E adesso basta.

Anzi: basta!

Con l’inizio del 2022 basta. E questi nostri pezzi quasi sempre fattuali, e comunque a partire da fatti, si mutano per questa volta in un autentico pezzo di opinione. E l’opinione è che di antivaccinisti, semivaccinisti, quasivaccinisti, forsevaccinisti e via dicendo non se ne può più, non ne possiamo più. Parafrasi contenuta di quanto generalmente viene espresso in modo più colorito. Ma il concetto è quello.

Con tutta la buona volontà e comprensione (e anche quelle…) c’è poco da capire di psicotici fideisti, e peggio, che rotti i patti sociali e anche altro continuano a diffondere sfiducia e virus.

E allora, forse, il più rilevante diritto civile del 2022 sarà liberarsi dagli ‘untori’ fisici e mentali. Non fisicamente, a quello ci pensano da soli. Ma purtroppo pensano, e provvedono, anche per gli altri. Per noi ‘altri’. E, certo, su un tema e in un contesto su cui non c’è mai stato molto da scherzare, ma adesso…

E se Roy Batty, il forseandroide protagonista di ‘Blade Runner‘ di Ridley Scott (1982) ne aveva viste cose «che voi umani non potreste immaginarvi» [«you people wouldn’t believe»], anche noi abbiamo visto e stiamo vedendo cose che, da italiani e non solo, non vorremmo vedere. Ne ricostruivamo la ‘trama’ nella seconda puntata su questi assassini a piede libero del 28 dicembre 2021 ‘Covid-19: ce la meritiamo la quarta ondata‘, riferita a ‘quegli altri’. Quelli cioè che dovrebbero proteggerci, politici, biologi & Co.. Prima si era esordito con ‘No Vax, assassini a piede libero‘ il 29 novembre 2021. Un’analisi dei comportamenti di antivaccinisti, semivaccinisti, quasivaccinisti e forsevaccinisti che si concludeva con l’indicazione di dove stavano andando e dove in realtà dovrebbero andare, da soli o gentilmente accompagnati. Oltre che in galera dove pure egregiamente​ starebbero.

Ma adesso che l’onda monta, e minaccia di travolgere molto e molti di più di quel che si poteva preconizzare, resta una sola, lineare espressione: basta.

Anzi, appunto, basta!

