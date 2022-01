No Vax: sabato 15 il megaraduno nazionale degli assassini a piede libero

ATTENZIONE!

IL PRESENTE PEZZO PUÒ CONTENERE INFORMAZIONI E NOTIZIE NON ADATTE A SOGGETTI IMPRESSIONABILI

E, dunque, gli ‘Assassini a piede libero’ antivaccinisti si ritroveranno tutti quanti, speriamo pochi temiamo molti, sabato 15 gennaio nella già gloriosa Piazza San Giovanni (che poi in realtà è Piazza di Porta San Giovanni, giusto per superciliosa notazione). E 15 gennaio 2022, non 1022 come si potrebbe fondatamente supporre state i presenti deliri veteromedievalisti, on tutto che il cosiddetto Medio Evo fu anche cosa serissima, profonda e a suo modo grandiosa. Questi cialtroni puri. E cialtroni pericolosi. Pericolosissimi. Comunque, per esattezza cronistica, l’evento viene presentato come segue.

Manifestazione Internazionale ‘Verità e Libertà’ Roma 15 gennaio 2022 ore 14:30 Piazza San Giovanni I Popoli si uniscono in un grande evento In difesa della Costituzione e dei Diritti umani

Che poi se pensiamo ai simpatici clericofascisti di Forza Nuova e sigle collegate che tra un pestaggio di un bagladino, loro attività preferita perché più minuti dei temibili senegalesi, e l’altro si paragonano agli ebrei perseguitati ed olocaustati dal nazifascismo, anche il proclamarsi paladini in ‘difesa della Costituzione e dei Diritti umani’ ci può stare. Se, in un mondo capovolto e ad intelletto pervertito, vale tutto. Persino simili abomini.

Le sigle che convocano la Manifestazione sono innumerevoli. E figuriamoci quante potrebbero essere le ulteriori, aderenti. Ne abbiamo contate, sul Manifesto ufficiale, ben quarantadue. Tra loro anche quelle che fanno riferimento alle attività politiche semiclandestine di Gialuigi Paragone e Vittorio Sgarbi. Parlamentari. E questo dato vale più di un ponderoso trattato sullo stato della Democrazia, e ancor più della Ragionevolezza, in Italia. Ci rammarichiamo solo dell’assenza, ma speriamo di sbagliarci e che sia gloriosamente sulla breccia, di Antonio Pappalardo, Generale di Brigata dei Carabinieri in pensione, e con grado rimosso dal Ministero della Difesa nel settembre 2021. Vorremmo davvero ci fosse anche lui, con i suoi Gilet Arancioni e altre mutanti formazioni politiche. Giusto per non farci mancare nulla.

E certo è curiosa, qui e in generale, la convergenza tra destri postfascisti maneanhepoitantopost, veterocomunisti panrivoluzionisti e cattolici integralisti. Già, i cattolici No Vax (e naturalmente anche No Francesco, ma meno male che invece c’è), che sbandierano i Comandamenti, ma nove. Prescindendo dal quinto ‘Non uccidere’. Ma, trattandosi della condivisione di un megaraduno di ‘assassini a piede libero’, in fondo è logico.