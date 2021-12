«Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi: navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione, e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser»

Roy Batty

in ‘Blade Runner‘ di Ridley Scott 1982, da ‘Il cacciatore di androidi‘ di Philip K. Dick 1968

In questo uscente 2021, e ai superstiti strazia il cuore più che intenerirlo, ne abbiamo viste cose che voi italiani non potreste immaginarvi. Che, cioè, prima non avreste potuto, dopo, cioè adesso, non avreste voluto e invece ci siete passati attraverso. Cose che al confronto le navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione, ma dove diavolo saranno mai questi bastioni di Orione con cui ce la menano da una vita, beh insomma quelle robe lì, al confronto sono bazzecole, quisquilie, pinzillacchere…

Lasciamo stare, diamo cioè per assodato, il Virus, la Pandemia, il Covid-19 o come altro vogliamo chiamare questo orrore quotidiano in cui siamo immersi. Quello lo avevamo già visto lo scorso anno, nel 2020, e certo nessuno, neanche voi pur già disgraziati italiani, avreste potuto immaginarlo. Ma poi abbiamo visto, in questo 2021, varianti di ogni genere. Nel senso che prima della ‘quarta ondata’ del mutante Virus, abbiamo visto l’ennesima ondata dei mutanti nostri politici. E a costo di riattualizzare l’Uomo Qualunque di Guglielmo Giannini (che comunque fu ben altra e migliore cosa del ‘qualunquismo’ di cui generò aggettivo e comportamenti), di mutamenti se ne erano visti innumerevoli in questi decenni di Repubblica, prima in quelli di Monarchia, prima ancora in secoli e millenni di storia patria, ma come quelli di questi ultimi quasi spirati trecentosessantacinque giorni…

Abbiamo visto ex Ministri padansecessionistidatempononpi ùtali ferocemente antimmigrati diventare dalla sera alla mattina, ma che diciamo, da un’ora all’altra, dalla composizione di un Governo da cui si era esclusi all’altra in cui si stava per essere inclusi, divenire dei Carola Rackete pronti a speronare, se necessario, decine di motovedette della Guardia di Finanza. Speronando, intanto, memoria e buonsenso. E poi…

Abbiamo visto.

Abbiamo visto.

Abbiamo visto davvero di tutto…

Abbiamo visto. E francamente certe cose preferiremmo non vederle più nell’entrante 2022.

Di cui, domani, vi anticiperemo cosa ci aspetta.

NOI NE ABBIAMO VISTE COSE CHE VOI ITALIANI NON POTRESTE IMMAGINARVI…

SPECIALE 2021-2022 /4 (3+1) (continua)