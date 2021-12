«Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi: navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione, e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser» [«I’ve seen things you people wouldn’t believe, attack ships on fire off the shoulder of Orion, I watched c-beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate»]



Roy Batty

in ‘Blade Runner‘ di Ridley Scott 1982 da ‘Do androids dream of electric sheep?‘ [Il cacciatore di androidi’] di Philip K. Dick 1968

Dopo quanto abbiamo narrato in ‘Noi ne abbiamo viste cose… 2021: la cronaca‘ su L’Indro del 29 dicembre 2021 a proposito dell’anno che volge al termine, passiamo dalle cose viste alle cose previste (vale a dire, etimologicamente, pre viste) per il 2022.

Rendendo omaggio anzitutto ad un Maestro visionario (non solo quanto a musica e parole) come Lucio Dalla. Che nella sua già molto ascoltata e oggi molto obliata ‘L’anno che verrà‘ ha raccontato cose che voi italiani… Già nel 1978 dantescamente antivedeva che la vera novità sarebbe stata che «l’anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Si esce poco la sera, compreso quando è festa» e in ogni caso con mascherina FFP2 «e c’è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra», che se non è già successo sta per succedere, e su vasta scala. «E si sta senza parlare per intere settimane, e a quelli che hanno niente da dire, del tempo ne rimane», quindi possono andare nei talk show improvvisandosi neovirologi laureati all’Università di You Tube. «Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione e tutti quanti stiamo già aspettando», sperando il meglio, temendo il più probabile peggio. In compenso «senza grandi disturbi qualcuno sparirà, saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età», chiaro riferimento agli antivaccinisti e a chi tien loro bordone. E certamente «cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare». Comunque, in fondo «l’anno che sta arrivando tra un anno passerà». Incontestabilmente.

In ogni caso, da par nostro, ecco le più succose anticipazioni di cosa succederà in questo imminente 2022. Ché tante ne abbiamo previste cose che voi italiani non potreste immaginarvi… Già a partire dal primo semestre.

GENNAIO

Tutti gli occhi puntati sulla Corsa al Quirinale (la corsa più pazza del mondo), con Draghi che fibrilla, comprimari di prima e seconda fila che scalpitano, Berlusconi che punta sul precedente benaugurante, sino a un certo punto, di Félix Faure: per la epica, e in questi caso davvvero definitiva, uscita di scena non gli mancano le Marguerite Steinheil. Dal dibattito generale sul tipo di persona più adatta, emerge proprio quella che avevamo da tempo indicata.

FEBBRAIO

Il Governo fibrilla, cade, si riforma, il Morbo infuria, il pan ci manca, sul ponte (di comando) sventola bandiera bianca.

MARZO

Monica Bellucci declina la proposta di subentro al Colle. Vivissimo rammarico generale.

APRILE

Matteo Salvini… Oh, ma scusate, con tutto quello che succederà in questo Aprile 2022 vi sembra sensato occuparsi e preoccuparsi di Matteo Salvini?

MAGGIO

Matteo Renzi… Oh, ma scusate, ma chi è Matteo Renzi?

GIUGNO

Sandro Pertini, Moana Pozzi, Raffaella Carrà, Elvis Presley, Jim Morrison e Andrea Pazienza tornano dal luogo segretissimo in cui si erano nascosti dopo aver concordemente inscenato via via la propria scomparsa, dicendo «Vi è piaciuto lo scherzetto?». Non tutti apprezzano come speravano.

Poi, nel secondo semestre…

LUGLIO

Dio si rompe definitivamente le scatole dell’imbecillità umana e prevede una fine dolorosa per tutti. Poi si rende conto (‘Deus sive natura’) che l’ha già anticipato qualcun altro, o qualcosa d’altro, e stizzito desiste. Ma ci rimane male e progetta di ricominciare da capo per avere lui, questa volta, l’ultima parola.

AGOSTO

L’umanità intera si rende conto di avere delle enormi, continuative e straordinarie colpe, ma pure Quell’Altro non scherza, e del caso avrebbe l’unica attenuante di non esistere.

SETTEMBRE

Eventi sparsi, nebbia in Valpadana, mossi gli altri mari.

OTTOBRE

Qualche spiraglio di speranza. Gli antivaccinisti di tutto il mondo annunciano che stanno preparando un megaesodo collettivo sulle lune di Marte. Poi, purtroppo, ci ripensano.

NOVEMBRE

Assegnata a tavolino la Champions League 2022/2023, con abbondantissimo anticipo causa scarsità assoluta di calciatori.

DICEMBRE

La variante Omega del Covid 19 non preoccupa più quasi nessuno. A forza di lassismo verso gli antivaccinisti, incapacità gestionale, furbo menefreghismo verso i Paesi più poveri chetangoselasbrighinoloro con il geniale risultato di megaondate di ritorno che dimostrano come quasi sempre i furbi alla fin fine si freghino da soli solo che in questo caso hanno fregato pure noi, tutto questo sommato e considerato proprio quasi nessuno più è rimasto che possa preoccuparsi.

«E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire» [«All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die»]

Roy Batty

Ma anche no, possibilmente. Che per il 2022 che si preannuncia, è già un ambizioso obbiettivo.

