No, l’escalation degli attacchi aerei della Russia non è una rappresaglia per il ponte di Crimea

Il 10 ottobre la Russia ha lanciato più di 80 missili e lanciato almeno 24 droni kamikaze contro obiettivi civili in tutta l’Ucraina. Gli ultimi rapporti suggeriscono che 19 ucraini sono stati uccisi negli attacchi con oltre 100 feriti. Gli scioperi hanno lasciato vaste aree del paese senza elettricità, acqua e accesso a Internet. Il giorno successivo, gli attacchi aerei russi sono continuati con circa 30 missili e 15 droni contro le infrastrutture civili.

Questa ondata di attacchi è iniziata appena due giorni dopo l’esplosione del ponte di Crimea, che collega la penisola ucraina occupata con la Federazione Russa. In un discorso del 10 ottobre, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che la drammatica escalation della guerra aerea di Mosca è stata una risposta diretta al sospetto attacco ucraino al ponte di Crimea.

Molti media internazionali sembravano prendere Putin in parola e hanno inquadrato la loro copertura del blitz missilistico russo come rappresaglia per il precedente attacco al ponte. Questi tentativi di creare un’unica narrativa di notizie da due eventi separati sono di fatto errati, per non dire perniciosi.

La portata degli attacchi aerei della Russia dal 10 all’11 ottobre indica settimane se non mesi di pianificazione e preparativi. È stato necessario identificare e confermare dozzine di obiettivi in ​​paesi e città in tutta l’Ucraina; missili, bombardieri, navi da guerra e droni dovevano essere schierati e preparati all’azione. Questi non sono compiti che potrebbero essere realisticamente realizzati nella finestra di due giorni tra l’attacco al ponte di Crimea e il lancio dell’escalation dell’attacco aereo russo.

Oltre a questi ovvi problemi pratici, la narrativa della ritorsione rischia anche di creare una falsa equivalenza tra l’aggressione internazionale russa e gli sforzi giustificati dell’Ucraina per difendersi. Il ponte di Crimea è stato costruito dalla Russia per rafforzare l’occupazione illegale da parte di Mosca della penisola di Crimea in Ucraina. Inoltre, da allora è stata utilizzata come arteria chiave per il trasporto di truppe ed equipaggiamento militare dalla Federazione Russa alla Crimea e alle regioni occupate dalla Russia dell’Ucraina meridionale. In altre parole, il ponte svolge un ruolo logistico vitale nell’invasione russa. In quanto tale, si qualifica chiaramente come un obiettivo militare legittimo.

Al contrario, gli attacchi aerei della Russia hanno deliberatamente preso di mira infrastrutture civili chiave come centrali elettriche e di riscaldamento che non hanno alcun collegamento diretto con l’esercito ucraino o con la guerra in corso. La Russia ha anche lanciato missili contro una serie di obiettivi non militari nel cuore di Kiev che sembravano non servire ad altro che seminare panico e terrore tra la popolazione civile. Questi includevano un parco giochi per bambini, un ponte pedonale, un’università e un trafficato incrocio del traffico cittadino.

Gli obiettivi distruttivi del blitz russo sono del tutto in linea con l’intento genocida alla base dell’invasione di Putin. Più e più volte, il dittatore russo ei suoi colleghi del Cremlino hanno espresso il loro desiderio di estinguere lo stato ucraino e cancellare l’identità nazionale ucraina. I crimini di guerra attualmente commessi dall’esercito russo in Ucraina sono del tutto in linea con la logica agghiacciante di queste parole. Distruggendo sistematicamente le infrastrutture civili ucraine essenziali, la Russia spera di massimizzare la sofferenza umana tra la popolazione non combattente e di rendere il paese invivibile.

Ciò solleva alcune domande scomode per i media che hanno scelto di ritrarre la recente escalation della guerra aerea russa come una risposta a un presunto attacco ucraino piuttosto che come una nuova fase dell’invasione genocida di Putin. Avrebbero anche inquadrato lo stupro di massa e l’omicidio di civili a Bucha, Irpin, Izyum e innumerevoli altre città ucraine come vendetta russa? Per cosa si stava vendicando Mosca quando ridusse Mariupol in macerie e uccise decine di migliaia di civili della città portuale ucraina? Senza dubbio il Cremlino potrebbe fornire scuse inverosimili, ma i media internazionali dovrebbero davvero permettere che tali affermazioni passino incontrastate?

Inquadrare l’escalation degli attacchi aerei della Russia come una rappresaglia è un giornalismo fuorviante e irresponsabile. Incoraggia il pubblico a incolpare la vittima e offusca le percezioni di quello che è l’atto più palese di aggressione internazionale in Europa dalla seconda guerra mondiale. Le rappresentazioni dei media secondo cui l’Ucraina è colpevole di difendersi rischiano di alimentare la disinformazione russa e di prolungare la guerra. Come ha dichiarato il segretario di Stato americano Antony Blinken alle Nazioni Unite poche settimane fa, “Se la Russia smette di combattere, la guerra finisce. Se l’Ucraina smette di combattere, l’Ucraina finisce”.

La copertura mediatica che non riesce a distinguere tra l’aggressione russa e le azioni difensive dell’Ucraina serve anche a distorcere il dibattito sulla necessità di fornire più armi all’Ucraina. I critici sostengono che armare l’Ucraina provoca semplicemente la Russia e aggrava il conflitto. In realtà, niente potrebbe essere più provocatorio per Putin di un’Ucraina isolata e indifesa.

A quasi otto mesi dall’inizio dell’invasione russa, le intenzioni di Mosca dovrebbero essere chiare a tutti gli osservatori obiettivi. Putin mira a distruggere lo stato ucraino e persegue questo obiettivo in piena vista del pubblico. Suggerendo che le azioni della Russia siano in qualche modo ritorsive, i media internazionali rischiano di diventare strumenti involontari di questo crimine.

La versione originale di questo intervento è qui.