘Blade Runner‘ di Ridley Scott 1982

da ‘Do androids dream of electric sheep?‘ [Il cacciatore di androidi’] di Philip K. Dick 1968

Eh, se ne abbiamo viste cose che voi italiani non potreste immaginarvi nel 2021, e le abbiamo riepilogate in ‘Noi ne abbiamo viste cose… 2021: la cronaca‘ su L’Indro del 29 dicembre 2021 a proposito dell’anno che volgeva al termine, passando poi dalle cose viste alle cose previste (vale a dire, etimologicamente, pre viste) per il 2022 in ‘Noi ne abbiamo previste cose… 2022, l’anno che sta arrivando‘ il 30 dicembre. Adesso è arrivato il momento di cominciare a verificare quanto si sia realizzato in questo primo scorcio di anno sino a metà febbraio, e si stia per realizzare.

Infatti, perfettamente era già tutto previsto.

GENNAIO

Tutti gli occhi puntati sulla Corsa al Quirinale (la corsa più pazza del mondo), con Draghi che fibrilla, comprimari di prima e seconda fila che scalpitano, Berlusconi che punta sul precedente benaugurante, sino a un certo punto, di Félix Faure: per la epica, e in questi caso davvero definitiva, uscita di scena non gli mancano le Marguerite Steinheil. Dal dibattito generale sul tipo di persona più adatta, emerge proprio quella che avevamo da tempo indicata.

Cioè la conferma di Sergio Mattarella.

(Veramente avevamo scritto e riscritto, prima e dopo, esattamente il contrario, che mai e poi mai e per nessun motivo avrebbe accettato la riconferma al Colle. Ma se politici, politologi, analisti e sondaggisti possono sostenere di avere detto esattamente il contrario di quanto in realtà avevano affermato, perché noi no?).

FEBBRAIO

Il Governo fibrilla, cade, si riforma, il Morbo infuria, il pan ci manca, sul ponte (di comando) sventola bandiera bianca.

Sante parole, e ci siamo davvero vicini.

Quanto dell’imminente Marzo…

Ma non avremmo potuto immaginare che la Corte Costituzionale annullasse in toto le due iniziative referendarie su Fine vita e Sostanze psicotrope, ed il conseguente sospiro di sollievo in Parlamento e dintorni. Ed il, questo sì purtroppo prevedibile, conseguente respiro di sofferenza di tanti. Né che il pressoché totale via libera ai Referendum sulla Giustizia, cinque su sei, desse contemporaneamente anche il via libera alla caccia grossa di cui i Magistrati saranno la selvaggina. Chissà se anche, effettivamente le prede. Ne stiamo per vedere cose…

NOI NE AVEVAMO PREVISTE COSE CHE VOI ITALIANI NON POTRESTE IMMAGINARVI…

E ADESSO VERIFICHIAMO IL 2022 /6 (3+3)